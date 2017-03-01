«Метеозависимости не существует»

Разбираемся в причинах упадка сил, утомляемости и сонливости, ставших настоящим бичом жителей мегаполиса, вместе с, врачом кардиологом-терапевтом, кандидатом медицинских наук, доцентом кафедры факультетской терапии ПМГМУ ИМ. Сеченова.Процитирую одного из своих учителей, который во времена моего студенчества говорил нам: «Никогда не сваливайте плохое самочувствие своих пациентов на возраст и на погоду». Метеочувствительность — это миф, который был придуман в 90-х годах прошлого века и до сих пор очень активно культивируется журналистами. На самом деле люди плохо себя чувствуют не из-за погоды, а из-за каких-то заболеваний, иногда явных, иногда не очень.Когда меня пытаются в очередной раз убедить в существовании метеочувствительности, я всегда предлагаю: назовите мне тот конкретный физический фактор, который может влиять на самочувствие. Атмосферное давление к ним не явно не относится, потому что, когда оно меняется от значения «ясно» до отметки «буря», этот перепад может составлять максимум 40–50 мм ртутного столба. Для Москвы, например, нормальным средним атмосферным давлением считается 748 мм ртутного столба. 760 мм — это уже очень ясная, великолепная погода, 710–720 мм — это отвратительная погода, циклон. Как мы видим, перепад довольно небольшой.Когда мы летим на самолете (а на самолетах летают практически все), занявшем высоту 9 500–11 000 м (это обычная высота полетов для гражданской авиации), то перепад давления в салоне самолета может достигать 150 мм ртутного столба, что соответствует подъему в гору на 2000–2 500 м. И ни с кем, как правило, ничего плохого не происходит. Даже такой перепад атмосферного давления люди вполне нормально переносят. Это лишь один из примеров.Во-первых, когда мы оцениваем погоду, то прежде всего мы смотрим, есть на небе солнце или нет. Солнце есть — настроение хорошее. Солнца нет, пасмурно, дождь идет — настроение плохое. Я не знаю, можно ли называть это метеочувствительностью. Скорее, это наше эмоциональное отношение к погоде.Недаром в северных странах, в частности в Норвегии, где определенная часть года — это полярная ночь, то есть длительный период, когда солнца почти нет, зимой увеличивается количество депрессий и даже суицидов. Недаром там стараются подсвечивать города искусственно, отделывать дома панелями ярких, веселых цветов. Можно ли называть это метеочувствительностью? Не уверен.Думаю, чаще всего это способ поддержать беседу. Мои коллеги когда-то проводили исследование: на подстанции скорой помощи пытались проанализировать, как меняется частота вызовов по поводу гипертонических кризов в зависимости от падения или подъема атмосферного давления. Выяснилось, что никак не меняется. Зависимость артериального давления от атмосферного — это довольно распространенное заблуждение.Прежде всего, надо сказать, что термин «гипотония» употребляют в быту гораздо чаще, чем в медицине. Нижней границы нормального давления для здорового человека нет. Низкое артериальное давление может быть реальной проблемой у пациентов с сердечной недостаточностью, на фоне приема некоторых лекарственных препаратов и т.д. В этих случаях нарушается кровоснабжение головного мозга, возникают головокружения и даже обмороки. Но, повторю, для здорового человека нижней границы артериального давления не существует.Может быть нормой и 90/60, и 80/50. Есть множество людей, особенно молодых женщин, которые живут с таким давлением практически постоянно. Вообще говоря, попытка связать самочувствие с показаниями тонометра — одно из самых больших медицинских заблуждений, это касается и повышенного, и «пониженного» давления.Другое дело, что есть некоторые заболевания, которые могут предрасполагать к развитию низкого давления. Например, это снижение функции щитовидной железы (гипотиреоз). Одно из исследований, которое нужно обязательно сделать человеку, жалующемуся на плохое самочувствие и имеющему невысокое давление, — это определить уровень тиреотропного гормона (ТТГ). Этот показатель отражает функцию щитовидной железы. Если ТТГ повышен, то функция щитовидной железы снижена (принцип отрицательной обратной связи). Гипотиреоз — довольно распространенное заболевание, особенно во многих российских регионах с йододефицитом, поэтому определение ТТГ входит в обязательный минимум обследования.Второе довольно часто состояние — это железодефицит, выраженность которого может варьировать от малосимптомного тканевого дефицита железа до тяжелой железодефицитной анемии. Поэтому второй анализ, который нужно сделать, — общий анализ крови (он же клинический анализ крови). Он нужен, чтобы посмотреть гемоглобин. Для женщины в норме гемоглобин должен быть не ниже 120 г/л.Совершенно верно. Гемоглобин — это только верхушка айсберга. Когда у человека развивается анемия, это значит, что железа в организме уже очень мало. Однако часто встречается ситуация, когда гемоглобин в норме, а железа в тканях недостаточно. Для того чтобы определить наличие железа в организме, нужно посмотреть еще несколько показателей. Во-первых, это сывороточное железо, и во-вторых — это белок, который называется ферритин, он отражает тканевые запасы железа.Именно тканевой железодефицит часто становится причиной общей слабости, сухости кожи, выпадения волос, ломкости ногтей, частых простудных заболеваний, боли в горле. Таким образом, минимальный объем обследований для пациентов с жалобами на слабость, гипотонию и метеозависимость — это общий анализ крови, а также анализы крови на железо, ферритин и ТТГ.Если железодефицит доказан, назначают препараты железа, потому что самостоятельно синтезировать железо человеческий организм, увы, не может. Когда железодефицит клинически выражен, то только продуктами питания его, к сожалению, восполнить нельзя: мы не сможем съесть столько железа, чтобы повысить его запасы.Вопреки распространенному мнению, в гранатах, в свекле и в красном вине железа практически нет, в яблоках железа тоже очень мало. Для восполнения запасов этого элемента в организме человечество изобрело таблетированные препараты, которые достаточно хорошо переносятся и с помощью которых железо нормально усваивается.Да, определенная сложность есть. Препаратов очень много, не всегда конкретный препарат переносится хорошо. Бывает, что препараты железа вызывают «диспепсию» (боли в животе, тошноту). Но, как правило, проблема эта решаемая, потому что сейчас фармацевтическая промышленность предлагает полтора десятка различных препаратов железа. Всегда можно индивидуально подобрать тот препарат, который будет хорошо переноситься. В крайнем случае, при тяжелом железодефиците можно вводить препараты железа внутривенно.Во время беременности потребность в железе повышается, поэтому большинство беременных должны его получать дополнительно. Давайте напомним три компонента медикаментозной поддержки при беременности: 1) фолиевая кислота в первом триместре беременности; 2) препараты йода (не БАДы!) для профилактики умственной отсталости у детей, поскольку большинство регионов России находится в зоне йододефицита; 3) препараты железа, которые нужны большинству женщин. Прием препаратов йода и железа нужно продолжать и во время грудного вскармливания. Конечно, лечение полностью должен назначать врач под контролем лабораторных показателей, поскольку есть люди, которым йод и железо противопоказаны.Это, наверное, самый странный недуг на планете, потому что, с одной стороны, в учебниках и всех руководствах его выделяют в отдельное заболевание, с другой стороны, все врачи признают, что болезнь эта достаточно загадочная, и природа его не до конца понятна.Я специально посмотрел последние публикации американцев по этой проблеме (кстати они дали ей экзотическое название — «системная болезнь непереносимости физической нагрузки», systemic exertion intolerance disease). К симптомам относятся общая слабость, снижение когнитивных функций, плохая переносимость физической и умственной нагрузки с мышечными, с суставными болями. Но природа этой болезни совершенно непонятна. Считается, что определенную роль могут играть широко распространенные вирусы, например, вирус Эпштейна-Барр, цитомегаловирус, Т-лимфотропный вирус человека и другие.Пока достаточно очевидно, что медикаментозное лечение синдрома хронической усталости малоэффективно. Ни противовирусные препараты, ни иммуномодуляторы работать в данном случае не будут. В конце XX века были даже попытки лечить этих пациентов гормонами. Состояние улучшалось, но, к сожалению, гормоны довольно часто давали побочные эффекты. Пока все сходятся к тому, что лечение — это, в основном, психотерапия, дозированная физическая активность, йога и тому подобные немедикаментозные техники.Например, снимает симптомы тревоги и депрессии. Проблема «хронической усталости» тесно связана с невротическими расстройствами, и ее симптомы могут быть в действительности симптомами депрессии. Иногда снижение работоспособности, потеря жажды жизни — это ни что иное, как симптом депрессии, распространенного заболевания нервной системы. Нередко пациентов с такими жалобами мы направляем к психотерапевтам или даже к психиатрам. Части пациентов нужна разговорная психотерапия, некоторым — прием антидепрессантов, и в этом нет ничего страшного.Очень часто. В терапевтической практике людей, которые активно нуждаются в серьезной помощи психиатров и психотерапевтов, по самой скромной оценке, — около 15%. В этом, кстати, нет ничего страшного, ведь голова — это такой же орган, как сердце, желудок и печень. К сожалению, в наследство от советского режима и от системы карательной психиатрии нам достался какой-то панический ужас перед психиатрами.Рецепт бодрости — выпить утренний кофе и топать на работу. И не занимать голову всякой ерундой типа «метеочувствительности». Когда у человека много работы, когда он востребован, то заниматься хронической усталостью себя любимого совершенно некогда. Собрался — и пошел на работу. А после работы не забудьте о физической нагрузке (фитнес, прогулка, бассейн), ведь зачастую слабость и утомляемость связаны с недостатком физической активности.Сложно? А никто не говорил, что быть здоровым — это очень легко…

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com