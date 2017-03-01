Кто готовит заговор против Порошенко, и претендует на его место
17:45. 1 марта 2017 Просмотров - 761 3 коммент. Опубликовал: Neils
Кресло под президентом Украины шатается. Бойцы ВСУ выдвигают Порошенко ультиматумы, депутаты грозят импичментом, а правые и националисты собирают масштабную акцию протеста, которую киевские политологи уже назвали Майданом 3.0. Какая судьба ждет непопулярного президента? Кто готовит против него заговор и претендует на его место? Чего ждать России от Киева после введения на Украине режима чрезвычайной ситуации?
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все по сценарию,причем тут его желания,территория зачищается и готовится для переселения богоизбганных, идет большое строительство в Днепропетровске,западной Украине,одессе.Думаю нам мало достанется от наших прежних земель и обоснуют это нехваткой денег на восстановление.Если историю не брать как спланированный проект,она кажется сюром,отклонения зависят от пассионарности народа,русские как овцы.
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Русские как овцы? А сама из мозамбика? Свой наРОД нужно любить любым. И победителем и побеждённым. Какой бы он не был, а другого у тебя нет. НаРОД, Земля где РОДился РОДичи это и есть РОДина. Это по сути всё что у тебя есть. И только защищая это стоит погибнуть.
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Порошку по ходу хана. И хрен с ним, суке сучья смерть.