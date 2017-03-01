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Истинное лицо финского национализма

19:12. 1 марта 2017 Просмотров - 108 Один комментарий Опубликовал:


Жоао Бруно Путулукесо – кандидат от финской националистической партии "Истинные финны".

Из программы финского национализма:

Для меня важна, семья и окружающая среда. Я хотел бы улучшить условия для иностранных студентов. Я знаю французский, английский, финский, португальский и немного испанский. У меня есть жена и двое детей.
Я хочу, чтобы иммигранты понимали, что Истинные финны не являются врагами иммигрантов. Иммигранты должны соблюдать законы и правила, тогда они могут интегрироваться.
Темы моей кампании - окружающая среда. Для меня важно заботиться об окружающей среде.
О семье. Семья должна быть защищена, как и брак между мужчиной и женщиной.
Голос Церкви принимается во внимание в управлении.

http://amarok-man.livejournal.com/1583892.html – цинк
http://linkis.com/IwUo6 – финский первоисточник

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: национализм, финляндия, юмор
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