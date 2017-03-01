Нетрадиционные виды оружия-3

И, всё же, на мой взгляд, все эти перечисленные выше устройства – лишь цветочки на поле психотроники. Действительно внушающим благоговейный страх можно назвать только особый класс психотронных устройств – торсионные генераторы.Этот вид оружия скрыт от общественности полностью и мы можем судить о нем и о его характеристиках лишь по отрывочным сведениям, да по имеющейся торсионной гражданской технике, которая является малой толикой, доставшейся нам от военных исследований СССР.Именно этот тип вооружений используется сегодня абсолютно бесконтрольно и для войн и для криминальных преступлений. А среди населения преступниками ведется активная дискредитация таких технологий для того, чтобы это вооружение законодатели не ввели в правовую сферу, что позволило бы эффективно карать криминал, с применением торсионного оружия.В России, для такой черной "работы", мафия даже создала специальную лжекомиссию РАН Гинзбурга/Круглякова/Александрова.Торсионный генератор Акимова