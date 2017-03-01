Никакого “антисемитизма”! Только факты! Еврейский Киев проводит откровенно русофобскую политику…

Вот скажите мне, как обычные нормальные во всех отношениях люди, живущие на периферии, назвали бы свою региональную газету?

Вот я живу в Заполярье, на Русском Севере, в Мурманске, и тут у нас издаются следующие периодические издания: "Кольский маяк", "Комсомолец Заполярья", "Полярная правда", "Мурманский вестник" и другие. Названия, как вы видите, даны нашим газетам такие, чтобы сходу показать абсолютно каждому человеку их территориальную привязку. Они словно говорят: "обратите внимание — мы северяне!"

А как очень необычные люди — евреи, называющие себя "богоизбранными" и живущие при этом на Окраине бывшей Российской империи, в Украине, догадались назвать свою самую популярную газету?

А вот как — "Еврейский Киев"!

И не важно, что большинство жителей Киева — генетические славяне. "Киев еврейский" — и всё тут!

Вот официальный адрес издания, зарегистрированного на Украине: http://evreiskiy.kiev.ua/ Даже электронный адрес издания говорит сам за себя!

Из каких соображений дано такое название популярному украинскому СМИ? — как вы думаете?

Я лично полагаю, что название СМИ "Еврейский Киев" или "Киев еврейский" дано исключительно из тех соображений, чтобы абсолютно каждому человеку было понятно, причём сходу, с первого взгляда, кто реально властвует над землёй Украины и народом Украины.

— Евреи властвуют! И зарубите это себу буквально на носу!

А оно ведь и фактически так! Украина имеет 100% еврейское руководство, на что указывает хотя бы вот этот должностной список:

Источник тоже украинский: https://www.politforums.net/ukraine/1424105683.html

А знаете, чем сейчас эти упомянутые в списке жиды озабочены, в руках которых находится вся полнота власти над Украиной и украинским народом?

Они озабочены тем, как сделать украинцев ещё тупее, чем они были в феврале 2014 года, когда на их глазах группа радикально настроенных евреев-жидов совершила на Украине государственный переворот!

Очевидно, "Еврейский Киев" очень хочет, чтобы украинцы никогда не смогли отомстить жидам за всё содеянное ими, в том числе и за то, что творится на Украине сегодня. А сегодня там идёт самая настоящая Гражданская война, в ходе которой одни украинцы, по указанию своего еврейского руководства, убивают других украинцев...

По этому вопиющему поводу, кстати, есть не менее вопиющее обращение Филиппа Экозьянца к ЖИДАМ: "Великая русская литература называет вас жидами за вашу готовность пойти на всё ради собственной выгоды, за вашу мифическую изворотливость и наглость, за ваше фанатичное поклонение деньгам... В европейских языках фонетически близкие слова к русскому "жид" не имеют негативного оттенка и обозначают просто "еврей". Поэтому в Европе не всегда понимают, о чём мы тут толкуем..."

Вот с таким прицелом на будущее, ради собственной выгоды, на Украине и проводится сейчас жидами реформа образования украинцев на деньги еврея-финансиста Джорджа Сороса.

Что именно планируется сделать, очень доходчиво рассказал Анатолий Шарий, украинских журналист:

"Изменения, которые вносит Министерство образования в обучение младших классов на первый взгляд незначительные... всего 10%. Ага...

Из программы уберут советских писателей, введут новых, правда, не говорят каких. А детям можно будет писать карандашами... Ну, чтобы они не переживали, если вдруг у них будет ошибка на ошибке... Можно будет просто стирать эти ошибки резинкой... И как будто ничего не было... Также детям не надо будет читать на скорость в 1-4 классах. Это ведь тоже не особо важно! А в общем... ничего такого серьёзного...

В 1 и 2 классах таблицу умножения детишки будут учить всего до 5! До 10 им уметь умножать не надо! И так далее...

А посмотрите, что сейчас происходит в Европе! Я вижу тенденции и вижу там школы, в которые родители отдают детей с 3-х лет! С трёх лет, Карл! И они там учатся! Они не играются там, а реально учатся, правда в игровой форме!

Здесь же, на Украине, всё наоборот! Власть якобы проявляет заботу об украинских детях — "убирает нагрузку"! Мне это напоминает "заботу" о славянских детях, которую проявляло нацистское оккупационное правительство после вторжения нацистских войск в 1941 году на территорию Украины..."

Послушайте целиком весь рассказ Анатолия Шария о реформе украинского образования:

Другой поразительный пример, связанный с "реформой украинского образования", — появление в школах Львова принципиально новой "Азбуки" ("Абетки").

Так называемая "Повстанченская азбука" в этом году появилась в портфелях львовских школьников.

Из "абетки" вместо сказок дети узнают о маленьком мальчике Алярмике, который пошёл на войну, чтобы убивать поляков у западной границы страны.

Другой положительный герой учебника Адольфик, который живёт в стране Рейхсландия, помогает Алярмику рубить не только поляков, но и "москалей" у восточной границы.

"Он там всех рубит, и мы с удовольствием об этом читаем. Он как и мой брат, который сейчас бьёт сепаратистов в Донбассе", - рассказал ученик шестого класса одной из львовских школ.

Детям очень нравится "Повстанченская азбука", так как она похожа на комиксы, а многие сцены как-будто списаны с компьютерных игр со стрельбой и убийствами. Педагоги также радуются, что у них появился такой "помощник", как бандеровская абетка. Их не смущает, что учебник не прошёл ни одной психологической экспертизы.

"Для нас важно то, что книга воспитывает патриотизм. В ней показаны герои, которым хочется подражать", - рассказала учитель начальных классов.

Изданы учебники на деньги депутатов Львовщины, они даже помогли автору провести параллели с сегодняшним днём. Так в "Повстанченской азбуке" и появились главы о "небесной сотне" и Донбассе.

"В момент, когда Украине угрожает враг с Востока, дети должны знать, как ему противостоять", - заявил депутат Тернопольской Рады Виталий Цимбалюк.

Обратите внимание на текст, который прилагается к картинке:

Масковiя

"Масковiя — це ханство страху,

Масакри й маски мавзолей.

Там Лiлiпутiн — iмператор,

Медведчукович там — лакей.

Алярмик вдягне мазепинку,

Зарядить машингвер i "фiнку",

Бо знаэ месник — днi прийдуть, —

Медвичукович й Лiлiпутiн

Так само, як колысь Ватутiн,

В повстански руки попадут".

Такая "абетка" оказалась, разумеется, не всем по нраву. Не все же на Украине "больные на голову"! Как рассказал львовский десятиклассник Олег, он вообще не понимает, как такая книга могла попасть на школьные парты.

"Страшно читать такую книгу. На Украине итак идёт война, а тут в неё втягивают ещё и детей. Да и вообще, всё что тут написано, далеко от правды", - сообщил школьник.

Но тиражи "Повстанченской азбуки" растут каждый день, а её издатели в ближайшее время хотят наладить поставки в другие регионы Украины. Поэтому страшно даже подумать о том, какое будущее ждёт Украину, и какие "герои" вырастут на таких учебниках, как "Бандеровская абетка".

Источник.

Вот скажите, как правильно оценить и классифицировать уродование сознания украинских детей еврейским руководством этой страны?

Что это?

Геноцид?

Расчеловечивание?

Расизм?

Или, быть может, правильнее сказать, "это человеконенавистничество на почве доктрины иудаизма"?

Ведь подавляющее большинство украинского руководства позиционирует себя как иудеи. И самая большая в мире синагога построена не в США, не в Израиле, а именно на земле Украины — в городе Днепропетровске. И построил её еврей Игорь Коломойский, тот самый, по приказу которого 2 мая 2014 года в Одессе в здании Дома Профсоюзов были сожжены живём десятки "сепаратистов-славян".

Я приглашаю всех к обсуждению этой очень важной темы не ради разжигания межрелигиозной или межнациональной розни, а как раз с миротворческой целью!

Главные "разжигатели" и сеятели зла как раз жиды, не я, которых даже Библия и Коран прямо называют "сынами дьявола".

Приложение:

1. "Почему иудеи ненавидят всё человечество, и почему все люди их терпят?"

2. "Филипп Экозьянц: "Жиды, вы наглые до гениальности, а украинцы — тупые до слёз!"

1 марта 2017 г. Мурманск. Антон Благин

Комментарии:

Federal: ничего нового. Факты о евреях, захвативших власть на Украине, давно известны. Что детей там русофобией зомбируют — тоже давно известно.

Антон Благин: а я считаю, что не надо к жизни относится как к сериалам кино, мол, это уже видели, это было, ничего нового, интересного. Я считаю, если есть проблема и она сама никак не "рассасывается", надо снова и снова указывать обществу на неё пальцем и буквально заставлять людей искать пути её решения! А иначе просто никак! Вы, Federal, похоже, из тех, кто привык за всем наблюдать, держа в руке стакан с попкорном...

SKonst: как известно, нет большего жидоборца, чем жид-полукровка. Хоть Адольфа Алоизыча вспомнить, хоть д-ра Йозефа Геббельса... Я это ни на что не намякиваю, но просто интересно бы копнуть родословную очередного пламенного антисемита... Вдруг там собака порылась?

Антон Благин: что касается "жидоборцев" Адольфа Алоизыча и д-ра Геббельса, то они не были жидоборцами. Они сами были как раз жидами! Причём д-р Геббельс был чистопородным жидом!

А все крики нацистов про желание раз и навсегда решить "еврейский вопрос" были связаны исключительно с "Планом Барбаросса" или "Дранг нах Остен" ("Походом на Восток"). Эти два моральных урода — Гитлер и Геббельс — поставили перед собой цель убить 5 миллионов евреев, которые присягнули на верность Сталину и под его началом строили СССР. Об этом Геббельс заявил в Нюрнберге ещё в 1936 году. Почему собственно местом проведения Международного трибунала по требованию Сталина в 1945 году и был избран Нюрнберг. Там, в Нюрнберге, зародилось Зло, там его и осудили.

В продолжение темы статья: "Нет фальшивому холокосту! Пора сказать самим себе: "Finita la comedia!"

Скорпион: если хохлам (славянам ли?) нравится жить под управлением евреев, то мы бессильны изменить их волю! Пусть так и живут — это их выбор! А мы уважаем выбор хохлов, братья как ни как... гы гы....

Антон Благин: у нас могло быть то же самое, что у хохлов на Украине. То же самое!!! На наше счастье в России к власти пришёл Путин. Пока он умудряется сдерживать разрушительную энергию жидов и проявляет себя как истинный Миротворец! Только поэтому у нас сейчас не так, как на Украине!

Деревянный ШтативЪ: касательно названия газеты "Еврейский Киев". Ничего ужасного в этом названии нет. Не знаю наверняка, и гуглить в лом, но, думаю, есть и "Русский Нью-Йорк" и "Русский Париж", и, сдаётся мне, даже какая-нибудь районная "Русская Хайфа"! Ситуация на Украине, конечно, кошмарелло тот ещё, но, название газеты тут ни при чём.

DMatrix: разница в том, что русский — это национальность, а еврей — это идеология.