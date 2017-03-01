Экономический коллапс Российской Империи в цифрах и документах
21:24. 1 марта 2017 Просмотров - 55 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Сканы двухтомника 1957 года выпуска об экономическом положении в Российской Империи накануне Февральской Революции, а так же после ее начала.
В документах наглядно демонстрируется масштабная экономическая катастрофа, которая сопровождала политическую катастрофу краха династии Романовых и развала Российской Империи.
Записка Родзянко
Другие фрагменты посвящены экономическому кризису в разрушающейся Российской Империи.
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http://istmat.info/node/54669 – двухтомник полностью
Источник: colonelcassad.livejournal.com