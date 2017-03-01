Новости Украины и Новороссии 01 марта 2017

Один из инициаторов блокады Крыма назвал Херсонскую область Украины «ватной» и «пророссийской»

На Украине много противников создания крымско-татарского подразделения. Об этом заявил т.н. депутат Верховной Рады Украины Мустафа Джемилев, пишет ПолитНавигатор.

Он сообщил, что достигнута принципиальная договоренность о создании в составе ВСУ из участников блокады Крыма воинского подразделения, «состоящего из выходцев из Крыма и учитывающего религиозные и национальные особенности контингента».

«Пока вроде бы идет речь о подразделении в составе морской пехоты. Это не совсем то, чего хотели бы сами крымские татары, но для начала подойдет и это», — говорит депутат.

При этом он признает, что на Украине очень много противников создания такого подразделения, особенно в Херсонской области, где планируется разместить своих боевиков.

«Этот регион довольно-таки «ватный», в значительной мере «пророссийский», структуры власти там тоже кишат бывшими ярыми сторонниками Януковича», — пожаловался Джемилев.

К оглавлению | Источник: news-front.info

Крах бизнес-империи Рината Ахметова

Украинскому миллиардеру Ринату Ахметову все же удалось попасть в рейтинг 500 самых богатых людей планеты, который составляет агентство Bloomberg. Позиции у Ахметова более чем скромные — 483 позиция, а в далеком 2013 году, когда его состояние оценивалось в $21,3 млрд, Ахметов был в списке топ-100 самых богатейших людей. Вероятно, что в рейтинг богатейших людей 2018 года украинский миллиардер уже не попадет, его бизнес-империя стремительно рушится. screenshot-www.bloomberg.com-2017-03-01-15-10-05.png Динамика состояния Рината Ахметова: Max – $21,3 млрд в 01.03.2013, Min – $3,66 млрд в 01.03.2017 В среду истек ультиматум, который объявили власти ДНР и ЛНР, в результате чего на всех украинских предприятиях, находящихся на территории республик, было введено внешнее управление. Читайте также: Предприятия Ахметова отказались работать по законам ДНР Сейчас на территории ДНР работают Енакиевский металлургический завод и Харцизский трубный завод, входящие в группу Ахметова «Метинвест», а также Ясиноватский и Макеевский коксохимические заводы. На территории ЛНР действуют предприятие «Краснодонуголь» и Алчевский меткомбинат Ахметова. В результате агрессивных действий Киева, миллиардер Ринат Ахметов фактически лишился своих предприятий. Единственное, что оставалось украинскому олигарху в ответ на меры властей ЛНР и ДНР — напоследок напакостить, а именно прекратила оказание услуг связи на территории ДНР подконтрольная ему компания «Укртелеком». Читайте также: Месть Ахметова: олигарх оставил жителей ДНР без телефонной связи Своими действиями украинский олигарх оставляет без единственной доступной связи огромное количество людей, исходя из чего можно утверждать, что теперь у него нет никаких шансов вернуть контроль над предприятиями, которые в свое время ему удалось подмять под себя во время развала СССР и перераспределения собственности. Не нужно быть экспертом, чтобы понять: единственная перспектива Ахметова — это бегство из Украины с тем, что у него осталось. Очевидно, что реальный бизнес в этой стране ему уже не удастся построить, поскольку у населения просто нет средств покупать какие-либо услуги или товары, а в энергетическую отрасль ему уже никто не позволит пройти. rinatahmetov.png Бизнес-империя Рината Ахметова растаяла, из $3,6 млрд, которые насчитали у него эксперты Bloomberg, ликвидных средств (наличности) у него лишь $125 млн, и это единственное, что он потенциально может увести из Украины, остальные активы он уже потерял, значительную часть в ближайшие годы ему придется продать за бесценок другим миллиардерам, которые с приходом к власти Порошенко оказались «на коне».

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Украинка Дурицкая, на прогулке с которой убили Немцова, купила 4 квартиры в Киеве (ВИДЕО)

Любовница и единственная свидетельница расстрела в феврале 2015 года оппозиционного политика Бориса Немцова Анна Дурицкая за 2015—2016 гг. приобрела четыре квартиры в Киеве. Об этом свидетельствуют данные Государственного реестра вещественных прав на недвижимое имущество.



Все четыре квартиры находятся на проспекте Науки в Голосеевском районе столицы. Две из них Дурицкая приобрела 17 ноября 2015 года, еще две — 8 декабря 2016-го. По данным одного из украинских СМИ, эти квартиры бывшая любовница Немцова сдает в аренду. Сама она живет в квартире на Феодосийском переулке — деньги на это жилье Дурицкой ранее дал Немцов. Корреспондент несколько раз пыталась связаться с Анной Дурицкой, чтобы выяснить, откуда у нее средства на недвижимость в Киеве, но она избегает общения с прессой. Читайте также: Убийство Немцова: киевская модель рассказала подробности (ФОТО)

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

В Запорожской области Украины перекрыли трассу из-за отсутствия воды

В Запорожской области Украины жители села Богатыровка перекрыли трассу Харьков-Симферополь из-за отключения воды.

В акции принимают участие около сотни человек.

На дороге образовался затор из грузовых машин.

Как сообщили местные жители, перекрыть трассу их заставило отключения воды в селе, которое длится уже три дня. Акция, по их словам, продлится до восстановления водоснабжения.

К оглавлению | Источник: news-front.info

Захарченко назвал число предприятий, перешедших под контроль ДНР (ВИДЕО)

Глава ДНР Александр Захарченко назвал число предприятий украинской юрисдикции, перешедших под контроль Народной Республики. Предприятий, на которых вынужденно было введено внешнее управление в целях предотвращения их закрытия, оказалось около 40. «Порядка 40 предприятий под внешним управлением», — уточнил Александр Захарченко, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. По словам Главы ДНР, никто из украинских собственников пока не выходил на связь с представителями республики. Напомним, власти ДНР были вынуждены пойти на введение внешнего управления, после того, как киевские власти не разблокировали до 00:00 часов 1 марта транспортные магистрали между Украиной и ЛНДР. Такое требование руководители ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий выдвинули Киеву 27 февраля. На предприятиях украинской юрисдикции вводится внешний администратор, налоги из них будут поступать в бюджеты республик. Читайте также: Захарченко о том, почему горели ночью огни на «Донбасс-арене» и почему украинцам надо привыкать к его голосу (ВИДЕО)

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Месть Ахметова: «Укртелеком» прекратил работу в ДНР

С 1 марта компания «Укртелеком», принадлежащая украинскому олигарху Ринату Ахметову, прекратила оказание услуг связи на территории ДНР. В компании утверждают, что оператор «потерял техническую возможность централизованно управлять оборудованием», однако на самом деле уход «Укртелекома» из Донецка напоминает неприкрытую месть. «Локальный фрагмент сети оперативно отключен от общенациональной (украинской — прим. РВ) сети. Прекращено предоставление услуг телефонной связи и доступа к сети Интернет для почти 200 тысяч человек», — говорится в сообщении пресс-службы «Укртелекома». Очевидно, что такой шаг является мстительным ответом на национализацию предприятий украинской юрисдикции в ДНР, которая серьезно затрагивает бизнес-интересы Ахметова. Читайте также: Украина не выполнила ультиматум, предприятия будут национализированы, — Захарченко (+ВИДЕО) Таким действием украинский олигарх оставляет без единственной доступной связи огромное количество людей — прежде всего одиноких пенсионеров, для которых стационарный городской телефон был единственным доступным способом связаться с экстренными службами в случае ухудшения здоровья, обстрела, пожара. Справка ПАО «Укртелеком» — украинская частная телекоммуникационная компания, крупнейший оператор фиксированной связи в «незалежной». Также предоставляет услуги мобильной связи и широкополосного доступа в Интернет. Продолжал работать в ДНР до марта 2017 года. Читайте также: Захарченко о том, почему горели ночью огни на «Донбасс-арене» и почему украинцам надо привыкать к его голосу (ВИДЕО)

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

В ДНР скоро запустят Юзовский металлургический завод

Запуск одного из крупнейших промпредприятий ДНР — Юзовского металлургического завода — запланирован на начало лета. Об этом сегодня во время рабочей поездки сообщил и.о. министра промышленности и торговли Республики Алексей Грановский. «Мы планируем запуск (завода — прим. ред.) на конец мая — начало июня», — сказал Грановский на встрече с трудовым коллективом ЮМЗ. Государственное предприятие «Юзовский металлургический завод» является одним из крупнейших в отрасли на территории ДНР. Его промышленный комплекс расположен на одной территории с Донецким металлургическим заводом, который в свою очередь размещается сразу в трех районах столицы — Ворошиловском, Буденновском и Ленинском. Площадь завода составляет около 60 гектаров. В процессе подготовки к запуску на ЮМЗ задействовано около 400 рабочих. Со стартом работы руководство намерено расширить штат и ежемесячно производить около 30 тысяч тонн стали. Часть продукции пойдет на экспорт. Читайте также: ВАЖНО: Предприятия Ахметова отказались работать по законам ДНР

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Россия до сих пор остается основным инвестором Украины

Основным иностранным инвестором Украины в 2016 году оказалась Россия. Об этом свидетельствуют показатели на сайте Государственной службы статистики Украины.

Российский бизнес вложил в экономику Украины за прошлый год 1,67 миллиарда долларов — 38 процентов от общей доли инвестиций.

Всего иностранные инвесторы вложили в украинскую экономику 4,4 миллиарда долларов прямых инвестиций. Это на 17 процентов больше показателя за 2015 год.

По данным Госстата, в прошлом году инвестиции поступали из 77 стран мира, при этом основными инвесторами, на которых пришлось почти 70 процентов общего объема инвестиций, стали Россия — 1,667 миллиарда долларов, Кипр — 427,7 миллиона долларов, Великобритания — 403,9 миллиона долларов, Нидерланды — 255 миллионов долларов и Австрия — 249,9 миллиона долларов.

К оглавлению | Источник: news-front.info

Авария на ТЭЦ произошла в Херсоне

Из-за порыва теплосети Херсонской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) без тепла остались восемь многоэтажных жилых домов. Ремонтники на протяжении нескольких часов не могут справиться с ситуацией. Херсонская ТЭЦ является крупнейшим теплогенерирующим предприятием Херсона и обогревает половину города. При этом оборудование на ТЭЦ серьезно изношено, а проведенный еще в 2009 году энергоаудит теплосетей показал, что 54% трубопроводов уже тогда не имели запаса рабочего ресурса для дальнейшей их эксплуатации. Читайте также: «Как мы теряли Крым», — художественные воспоминания Турчинова

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Почему Россия признала паспорта ДНР и ЛНР

Дональд Трамп заявил, что Россия должна вернуть Крым Украине. Через несколько дней Россия заявила о признании паспортов ДНР и ЛНР.

Есть ли связь между этими событиями? Почему Кремль признал паспорта непризнанных республик?

Очередная «Реплика для раздумий» посвящена именно этому.

Видео ВКонтакте

Скачать аудио

К оглавлению | Источник: nstarikov.ru

Захарченко о том, почему горели ночью огни на «Донбасс-арене» и почему украинцам надо привыкать к его голосу (ВИДЕО)

Глава ДНР Александр Захарченко в ходе экспресс-интервью кратко рассказал, какие действия предпримет Республика в отношении тех предприятий украинской юрисдикции, на которых с сегодняшнего дня введено внешнее управление. Кроме того, Глава ДНР пояснил, кто и зачем зажег вчера свет на «Донбасс-Арене», и прокомментировал перехваченную запись его телефонного разговора с начальником управления внутренней и внешней политики администрации ДНР Дмитрием Трапезниковым. «Все идет по плану! Пусть украинцы привыкают к моему голосу», — придал интригу происходящим событиям Захарченко. Отметим, что Александр Владимирович явно пребывает в хорошем расположении духа. Читайте также: ВАЖНО: Предприятия Ахметова отказались работать по законам ДНР

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

На Украине наблюдается отток инвестиций — экс-глава НБУ

Капитальные инвестиции на Украине сократились более чем в два раза по сравнению с докризисным периодом. Такое мнение в Facebook высказал экс-глава НБУ, бывший первый вице-премьер Сергей Арбузов.

При этом в отраслевой структуре капвложений наблюдается резкий крен в сторону сельского хозяйства, а также государственного управления и обороны.

«В структуре ВВП они сократились на 2,1 п.п. и в 2016 году составляли всего 13,8% ВВП. В долларовом эквиваленте инвестиции уменьшились более чем вдвое, если сравнивать с 2013 годом. В отраслевой структуре капвложений наблюдается резкий крен в сторону сельского хозяйства, а также государственного управления и обороны: доля этих отраслей выросла в структуре на 7 и 3 п.п. соответственно. Капитальные инвестиции в сельское хозяйство, даже с учетом двукратного роста в структуре, все равно в долларовом эквиваленте остаются меньшими, чем до кризиса. Остальные отрасли в структуре инвестиций остались на прежнем уровне, а в большинстве – сократились. Наиболее значимо сжались инвестиции в строительстве (минус 4 п.п.) и распределении электроэнергии, газа и воды (минус 3 п.п.).», — написал он.

В сухом остатке, по мнению Арбузова, наблюдается не рост инвестиций, а их сокращение и перераспределение в пользу аграрного сектора.

«Ничего удивительного, что в стремящейся в Европу Украине бизнес вкладывает в сельское хозяйство — он уверен в продаже продукции. Чего не скажешь о машиностроителях, для которых ключевые покупатели — рынки стран СНГ практически закрыты», — добавил он.

К оглавлению | Источник: news-front.info

Так начиналась Русская весна…

Видео от военкора Геннадия Дубового посвященная третьей годовщины начала Русской весны на Донбассе.Многое конечно пошло не так, как это виделось ранней весной 2014 года. Республики по-прежнему находятся в подвешенном состоянии, от экономической зависимости от Украины начали избавляться лишь относительно недавно http://colonelcassad.livejournal.com/327 4073.html , а бесконечная позиционная война http://mediarepost.ru/online-novorossiya/7 8381-online-lenta-novorossii-svodka-za-0 1032017-post-obnovlyaetsya.html по-прежнему собирает свою кровавую жатву. Многих хороших и достойных людей погибло, а сами республики сполна заплатили за свою непокорность фашистской хунте.Но главный итог тех событий, достаточно очевиден. Дончане тогда открыто и решительно заявили свое твердое нет фашистскому перевороту на Украине, встав на путь самостоятельного решения собственной судьбы. Этот путь был для них много труднее и длиннее, нежели тот, который прошли крымчане и севастопольцы, но тем ценнее их выбор, за который они бьются вот уже три года, более чем кто-либо заслужив право самостоятельно распоряжаться своей судьбой. Пока что это путь непризнанных государств, но хочется надеяться, что рано или поздно они смогут добиться того, за что выходили на улицы весной 2014 года.

К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Савченко намерена посетить «Украинский Крым»

Народный депутат Украины Надежда Савченко 28 февраля в эфире телеканала NewsOne заявила, что намерена приехать «в украинский Крым».

Отвечая на вопрос зрителя она заметила, что такие обращения звучат как «команда к действию».

«Это звучит как команда к действию, когда люди так говорят. Касательно визита в Крым и того каким он будет: не думайте, что я над этим не думала, не думайте, что я не собираюсь когда-нибудь приехать в украинский Крым. В украинский Крым», – подчеркнула Савченко.

Ранее вокруг народного депутата Надежды Савченко развернулся скандал из-за ее поездки на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса.

Напомним, она на днях посетила исправительную колонию в Макеевке, где содержатся украинские военнопленные. Позже она опубликовала список из 51 фамилии.

«Парни чувствуют себя нормально. Условия обычные, тюремные, отношение нормальное. В камере по трое, прогулка — час в сутки, телевизор смотреть можно», — сообщила она. В ответ в ДНР заявили, что хотят посетить «своих» пленных в Киеве.

Позже в СБУ заявили, что планируют допросить Савченко по результатам ее поездки в ДНР.

К оглавлению | Источник: news-front.info

На Авдеевском коксохиме, подконтрольном Киеву, угля осталось на две недели

На Авдеевском коксохимическом заводе на оккупированном украинской армией Донбассе запасов угля осталось всего на 13 суток. Об этом сообщил директор завода Муса Магомедов.

«Угля на пониженном производстве у нас примерно на 13 суток. Пытаемся добавить, но пока что-то не получается, есть недостаток энергомощностей. Сейчас работает два коксовых цеха из четырех», — сообщил Магомедов.

Украинские радикалы с 25 января блокируют железную дорогу в ДНР и ЛНР под предлогом пресечения торговли с неподконтрольной Киеву частью Украины. Блокада привела к острой нехватке угля для украинской энергетики и металлургии. На Украине был введен режим чрезвычайной ситуации в энергетике.

К оглавлению | Источник: news-front.info

Донбасс не жаждет крови, он хочет справедливости: результаты соцопроса (ИНФОГРАФИКА)

Военно-политический деятель ДНР Александр Ходаковский на страницах личного блога в «Живом журнале» поделился результатами социологического опроса, проведенного среди дончан. Центр социологического мониторинга «Инициатива» 19.02 — 21.02.2017 года провел экспресс-опрос жителей города Донецка. В анкетировании приняло участие 1000 респондентов. Опрос охватил все половозрастные категории граждан республики. В исследовании приняло участие 506 мужчин и 494 женщины, что составляет 50,6% и 49,4% соответственно. Возрастные характеристики респондентов (в %) vozrastnye_harakteristiki_respondentov.jpg Респонденты по возрасту распределились следующим образом: молодежь — 50,1% (категории 18–25 и 26—35) и более зрелое население — 49,9% респондентов (категории 36–45, 46–55 и более). Цель исследования: выяснить отношение жителей ДНР к Украине, как военному противнику. Погрешность исследования не превышает 3,0%. «Готовы ли Вы простить военные преступления Украины по отношению к жителям Донбасса?» gotovy_li_vy_prostit_voennye_prestupleniya_ukraine.jpg Опрос показал, что подавляющее число респондентов (73,9%) категорически не готовы прощать украинской стороне военные преступления, которые совершались и продолжают совершаться на территории Донбасса. Вместе с тем, 10,9% опрошенных полагают, что вариант «простить и забыть» возможен. Не смогли четко определить свою позицию в данном вопросе 15,2% граждан республики. «Как Вы считаете, кто виноват в развязывании войны между Украиной и ДНР?» kak_vy_schitaete_kto_vinovat_v_razvyazyvanii_voyny_mezhdu_ukrainoy_i_dnr.jpg Большинство граждан республики (66,8%) уверены, что украинская власть является главным виновником в развязывании гражданской войны. 22,7% респондентов уверены, что немалая доля вины в конфликте приходится и на простых жителей. 10,5% опрошенных не смогли определиться с ответом на данный вопрос. «Хотели бы Вы, чтобы какие-либо города на Украине также пострадали от обстрелов, как города ДНР?» hoteli_by_vy_chtoby_kakie-libo_goroda_v_ukraine_postradali_ot_obstrelov.jpg Подавляющее большинство опрошенных респондентов (76,6%), испытав на себе все тяготы и ужасы войны, не желают такой же участи бывшим соотечественникам. Не смогли четко определить свою позицию в данном вопросе 7,6% участников исследования. Вместе с тем, 15,8% жителей республики стоят на позиции возмездия и хотели бы, чтобы другие города Украины испытали на себе ужасы артобстрелов. Этим респондентам был предложен дополнительный вопрос. «Какой именно город Украины, по Вашему мнению, должен пострадать?» kakoy_imenno_gorod_ukrainy_dolzhen_postradat.jpg В числе городов Украины, которые должны быть подвергнуты акту возмездия, 10,7% жителей республики назвали Киев, 2,8% назвали Львов, и в 1,4% уместились все другие варианты городов Украины. Не смогли определиться с ответом на этот вопрос 0,9% опрошенных респондентов. Показатели исчислены в % от общего числа опрошенных — 1000 человек. Совокупность данных диаграммы соответствует количеству респондентов, выбравших вариант ответа «да, хочу, чтобы так же пострадали» — 15,8%. Вывод Первый вопрос анкетирования коррелируется с аналогичным вопросом, который был задан жителям ДНР в мае 2016 года. Динамика изменения мнений показана в диаграмме. «Готовы ли Вы простить военные преступления Украины по отношению к жителям Донбасса? Динамика изменения мнений за 9 месяцев» (в %) diagramma_gotovy_li_vy_prostit_voennye_prestupleniya_ukrainy.jpg Наблюдается снижение количества респондентов, придерживающихся категорической позиции непрощения — на 7,1%. Падение показателя произошло, в основном, за счет роста количества тех, кто затруднился ответить на вопрос, понимая или догадываясь о том, что Украина оказалась марионеткой в глобальном противостоянии. Этот показатель вырос на 6,2%. Таким образом, несмотря на то, что значительное количество жителей ДНР (73,9%), по-прежнему не собираются прощать Украине военные преступления, они не возлагают вину за произошедшее на весь народ когда-то единой страны, считая, что в развязывании войны виновны только постмайданные власти — 66,8%. Немногим более пятой части респондентов (22,7%) считают, что виновны и простые жители Украины. В отчетах интервьюэров указано, что такое обвинение анкетируемые выдвигали жителям тех областей, которые оказали активную поддержку националистическому движению и госперевороту. При этом подавляющее большинство опрошенных (76,6%) не желают каким бы то ни было городам Украины повторить судьбу Донбасса. Только 15,8% респондентов хотели бы, чтобы возмездие в виде артобстрелов таки состоялось. Большинство сторонников этой точки зрения в качестве главной цели назвали Киев. Исходя из данных, указанных в отчетах интервьюэров, мишенью для обстрелов должны стать те районы Киева, где находятся учреждения государственной власти. Показатели по другим городам не выходят за значение погрешности. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: «Как мы теряли Крым», — художественные воспоминания Турчинова Из отчетов интервьюеров: «В разговоре сильно ругаются как на власть Украины, так и на военных, но войны им не желают. Большинство во всем винит правительство Украины, и не только действующее, а и всех предшественников, которые не сделали ровным счетом ничего, что могло бы укрепить узы граждан одной страны». «В Украине пострадать никто не должен, люди не виновны, виновата продажная власть, марионетки Запада». «…никому не хотят желать того, что пережили жители нашей республики».

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Сегодня в Минске состоится очередное заседание контактной группы по Донбассу

Сегодня, 1 марта, Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе проведет заседание в Минске в Белоруссии.

Главных тем переговоров три: безопасность, прекращение огня и освобождение пленных.

К оглавлению | Источник: news-front.info

Почему дончане радуются национализации. Иван Лизан

Многие жители Украины не понимают почему граждане ЛДНР искренне радуются национализации предприятий украинской олигархии.

Ключевой аргумент украинцев – вы не понимаете, что творите, так как всё равно предприятия не смогут работать без Украины.

Граждане Украины не понимают, что:

1.Работать на территории ДНР и не платить налогов в республиканскую казну, игнорируя местное законодательство, – преступно и самонадеянно;

2.Воевать с ДНР и получать от предприятий с её территории прибыль, часть которой направляется на финансирование войны, – несправедливо;

3.Остановить предприятия, выгнать на улицу тысячи рабочих и ждать пока они послушно, как стадо баранов, вернутся на завод и в забой, когда на Украине решат вопросы о власти и деньгах – глупо.

Да, есть риск, что часть предприятий после национализации не выживут, однако:

1.Они уже не работают из-за того, что украинский олигархат и Порошенко делят власть и деньги, взяв Донбасс в заложники;

2.Если власти республик решились на такой шаг, то это означает, что они получили железобетонные гарантии РФ и она непременно поможет переориентировать данные заводы;

3.Опыт предыдущих национализаций – АТБ, АЗС «Параллель», вокзалы, рынки, водоканал, газовые сети и иные объекты критической инфраструктуры показывает, что у руководства республики хватает компетентности снова запустить национализированное. Всё, перечисленное, прекрасно работает на благо республики и если Киев с этого не получает ни копейки денег – это проблемы Киева, а не граждан ДНР.

Граждане ЛДНР не идиоты о отдают себе отчёт в том, что национализация – это не поиск активов Черноморского морского пароходства во Вьетнаме, не пополнение оборонного бюджета за счёт изъятых денег Януковича и даже не мечты о безбедной жизни на проценты от золота гетмана Полуботка. Национализация – это не коммунизм. Национализация – это риск и на этот риск что Донецк с Луганском, что Москва идут осознанно.

Осознанно потому что вы, граждане евроукраинцы окончательно тут всех заколебали. Вы потеряли края в своём порыве передела собственности и единственный выход спастись — уйти от вас куда подальше.

Именно этим сейчас и заняты власти в республиках при помощи России.

Иван Лизан

К оглавлению | Источник: news-front.info

Депортированных украинцев не ждут в ЕС — на Украине появилась новая коррупционная схема

Долгожданного безвизового режима Украине еще не дали, однако уже сейчас в Сети появляются предложения почистить биографию в базе данных ЕС, чтобы избавиться от пометок «депортация». А эксперты говорят: Европа к нам стала относиться еще строже. Даже на польской границе теперь проверяют украинцев с особым пристрастием. Причина: слишком много среди наших граждан невозвращенцев.

Отменяют депортацию за 400 злотых

В Сети появились объявления с предложениями отменить пометки «депортация» в странах Евросоюза.

«Отмена депортации, возвращение права въезда на территорию ЕС», — пишут в объявлениях.

За 400 злотых (2700 грн) авторы объявлений обещают вычеркнуть человека из базы SIS (закрытая шенгенская информационная система, куда вносят данные о гражданах, которым запрещен въезд на территорию ЕС).

«Все зависит от причины, по которой вам запретили въезжать, и срока просрочки визы. Если больше месяца, то восстановиться почти нереально, если пару дней — без проблем, — заверил автор одного из объявлений из Тернополя, куда мы позвонили под видом клиента. — Это притом, если у вас нет никаких долгов перед тем государством и других нарушений. Проще всего с Польшей — у них отмену депортации делают часто. Хотя есть несколько стран, что даже и пытаться не стоит. Если все получится, мы пришлем вам копию письма с номером об отмене въезда, и можете ехать и снова оформлять визу».

При этом если отмена не получится, то деньги обещают вернуть, а вся процедура займет максимум до двух месяцев.

Впрочем, эксперты предупреждают: в таком случае можно нарваться на мошенников.

«Проверить факт того, что тебя действительно вычеркнули из базы, практически нереально — система все-таки не на украинском уровне регулируется. Каждый встречный отменить депортацию не может. Не придешь же в консульство и не спросишь, можно ли тебе въезжать», — говорит эксперт по туризму, редактор специализированного портала turprofi.com.ua Валерия Овсяник.

Источник

К оглавлению | Источник: news-front.info

Поехали

Наступило 1 марта.Блокада так и не была снята, а значит с сегодняшнего дня официально вступили в силу указы глав ДНР и ЛНР об обязательной республиканской регистрации предприятий плативших налоги в Киев.Де-факто, процесс начался еще вчера, но формально – начало именно сегодня. К началу процесса приготовили символический шаг – впервые после нескольких лет войны, в первые минуты весны 2017 года зажгли "Донбасс-Арену".Главное, чтобы все как обычно не ограничилось полумерами и процесс был доведен до логичного финала, когда отплывающий из Украины Донбасс оставит там в том числе и "дорогого (во всех смыслах) Рината Леонидовича".На заглавной фотографии митинг в Енакиево https://dan-news.info/obschestvo/proshha j-ukraina-zhiteli-dnr-podderzhali-kurs-n a-perepodchinenie-predpriyatij-ukrainsko j-yurisdikcii.html "Бой" при Кривом Торце.

К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Дворник дядя Паша, как зеркало украинской революции

Всегда завидовал людям, которые все понимают. Нет, я, конечно же, всегда знал, что те люди, которые «все понимают», на самом деле никогда ничего не знают, и, как правило, никогда и ничему не учились, что это люди даже малообразованные в основной своей массе, но я всегда завидовал их твердому спокойствию и уверенности в своей «правоте».

Я же, почти никогда и ничего не знаю наверное. Ну и как иначе? Как можно хоть что-то понять в украинской политической логике? Это ведь камера обскура Набокова!

Ну, вот возьмите, например, сегодняшнее нервное заявление СБУ о том, что ЛДНР готовит блокаду Украины! Это ведь, черт знает что! Я уже совсем запутался в том, кто и кого блокирует, и кому эта блокада помогает, а кому делает хуже.

Я ведь грешным делом подумал, что Семенченко с Парасюком и в самом деле на прямой телефонной связи с Захарченко и Плотницким. Во всяком случае, весь сегодняшний день СБУ убеждает меня в том, что Захарченко даже боится того, что блокада с Украинской стороны будет снята, что именно ему и Плотницкому эта самая блокада и нужна, и что именно Семенченко с Парасюком ему в этом помогают. Ну, вот какой компьютер это выдержать может?! Все платы погорят.

А в Киеве что? В Кабмине паника, Аваков рвется в бой против “патриотов”, Гройсман обзывает Семенченко какой-то другой фамилией. Ведь вся их истерика, весь их перепуг по поводу того, что Захарченко и в самом деле шутить не будет, а возьмет да прекратит любую торговлю с Украиной, эта истерика наводит на сумрачные мысли. Я тут думал, что Украина не в состоянии обеспечить свой суверенитет без торговли с Россией, а оно, Боже ж ты мой! Оказывается, что мы не можем существовать даже и без ЛДНР!! Во, ведь как выходит. Это ж какое «патриотическое» сердце выдержать сможет!

Но люди «знающие» меня успокаивают. Мол, ерунда это все и путинские враки. И те, которые находятся на телефонной связи с сепаратистами, Семенченко, то есть, и Парасюк, говорят, что Аваков, Гройсман и Порошенко выполняют инструкции самого Пу! Вот так. А кому верить?

И ведь это не только сегодня началось. Ведь сколько уже лет подряд всё ура-патриотическое население нашей страны убеждает всех вокруг, и в большей степени самое себя, что Донбасс является дотационным регионом. И каждый, более-менее сознательный «патриот» сокрушается от того, что Львову или Ивано-Франковску приходится кормить «бездельников Донбасса», а эти «неблагодарные черномазые шахтеры» не хотят учить их певучий галицкий диалект. А что ж получилось в оконцовке? А получилось то, что даже сегодня, из ЛДНР в украинский бюджет поступает денег больше, чем от какой либо другой области Украины. Вот и разберись после этого.

Ох, нет, друзья. Не хватит моего образования и никаких моих мозгов не хватит для того, чтобы понять ура-патриотическую украинскую логику.

Здесь интуицией надо. В обход, так сказать.

Но вот что же мне подсказывает интуиция?

А интуиция говорит, что дело дрянь. И кажется мне, дорогие мои «патриотические» друзья, что ни сегодня-завтра проснемся мы с вами, а на Банковой уже никого нет. То есть совершенно никого. Одни только обрывки газет будет гонять ветер между пустых административных зданий. И только дворник, дядя Паша, попыхивая папироской, будет мести опустевшую улицу.

А что же потом? Так поживем, увидим.

Василий Волга

К оглавлению | Источник: voicesevas.ru

Весна наступила: электроэнергия на Украине подорожала на 26%

С 1 марта на Украине тарифы на электроэнергию выросли на 26%: с 1,29 грн до 1,68 грн за киловатт. Для тех, кто отапливает дома электричеством, цены несколько иные: 90 коп. за кВт — до 3000 кВт/ч в месяц, более 3000 кВт/ч — 1,68 грн за кВт. Для прочих потребителей, даже тех, кто имеет электрические плиты, тарифы будут выглядеть следующим образом: до 100 кВт/ч в месяц — 90 коп., более 100 кВт/ч в месяц — 1,68 грн. В Кабмине уверяют, что это пятый и последний этап подорожания электричества, но эксперты сомневаются в этом. Примечательно, что повышение в основном коснется обычных людей: тех, кто использует распространенную норму от 100 до 600 кВт/ч. В основном это коснется граждан с очень низкими доходами. С приходом весны дорожает не только электричество. Подорожает и связь. Кроме того, на Украине будут по-новому формировать газовые платежки. Читайте также: В Киеве начали повышать квартплату

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

На Украине рассказали, когда МВФ предоставит Киеву новый транш кредита

Украина рассчитывает, что в марте Международный Валютный Фонд выделит ей очередной кредит, однако стране необходимы и внутренние инвесторы, чьи вложения в экономику сделали бы Украину привлекательной для МВФ. Об этом, выступая на одном из украинских телеканалов, сообщил член совета Национального банка Украины Василий Фурман. «Украина получит очередной транш МВФ, по нашим расчетам, в марте. Вопрос заключается в том, что МВФ — это зеленый свет для других инвесторов. Каким образом нам активизировать других инвесторов, чтобы они инвестировали в Украину?» — задался вопросом банкир. По его мнению, «на руках украинцев — десятки миллиардов долларов», которые должны работать на Украину. «Надо депутатам, членам правительства и НБУ думать, каким образом привлечь этот ресурс в банковскую систему», — отметил Фурман, объяснив, что благодаря внутреннему инвестированию, страна становится привлекательной для внешних инвесторов. По словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, в конце марта могут быть достигнуты соглашения между Украиной и МВФ относительно нового кредита. Это должен обсудить министр финансов Александр Данилюк, который в ближайшие дни в Вашингтоне проведет переговоры с МВФ. Украина ждет кредит в 1 млрд долларов. Но по сообщению представителя МВФ Джерри Райса, в фонде такой информации «подтвердить не могут». Всего за время четырехлетней программы помощи Украине там предусмотрено выделить 17,5 млн долларов. Из них 7,7 млн долларов были уже перечислены. Последний транш осуществлен в сентябре 2016 года. По расчетам Украины, в текущем году МВФ направит ей кредит на сумму около 5,4 млрд долларов. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Европарламенте и Совете ЕС проголосовали за отмену виз для украинцев

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Украинские предприятия на территории Донбасса перешли контроль ЛДНР

Предприятия под украинской юрисдикцией, расположенные на территории республик Донбасса, переходят под внешнее управление властей Донецкой и Луганской Народных Республик.

«На предприятиях с украинской юрисдикцией в ДНР с нуля часов 1 марта вводится внешнее государственное управление», — сообщил «Интерфаксу» источник в совете министров республики.

В правительстве ЛНР также подтвердили информацию о вводе внешнего управления.

«Вводится внешний администратор от государства ЛНР, и налоги будут поступать в бюджет республики», — сказал собеседник агентства.

К оглавлению | Источник: news-front.info

Появилось видео, как человек с бензопилой пытался разогнать участников блокады Донбасса

Глава МВД Украины Арсен Аваков призвал как сторонников, так и противников блокады Донбасса “кончать разыгрывать спектакли”. Пост со своим видением ситуации Аваков опубликовал на Facebook.

Свой пост он опубликовал после того, как на перегоне Кривой Торец неизвестный активист применил бензопилу и видео с его ярким выступлением на публику попало в социальные сети.

Против кого конкретно и для чего именно неизвестным активистом была применена бензопила – не сообщается, но в отчаянного лесоруба полетели камни, а другие активисты решили взяться за палки.

К оглавлению | Источник: voicesevas.ru

Пара штрихов к национализации в ЛДНР

Вчера был озвучен ультиматум республик о том, что в случае продолжения блокады Донбасса и отказа от перерегистрации предприятий на территории ЛДНР все подобные предприятия будут национализированы, пишет «Журналистская правда». Владелец заводов, газет, пароходов Вадим Новинский, младший партнёр Рината Ахметова в «Метинвесте» внезапно распереживался, справится ли руководство республик с управлением таким сложным холдингом. Вот его прямая речь: «Не понимаю, чего хотят люди на временно неподконтрольных Украине территориях добиться этим решением? У них там что, в Донецке и Луганске есть профессиональные команды управленцев, которые в состоянии обеспечить эффективную работу предприятий?». Нет, я понимаю, что Захарченко не оканчивал Академию гражданской авиации по специальности «Эксплуатация воздушного транспорта» (как Новинский). И тем более, Захарченко не был карточным шулером и не взрывал Ахатя Брагина (как кое-кто другой). Без этого ведь никак невозможно управлять металлургическим комбинатом (сарказм, если что). Но я поспешу успокоить пана Новинского: у него мания величия, но это излечимо. Особенно хорошо мания величия лечится жёсткими обломами. Потому что, во-первых, если пан Новинский считает, что менеджеры «Метинвеста» все поголовно верны ему с Ахметовым, как японские самураи эпохи сэнгоку дзидай своему даймэ, то он глубоко ошибается. И харакири в случае национализации предприятий никто делать не будет. Если этим управленцам предложить просто оставаться на своих рабочих местах при новом собственнике, то большинство радостно согласится. Но даже если панове Новинский и Ахметов обещаниями и шантажом заставят всех их уволиться и уехать (что технически достаточно сложно реализовать), то не беда. Потому что я прекрасно помню результаты внешнего аудита «Метинвеста», который проводили несколько лет назад иностранные специалисты (как раз перед выходом компании на IPO). Тогда менеджмент в том числе и всего «СКМ» получил по всем тестируемым параметрам оценки «1» по пятибалльной системе. Вопиющий уровень некомпетентности. Потому что набирали их не по принципу профессионализма, а по принципам личной преданности Ахметову и родственным связям (или, иначе говоря, кумовству). Так что если набрать управленческую структуру полностью заново, то хуже уж точно не будет (потому что хуже некуда), а вот лучше вполне может получиться. Тем более, что, пан Новинский, не поверите, и в Донецке с Луганском, и в России есть полно людей с высшим образованием, у которых в дипломе написано «Менеджер» или даже «Экономист-кибернетик», а не «Эксплуатация воздушного транспорта». И уж если находятся добровольцы на фронт (что пану Новинскому никогда не понять), то и на руководство металлургическим комбинатом тоже добровольцы найдутся. В крайнем случае меня позовут, я как бы тоже не самый последний экономист. Правда, у меня в дипломе написано «Менеджер», а не «техник по ремонту самолётов», но как-нибудь справлюсь. Так что пану Новинскому не нужно тут изображать ложной заботы о судьбах производства. Нужно было поменьше лизать одно место «його высокоповажности», не быть «сукой православной», и вовремя определяться, на чьей он стороне. Три года на это было, а теперь поезд ушёл. Ни Енакиевский металлургический, ни Харцызский трубный, ни Авдеевский коксохимический — ни одного из этих заводов не построил пан Новинский. Вы не поверите, но все их (и многие другие) построили без его «мудрого» руководства. И дальше тоже как-то без дефективных менеджеров обойдутся… Читайте также: Все украинские предприятия в ДНР и ЛНР национализированы Россией, — Геращенко (ВИДЕО) Александр Роджерс

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Солнце мое, тризуб

Я люблю тебя, тризуб.

К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Остатки украинского флота будут догнивать в Крыму

«Украинский адмирал заврался». Такими словами в России комментируют заявление командующего ВМС Украины о том, что российские моряки якобы разбирают на запчасти украинские корабли, оставшиеся в Крыму. В любом случае Украина явно не в том состоянии, чтобы в данный момент претендовать на возвращение этой части когда-то советского Черноморского флота.

Рассказ командующего украинскими ВМС вице-адмирала Игоря Воронченко прозвучал в минувший понедельник в эфире Пятого канала украинского телевидения.

«Украинские корабли стоят отдельно, их выделили как технику иностранного государства, но, по нашим данным, они существуют как доноры, – поведал вице-адмирал о судьбе кораблей некогда ВМС Украины журналисту местного телеканала. – И тот же наш «Константин Ольшанский» (…) он используется как корабль-донор. Те же «Тернополь», «Луцк» используются для их малых противолодочных кораблей, тех, которые сейчас несут, как говорят, вахту в районе наших газовых месторождений. И я уверен, что дипломатическими усилиями, усилиями международного сообщества мы все же добьемся какого-либо варианта решения этой проблемы – или компенсации в денежном эквиваленте, или возвращения кораблей, но в таком составе, в котором они были».

Воронченко во время крымских событий 2014 года занимал должность замкомандующего флотом по береговой обороне, а по сути – командовал полком украинской национальной гвардии в Крыму. Он отказался перейти на службу в Россию, а после сам вспоминал, что предлагал ввести в Симферополь танки и расстрелять Верховную раду Крыма. Впрочем, признавая, что на тот момент в распоряжении украинского танкового батальона имелось всего шесть групп аккумуляторов – и, соответственно, из четырех десятков машин можно было завести только шесть. Причину же возвращения полуострова в состав России он видел в недостаточной украинизации местного населения. Чем отчасти и занялся, насаждая украинскую власть в Луганской области, где впоследствии командовал силами так называемой АТО.

После скандального отстранения адмирала Сергея Гайдука, обвиненного в коррупции, многомиллионных растратах, кумовстве, препятствию реформе военно-морских сил и, как водится на современной Украине, связях с ФСБ, командующим ВМС Украины был назначен Воронченко. Украинское флотское сообщество восприняло его кандидатуру критически, поскольку назначение на подобное место выпускника Ташкентского танкового училища не соответствовало устоявшимся морским традициям. За глаза нового командующего и по сей день предпочитают называть «танкистом».

В ответ на эскападу вице-адмирала по поводу кораблей, принадлежавших украинскому флоту, депутат Государственной думы Дмитрий Белик в интервью РИА «Новости» предположил, что стоит за этим заявлением Воронченко.

«Украинский адмирал заврался. Он понятия не имеет, что большой десантный корабль «Константин Ольшанский» еще с 2013 года нуждался в серьезном ремонте. Корветы стоят у причалов бухты Южной еще с 2014 года, на них несется вахта, в море они не выходят, – поведал агентству народный избранник. – Черноморский флот получает новые комплектующие для кораблей и не нуждается в украинских кораблях-донорах. Командующий ВМС Украины таким образом завуалированно просит Запад предоставить списанные корветы для пополнения украинского флота, в духе «пришлите нам ваше хламье, мы его подлатаем и будем гордо нести украинский флаг в Черном море».

В свою очередь командующий Черноморским флотом ВМФ России в 1998–2002 годах, экс-председатель думского комитета по обороне Владимир Комоедов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД предположил, что Воронченко подобными заявлениями просто изображает бурную деятельность.

«У них всегда так. Примером может послужить ситуация, когда на Николаевской верфи стояли два корабля – крейсер «Адмирал флота Лобов», впоследствии переименованный в «Украину», и ракетный крейсер «Москва», который делался на заказ для России. Так вот первый до сих пор гниет на верфи, они хотели продать его нам, потом еще кому-то, а российский корабль выполняет боевые задачи, – привел пример Комоедов. – Если ты командующий и ратуешь за свою технику, то должен нести ответственность за каждый винтик. А тут прошло три года – вспомнил. Мог через МИД давно договориться, прибыть с буксиром и забрать, но заявления делать, конечно, гораздо удобнее».

Начальник штаба российского Черноморского флота в 1992–1997 годах вице-адмирал Петр Святашов, напротив, высказал газете ВЗГЛЯД мнение, что все корабли, находящиеся сейчас в Крыму, никакого отношения к Украине больше не имеют.

«Ольшанский» был спущен еще в советское время, достался Украине как часть общего флота, теперь вернулся, как и полуостров, в Россию, – убежден эксперт. – Эти украинские офицеры, когда убегали из Крыма, побросали все, включая корабли. Что же, Черноморскому флоту нужно было ждать, пока они соизволят все забрать обратно? Вы можете представить, что в Донбассе после отступления ВСУ ополченцы возвращают брошенную технику?»

Аналогичное мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал и доктор военных наук, капитан первого ранга Константин Сивков:

«Насколько я в курсе, серьезных кораблей российскому флоту по наследству от украинского не досталось. И многие действительно были непригодны для того, чтобы выходить в море. Ну а для чего держать на пирсе корабль, который не на ходу, если туда можно поставить нормальное судно? Держать на нем команду только для того, чтобы его не растащили? Возможно, какие-то детали таких машин используются для других кораблей, а возможно, их используют для того, чтобы модернизировать и ввести в состав Черноморского флота. В любом случае эти корабли теперь российские, и только нам решать, что с ними делать».

Однако оба военных эксперта не совсем правы. Еще в 2014 году, после возвращения Крыма в состав России, Владимир Путин дал распоряжение передать Украине оставшуюся на полуострове принадлежавшую ее вооруженным силам технику, включая корабли и авиацию. Был согласован план возвращения судов ВМФ Украины, но процесс передачи был приостановлен после начала войны в Донбассе. Впоследствии в июле 2016 года экс-командующий ВМФ России Игорь Касатонов заявлял, что корабли будут возвращены, но только после восстановления «нормальных отношений» между Киевом и Москвой.

Алексей Топоров, ВЗГЛЯД

К оглавлению | Источник: news-front.info