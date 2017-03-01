А.Войтенков:

Елены Гоголь о музыканте Сергее Шнурове: зачем он нужен и почему его так настойчиво раскручивают.





Теперь новая статья Елены об Алле Пугачёвой. В одном из прошлых роликов я зачитал статьюо музыкантезачем он нужен и почему его так настойчиво раскручивают.Теперь новая статья Елены об

Алла Пугачёва - назад в будущее

Вот и завершились очередные новогодние празднества, очередные телевизионные шоу, весёлые застолья и голубые огоньки.

Прозвучало очередное поздравление с Новым Годом очередного главы нашей страны для российского народа.

Вот уже который год на Новогоднем огоньке неизменно верховодила ветеран эстрадного труда Алла Борисовна Пугачёва.

Плеяду генеральных секретарей ЦК единственной партии Советского Союза: Брежнева, Андропова, Черненко, Горбачёва сменила плеяда президентов России: Горбачёва, Ельцина, Путина, Медведева и снова Путина.

А главное новогоднее шоу, как впрочем весь советско-российский шоу-бизнес на телевидении, по-прежнему возглавляет опытнейшая и всемогущественная Алла Борисовна.

На фоне этого застоя отечественной эстрады даже эпоха политического застоя при Леониде Брежневе кажется теперь весьма ничтожным и мизерным явлением.

И такое устоявшееся явление заставило отказаться от просмотра телевизионных передач не только не только молодых, но и даже старшее поколение, которому старый формат набил оскомину.

В Интернет-пространстве бурно обсуждается петиция Президенту страны одного из возмущённых граждан против застоя в отечественной эстраде.

«Уберите Пугачёву из телевизора» - молят зрители.

Письма от своих избирателей аналогичного содержания от своих избирателей с просьбой разнообразить праздничное зрелище получает лидер одной из крупнейших политических партий – Владимир Жириновский.

И подобные обращения к власть имущим вполне объяснимы.

Со времён античности остаётся неизменным правило: это, что правители для поддержания государственного порядка должны обеспечить народ хлебом и зрелищами.

Если в нынешние времена существует возможность контроля за качеством и свежестью продуктов со стороны потребителя и даже принят «Закон о защите прав потребителя», то касательно зрелищ на центральном, государственном, вещательном канале ситуация очень грустная.

Можно сравнить, как приходит человек накануне праздника в магазин, а там кроме не первой свежести колбасы более ничего нету.

Выбор заключается в том: или покупай на новогоднее застолье не свежую колбасу, или уходи.

Поэтому народ уходит в Интернет и отказывается от залежалого продукта, то есть от телевидения.

Но в чём секрет телевизионного долголетия Пугачёвой?

Ведь уже давным-давно эта солидная певица не радует зрителя своими вокальными талантами.

Когда-то в конце 70-х-начале 80-х годов прошлого века Алла Борисовна прозвучала на всю страну оригинальной, стильной песней Ильи Резника «Хорошо», а затем изумительными и светлыми песнями замечательного композитора Александра Зацепина, написанные им для картины «Женщина, которая поёт».

Кстати, Пугачёва проявила к этому выдающемуся композитору чёрную неблагодарность, видимо, из ревности к его необычайному таланту: она что-то переделывала без его ведома и, в конце концов, чуть ли не присвоила авторство.

Такое её поведение заставило недоумённого Зацепина оставить всё написанное им для фильма и уйти, не связываясь с организованными Аллой Борисовной интригами.

Про этот факт из её биографии можно подробнее узнать из документального фильма про творчество Александра Зацепина и прочитать в Википедии.

Как бы то ни было, после этого неприглядного поступка Алла Борисовна успешно стала исполнять надрывные ресторанные песни и потеряла былое очарование и чистоту звучания.

Видимо, на небесах не прощаются подобные проступки.

Тем не менее, именно разухабистые, ресторанные песни сделали Пугачёву по-настоящему понятной народу и именно Народной певицей.

Весьма востребованый образ уставшей от забот и не очень довольной жизнью женщины сделал Аллу Борисовну необычайно популярной песенной исполницельницей.

С этим образом с ней успешно работали многие известные композиторы советской эстрады.

Возможно, она бы постепенно сошла бы на нет на этом поприще, но вслед за политическим развалом страны повеял ветер перемен, который погнал с Запада новые культурные и социально-политические явления.

На неискушённого советского обывателя, слегка ошарашенного неожиданной перестройкой и полным обесцениванием всех кровно заработанных сбережений, вдруг, из ниоткуда появившегося кабельного ТВ, хлынула лавина целенаправленной информации.

Краткий смысл этой информации можно тезисно озаглавить тезисно несколькими словами: Эйнштейн, секс, Библия, гомосексуализм, силикон.

Эйнштейн единолично заменил собой всю науку, секс заменил любовь, Библия оказалась главной книгой всех времён и народов, а силикон оказался двояко популярным: как в Силиконовой долине, так и в силиконовых бюстах и губах.

А вот гомосексуализм оказался никаким не мужеложеством, а обязательной частью ритуального посвящения в шоу-бизнес.

И вот тут былая популярность былого ветерана советской эстрады Аллы Пугачёвой, пусть уже с сомнительными вокальными данными, оказалась очень востребованной: готовая так называемая “звезда” для продвижения западных технологий “окультуривания” народных масс.

Как говорится “дёшево и сердито”, никаких лишних финансовых вложений, ну не пропадать же “добру”.

Именно по этой причине в конце 80-х годов её наставником неожиданно стал популярный шведский телеведущий Якоб Далин (Hans Jacob Vilhelm Dahlin) из ЛГБТ-сообщества.

Алла Борисовна зачастила в Стокгольм, усердно впитывала в себя западные ценности и вскоре нетрадиционно ориентированный швед стал её закадычным другом, вплоть до того, что по её словам, он умирал от СПИДа на её руках.

Перед его смертью Пугачёва клялась любимому Якобу покровительствовать этим самым нетрадиционно ориентированным и даже выйти замуж за одного из них.

В прессе есть информация и интервью певицы журналистам.

Как бы то ни было вскоре после смерти Якоба Далина она вышла замуж за одного молодого малоизвестного исполнителя из Болгарии Филиппа Киркорова.

Есть подозрение, что тем самым реализовав сразу два своих обещания умирающему другу.

И вот, под покровительством опытной жены, весь в невообразимых павлиньих хвостах и блёстках, этот болгарин мгновенно заполонил собой все музыкальные эфиры.

На отечественных телевизионных каналах в его исполнении радостно прозвучали многие известные в мире популярные песни.

Не понятно, почему Киркорова обвиняли в плагиате, так как во всех ЛГТБ-клубах эпатажно одетые и разукрашенные ярким макияжем “мужчины” самозабвенно перепевают мировые хиты, их все благодарно обнимают и никто не ругается.

Но, вероятно, даже скандальная реклама способствовала пущей популярности молодого мужа Пугачёвой, который с восхищением и с собачьей преданностью глядел в глаза своей великодушной покровительницы.

Наверное, в мире производителей зрелищ очень важна лояльность к нетрадиционной ориентации: ведь в силу своей профессии артисты вынуждены часто менять свои образы, входить в роль другого человека, проникать в мысли злодея, так и какого-нибудь психопата, а затем пытаться восстановить своё “Я”.

И это весьма непростой процесс для психики и видимо нередко артисты полностью не восстанавливаются и действительно теряют свою ориентацию как в прямом, так и в переносном смысле. Вот такие вот издержки профессии.

Но времена меняются и задачи, которые ставит для посвящённых мировая финансовая (и не очень финансовая) элита, тоже не однозначны и многоплановы.

Мы здесь не будем останавливаться на внедрении в массовое сознание обывателя необходимости пластической хирургии, в котором Алла Борисовна поучаствовала в полной мере.

Как известно, она чуть не лишилась жизни при неудачном обрезании жировых складок, которое в простонародье называется “липоксацией”.

Эту опасную операцию ей делали в начале 90-х в клинике Швейцарии. Вся информация о пластических операциях Пугачёвой в открытом доступе на многочисленных сайтах, рекламирующих и продвигающих различные технологии в этом бизнесе.

Только отметим вкратце, что все так называемые “поп-звёзды” сделали своим личным примером возможным тот факт, что люди массово ходят в сомнительные клиники, чтобы на них там ставили эксперименты.

Это такие манипуляции, как вживление в органы различных инородных тел, отрезание какой-нибудь части родного тела, введение под кожу каких-то там гелей и сомнительных препаратов.

Причём самое забавное, что этим самым клиникам для вот этих вот самых опытов не нужно напрягаться в поисках спонсора: подопытные сами, добровольно относят свои кровно заработанные деньги (и при чём немалые) для того, чтобы на них ставили эксперименты.

Хотя, по логике вещей, они должны были требовать деньги за эти опыты над собой, так как последствия зачастую ужасны не только для здоровья в целом, но и для внешнего вида такого пациента.

Для рекламы под нож хирурга ложатся такие красивые от природы женщины, как например, российская актриса Лиза Боярская или американская Шарлиз Терон.

Им уродуют безукоризненно очерченные крылья носа и делают кончик носа как у мартышек.

И всё это для того, чтобы внедрить новые каноны “красоты” и заманить в клиники пластической хирургии наивных подражателей, недовольных своей естественной человеческой внешностью.

10 российских звезд после неудачной пластики

Но вернёмся, как говорится, к нашим баранам.

В конце концов очень скоро прекрасноликий Киркоров был отпущен из семейных в свободное плавание.

Перед Аллой Борисовной была поставлена новая задача: Семья Нового Образца или, если хотите, «СЕМЬЯ БУДУЩЕГО».

К исполнению этого важного мирового проекта вместе со знаменитой певицей Пугачёвой подключился замечательный российский пародист Максим Галкин.

Надо сказать, что в подобном проекте в той или иной мере участвуют практически все так называемые «звёзды» мирового шоу-бизнеса.

Смысл «СЕМЬИ БУДУЩЕГО» заключается в том, чтобы она максимально по всем параметрам НЕ соответствовала традиционным представлениям о семье.

Давайте порассуждаем, как мы, дремучие люди, можем описать признаки семьи.

1. Мужчина и Женщина, они же Мать и Отец.





2. Приблизительно они одного возраста.





3. Имеющие родных детей, т.е. имеющие по половине генов от матери и отца.





4. Совместно зачатых детей.





5. Выношенных и рождённых матерью.





6. Все члены семьи одного роду-племени или расы.





7. Обычно они все генетически здоровы.

Так вот «СЕМЬЯ БУДУЩЕГО» это

НЕТ

НЕТ

и НЕТ, желательно по каждому из пунктов.

В сложившихся неестественных условиях в «СЕМЬЕ БУДУЩЕГО» возникает необходимость в дополнительных технологиях воспроизводства. Вот эти технологии обеспечивают недавно появившиеся многочисленные клиники репродукции.

Семья Пугачёвой-Галкиной дала по этим показателям очень хороший результат: четыре НЕТ из семи возможных.

Это пара Мужчина и Женщина, но разница в возрасте 27 лет.

Дети не могут иметь по половине генов от отца и матери, хотя бы по одной деликатной причине, которая обсуждается специалистами в медицинском сообществе.

В лучшем случае в подборе похожего женского генотипа поучаствовала дочь знаменитой певицы.

Дети не зачаты совместным естественным путём: они выношены и рождены неизвестной женщиной с новомодным статусом «суррогатной матери».

Вся так называемая семья одного роду-племени, ну то есть одной расы.

Ну и надеемся что детки будут генетически здоровы.

Если мы обратимся к американским пропагандистам «СЕМЬИ БУДУЩЕГО», то там акценты несколько иные, как в известном анекдоте, когда известную американскую актрису Анджелину Джоли спросили: «Откуда берутся дети», а она ответила: «Из стран третьего мира».

Очевидно, что такие актёрские семьи раскручиваются для внедрения проекта «ТОЛЕРАНТНОСТЬ», когда семья состоит из неродных людей, да ещё и разных рас.

В европейской семье акцент делается на семьи с так называемыми однополыми родителями, со всеми вытекающими последствиями и невозможностью обходиться в деле появления детей без сторонней помощи в виде тех же появившихся в последнее время клиник репродукции.

Очень популяризует мировое актёрское сообщество межрасовые браки, хотя в реальной жизни это практически не встречается.

Об этом рассказывают те, кто побывал в южных тёплых штатах Америки.

Причины очень простые биологического характера, не связанные ни с какой политической подоплёкой.

Одна из немаловажных причин та, что чёрные и белые издают очень специфический запах, неприятный для противоположной расы, но вполне привычный для своего роду-племени.

Поэтому он и селятся отдельно друг от друга.

Кроме того, белая и чёрная раса имеют разные природные ареалы обитания, не совместимые для успешного воспроизводства каждый.

Дети, рождённые в негритянских семьях и переехавшие в среднюю полосу, вполне вероятно могут умереть от рахита из-за отсутствия для их здорового роста необходимого количества ультрафиолета.

Возвращение на родину спасает как детей, так и родителей от этой тяжёлой болезни.

И наоборот, белокожие европейцы плохо переносят тропический климат и не могут обходиться на солнце без специальной защитной эпикировки.

Облучение белых людей несвойственной для них большой дозой солнечной радиации, возможно, приводит к различным онкозаболеваниям.

Тем не менее, артистическим сообществом упорно навязываются примеры межрасовых браков.

Судя по всему, чтобы совмещать несовместимое потомкам в итоге опять же придётся обращаться к посреднику, в виде клиник репродукции.

Таким образом, смысл Семьи Нового Образца заключается в том, чтобы дети ни в коем случае не появлялись естественным путём, минуя клиники с их искусственным оплодотворением и суррогатным материнством.

А вот зачем этот мировой проект осуществляется на наших глазах это уже другой вопрос.

Так что не будем сетовать на Аллу Борисовну за те неприглядные роли и за те спектакли, которые она разыгрывает для соотечественников вместе со своим актёрским семейством из года в год.

Не она пишет сюжеты и не она пишет декорации, она лишь несёт тяжкое бремя в виде шрамов после операций и в виде дурно сыгранных материнских ролей.

Перед нами всё больше и больше стоит проблема выбора: нужны ли между человечеством и матушкой-природой такие посредники, как клиники пластической хирургии и клиники репродукции?

Стоит ли тупо, по-обезьяньи, копировать нетрадиционное поведение касты нетрадиционно ориентированных артистов и быть придатком к медицинской системе искусственного выращивания человечества?

Или же делать так, как это было много лет тому назад задумано Создателем и самосовершенствоваться за счёт своих внутренних резервов, щедро предоставленных благодатной Природой?

Елена Гоголь.

Послесловие А.Войтенкова:

Вот такая вот статья. Ну и моё дополнение и вывод, что все крупные эстрадные «звёзды» поставлены на свои места благодаря тому, что они согласны действовать по чьему-то плану.





Это система управления толпой через авторитет, авторитеты не научные, так как народ их мало знает и не всегда понимает, что говорят эти научные авторитеты, а через певцов и артистов, людей, которые близки и понятны обычному народу.





Таким образом раскрученная «звезда» делает что-то, а люди за ней повторяют.





Поведение Аллы Борисовны, многих других артистов-певцов-музыкантов служит своеобразным программированием для людей ниже.





«Звёздами» отечественного, а тем более мирового масштаба становятся только потому, что встраиваются в эту управленческую систему и выполняют те приказы, которые спускаются сверху.





Сначала Алла Борисовна работала над продвижением проекта ЛГБТ, теперь же она вовсю участвует в проекте создания «СЕМЬИ БУДУЩЕГО», где рождаемость находится под очень жёстким контролем и дети сами так просто не рождаются, они могут появиться только в клиниках.





Так что песни-песнями, а план глобального руководства надо выполнять, иначе никто тебя на эстраду просто не пустит.





Ну и на примере Аллы Борисовны вы можете посмотреть, какие же проекты продвигают своим поведением артисты, актёры, певцы и музыканты…

Источник

Елена Гоголь. Алла Пугачёва: Назад в будущее.

Почему звезда советской и российской эстрады так долго держится в шоу-бизнесе? Алла Борисовна выполняет указания по управлению толпой и внедрению новых проектов контроля над человечеством.

Содержание:

0:00:14 - эстрадный застой Пугачёвой





0:01:45 - правило управления плебсом





0:02:28 - женщина, которая поёт





0:04:06 - эстрадная перестройка





0:05:56 - как Пугачёва рекламировала Киркорова





0:07:31 - как Пугачёва рекламировала пластическую хирургию





0:09:29 - реклама семьи будущего





0:11:44 - американская и европейская семьи будущего





0:14:32 - природные возможности или технические средства





0:15:10 - как артисты управляют обществом

Алла Пугачёва как символ вырождения Империи.

Эдита Пьеха: У Пугачёвой папа — еврей. А у Киркорова мама — еврейка.

Упс.. «Русский шансон» - это еврейский блатняк, так утверждают еврейские деятели культуры

Вся так называемая семья одного роду-племени, ну то есть одной расы.

P.S.