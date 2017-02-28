Живой организм есть одушевленная вода
Уважаемые подписчики, доброго здравия!
Предлагаю вашему вниманию часть уже обработанных материалов о воде (по ссылкам), а также фрагмент PDF-книги "Живой организм есть одушевлённая вода" по публикации Инны Голубицкой "Удивительная вода".
Вплотную я начал интересоваться водой, её свойствами, её значением для повседневной жизни в конце прошлого года, и на сегодняшний момент эта тема становится ключевой в журналах "ЕДА или ПИЩА: В чём разница" и "Простые правила здоровья".
"Быстрая вода". Самый простой секрет долголетия.
https://cont.ws/post/327088...Кремниевая вода. Шунгитовая вода. Её свойства, приготовление и противопоказания
https://cont.ws/post/314924...Простые решения сложных вопросов. Талая (протиевая) вода
https://cont.ws/post/302774...
Вода питьевая живая и мертвая: Какую воду мы с вами пьем?
https://cont.ws/post/438228...
Живая и мёртвая вода — живая и мёртвая еда
https://cont.ws/post/418769...
Вот именно здесь собака и зарыта — В СКОРОСТИ МЫШЛЕНИЯ!
https://cont.ws/@infobazasm...
Автор: Инна Голубицкая
Больше структурированной информации можно посмотреть в открытой группе "Простые правила здоровья" ВКонтакте
Что ВАЖНО и НУЖНО знать О ВОДЕ.pdf
СОДЕРЖАНИЕ:
ОВП (окислительно-восстановительный потенциал) воды
Кислотно-щелочное равновесие
Жесткость-мягкость воды
Физико-химические свойства воды
Поверхностное натяжение
Структурированная вода
Вода питьевая живая и мертвая: Какую воду мы с вами пьем?
46 причин, по которым вода ежедневно необходима вашему организму
Недавно признанные сигналы жажды
Вода, которая нам нужна
Проблема чистой воды на современном этапе