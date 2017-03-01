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Калифорния уходит под землю, — эксперты NASA

14:19. 1 марта 2017 Просмотров - 316 Нет комментариев Опубликовал:
Калифорния уходит под землю, — эксперты NASA | Русская весна

Последние данные со спутников НАСА показывают, что долина Сан-Хоакин на севере Калифорнии продолжает стремительно опускаться под землю из-за чрезмерной выкачки грунтовых вод на ее территории, сообщает Лаборатория реактивного движения НАСА.

«То, с какой скоростью проседает долина Сан-Хоакин в последние годы, тревожит нас, и этот процесс не может больше продолжаться. Подобные процессы нередко происходят на территории Калифорнии, но текущие темпы понижения высоты грунта угрожают здоровью миллионов людей и состоянию инфраструктуры, которая их обслуживает.

Выкачка грунтовых вод может разрушить каналы, доставляющие воду в Южную Калифорнию, что будет катастрофой», — заявил Уильям Кройл (William Croyle), руководитель Департамента водных ресурсов Калифорнии.

Калифорния и ряд других засушливых штатов Америки получают большую часть пресной воды, используемой в быту и в сельском хозяйстве, выкачивая ее из артезианских источников. В некоторых случаях, как показывают истории экологических катастроф в центральных штатах США в 1930 годы и в Аризоне в современную эпоху, чрезмерно активная выкачка воды приводит к резкому проседанию грунта, появлению многокилометровых трещин и необратимым изменениям в круговороте воды.

Ярким примером этого процесса сегодня является судьба долины Сан-Хоакин на севере Калифорнии. За последние сто лет, как рассказывает Том Фарр (Tom Farr) из Лаборатории реактивного движения НАСА в Пасадене (США), этот уголок южного штата опустился на 8,5 метра по отношению к остальной части Калифорнии.

Столь высокая скорость опускания грунта заставила НАСА активно следить за Сан-Хоакин на протяжении последних десяти лет при помощи спутника Sentinel-1A и ряда канадских и японских зондов.

Собранные ими данные, по словам Фарра, указывают на наличие двух зон в долине Сан-Хоакин, где грунт опустился сильнее всего в последние годы.

Одна из них находится у города Коркоран, а вторая расположена неподалеку от города Чоучилла, в опасной близости от так называемого «Калифорнийского акведука» — системы каналов и шлюзов, транспортирующей воду из северных горных регионов Калифорнии на ее засушливый юг.

В последние два года скорость роста этих «котлов», как называют их ученые, заметно увеличилась — почва у Коркорана просела на почти 60 сантиметров, а у Чоучиллы — на 41 сантиметр. Если долина Сан-Хоакин будет уходить под землю с такой же скоростью в ближайшие годы, то тогда это приведет к разрушению «Калифорнийского акведука» и резкому уменьшению объемов воды в глубинных слоях почвы.

Помимо деятельности человека, одним из виновников этого ускорения, по мнению ученых, является мощнейшая засуха, наблюдающаяся в Калифорнии с 2010 года. Она не только уменьшила приток воды на территорию долины Сан-Хоакин, но и заставила ее обитателей активнее выкачивать воду для орошения полей, почти лишенных дождевой воды.

Рекордно высокие уровни осадков в последние два месяца, как отмечают Фарр и его коллеги, замедлили, но не остановили процесс просадки грунта. Уже сейчас водные службы штата, по словам Кройла, ощущают последствия от этого процесса — они вынуждены ограничивать пропускную способность каналов из-за снижения высоты их берегов на несколько десятков сантиметров.

Если засуха продолжится в этом году, то тогда свыше двух миллионов жителей Калифорнии в отдельных ее регионах будут испытывать недостаток воды из-за подобных ограничений, что вынудит власти потратить сотни миллионов долларов на углубление и постройку новых каналов для обеспечения всех жителей и фермеров водой.

Источник: rusvesna.su

Метки: русская весна — the future
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