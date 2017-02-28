Живой организм есть одушевленная вода

Уважаемые подписчики, доброго здравия!

Предлагаю вашему вниманию часть уже обработанных материалов о воде (по ссылкам), а также фрагмент PDF-книги "Живой организм есть одушевлённая вода" по публикации Инны Голубицкой "Удивительная вода".

Вплотную я начал интересоваться водой, её свойствами, её значением для повседневной жизни в конце прошлого года, и на сегодняшний момент эта тема становится ключевой в журналах "ЕДА или ПИЩА: В чём разница" и "Простые правила здоровья".

"Быстрая вода". Самый простой секрет долголетия.

https://cont.ws/post/327088...Кремниевая вода. Шунгитовая вода. Её свойства, приготовление и противопоказания

https://cont.ws/post/314924...Простые решения сложных вопросов. Талая (протиевая) вода

https://cont.ws/post/302774...

Вода питьевая живая и мертвая: Какую воду мы с вами пьем?

https://cont.ws/post/438228...

Живая и мёртвая вода — живая и мёртвая еда

https://cont.ws/post/418769...

Вот именно здесь собака и зарыта — В СКОРОСТИ МЫШЛЕНИЯ!

https://cont.ws/@infobazasm...

Автор: Инна Голубицкая

Источник

Больше структурированной информации можно посмотреть в открытой группе "Простые правила здоровья" ВКонтакте



СОДЕРЖАНИЕ:

ОВП (окислительно-восстановительный потенциал) воды

Кислотно-щелочное равновесие

Жесткость-мягкость воды

Физико-химические свойства воды

Поверхностное натяжение

Структурированная вода

Вода питьевая живая и мертвая: Какую воду мы с вами пьем?

46 причин, по которым вода ежедневно необходима вашему организму

Недавно признанные сигналы жажды

Вода, которая нам нужна

Проблема чистой воды на современном этапе