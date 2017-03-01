1 марта — День Независимости ДНР и ЛНР. Дмитрий Родионов

На Украине продолжается и ширится «блокада» Донбасса, организованная нацистскими боевиками. В конце прошлой недели она распространилась на южное направление, перекрыли трассу, связывающую Донецк с Мариуполем. Характерно, что свой первый редут они назвали «Соловейко». Любители истории и знающие немецкий должны сразу насторожиться. «Соловей» по-немецки звучит не иначе, как «Нахтигаль».

Впрочем, тех, кто давно наблюдает за политическими процессами на Украине, вряд ли удивит такая открыто декларируемая преемственность. Участники «блокады» — все сплошь представители националистических батальонов и свои взгляды никогда не скрывали. Даже если закрыть глаза на символику, «зиги» и лозунги, вполне достаточно того, что деятельность «блокадников» направлена против простых украинцев, как и деятельность их идейных предшественников из «Нахтигаля».

Не удивительно, что в стране, где бандеровская идеология, по сути, сделана правящей, государство не может или не хочет бороться с «блокадой», которая основы этого государства подрывает.

Дело не только в энергетическом коллапсе, катастрофическом влиянии на и так еле живую экономику, которая может просто лишиться ряда ее основных составляющих, и даже не в том, что все это приведет к прямому обвалу гривны, дефолту и резкому понижению уровня жизни населения (казалось бы – куда хуже-то?). Дело в авторитете власти, по которому нанесен самый болезненный удар.

Выглядит смешно. Премьер-министр приглашает участников «блокады» сесть за стол переговоров, обсудить и выработать совместные способы решения проблемы, предлагает правительство в качестве площадки для переговорного процесса. Кому предлагает? Бандитам.

В Киеве с самого начала провозгласили жителей Донбасса «террористами» за то, что те взяли в руки оружие для защиты самих себя, своих домов. Это при том что эти «террористы» ничего не взорвали, не брали заложников, даже оружие начали применять отнюдь не первыми.

А тут что? Люди в камуфляже, многие с масками на лицах, вооруженные. Взрывают ЛЭП, останавливают поезда. Устраивают драки с полицией, уже не только на фронте, но и в тылу — в самом Киеве. Фактически взяли в заложники всю страну. Ну, если не террористы, то, как минимум диверсанты. Но с жителями Донбасса почему-то в Киеве переговоры вести не желают, а с этими — пожалуйста.

Проблема в том, что эти и не желают вести никакие переговоры, они намерены сидеть до последнего, пока их реально не разгонят силой, более того, пообещали расширить «географию» контролируемых ими территорий. Радикалы даже призвали всех «патриотов» присоединиться к ним. Они заявляют, что не прекратят своей акции до тех пор, пока правительство не узаконит то, чем они занимаются, — то есть диверсию и терроризм.

Нелепость ситуации заключается еще в том, что, как заявил министр внутренних дел и неформальный покровитель всех этих «патриотов» Арсен Аваков, ему нужно пять минут на то, чтобы разогнать акцию. Пять минут. Но он такого приказа не отдаст. Вдумайтесь в его слова:

«Я хочу, чтобы все разобрались в том, что происходит реально, и каждый сделал свою работу. Правительство приняло соответствующее решение — очень четкое законодательное регулирование!»

То есть министр внутренних дел страны говорит прямым текстом, что не будет разгонять бандитов, которые разрушают экономику страны, мотивируя это солидарностью с их требованиями, и заявляет о том, что ждет, когда их примет правительство. Жесть. Даже для такого дикарского недогосударства, как Украина!

Еще раз: по кому бьет «блокада»?

Сегодня многие говорят, что по Ахметову и его империи. Но задумываются ли те, кто сегодня в интернете радуется этому и восторженно комментирует захват распределительного центра на «Донбасс Арене» в Донецке и пункты выдачи Гуманитарного штаба Рината Ахметова призывами погудеть в солидарность с олигархом (в свое время Ахметов, выступивший против ДНР, призывал своих рабочих ежедневно гудеть гудками заводов в поддержку Украины), что такое империя Ахметова? А это ни много, ни мало почти 50 тысяч рабочих мест, причем половина из которых на подконтрольных Киеву территориях Донбасса и остальной Украины. Понимают ли «кастрюлеголовые», что такое производственные цепочки, которые создавались еще в советское время, связывая всю Украину, что их разрыв приведет к тому, что отвалится не только Донбасс, затрещит по швам вся Украина, лишенная единого экономического стержня?

Такое ощущение, что не понимают. Психология современного украинца — сторонника «Майдана» (которых недаром в карикатурах 2013-2014 гг. изображали в образе обезьян с жовто-блакитным флагом на плечах и кастрюлей на голове) настроена исключительно на разрушение. Нет, у них есть абстрактное видение будущего, которое во время «Майдана» было замечательно сформулировано во фразе «хочу кружевные трусики и в ЕС». Эти «хотелки» сопровождались ненавистью ко всем, кто не разделяет их убеждений. Прошло три года, евротуман практически выветрился из голов сторонников переворота. Осталась только обида, которая смешалась с уже укоренившейся ненавистью к инакомыслящим и была полностью перенацелена с ЕС, который почему-то не оценил порыв свободолюбивых украинцев, на традиционного врага — Россию, к которой прибавились еще и «сепары» («сепар», напомню, это не только житель Донбасса, но и любой, кто не поддерживает «Майдан»).

В «хейт-листе» «майдановца» «сепары» давно смешались с «москалями», представителями прежней власти и прежней элиты, которые, по мнению «майдановцев», жаждут реванша, олигархами, грабящими страну.

Вот сегодня читаю в украинской блогосфере по поводу Ахметова: «Мы наблюдаем грандиозный проект деолигархизации Украины. Главное, чтобы при этом новые олигархи не появились», — пишет некий Гай Мирослав.

Что за бред, Гай Мирослав? Вы определитесь: или мы наблюдаем грандиозный проект деолигархизации Украины — или главное, чтобы при этом новые олигархи не появились?

В этом сообщении читается пока еще подозрение: а за то ли мы скакали на «Майдане»? Очнитесь, Гай, вы скакали за то, чтобы не было власти воров, коррупционеров и олигархов? То, что сразу же выбрали президента-олигарха, то, что во власти остались практически те же, просто перекрасившиеся люди, то, что Украина лидирует во всех рейтингах по коррупции, — вы это только сегодня заметили? Вернее, еще не заметили. Начали сомневаться. Как бы не пришел другой олигарх. Феноменально. Три года понадобилось, чтобы глаза начали лишь слегка приоткрываться.

Да, разорят Ахметова, его имущество достанется другому олигарху. А сколько при этом людей потеряет работу, сколько останется без тепла и света, сколько, в конце концов, людей пострадает от обвала гривны, который неминуем в связи с крахом являющейся главным источником валюты для Украины металлургии (это, кстати, коснется уже абсолютно всех)? Им все равно, как было все равно и остается по сей день, сколько людей еще погибнет в Донбассе для торжества их шизофренических и давно опровергнутых идей.

О, дело не только в том, что блокада убивает бизнес Ахметова (который, в отличие от оставшихся без работы шахтеров и сталеваров, от голоду точно не опухнет). Она убивает еще и Порошенко, нанося его авторитету как внутри страны, так и вовне — непоправимый ущерб, демонстрируя, что он либо тряпка, не способная исполнять властные полномочия, либо просто соучастник преступления террористического характера. Что хуже — выберите сами!

«Они «защищают» украинскую металлургию от украинского же кокса, украинские семьи — от украинского тепла, украинские дома — от украинского света, украинцев — от рабочих мест», — заявил президент государства с самой сильной армией в Европе, которая уже три года защищает Европу от армии «орды».

Президент не может (или не хочет) разогнать горстку террористов. А вы еще хотите, чтобы он взялся выполнять Минские соглашения? Смешно же!

Порошенко окончательно продемонстрировал всему миру, что Минские соглашения он не выполнит. Если раньше еще у кого-то, возможно, оставались какие-то иллюзии, то их больше нет и быть не может. Порошенко — либо ни на что не способная тряпка, либо пособник террористов. Разговаривать с ним, в принципе, не о чем, ибо пустая трата времени.

В Москве это поняли давно, недвусмысленно дав понять, что Порошенко нерукопожатый политик и решать «украинский вопрос» придется в любом случае без него. Важно было, чтобы это понял Запад. А Запад продолжал держаться за Порошенко, закрывая глаза на все его фортели, от чего тот, видимо, и впрямь уверовал в собственную непогрешимость. И уже победа Трампа, которая так напугала весь мир, а Киев в особенности, не выглядит такой страшной, и Порошенко продолжает гнуть свою линию, пытаясь все новыми провокациями обратить на себя внимание нового американского лидера, убедить его в том, что никакой альтернативы ему (кроме тех, что перекрывают рельсы и жгут покрышки на Майдане) — нет.

Однако терпение медленно, но верно кончается у всех. Кремль демонстративно дает Киеву пощечину, выпуская указ о признании паспортов ЛДНР. Порошенко, схватившись за больную щеку, бежит жаловаться на Запад, но встречает там… лишь только настоятельные заявления о необходимости выполнять Минские соглашения.

Может быть, Петя понимает, что продолжение привычной линии поведения может привести к еще более чувствительным ударам и что за него снова никто не вступится, — попадает ведь за дело. Может, он намеренно продолжает обострять ситуацию, желая довести ее до полного абсурда? Если так — у него отлично получается.

И вот уже терпение лопается у тех, у кого оно должно было лопнуть давно, у тех, кого Украина подвергает варварским обстрелам уже третий год. И вот народные республики заявляют о сакральном — о национализации предприятий украинских олигархов, что, кстати, было обещано еще в 2014-м и было одним из требований «Русской весны».

Нет, пока не о национализации, а лишь о введении внешнего управления. Впрочем, в данном случае это практически одно и то же. Тем более что в ультиматуме республик содержатся еще два требования: киевским властям немедленно прекратить блокаду, а к собственникам предприятий — перерегистрировать их по законодательству республик. Понятно, что ни то, ни другое выполнено не будет. Киев уже дал понять, что решать проблему блокады он не собирается. Собственники предприятий также не пойдут на условия ультиматума, ибо, если они начнут платить налоги в казну республик, на Украине они моментально окажутся вне закона. Схемы а ля Приднестровье, где предприятия платят двойной налог — в Тирасполе и в Кишиневе, — здесь работать не будут.

В этом случае это, по сути, приведет к переориентации всех производственных цепочек с Украины на Россию. Конечно, все это непросто сделать. Вернуть прежний объем гиганты Донбасса уже не смогут, да и России это не нужно в таком количестве. Но Россия вполне может принять то, что будет производить Донбасс, и Донбассу этого волне хватит. Всему Донбассу вполне хватит небольшой доли того, что раньше зарабатывали Ахметов, Тарута, Фирташ и прочие «самые богатые украинцы». Последние, кстати, даже могут попытаться сохранить контроль над предприятиями через некие обходные схемы. Но при этом будет достигнуто главное: Донбасс экономически окончательно будет отделен от Украины, окончательно перестанет ею быть, будут разорваны последние цепи, которые еще привязывали регион к Украине. Которые стальные. Есть еще цепи «Минска», но они бумажные.

Да, это именно они привязывали. «Минск», обязательства — все это, конечно, замечательно, но мы все помним, например, о том, что Мариуполь мог быть взят ополченцами буквально накануне подписания «Минска-1», как уже после подписания «Минска-2» было взято Дебальцево. И я хорошо помню, как многие украинские пропагандисты, приезжая в Мариуполь, жаловались, что население сочувствует ДНР и что только металлургические гиганты Ахметова и порты, через которые он вывозил свою продукцию, дававшую львиную долю валютной выручки Незалежной (необходимой, в том числе, на ведение войны), оставили город в составе Украины, заставили все стороны принять этот компромисс, так как в противном случае погибла бы не только империя Ахметова, погибла бы Украина.

Тогда Донецк и Луганск пошли на этот болезненный компромисс ради сохранения хоть какого-то баланса в экономике региона, чтобы не допустить ее полного краха.

Однако, видимо, понятие «компромисс» неведомо украинским радикалам. Они оказались более последовательными: воевать — так воевать, по полной. А то ведь и впрямь некрасиво получалось: кому война, а кому мать родна, кому бомбы на головы, а кому эшелоны с углем. Ну что тут скажешь — сами же напросились.

И плевать им на то, что они думают сделать хуже олигархам (хотя уже смешно, ибо то, что хуже олигарху «А» — то лучше олигарху «П»), а делают хуже себе, своим же согражданам, что они окончательно отрывают Донбасс от Украины. Кстати, наиболее последовательные «майданщики» еще весной 2014-го призывали отпустить Крым и Донбасс, чтобы не тащить эти чуждые им идейно, населенные враждебным электоратом регионы в «светлое будущее». Эти люди были явно более прозорливы и понимали, что разборки с «сепарами» не только не приблизят «еврорай», но и отдалят его.

Видимо, сегодняшние радикалы это поняли. А может, и не поняли, а просто действуют в своей самоубийственной «майданной» логике, направленной на уничтожение любого инакомыслия, даже ценой собственной жизни. Но факт заключается в том, что уже поздно.

Избавься тогда Украина от «балласта» в виде Донбасса, откажись от Крыма — возможно, действительно у нее было бы намного больше перспектив на Западе, как в свое время у той же Польши, на которую они равнялись, которую не любят, но тайно ей завидуют. Вернее, открою страшную «тайну»: конечно же, не было бы, но это отдельная история, и это больше «вина» Европы, чем Украины.

Но так или иначе, устроив у себя гражданскую войну, при этом связав себя Минскими соглашениями, которые противоречат самому духу «Майдана» и вызывают жесточайшее отторжение общества, заставляя предпринимать шаги, которые критикуют как внутри, так и снаружи, фактически загнав себя в капкан, выхода из которого нет, Украина лишила себя надежды на будущее.

Вернее, выход из капкана у зверя есть всегда — отгрызть лапу. Опять же, если сделать это сразу. До того, как гангрена поразила остальное тело. А гангрена уже слишком глубоко въелась в тело Украины. Тут уже лапой (Донбассом) не отделаешься. Безнаказанность и вседозволенность непонятно кем контролируемых вооруженных банд, олигархические войны за перераспределение собственности, которые затрагивают жизни миллионов людей, крах основных отраслей экономики, в которых была задействованна большая часть трудоспособного населения, неспособность центральной власти контролировать что-либо в государстве дальше Банковой улицы — это диагноз этому государству. Смерть. Оно уже мертво, просто организм продолжает агонизировать, но мозг больше не командует телом.

Нет, конечно, Киев может еще спохватиться и попробовать «отыграть назад», как на днях предложил вернуть воду и свет в Крым «певец Майдана» Мустафа Найем. Но все это уже — бессмысленные телодвижения. Как можно вернуть Крыму то, что ему уже не нужно?

То же и с Донбассом. Еще весной 2014-го можно было предложить регионам если не федерализацию, то хотя бы децентрализацию, и Донбасс этим удовлетворился бы. Но вместо этого заговорили танки. И сегодня Порошенко что-то там говорит о «децентрализации», но это уже пустые слова, ни о какой децентрализации Украины не может быть и речи. Просто потому, что нет уже никакой Украины де-факто как государства.

Можно ли вернуть к жизни человека, пережившего клиническую смерть? Наука это позволяет, хотя и не гарантирует, что этот человек останется прежним, что в мозгу его не произошли необратимые изменения. Можно ли вернуть человека, пережившего смерть биологическую? Теоретически — тоже да. Но лучше не стоит, иначе получится как в фильме «Реаниматор», «Обитель зла» и других ужастиках про зомби. Никто никогда не может точно определить, когда она наступит — эта точка невозврата, после которой любые попытки реанимации будут совершенно бессмысленны.

Возможно, она наступит 1 марта, когда Киев не выполнит условий ультиматума (которые, к слову, ни в чем не противоречат подписанному Порошенко «Минску») и у народных республик появится повод реально, а не декларативно выйти из процесса, окончательно зашедшего в тупик. Просто потому, что Киев им не оставляет выбора. Если Украина надумала совершить самоубийство, то при чем тут Донбасс? Пусть делает это самостоятельно. Донбасс не обязан прыгать с крыши вместе с ней, и никто его не может заставить сделать это.

Впрочем, никто и не будет ему предлагать. Как заявил в ответ на ультиматум Донецка и Луганска Дмитрий Песков, «транспортная блокада, в конце концов, она еще больше отдаляет нас от того, чтобы приблизиться к реализации Минских соглашений». И ни слова критики решений Донбасса. Если оно будет реализовано — это целиком и полностью вина Киева. Если Киев отдаляет нас от реализации «Минска», если он, в конце концов, срывает его, то это не наши проблемы. Значит, так тому и быть.

В этом случае 1 марта 2017 года может войти в историю как День фактической независимости Донецкой и Луганской народных республик от бывшей Украины.

Дмитрий Родионов

Источник: news-front.info