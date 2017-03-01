Дальнобойщики стали требовать отставки правительства (2017)

Дальнобойщики обещают в конце марта предпринять очередную попытку организовать акцию по всей России. Фото Интерпресс/PhotoXPress.ru...

Объединение перевозчиков России (ОПР), Межрегиональный профсоюз водителей-профессионалов (МПВП) и ассоциация «Дальнобойщик» объявили о всероссийской акции протеста 27 марта. Ее цель – максимально затруднить товарооборот. Установлена координация и с фермерами, которые 28 марта планируют начать «Тракторный марш» на Москву. Кроме экономических требований появились политические – например, об отставке правительства.

Как сообщил «НГ» лидер ОПР Андрей Бажутин, 27 марта водители большегрузов планируют встать вдоль дорог в крупных городах по всей стране: «С этого дня и на неопределенный срок устроим стачку, чтобы максимально опустели полки магазинов – и власть нас услышала». Главное требование – отмена сборов по «Платону». Водители недовольны и высокими ценами на бензин, они потребуют представить им обоснования расчетов размера акциза на топливо. Более частные требования – наведение порядка в системах труда и отдыха водителей, «пересмотр драконовских размеров штрафов» и т.д. Появились и политические оттенки. «Мы требуем отставки правительства и выражаем недоверие президенту как гаранту Конституции. Мы на себе испытали весь арсенал противодействия со стороны правоохранителей и судебной системы, когда невозможно реализовать свое право на свободу собраний», – говорится в прокламации дальнобойщиков.

Бажутин подчеркнул, что они не лезли в политику, но раз власть водителей не слышит, то они требуют ее смены. Расчет у них, очевидно, на то, что в год президентской кампании власть будет обращать большее внимание на общественное мнение. Впрочем, Бажутин пояснил, что фактор выборов не сыграл роли в определении даты стачки, хотя признал, что «у дальнобойщиков земля под ногами горит». 27 марта, во-первых, приурочили к очередному повышению «платоновского» тарифа, которое состоится 15 апреля. А во-вторых, эта дата – «компромиссный вариант между водителями с юга, которые хотели устроить акцию пораньше, и водителями с севера, которые хотели попозже». Ну и, в-третьих, есть и синхронизация с протестом фермеров.

В акции могут принять участие около 7 тыс. дальнобойщиков из не менее чем 45 регионов. Ближе к 15 апреля запланированы и митинги в крупных городах. Как стало известно «НГ», фермеры действительно не отказываются от «Тракторного марша» 28 марта на Москву. Как пояснил «НГ» глава «Вежливых фермеров» Алексей Волченко, крестьяне согласовывают действия с водителями большегрузов. «Тракторный марш фермеров» должен стартовать из Ставрополя, причем, если это, конечно, получится, его конечной точкой должна стать Красная площадь.

По словам Волченко, пока о протестах в контексте предвыборного года крестьяне не думают, просто конец марта им объективно удобен. Техника не будет замерзать на остановках, а посевные работы наступают через три недели. «За это время надеемся доехать до Путина и рассказать ему о своих проблемах», – отметил он.

Впрочем, часть активистов приедет в столицу уже сейчас – и на общественном транспорте. Волченко рассказал, что на 3 марта назначена встреча с главой Следственного комитета (СК) России Александром Бастрыкиным. Ему пожалуются на уголовные дела в отношение фермеров (см. «НГ» от 17.02.17).

По словам Волченко, с 2010 года он встречался с главой СК по разным вопросам уже четыре раза – и результаты были превосходными. Например, именно тот прислал бригаду, она провела расследование по нашумевшему делу в Кущевке, с которым не справилась местная полиция. Сейчас же крестьяне рассчитывают на помощь Бастрыкина против рейдеров.

Как пояснил «НГ» руководитель Центра экономических и политических реформ Николай Миронов, протесты могли бы дать результат, но многое будет зависеть от их массовости и организованности. Общественное мнение поддержит акции водителей и фермеров и при том условии, что они будут справедливыми. «Нашу власть при этом пока не волнуют политические заявления протестантов, но если стачка действительно будет многочисленной и продолжительной – начнут волновать», – подчеркнул эксперт.

Первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин считает, что по сравнению с 2015 годом дальнобойщики утратили важные преимущества – новизну и неожиданность выступлений. И к тому же власть уже научилась бороться – например, раскалывая движение на умеренных и радикалов и применяя против последних репрессии. По мнению Макаркина, водители могли бы воспользоваться предвыборным годом и достучаться до власти, но тут действительно не обойтись без общественного мнения. Однако, заметил эксперт, возможностей у водителей мало – на телевидение их никто не пустит, а основная масса людей как раз и смотрит государственные телеканалы.

Член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Илья Шаблинский, который находится в контакте с дальнобойщиками, напомнил, что 8 декабря прошлого года на встрече президента Владимира Путина с СПЧ тот пообещал подумать над вопросом об отмене этого спецналога на малый бизнес. «Я разочарован, у меня сложилось впечатление, что президент принял позицию Минтранса», – заявил «НГ» Шаблинский. Источник: http://www.ng.ru

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