Главная » Видео, История, Образование, Политика, Экономика

Дальнобойщики стали требовать отставки правительства (2017)

18:54. 1 марта 2017 Просмотров - 405 2 коммент. Опубликовал:

Дальнобойщики обещают в конце марта предпринять очередную попытку организовать акцию по всей России. Фото Интерпресс/PhotoXPress.ru...

41-1-2

Объединение перевозчиков России  (ОПР), Межрегиональный профсоюз водителей-профессионалов (МПВП)  и ассоциация «Дальнобойщик»  объявили о всероссийской акции протеста 27 марта. Ее цель – максимально затруднить товарооборот. Установлена координация и с фермерами, которые 28 марта планируют начать «Тракторный марш» на Москву. Кроме экономических требований появились политические – например, об отставке правительства.

Как сообщил «НГ» лидер ОПР Андрей Бажутин, 27 марта водители большегрузов планируют встать вдоль дорог в крупных городах по всей стране: «С этого дня и на неопределенный срок устроим стачку, чтобы максимально опустели полки магазинов – и власть нас услышала».  Главное требование  –  отмена сборов по «Платону». Водители недовольны и высокими ценами на бензин, они потребуют представить им обоснования расчетов размера акциза на топливо. Более частные требования – наведение порядка в системах труда и отдыха водителей, «пересмотр драконовских размеров штрафов» и т.д. Появились и политические оттенки. «Мы требуем отставки правительства и выражаем недоверие президенту как гаранту Конституции. Мы на себе испытали весь арсенал противодействия со стороны правоохранителей и судебной системы, когда невозможно реализовать свое право на свободу собраний», – говорится в прокламации дальнобойщиков. 

Бажутин подчеркнул, что они не лезли в политику, но раз власть водителей не слышит, то они требуют ее смены. Расчет у них, очевидно, на то, что в год президентской кампании власть будет обращать большее внимание на общественное мнение. Впрочем, Бажутин пояснил, что фактор выборов не сыграл роли в определении даты стачки, хотя признал, что «у дальнобойщиков земля под ногами горит». 27 марта, во-первых, приурочили к очередному повышению «платоновского» тарифа, которое состоится 15 апреля. А во-вторых, эта дата – «компромиссный вариант между водителями с юга, которые хотели устроить акцию пораньше, и водителями с севера, которые хотели попозже». Ну и, в-третьих, есть и синхронизация с протестом фермеров.

В акции могут принять участие около 7 тыс. дальнобойщиков из не менее чем 45 регионов. Ближе к 15 апреля запланированы и митинги в крупных городах. Как стало известно «НГ», фермеры действительно не отказываются от «Тракторного марша» 28 марта на Москву. Как пояснил «НГ» глава «Вежливых фермеров» Алексей Волченко, крестьяне согласовывают действия с водителями большегрузов. «Тракторный марш фермеров» должен стартовать из Ставрополя, причем, если это, конечно, получится, его конечной точкой должна стать Красная площадь.

По словам Волченко, пока о протестах в контексте предвыборного года крестьяне не думают, просто конец марта им объективно удобен. Техника не будет замерзать на остановках, а посевные работы наступают через три недели. «За это время надеемся доехать до Путина и рассказать ему о своих проблемах», – отметил он.

Впрочем, часть активистов приедет в столицу уже сейчас – и на общественном транспорте. Волченко рассказал, что на 3 марта назначена встреча с главой Следственного комитета (СК) России Александром Бастрыкиным.  Ему пожалуются на уголовные дела в отношение фермеров (см. «НГ» от 17.02.17).

По словам Волченко, с 2010 года он встречался с главой СК по разным вопросам уже четыре раза – и результаты были превосходными. Например, именно тот прислал бригаду, она провела расследование по нашумевшему делу в Кущевке, с которым не справилась местная полиция. Сейчас же крестьяне рассчитывают на помощь Бастрыкина против рейдеров.

Как пояснил «НГ» руководитель Центра экономических и политических реформ Николай Миронов, протесты могли бы дать результат, но многое будет зависеть от их массовости и организованности. Общественное мнение поддержит акции водителей и фермеров и при том условии, что они будут справедливыми. «Нашу власть при этом пока не волнуют политические заявления протестантов, но если стачка действительно будет многочисленной и продолжительной – начнут волновать», – подчеркнул эксперт.

Первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин считает, что по сравнению с 2015 годом дальнобойщики утратили важные преимущества – новизну и неожиданность выступлений. И к тому же власть уже научилась бороться – например, раскалывая движение на умеренных и радикалов и применяя против последних репрессии. По мнению Макаркина, водители могли бы воспользоваться предвыборным годом и достучаться до власти, но тут действительно не обойтись без общественного мнения. Однако, заметил эксперт, возможностей у водителей мало – на телевидение их никто не пустит, а основная масса людей как раз и смотрит государственные телеканалы.

Член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Илья Шаблинский, который находится в контакте с дальнобойщиками, напомнил, что 8 декабря прошлого года на встрече президента Владимира Путина с СПЧ тот пообещал подумать над вопросом об отмене этого спецналога на малый бизнес. «Я разочарован, у меня сложилось впечатление, что президент принял позицию Минтранса», – заявил «НГ» Шаблинский. Источник: http://www.ng.ru

* Дополнительная информация:
Паразитическая Система - http://ru-an.info/news_sys.php

Метки: Америка, банки, Болдырев, веды, власть, воспитание, ВТО, дальнобойщики, Дёмушкин, Евразия, Жизнь, Жуковский, знания, империя, Калашников, Катасонов, Китай, конституция, контроль, коррупция, Кремль, Культура, Курск, Левашов, Мальцев, медведев, медицина, Мельниченко, Меркушкин, наука, новиков, обама, образование, община, оккупация, патриотизм, Пеунова, пирамиды, политика, православие, прокуратура, Путин, развитие, рейтинг, ресурсы, реформы, Россия, Русы, Русь, Север, сибирь, славяне, ссср, сталин, Столыпин, суды, Сулакшин, Тартария, Тор, Усманов, Фёдоров, хозяйство, Царёва, эволюция, экономика
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 16 февраля 2016
... прекращаться.2. Последним рецидивом стала отставка Чалого с поста руководителя зак...Митинг в Киеве: под Радой требует отставки Яценюка Сегодня в столице Украины...не стал. К оглавлению | Источник: rusvesna.su Блокада грузовиков: украинские дальнобойщики ...
Новости Украины и Новороссии 15 февраля 2016
... опытом энергозрады, Россия не стала долго ждать (осенью отгрузка ...жены сотрудника ФСБ Украинские волонтеры требуют отставки главкома Военно-морского флота страны...прекрасно понимают украинские коллеги российских дальнобойщиков. На второй день блокады ...
Светлана Лада-Русь. В Москве разжигают еще один Майдан?
...игнорируют протест или выдают дискредитирующую дальнобойщиков информацию. Долгое время СМИ ...всю опасность ситуации. На днях стало известно, что Останкино спешно ... счастливого будущего. Мы должны требовать отставки действующей власти и досрочных открытых...
Что нам стоит дом построить, или Может ли «мышиная возня» перерасти в ядерный конфликт?
...на забастовку дальнобойщиков, перекрывших автобан «Одесса-Киев» и требующих отставки президента и...- Уважаемая Татьяна Сергеевна, нам стало известно, что в Одессе продолжается...себе, поскольку всё чётче стала вырисовываться картина общественного устройства ...
Зачем Правительство Д.А. Медведева готовит «цветной» сценарий для России
...чих с Брюсселем давно стало общим местом. К ...митинги, на которых люди требуют отставки правительства, смены власти, которая...проектов сменяются лозунгами ухода в отставку; — отмена возмущающих народ...отсутствии тем: то они дальнобойщики, теперь все они полюбили...
Новости Украины и Новороссии 14 февраля 2016
... За отказ снимать георгиевскую ленту дальнобойщику из РФ раскрасили колеса в... Украину с Белоруссией. Участники акции требуют официального запрета на передвижение российских... от неожиданного заявления Абромавичуса об отставке, стало понятно, что это был не...

2 коммент.»

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>