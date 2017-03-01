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Обвалится ли рубль к президентским выборам? Валентин Катасонов

20:58. 1 марта 2017 Просмотров - 198 Нет комментариев Опубликовал:

Кто на самом деле раскручивает биткоины и что могут сделать финансовые спекулянты в России?

Крупный российский учёный-экономист, профессор МГИМО и автор “Книжного мира” Валентин Катасонов в интервью  каналу “Нейромир” делится сенсационной информацией. Почему Дональд Трамп оказался между двух финансовых огней? Зачем он берёт в свою команду как специалистов с Уолл-Стрит, так и представителей “Силиконовой долины” (кремниевой)?

Зачем в России укрепляют рубль и может ли случиться очередной его обвал? Как это связано с выборами президента России весной 2018 года? В ходе передачи представлена новая книга Валентина Катасонова “Глобальный мир финансов: от кризиса к хаосу”.

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Глобальный мир финансов: от кризиса к хаосу, Катасонов Валентин Юрьевич

Смерть денег. Куда ведут мир “хозяева денег”. Метаморфозы долгового капитализма, Катасонов Валентин Юрьевич

Битва за рубль. Национальная валюта и суверенитет России, Катасонов Валентин Юрьевич

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Нейромир-ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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