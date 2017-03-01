Предатели или герои? Патриотизм или трусость? Война во славу Гитлера…

Первые украинские части в составе вермахта были созданы в результате сотрудничества лидеров образованной в 1929 г. в эмиграции Организации украинских националистов (ОУН) С. Бандеры и А. Мельника с германской военной разведкой (абвером). В то время как руководство абвера намеревалось использовать эти формирования для подготовки кадров разведчиков и диверсантов, украинские националисты рассматривали их как основу будущей украинской армии.
Согласно замыслу ОУН, Украинский легион должен был вступить в Киев вместе с германскими войсками и обеспечить провозглашение независимости Украины. В начале апреля 1941 г. в лагерях на юге Польши были собраны первые группы украинских добровольцев из числа военнопленных бывшей польской армии. Отсюда их перебросили на учебный полигон «Нойхаммер» (Силезия) для военного обучения. Вскоре был создан батальон СС «Нахтигаль». Немецким командиром батальона был назначен обер-лейтенант А. Герцлер, а офицером связи — обер-лейтенант Т. Оберлендер; украинским командиром — сотник Р. Шухевич. Во главе рот и взводов стояли украинские командиры, при которых находились немецкие офицеры связи и инструкторы. В батальоне имелся и собственный капеллан греко-католического (униатского) вероисповедания.
Формирование второго батальона Украинского легиона — «Роланд» — началось в середине апреля 1941 г. на территории Австрии. В отличие от «Нахтигаля», его личный состав в большей степени был представлен эмигрантами первой волны и их потомками. Кроме того, до 15% от общей численности составляли украинские студенты из Вены и Грана. Командиром батальона был назначен бывший офицер польской армии майор Е. Побигущий. Все остальные офицеры и даже инструкторы были украинцами.
В конце октября 1941 г. оба батальона были переброшены во Франкфурт-на-Одере и реорганизованы в 201-й батальон «шума» под командованием майора Побигущего. Кроме 201-го батальона, созданного на основе расформированных батальонов «Нахтигаль» и «Роланд», на территории польского Генерал-губернаторства было организовано еще 10 украинских батальонов «шума». Что касается рейхскомиссариата «Украина», то здесь было сформировано 53 батальона.
Общая численность украинских полицейских батальонов оценивается в 35 тыс. человек, однако при этом следует иметь в виду, что среди них было много русских, а некоторые батальоны считались «казачьими». Большинство этих частей несли охранную службу на территории рейхскомиссариатов, остальные использовались в антипартизанских операциях. Действовавшие на территории Белоруссии 57, 61-й (имени Богуна) и 62-й (имени Тараса Шевченко) батальоны влились в 30-ю гренадерскую дивизию войск СС (русская № 2) и составили в ней отдельный полк. Во Франции, куда дивизия была отправлена осенью 1944 г., два батальона в полном составе перешли на сторону партизан и до конца войны сражались в рядах французского Сопротивления.
По иронии судьбы в числе этих «героев» оказались участники массовых расстрелов в Бабьем Яру пол Киевом и уничтожения белорусской деревни Хатынь. Помимо «активных» батальонов вспомогательной полиции, для охранной службы на местах была создана так называемая Украинская народная самооборона, общая численность которой в середине 1942 г. достигала 180 тыс. человек. Кроме того, украинцы служили в охране немецких концентрационных лагерей и в рядах айнзатцгрупп. осуществлявших карательные акции на оккупированных территориях.
В марте 1943 г. управляющий генеральным округом «Галиция» бригаденфюрер СС Вехтер отдал приказ о формировании добровольческой дивизии СС «Галиция». Набор добровольцев в дивизию был объявлен 28 апреля 1943 г., на призыв откликнулось не менее 70 тыс. молодых галичан, из числа которых в ряды дивизии были приняты 13—14тыс. Остальные добровольцы были включены в состав германской полиции и составили пять новых полицейских полков. В апреле 1944 г, дивизия была отправлена в Нойхаммер (Силезия) для дальнейшего обучения. В мае ее лично проинспектировал Гиммлер, впервые обратившийся к солдатам и офицерам дивизии не как к галичанам, а как к украинцам. В июле дивизия прибыла на фронт и была брошена против наступающей Красной Армии под Броды. Попав в окружение, в девятнадцатидневных жестоких боях она была почти полностью уничтожена. Из 14 тыс. солдат и офицеров лишь 3 тыс. вырвались из окружения. Остальные погибли, попали в плен или присоединились к действовавшим в лесах группам УПА.
Несмотря на сокрушительный разгром под Бродами, дивизия была быстро восстановлена. Ее переформирование было проведено в августе—ноябре 1944 г. в Нойхаммере, куда были направлены запасной полк дивизии, насчитывавший около 8 тыс. человек, а также добровольцы, служившие в 4-м и 5—м галицийских полицейских полках, сформированных из «избытка» апрельского набора 1943 г. С 12 ноября 1944 г. дивизия стала официально именоваться 14-й гренадерской дивизией войск СС (украинская № I), что свидетельствовало об изменении отношения руководства СС к принципу этнической чистоты своих формирований.
В боевых действиях на фронте дивизия больше не участвовала. Осенью 1944 г. один из ее полков был выделен для подавления Словацкого национального восстания, а в январе 1945 г. вся дивизия была отправлена в Югославию для борьбы с местными партизанами, однако уже не принимала участия в крупных боевых операциях. После капитуляции Германии большая часть дивизии (около 10 тыс. человек) прорвалась в Австрию и сложила оружие перед англичанами, в то время как 4,7 тыс. ее солдат и офицеров были взяты в плен советскими войсками. С первых месяцев войны Германии против СССР большое количество украинцев (как военнопленных, так и гражданского населения) влились в германскую армию и служили в качестве «добровольных помощников» в германских частях или в составе отдельных формирований, таких как, строительные батальоны, части снабжения, охранные и антипартизанские отряды. В создании этих частей определенную роль сыграла и Организация украинских националистов, направлявшая на фронт немногочисленные группы своих сторонников, именовавшиеся «корпусами» и «дивизиями» Украинской национальной армии. Весной 1943 г. все украинцы, служившие в рядах вермахта, а также в некоторых батальонах «шума», были объявлены солдатами Украинской освободительной армии («Украiнського вiзвольнего вiска» — УВВ).
Русская освободительная армия, РОА, или Власовцы.
Знаки различия Русской освободительной армии в период времени 1941-1945 г.г. носили около 800.000 человек. Очень немало. Я бы даже сказал что очень много. Кто то ушёл из за трусости, но много было и воевавших за идею. Русская освободительная армия была сформирована преимущественно из советских военнопленных, попавших в немецкий плен. 27 декабря 1942 года генерал-лейтенант А. А. Власов и генерал В. Г. Баерский (Боярский) в письме немецкому командованию предложили организовать РОА. Армия была заявлена как воинское формирование, создаваемое для «освобождения России от коммунизма». Формирование подразделений РОА началось в 1943 году, они привлекались к несению охранно-полицейской службы и борьбе с партизанами на оккупированной территории СССР.
Практическое создание РОА началось только после учреждения Комитета освобождения народов России (КОНР), который был образован в Праге 14 ноября1944 года. Комитет, равнозначный правительству в эмиграции, учредил Вооружённые силы Комитета освобождения народов России (ВС КОНР), которыми и стала РОА. Она обладала собственным командованием и всеми родами войск, включая небольшие военно-воздушные силы. Генерал Власов как председатель Комитета стал одновременно и главнокомандующим Вооружёнными силами, которые де-юре и де-факто представляли собой полностью независимую русскую национальную армию, связанную с Третьим рейхом только союзными отношениями. Финансировалась РОА министерством финансов Третьего рейха. Деньги выдавались как кредит, возмещаемый «по мере возможности», и в бюджет Третьего рейха не входили. 28 января 1945 года РОА получила статус вооружённых сил союзной державы, сохраняющей нейтралитет по отношению к США и Великобритании.
К 22 апреля 1945 года в Вооруженные силы Комитета освобождения народов России входили следующие соединения, части и подразделения:
• Главнокомандующий, группа офицеров личного подчинения (полковник К. Г. Кромиади, подполковник М. К. Мелешкевич, капитан Р. Л. Антонов, обер-лейтенант В. А. Рейслер и др.), рота личной охраны капитана П. В. Каштанова;
• 1-я пехотная дивизия ВС КОНР генерал-майора С. К. Буняченко, полностью вооруженная и укомплектованная (около 20000 чел.);
• 2-я пехотная дивизия ВС КОНР генерал-майора Г. А. Зверева, личный состав был вооружен ручным автоматическим оружием до пулеметов включительно, тяжелое вооружение отсутствовало (11856 чел.);
• 3-я пехотная дивизия ВС КОНР генерал-майора М. М. Шаповалова, располагала только кадром добровольцев, невооруженная (10000 чел.);
• Военно-воздушные силы КОНР генерал-майора В. И. Мальцева (более 5000 чел.);
• Учебно-запасная бригада полковника С. Т. Койды (7000 чел.)
• Русский корпус генерал-лейтенанта Б. А. Штейфона (5584 чел.);
• 15-й казачий кавалерийский корпус СС генерала фон Панвица, и другие казачьи части. Для того, чтобы обосновать использование казаков в вооружённой борьбе на стороне Германии, была разработана «теория», в соответствии с которой казаки объявлялись потомками остготов (32000 чел. без учета немцев);
• Отдельный корпус генерал-майора А. В. Туркула (около 7000 чел.);
• Отдельный казачий корпус в северной Италии (Казачий Стан) Походного Атамана генерал-майора Т. И. Доманова (18395 чел.);
• Корпус генерал-лейтенанта царской армии П. Н. Краснова. Краснов для привлечения казаков под нацистские знамёна выдвигал лозунг автономного казацкого государства («Казакия») под протекторатом нацисткой Германии. Казаки были приравнены к статусу добровольцев из числа германских народов (т.е. казаки не славянский народ, а нордический).
В первый день начала Германией военных действий против СССР Краснов обратился с воззванием:
«Я прошу передать всем казакам, что эта война не против России, но против коммунистов, жидов и их приспешников, торгующих Русской кровью. Да поможет Господь немецкому оружию и Хитлеру! Пусть совершат они то, что сделали для Пруссии Русские и Император Александр I в 1813 г».
28 мая 1945 года вместе с 2,4 тысячами казачьих офицеров был выдан британским командованием советской военной администрации. Этапирован в Москву, где содержался в Бутырской тюрьме. Военная коллегия Верховного суда СССР объявила решение о казни Краснова С. Н., Шкуро, Султан-Гирея Клыча, фон Паннвица и др. - обоснование: «…вели посредством сформированных ими белогвардейских отрядов вооружённую борьбу против Советского Союза и проводили активную шпионско-диверсионную и террористическую деятельность против СССР». Краснов и другие были повешены в Лефортовской тюрьме 16 января 1947 года
• Отдельная противотанковая бригада майора Второва (1240 чел.);
• Вспомогательные (технические) войска в непосредственном подчинении Главнокомандующему (около 10000 чел.);
• Центральный штаб генерал-майора Ф. И. Трухина, офицерский резерв при штабе подполковника Г. Д. Белая, отдельный кавалерийский эскадрон капитана Тищенко, батальон охраны штаба капитана А. П. Дубного, спецотряд по охране ценностей КОНР капитана А. Анохина (до 5000 чел.);
• 1-я Объединенная офицерская школа ВС КОНР генерал-майора М. А. Меандрова (785 чел.);
• Братиславская разведывательная школа ВС КОНР майора С. Н. Иванова;
• Мариенбадская разведывательная школа ВС КОНР капитана Р. И. Беккера;
• Управление казачьих войск при КОНР;
Всего в этих формированиях, по разным данным, числилось порядка 120—130 тысяч человек. Данные соединения были разбросаны на большом участке фронта от Загреба (Хорватия) и Толмеццо (северная Италия) до Бад-Шандау (юго-западнее Дрездена).
В соответствии с решениями Ялтинской конференции, после окончания боевых действий в Европе большинство членов РОА было передано советским властям; многие были расстреляны без суда и следствия. 1 августа 1946 года генералы Жиленков, Малышкин, Буняченко и Мальцев были повешены во дворе Бутырской тюрьмы вместе с Власовым и Трухиным. Некоторой части «власовцев» удалось избежать выдачи в СССР и спастись в западных странах.
В октябре 1941 г. в лагере «Штранс» под г.Нойхаммером по инициативе шефа военной разведки адмирала Канариса, был сформирован кавказский батальон специального назначения «Бергманн» («Горец»), предназначенный для подрывной работы на Кавказе, имевший в своем составе штаб с группой пропаганды и пять стрелковых рот (1-я – грузины и немцы; 2-я – северокавказцы; 3-я – азербайджанцы и немцы; 4-я – грузины и армяне; 5-я штабная – около 30 человек из белоэмигрантов всех национальностей). В состав спецподразделения вошла группа грузинских эмигрантов из числа сотрудников Абвера, действовавших под кодовым наименованием «Тамара-2», под руководством А.М. Циклаури, которого впоследствии сменил Г.Габлиани. При штабе батальона был взвод подрывников и группы специального назначения. Его общая численность достигала 1200 человек, в том числе 900 кавказцев и 300 немцев.
Чтобы доказать надежность соединения, его роты бросали на самые трудные участки фронта, где, несмотря на отсутствие тяжелого вооружения, они сражались упорно и весьма эффективно. За все это время из перебежчиков, военнопленных и местных жителей удалось сформировать в дополнение к имевшимся, еще четыре стрелковые роты (грузинскую, северокавказскую, азербайджанскую и смешанную запасную) и столько же конных эскадронов (1 грузинский и 3 северокавказских). Это позволило к концу 1942 г. развернуть батальон «Бергманн» в полк трехбатальонного состава общей численностью 2300 человек (батальоны: 1-й грузинский, 11-й азербайджанский и 111-й северокавказский).
Униформа «Бергманна» была стандартной немецкой тропической или обычной полевой. Офицерский состав батальона носил знаки различия, разработанные для восточных частей, а на отворотах горных кепи и на петлицах красовалось изображение кавказского кинжала. Назначение этого батальона было ясно выражено в речи Оберлендера перед солдатами (командир батальона с осени 1941 г. до июня 1943 г. ,профессор Кенигсбергского университета, зам.начальника отдела Абвер-2 при штабе группы армий «Юг», кадровый офицер абвера): «Бергманн» откроет ворота Кавказа, и будет проводить саботаж и диверсии». Заместителем Оберлендера являлся обер-лейтенант фон Кутченбах, эмигрант из Грузии. По приглашению Канариса на смотр батальона в Нойхаммере прибыли представители японской военной миссии для получения необходимого им опыта по созданию инонациональных частей японской армии. После горно-стрелковой подготовки в Миттенвальде (Бавария), батальон в конце августа 1942 г. отправляется на Кавказ, причем при переброске личный состав в целях сохранения тайны выдавал себя за испанских басков. Батальон «Бергманн» (Горец) входил в состав Грузинского легиона СС.
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Предатели или хероины? К чему эти выяснения? На этот вопрос давно ответили наши деды и прадеды. Они их вешали. Да и то не многих. Остальных просто в плен не брали, даже если те и пытались сдаться. Если для наших дедов этот вопрос не вызывал сомнения, то откуда они появились сейчас? Им же наверно было виднее, чем нам.
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“Если для наших дедов этот вопрос не вызывал сомнения, то откуда они появились сейчас?”
Сынки и внуки. Чубайсята, одним словом.
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А когда отгрохочет,когда отгорит и отплачется,
и когда наши кони устанут под нами скакать
и когда наши девушки сменят шинели на платьица,
не забыть бы тогда,не простить бы и не потерять…
В.Высоцкий. Песня о новом времени.
И забыли,и простили, и потеряли.