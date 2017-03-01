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Предатели или герои? Патриотизм или трусость? Война во славу Гитлера…

13:02. 1 марта 2017 Просмотров - 326 3 коммент. Опубликовал:

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Предательство — нарушение верности кому-либо или неисполнение долга перед кем-либо.
 
Патриот — патриотичный человек — тот, кто любит своё Отечество, предан своему народу, готов на жертвы и подвиги во имя интересов своей Родины.
 
Тогда, в далёком 1941, и после победы, в 1945 - ни у кого не было никаких сомнений. Все части и соединения колларобационистов, воевавшие на стороне гитлеровской Германии – это просто предатели, и награда им только одна – виселица. Зато сейчас, когда прошло уже несколько десятилетий после Великой Победы, полились стройные хороводы всевозможных голосов в защиту предателей. И патриоты то они все поголовно, и хотели только хорошего, и вообще герои на все века. Надо их уравнять с теми, кто ломал хребет фашизму, а лучше вообще возвысить и возвеличить. Оказывается, это советские войска всех обижали и вели себя неправильно. А фашики и нацики исключительно герои.
 
Что же, сейчас легко переписывать историю. Очевидцы тех боёв и побед уже далече, они не могут встать на защиту. Новые нувориши отсыпят из своих кубышек очередные 30 серебренников и полилось по просторам СМИ клеветническое дерьмо прямо в мозги молодёжи. Радует только то, что печеньки госдепа по вкусу далеко не всем. Но без чёткой позиции и идеологии государства патриоты страны одиноки. Нужны поддержка и воля власти. Иначе в стране начнётся «майдан».
 
Так давайте посмотрим – кто поддержал Гитлера и убивал, пытал и грабил страну в лихую годину. А потом бежал без оглядки на Запад, где кстати принимали их с распростёртыми объятиями.
 
Lettland; Appell der SS-Legion
 
В 1942 году латвийская гражданская администрация для помощи вермахту предложила немецкой стороне создать на добровольческой основе вооружённые силы общей численностью 100 тыс. человек. В результате, в мае 1943 года на основе шести латвийских полицейских батальонов, действовавших в составе группы армий «Север», была организована Латвийская добровольческая бригада СС в составе 1-го и 2-го латвийских добровольческих полков.
 
Одновременно был произведен набор добровольцев и за счёт полученного по мобилизации пополнения удалось увеличить численность Латвийской бригады СС и развернуть её в дивизию. Таким образом, в составе легиона оказались две дивизии: 15-я гренадерская дивизия СС (1-я латышская) и 19-я гренадерская дивизия СС (2-я латышская). Из 150 тысяч солдат и офицеров легиона свыше 40 тысяч погибли и почти 50 тысяч попали в советский плен. Остатки легиона были переформированы и составляли до 8000 человек.
 
Латышская дивизия в апреле 1945 года приняла участие в боях за Нойбранденбург. В конце апреля 1945 остатки дивизии были переброшены в Берлин, где батальон участвовал в последних боях за столицу Третьего рейха. Латышская дивизия СС принимала непосредственное участие в карательных акциях против советских граждан на территориях Ленинградской и Новгородской областей, части дивизии участвовали в карательных операциях против советских партизан в районах городов Невель, Опочка и Псков (в 3 км от Пскова, ими было расстреляно 560 человек).
 
Участвовали военнослужащие латышских дивизий СС и в зверских убийствах захваченных в плен советских солдат, включая женщин. Вот строки из документов того времени: «В ночь на 6 августа 1944 г. 65-й гвардейский стрелковый полк 22-й гвардейской стрелковой дивизии в районе деревни Бобрыни (Латвийская ССР) производил наступательную операцию. Латыши из дивизии СС обошли боевые порядки гвардейцев, напали на них с тыла и отрезали небольшую группу советских солдат и офицеров от своих подразделений. Во время боя было ранено 43 бойца и командира, которые ввиду тяжелой обстановки не могли быть эвакуированы. Захватив пленных, мерзавцы устроили над ними кровавую расправу. Рядовому Караулову Н. К., младшему сержанту Корсакову Я. П. и гвардии лейтенанту Богданову Е. Р. предатели из латышских частей СС выкололи глаза и нанесли многие ножевые ранения. Гвардии лейтенантам Кагановичу и Космину они вырезали на лбу звезды, выкрутили ноги и выбили сапогами зубы. Санинструктору Сухановой А. А. и другим трём санитаркам вырезали груди, выкрутили ноги, руки и нанесли множество ножевых ранений. Зверски замучены рядовые Егоров Ф. Е., Сатыбатынов, Антоненко А. Н., Плотников П. и старшина Афанасьев. Никто из раненых, захваченных фашистами из латышей, не избег пыток и мучительных издевательств. По имеющимся данным, зверская расправа над ранеными советскими бойцами и офицерами была произведена солдатами и офицерами одного из батальонов 43-го стрелкового полка 19-й латышской дивизии СС»
 
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Начало формирования эстонских регулярных частей для участия в военных действиях на стороне гитлеровской Германии было положено 25 августа 1941 года. На 1 октября 1942 года все полицейские силы Эстонии составляли 10,4 тысяч человек. Полицейские и восточные батальоны использовались преимущественно для проведения карательных акций против гражданского населения, борьбы с партизанским движением и охраны концентрационных лагерей.
 
Формирование эстонского легиона СС началось только 8 февраля 1943 года. Комплектование производилось только на добровольной основе, причём желающие служить в этом подразделении должны были по здоровью и идейным соображениям соответствовать требованиям войск СС. Как свидетельствуют архивные документы немецкого командования того периода 20-я гренадерская дивизия СС (1-я эстонская) и 3-я эстонская добровольческая бригада СС вместе с другими подразделениями немецкой армии проводила карательные операции «Хейнрик» и «Фриц» по ликвидации советских партизан.
 
Они участвовали в боях с партизанами, расстрелах мирного населения, грабежах, уничтожении целых деревень в Белоруссии и массовой отправке мирного населения в Германию. Летом 1944 года 20-я дивизия СС принимала участие в боях с частями Красной Армии, в том числе с 8-м Эстонским стрелковым корпусом, под Нарвой и Синимяе (Нарвская операция). До января 1945 года части дивизии участвовали в боях в Восточной Пруссии. 13 января1945 года дивизия в полном составе была направлена на фронт в район немецкого города Виттенберг, где вместе с другими немецкими соединениями была окружена частями Красной Армии. С боями дивизия вышла из окружения и отступила на территорию Чехословакии, где оставалась до полного разгрома немецких войск. 11 мая 1945 года под г. Мельник, недалеко от Праги, основная масса личного состава была взята в плен частями Красной Армии. Однако часть эстонских солдат и офицеров (включая 3 тыс. человек из учебно-запасного полка дивизии) отступили на запад и сдались англо-американским войскам.
 
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Когда в июне 1941 г. германские войска вступили на территорию Литвы, местное население встречало их как освободителей. В 29-м стрелковом корпусе Красной Армии, созданном на основе вооруженных сил независимой Литвы, началось массовое дезертирство. Литовцы бежали в леса и создавали многочисленные повстанческие вооруженные группы, общее руководство которыми осуществлял «Фронт литовских активистов» под руководством полковника К. Шкирпы. Некоторым из этих групп удалось даже еще до прихода немцев взять под свой контроль оставленные советскими войсками Каунас и Вильнюс.
 
После того как Литва была полностью занята частями вермахта, разрозненные повстанческие группы были реорганизованы в 24 батальона самообороны численностью 500—600 человек каждый. В функции батальонов входила охрана складов и коммуникаций, а также борьба с партизанами. Иногда при приближении фронта германское командование бросало их в бой против Красной Армии. Большинство батальонов несли охранную службу и участвовали в антипартизанских операциях за пределами Литвы: в Ленинградской области, в Белоруссии, на Украине и в Польше. По некоторым данным, один батальон действовал даже в Италии, а еще один — в Югославии.
 
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Белорусские полицейские части. Всего на территории генерального округа «Белоруссия» насчитывалось около 20 тыс. полицейских. Из белорусских националистов были сформированы батальоны «шума», батальоны «оди» - полицейские карательные части для борьбы с партизанами.
 
В августе—сентябре 1944 из белорусов была создана 30-я гренадерская дивизия войск СС (русская № 2), именовавшейся также штурмовой бригадой СС «Беларусь».. В сентябре 1944 г. это соединение было переброшено на Западный фронт для борьбы с французскими партизанами и англо-американскими войсками и понесло большие потери, главным образом из-за дезертирства.
 
15 июля 1942 г были созданы Корпуса Белорусской Самообороны (БСА). Всего в ряды Самообороны влилось около 15 тыс. человек. Вопросы обеспечения частей БСА обмундированием и вооружением так и не были решены. Все командиры и бойцы ходили в своей одежде, часто в лаптях, а оружием себя обеспечивали самостоятельно, собирая его в лесах, покупая и выменивая у немецких и итальянских солдат и даже партизан. Полицией безопасности СД по договоренности с БСА был сформирован 13-й белорусский полицейский батальон при СД. Эта часть была создана в январе 1943 г. при помощи белорусской администрации из добровольцев Бобруйского, Полоцкого, Барановичского, Молодечненского и Брестского округов, и большую часть офицерских должностей занимали в ней белорусы. Солдаты были хорошо вооружены и экипированы.
 
К осени 1943 г. это формирование имело большой опыт борьбы с партизанами, насчитывало 1 тыс. человек и было одной из наиболее боеспособных антипартизанских частей в Белоруссии. В декабре 1943 г. с санкции оккупационных властей была создана Белорусская Центральная Рада (БЦР) во главе с лидером белорусских националистов Р. Островским. Очередным шагом в развертывании белорусских формирований стало создание национальных вооруженных частей - Белорусской краевой обороны (БКА). Батальоны БКА принимали активное участие в антипартизанских операциях вплоть до июля 1944 г. Вместе с созданием крупных военных формирований Белорусская Центральная Рада развернула широкомасштабную деятельность по набору и обучению белорусских разведывательно-диверсионных групп.
 
В июле—августе 1944 г. в распоряжение БЦР был передан центр подготовки абвера в Дальнице (Восточная Пруссия), который получил большое пополнение из эвакуированных батальонов БКА. В первых числах апреля 1945 г. было достигнуто соглашение с представителями спецслужб Третьего рейха под руководством штурмбаннфюрера СС Отто Скорцени о развертывании на базе этого центра специального батальона «Дальвиц» численностью до 700—800 человек.
 
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Первые украинские части в составе вермахта были созданы в результате сотрудничества лидеров образованной в 1929 г. в эмиграции Организации украинских националистов (ОУН) С. Бандеры и А. Мельника с германской военной разведкой (абвером). В то время как руководство абвера намеревалось использовать эти формирования для подготовки кадров разведчиков и диверсантов, украинские националисты рассматривали их как основу будущей украинской армии.
 
Согласно замыслу ОУН, Украинский легион должен был вступить в Киев вместе с германскими войсками и обеспечить провозглашение независимости Украины. В начале апреля 1941 г. в лагерях на юге Польши были собраны первые группы украинских добровольцев из числа военнопленных бывшей польской армии. Отсюда их перебросили на учебный полигон «Нойхаммер» (Силезия) для военного обучения. Вскоре был создан батальон СС «Нахтигаль». Немецким командиром батальона был назначен обер-лейтенант А. Герцлер, а офицером связи — обер-лейтенант Т. Оберлендер; украинским командиром — сотник Р. Шухевич. Во главе рот и взводов стояли украинские командиры, при которых находились немецкие офицеры связи и инструкторы. В батальоне имелся и собственный капеллан греко-католического (униатского) вероисповедания.
 
Формирование второго батальона Украинского легиона — «Роланд» — началось в середине апреля 1941 г. на территории Австрии. В отличие от «Нахтигаля», его личный состав в большей степени был представлен эмигрантами первой волны и их потомками. Кроме того, до 15% от общей численности составляли украинские студенты из Вены и Грана. Командиром батальона был назначен бывший офицер польской армии майор Е. Побигущий. Все остальные офицеры и даже инструкторы были украинцами.
 
В конце октября 1941 г. оба батальона были переброшены во Франкфурт-на-Одере и реорганизованы в 201-й батальон «шума» под командованием майора Побигущего. Кроме 201-го батальона, созданного на основе расформированных батальонов «Нахтигаль» и «Роланд», на территории польского Генерал-губернаторства было организовано еще 10 украинских батальонов «шума». Что касается рейхскомиссариата «Украина», то здесь было сформировано 53 батальона.
 
Общая численность украинских полицейских батальонов оценивается в 35 тыс. человек, однако при этом следует иметь в виду, что среди них было много русских, а некоторые батальоны считались «казачьими». Большинство этих частей несли охранную службу на территории рейхскомиссариатов, остальные использовались в антипартизанских операциях. Действовавшие на территории Белоруссии 57, 61-й (имени Богуна) и 62-й (имени Тараса Шевченко) батальоны влились в 30-ю гренадерскую дивизию войск СС (русская № 2) и составили в ней отдельный полк. Во Франции, куда дивизия была отправлена осенью 1944 г., два батальона в полном составе перешли на сторону партизан и до конца войны сражались в рядах французского Сопротивления.
 
По иронии судьбы в числе этих «героев» оказались участники массовых расстрелов в Бабьем Яру пол Киевом и уничтожения белорусской деревни Хатынь. Помимо «активных» батальонов вспомогательной полиции, для охранной службы на местах была создана так называемая Украинская народная самооборона, общая численность которой в середине 1942 г. достигала 180 тыс. человек. Кроме того, украинцы служили в охране немецких концентрационных лагерей и в рядах айнзатцгрупп. осуществлявших карательные акции на оккупированных территориях.
 
В марте 1943 г. управляющий генеральным округом «Галиция» бригаденфюрер СС Вехтер отдал приказ о формировании добровольческой дивизии СС «Галиция». Набор добровольцев в дивизию был объявлен 28 апреля 1943 г., на призыв откликнулось не менее 70 тыс. молодых галичан, из числа которых в ряды дивизии были приняты 13—14тыс. Остальные добровольцы были включены в состав германской полиции и составили пять новых полицейских полков. В апреле 1944 г, дивизия была отправлена в Нойхаммер (Силезия) для дальнейшего обучения. В мае ее лично проинспектировал Гиммлер, впервые обратившийся к солдатам и офицерам дивизии не как к галичанам, а как к украинцам. В июле дивизия прибыла на фронт и была брошена против наступающей Красной Армии под Броды. Попав в окружение, в девятнадцатидневных жестоких боях она была почти полностью уничтожена. Из 14 тыс. солдат и офицеров лишь 3 тыс. вырвались из окружения. Остальные погибли, попали в плен или присоединились к действовавшим в лесах группам УПА.
 
Несмотря на сокрушительный разгром под Бродами, дивизия была быстро восстановлена. Ее переформирование было проведено в августе—ноябре 1944 г. в Нойхаммере, куда были направлены запасной полк дивизии, насчитывавший около 8 тыс. человек, а также добровольцы, служившие в 4-м и 5—м галицийских полицейских полках, сформированных из «избытка» апрельского набора 1943 г. С 12 ноября 1944 г. дивизия стала официально именоваться 14-й гренадерской дивизией войск СС (украинская № I), что свидетельствовало об изменении отношения руководства СС к принципу этнической чистоты своих формирований.
 
В боевых действиях на фронте дивизия больше не участвовала. Осенью 1944 г. один из ее полков был выделен для подавления Словацкого национального восстания, а в январе 1945 г. вся дивизия была отправлена в Югославию для борьбы с местными партизанами, однако уже не принимала участия в крупных боевых операциях. После капитуляции Германии большая часть дивизии (около 10 тыс. человек) прорвалась в Австрию и сложила оружие перед англичанами, в то время как 4,7 тыс. ее солдат и офицеров были взяты в плен советскими войсками. С первых месяцев войны Германии против СССР большое количество украинцев (как военнопленных, так и гражданского населения) влились в германскую армию и служили в качестве «добровольных помощников» в германских частях или в составе отдельных формирований, таких как, строительные батальоны, части снабжения, охранные и антипартизанские отряды. В создании этих частей определенную роль сыграла и Организация украинских националистов, направлявшая на фронт немногочисленные группы своих сторонников, именовавшиеся «корпусами» и «дивизиями» Украинской национальной армии. Весной 1943 г. все украинцы, служившие в рядах вермахта, а также в некоторых батальонах «шума», были объявлены солдатами Украинской освободительной армии («Украiнського вiзвольнего вiска» — УВВ).
 
Nordfrankreich, Angehörige der Wlassow-Armee
 
Русская освободительная армия, РОА, или Власовцы.
 
Знаки различия Русской освободительной армии в период времени 1941-1945 г.г. носили около 800.000 человек. Очень немало. Я бы даже сказал что очень много. Кто то ушёл из за трусости, но много было и воевавших за идею. Русская освободительная армия была сформирована преимущественно из советских военнопленных, попавших в немецкий плен. 27 декабря 1942 года генерал-лейтенант А. А. Власов и генерал В. Г. Баерский (Боярский) в письме немецкому командованию предложили организовать РОА. Армия была заявлена как воинское формирование, создаваемое для «освобождения России от коммунизма». Формирование подразделений РОА началось в 1943 году, они привлекались к несению охранно-полицейской службы и борьбе с партизанами на оккупированной территории СССР.
 
Практическое создание РОА началось только после учреждения Комитета освобождения народов России (КОНР), который был образован в Праге 14 ноября1944 года. Комитет, равнозначный правительству в эмиграции, учредил Вооружённые силы Комитета освобождения народов России (ВС КОНР), которыми и стала РОА. Она обладала собственным командованием и всеми родами войск, включая небольшие военно-воздушные силы. Генерал Власов как председатель Комитета стал одновременно и главнокомандующим Вооружёнными силами, которые де-юре и де-факто представляли собой полностью независимую русскую национальную армию, связанную с Третьим рейхом только союзными отношениями. Финансировалась РОА министерством финансов Третьего рейха. Деньги выдавались как кредит, возмещаемый «по мере возможности», и в бюджет Третьего рейха не входили. 28 января 1945 года РОА получила статус вооружённых сил союзной державы, сохраняющей нейтралитет по отношению к США и Великобритании.
 
К 22 апреля 1945 года в Вооруженные силы Комитета освобождения народов России входили следующие соединения, части и подразделения:
 
Главнокомандующий, группа офицеров личного подчинения (полковник К. Г. Кромиади, подполковник М. К. Мелешкевич, капитан Р. Л. Антонов, обер-лейтенант В. А. Рейслер и др.), рота личной охраны капитана П. В. Каштанова;
 
1-я пехотная дивизия ВС КОНР генерал-майора С. К. Буняченко, полностью вооруженная и укомплектованная (около 20000 чел.);
 
2-я пехотная дивизия ВС КОНР генерал-майора Г. А. Зверева, личный состав был вооружен ручным автоматическим оружием до пулеметов включительно, тяжелое вооружение отсутствовало (11856 чел.);
 
3-я пехотная дивизия ВС КОНР генерал-майора М. М. Шаповалова, располагала только кадром добровольцев, невооруженная (10000 чел.);
 
Военно-воздушные силы КОНР генерал-майора В. И. Мальцева (более 5000 чел.);
 
Учебно-запасная бригада полковника С. Т. Койды (7000 чел.)
 
Русский корпус генерал-лейтенанта Б. А. Штейфона (5584 чел.);
 
15-й казачий кавалерийский корпус СС генерала фон Панвица, и другие казачьи части. Для того, чтобы обосновать использование казаков в вооружённой борьбе на стороне Германии, была разработана «теория», в соответствии с которой казаки объявлялись потомками остготов (32000 чел. без учета немцев);
 
Отдельный корпус генерал-майора А. В. Туркула (около 7000 чел.);
 
Отдельный казачий корпус в северной Италии (Казачий Стан) Походного Атамана генерал-майора Т. И. Доманова (18395 чел.);
 
Корпус генерал-лейтенанта царской армии П. Н. Краснова. Краснов для привлечения казаков под нацистские знамёна выдвигал лозунг автономного казацкого государства («Казакия») под протекторатом нацисткой Германии. Казаки были приравнены к статусу добровольцев из числа германских народов (т.е. казаки не славянский народ, а нордический).
 
В первый день начала Германией военных действий против СССР Краснов обратился с воззванием:
 
«Я прошу передать всем казакам, что эта война не против России, но против коммунистов, жидов и их приспешников, торгующих Русской кровью. Да поможет Господь немецкому оружию и Хитлеру! Пусть совершат они то, что сделали для Пруссии Русские и Император Александр I в 1813 г».
 
28 мая 1945 года вместе с 2,4 тысячами казачьих офицеров был выдан британским командованием советской военной администрации. Этапирован в Москву, где содержался в Бутырской тюрьме. Военная коллегия Верховного суда СССР объявила решение о казни Краснова С. Н., Шкуро, Султан-Гирея Клыча, фон Паннвица и др. - обоснование: «…вели посредством сформированных ими белогвардейских отрядов вооружённую борьбу против Советского Союза и проводили активную шпионско-диверсионную и террористическую деятельность против СССР». Краснов и другие были повешены в Лефортовской тюрьме 16 января 1947 года
 
Отдельная противотанковая бригада майора Второва (1240 чел.);
 
Вспомогательные (технические) войска в непосредственном подчинении Главнокомандующему (около 10000 чел.);
 
Центральный штаб генерал-майора Ф. И. Трухина, офицерский резерв при штабе подполковника Г. Д. Белая, отдельный кавалерийский эскадрон капитана Тищенко, батальон охраны штаба капитана А. П. Дубного, спецотряд по охране ценностей КОНР капитана А. Анохина (до 5000 чел.);
 
1-я Объединенная офицерская школа ВС КОНР генерал-майора М. А. Меандрова (785 чел.);
 
Братиславская разведывательная школа ВС КОНР майора С. Н. Иванова;
 
Мариенбадская разведывательная школа ВС КОНР капитана Р. И. Беккера;
 
Управление казачьих войск при КОНР;
 
Всего в этих формированиях, по разным данным, числилось порядка 120—130 тысяч человек. Данные соединения были разбросаны на большом участке фронта от Загреба (Хорватия) и Толмеццо (северная Италия) до Бад-Шандау (юго-западнее Дрездена).
 
8
 
В соответствии с решениями Ялтинской конференции, после окончания боевых действий в Европе большинство членов РОА было передано советским властям; многие были расстреляны без суда и следствия. 1 августа 1946 года генералы Жиленков, Малышкин, Буняченко и Мальцев были повешены во дворе Бутырской тюрьмы вместе с Власовым и Трухиным. Некоторой части «власовцев» удалось избежать выдачи в СССР и спастись в западных странах.
 
9
 

В октябре 1941 г. в лагере «Штранс» под г.Нойхаммером по инициативе шефа военной разведки адмирала Канариса, был сформирован кавказский батальон специального назначения «Бергманн» («Горец»), предназначенный для подрывной работы на Кавказе, имевший в своем составе штаб с группой пропаганды и пять стрелковых рот (1-я – грузины и немцы; 2-я – северокавказцы; 3-я – азербайджанцы и немцы; 4-я – грузины и армяне; 5-я штабная – около 30 человек из белоэмигрантов всех национальностей). В состав спецподразделения вошла группа грузинских эмигрантов из числа сотрудников Абвера, действовавших под кодовым наименованием «Тамара-2», под руководством А.М. Циклаури, которого впоследствии сменил Г.Габлиани. При штабе батальона был взвод подрывников и группы специального назначения. Его общая численность достигала 1200 человек, в том числе 900 кавказцев и 300 немцев.

Чтобы доказать надежность соединения, его роты бросали на самые трудные участки фронта, где, несмотря на отсутствие тяжелого вооружения, они сражались упорно и весьма эффективно. За все это время из перебежчиков, военнопленных и местных жителей удалось сформировать в дополнение к имевшимся, еще четыре стрелковые роты (грузинскую, северокавказскую, азербайджанскую и смешанную запасную) и столько же конных эскадронов (1 грузинский и 3 северокавказских). Это позволило к концу 1942 г. развернуть батальон «Бергманн» в полк трехбатальонного состава общей численностью 2300 человек (батальоны: 1-й грузинский, 11-й азербайджанский и 111-й северокавказский).

Униформа «Бергманна» была стандартной немецкой тропической или обычной полевой. Офицерский состав батальона носил знаки различия, разработанные для восточных частей, а на отворотах горных кепи и на петлицах красовалось изображение кавказского кинжала. Назначение этого батальона было ясно выражено в речи Оберлендера перед солдатами (командир батальона с осени 1941 г. до июня 1943 г. ,профессор Кенигсбергского университета, зам.начальника отдела Абвер-2 при штабе группы армий «Юг», кадровый офицер абвера): «Бергманн» откроет ворота Кавказа, и будет проводить саботаж и диверсии». Заместителем Оберлендера являлся обер-лейтенант фон Кутченбах, эмигрант из Грузии. По приглашению Канариса на смотр батальона в Нойхаммере прибыли представители японской военной миссии для получения необходимого им опыта по созданию инонациональных частей японской армии. После горно-стрелковой подготовки в Миттенвальде (Бавария), батальон в конце августа 1942 г. отправляется на Кавказ, причем при переброске личный состав в целях сохранения тайны выдавал себя за испанских басков. Батальон «Бергманн» (Горец) входил в состав Грузинского легиона СС.

Грузинский легион Вермахта. Легион существовал с 1941 года по 1945 год, и был сформирован из грузин-военнопленных и эмигрантов, скрывавшихся в Европе от Советской власти после 1921 года, когда Грузия вошла в состав СССР. Легион был сформирован в декабре 1941 года и состоял из грузин, черкесов, кабардинцев, балкарцев и карачаевцев. Военно-политической целью этого формирования была государственная независимость Грузии от Советского Союза, которая была обещана со стороны Германии. Грузины проходили обучение на территории Западной Украины и начали боевые действия осенью 1942 года. Также грузины служили в Северокавказском Легионе вермахта и в других легионах, подобранных по этническому принципу. Грузинское же формирование проходило службу под командованием князя Михаила Цулукидзе, полковника Соломона Николаса Залдастани и других.

Список формирований грузинского легиона. Всего 14 батальонов (5000 человек). Вот некоторые из них:
 
795-й батальон «Шалва Маглакелидзе» — боевые действия: 1942 в Северной Осетии, 1943 во Франции
 
796-й батальон — боевые действия: 1942—1943 в Туапсе, Северный Кавказ
 
797-й батальон «Георгий Саакадзе» — боевые действия: 1943—1944 во Франции
 
798-й батальон «Ираклий II» — боевые действия: 1943—1944 во Франции
 
799-й батальон «Давид Строитель» — боевые действия: 1943—1944 во Франции
 
822-й батальон «Царица Тамара» — боевые действия: 1943—1944 во Франции, остров Тексел, Голландия.
 
823-й батальон «Шота Руставели»
 
824-й батальон «Илья Чавчавадзе» — боевые действия: 1944, Львов, Польша
 
Азербайджанский Легион СС. 14 батальонов (40 000 человек)
 
До 22 июля 1942 азербайджанцы служили в составе Кавказско-мусульманского Легиона. В ноябре — декабре 1941 года Гитлер отдал распоряжение о формировании Единого Кавказско-магометанского национального легиона, состоящего из азербайджанцев и дагестанцев, а 15 апреля 1942 года лично разрешил использование в борьбе против партизан и на фронте в качестве «равноправных союзников», этот статус был закреплен первым «Положением о местных вспомогательных формированиях на Востоке». В связи с увеличением количества азербайджанцев, число которых в составе войск вермахта доходило до 40 тыс. человек, Кавказско-магометанский легион был переименован в Азербайджанский, и из его состава были выведены представители других национальностей. Начиная с 1942 года азербайджанские соединения участвовали в боях на Восточном фронте. 804-й батальон с сентября действовал на Кавказе в составе 17-й армии группы армий А. Батальон майора А. Фаталибейли участвовал в 800-километровом марше от Таганрога до Псебайской. Около 10 азербайджанских батальонов действовали на Кавказе, Украине, в Крыму, Беларуси и Польше.
 
Оценивая опыт использования частей восточных легионов на Кавказе, начальник штаба группы армий «А» генерал-лейтенант Грайфенберг высоко оценил действия азербайджанских батальонов. Свыше 700 азербайджанцев участвовало в обороне Берлина от советских войск в 1945.
 
Северокавказский легион вермахта. (около 5.000 человек)
 
Формирование легиона началось в сентябре 1942 года под Варшавой из военнопленных кавказцев. В число добровольцев вошли представители таких народов, как чеченцы, ингуши, лезгины, кабардинцы, балкарцы и так далее. Изначально легион состоял из трёх батальонов, которыми командовал капитан Гутман.
 
В формировании легиона и призыве добровольцев участвовал Северо-Кавказский комитет. В его руководство входили дагестанец Ахмед-Наби Агаев (агент абвера), осетин Алихан Кантемиров (бывший военный министр Горской республики) и Султан-Гирей Клыч (бывший генерал Белой армии, председатель Горского комитета).
 
В состав легиона вошли восемь батальонов под номерами 800, 802, 803, 831, 835, 836, 842 и 843. Они несли службу как в Нормандии, так и в Голландии, и в Италии. В 1945 году легион был включён в Северо-Кавказскую боевую группу Кавказского соединения войск СС и сражался против советских войск до конца войны. Попавшие в советский плен солдаты легиона были приговорены военно-полевыми судами к смертной казни за сотрудничество с немецко-фашистскими оккупантами.
 
Волжско-татарский легион (легион «Идель-Урал»). 8 батальонов (825—834) (13000 человек).
 
Подразделение Вермахта, состоявшее из представителей поволжских народов (в основном из татар, менее из других народов башкир, чуваш, марийцев, мордвы, удмуртов). Волжско-татарские легионеры входили в состав 7 усиленных полевых батальонов (около 12,5 тыс.чел). Формальной идеологической основой легиона была борьба с большевизмом и евреями, при этом немецкой стороной сознательно распространялись слухи о возможном создании Идель-Уральской Республики.
 
Армянский легион.
 
Формирование вермахта, состоявшее из представителей армянского народа. Военной целью данного формирования была государственная независимость Армении от Советского Союза. Армянские легионеры входили в состав 11 батальонов, а также других подразделений. Из 20000 солдат легиона 11000 были в составе полевых батальонов, в то время как оставшиеся 9000 в небоевых условиях, таких, как материально-техническое снабжение и оказание первой помощи. В конце войны большинство членов легиона сдались англо-американским войскам, чтобы избежать судьбы военнопленных в СССР. Семьи перешедших на сторону Вермахта солдат наряду с семьями членов партии Дашнакцутюн на Родине в Советском Союзе подвергались репрессиям.

 

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Туркестанский легион. 34 батальона. 11000 человек.
 
Формирование Вермахта в период Второй мировой войны, являвшееся частью Восточного легиона и состоящего из добровольцев — представителей тюркских народов республик СССР и Центральной Азии (казахи, узбеки, туркмены, киргизы, уйгуры, татары и т. д.).
 
На стороне немцев воевали также: Калмыцкий кавалерийский корпус, Крымско-татарский легион СС и др. Кроме полевых батальонов, из всех Советских военнопленных за время войны было сформировано большое количество строительных, железнодорожных, транспортных и прочих вспомогательных подразделений, обслуживавших германскую армию, но не принимавших непосредственного участия в боевых действиях. В их числе были 202 отдельные роты (111 туркестанских, 30 грузинских, 22 армянских, 21 азербайджанская, 15 волжско-татарских и 3 северокавказские), помимо них подразделения, для которых систематический учет не вёлся, и отдельные воинские группы в составе немецких частей, а также так называемые добровольные помощники — «хиви». По состоянию на февраль 1945 года численность «хиви» составляла 600 000 человек в сухопутных войсках, от 50 до 60 тысяч в люфтваффе и 15 тысяч человек в кригсмарине (флоте).
 
Сегодня европейцы удивляются – почему русские так долго помнят эту войну? Почему так широко празднуют эту действительно Великую Победу. Они не могут понять, что народы Советского Союза смогли выдержать натиск многомиллионной орды вооружённых до зубов армий Объединённой Европы, Всей Огромной Европы с величайшим промышленным потенциалом. Им не помогли сотни современных заводов, квалифицированные добровольные рабочие, десятки миллионов рабов, работающих в концлагерях и два-три миллиона предателей, воевавших против своей Родины и своего народа. Советский Союз выстоял благодаря героизму на фронтах и героизму в тылу. Благодаря 12-13 летним детям, которые по 16 часов стояли за станками и делали снаряды, жили в цехах, спали на ящиках. Женщинам, которые впрягались в плуги и пахали вместо лошадей, и хлеб для фронта был. Жителям Средней Азии – ведь там не было бомбёжек, туда везли беженцев. И эти узбеки, таджики, казахи, - сегодня мы почему то всё ищем какие то различия и обиды, а тогда многие семьи брали в дом русских, украинских, белорусских сирот и растили как собственных детей. Весь советский народ тогда был героем. В каждой семье есть погибшие, 30 миллионов смертей – это очень много, это коснулось каждого. Как можно это забыть и как не радоваться победе? У русских есть поговорка – «Кто старое помянет, тому глаз вон. А кто забудет – тому оба». Эта поговорка верна как никогда!
 
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PS. В 1994 году фон Паннвицу, А. Г. Шкуро, П. Н. Краснову, Султан-Гирею Клычу, Т. Н. Доманову и др. в Москве на территории храма Всех Святых был установлен памятник «Воинам русского общевоинского союза, русского корпуса, казачьего стана, казакам 15 кавалерийского корпуса, павшим за веру и отечество». Воевавшим на стороне Гитлера против СССР.
 
Против нас с вами, против меня и моих детей. Убивших двух моих дедов и ещё пятерых близких родственников. Им памятник на этой земле?
 
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4 августа 2006 года в станице Еланской Шолоховского района Ростовской области состоялось торжественное открытие Мемориального комплекса, посвященного памяти донских казаков, погибших в борьбе с большевиками, в том числе на стороне Гитлера. В центре мемориала стоит большая бронзовая фигура последнего атамана Донского войска Петра Николаевича Краснова. На открытии мемориала присутствовали официальные члены администрации Ростовской области, деятели Русской Православной Церкви, множество казаков, в том числе ветераны казачьих частей вермахта.
 
Это как можно назвать? Что то не так в моём Отечестве, моя Родина больна, в моей душе бьёт набат, а ночами сниться дед со своим пулемётом в Сталинграде в 1942-м и бабушка с мёртвым ребёнком, роющая противотанковые рвы под Москвой в 1941-м. Если тот свет есть – что я им скажу? Что скажу своим предкам и как смогу смотреть им в глаза? И смогу ли вообще смотреть?
 
Олег Козлов. Самара.

 

 

 

 

 

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3 коммент.»

  • 1760 1386
    СВАРОЖИЧ 1 марта 2017 в 14:31 Ссылка Пометить
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    Предатели или хероины? К чему эти выяснения? На этот вопрос давно ответили наши деды и прадеды. Они их вешали. Да и то не многих. Остальных просто в плен не брали, даже если те и пытались сдаться. Если для наших дедов этот вопрос не вызывал сомнения, то откуда они появились сейчас? Им же наверно было виднее, чем нам.

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    • 4141 3201
      Павел СВАРОЖИЧ 1 марта 2017 в 14:51 Ссылка Пометить
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      “Если для наших дедов этот вопрос не вызывал сомнения, то откуда они появились сейчас?”
      Сынки и внуки. Чубайсята, одним словом.

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  • 21 13
    Николай 1 марта 2017 в 14:52 Ссылка Пометить
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    А когда отгрохочет,когда отгорит и отплачется,
    и когда наши кони устанут под нами скакать
    и когда наши девушки сменят шинели на платьица,
    не забыть бы тогда,не простить бы и не потерять…
    В.Высоцкий. Песня о новом времени.
    И забыли,и простили, и потеряли.

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