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Кто готовит заговор против Порошенко, и претендует на его место

17:45. 1 марта 2017 Просмотров - 761 3 коммент. Опубликовал:

Кресло под президентом Украины шатается. Бойцы ВСУ выдвигают Порошенко ультиматумы, депутаты грозят импичментом, а правые и националисты собирают масштабную акцию протеста, которую киевские политологи уже назвали Майданом 3.0. Какая судьба ждет непопулярного президента? Кто готовит против него заговор и претендует на его место? Чего ждать России от Киева после введения на Украине режима чрезвычайной ситуации? 

Метки: импичмент, свергать порошенко, украинские националисты
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3 коммент.»

  • 3128 2212
    марина 1 марта 2017 в 18:37 Ссылка Пометить
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    все по сценарию,причем тут его желания,территория зачищается и готовится для переселения богоизбганных, идет большое строительство в Днепропетровске,западной Украине,одессе.Думаю нам мало достанется от наших прежних земель и обоснуют это нехваткой денег на восстановление.Если историю не брать как спланированный проект,она кажется сюром,отклонения зависят от пассионарности народа,русские как овцы.

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    • 1807 1427
      СВАРОЖИЧ марина 1 марта 2017 в 19:58 Ссылка Пометить
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      Русские как овцы? А сама из мозамбика? Свой наРОД нужно любить любым. И победителем и побеждённым. Какой бы он не был, а другого у тебя нет. НаРОД, Земля где РОДился РОДичи это и есть РОДина. Это по сути всё что у тебя есть. И только защищая это стоит погибнуть.

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  • 1807 1427
    СВАРОЖИЧ 1 марта 2017 в 19:56 Ссылка Пометить
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    Порошку по ходу хана. И хрен с ним, суке сучья смерть.

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