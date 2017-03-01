Фото: Финалисты премии Sony World Photography Awards 2017

От полноценных историй длинною в один кадр до захватывающих пейзажей.

Компания Sony опубликовала шортлист своей премии для фотографов World Photography Awards 2017. Всего организаторы мероприятия получили более 227,5 тысяч заявок со всего мира, из которых только 33 (в числе которых фотографы из России и Армении) прошли первую стадию конкурсного отбора.

Добавлю сюда самые красочные и претендующие на премию. Остальные можно поискать в интернете. просто введите Sony World Photography Awards 2017.

Люди

Фото Алекса Андриези (Румыния)

Фото Эдуарда Корниенко (Россия)

Фото Беньямино Писати (Италия)

Фото Иоаны Молдован (Румыния)

Фото Юлии Григорянц (Армения)

Животные

Фото Эйми Витали (США)

Фото Кристиана Визеля (Мексика)

Фото Андреаса Хемба (Швеция)

Пейзажи

Фото Пласида Фаранда (Италия)

Фото Тома Якоби (Германия)

Фото Масаясу Сакумы (Япония)

Источник: slavyanskaya-kultura.ru