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Живой организм есть одушевленная вода

11:58. 28 февраля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Уважаемые подписчики, доброго здравия!

Предлагаю вашему вниманию часть уже обработанных материалов о воде (по ссылкам), а также фрагмент PDF-книги "Живой организм есть одушевлённая вода" по публикации Инны Голубицкой "Удивительная вода".

Вплотную я начал интересоваться водой, её свойствами, её значением для повседневной жизни в конце прошлого года, и на сегодняшний момент эта тема становится ключевой в журналах "ЕДА или ПИЩА: В чём разница" и "Простые правила здоровья".

 

"Быстрая вода". Самый простой секрет долголетия.
https://cont.ws/post/327088...Кремниевая вода. Шунгитовая вода. Её свойства, приготовление и противопоказания
https://cont.ws/post/314924...Простые решения сложных вопросов. Талая (протиевая) вода
https://cont.ws/post/302774...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вода питьевая живая и мертвая: Какую воду мы с вами пьем?

https://cont.ws/post/438228...

 

Живая и мёртвая вода — живая и мёртвая еда

https://cont.ws/post/418769...

 

 

 

 

 

 

 

Вот именно здесь собака и зарыта — В СКОРОСТИ МЫШЛЕНИЯ!

https://cont.ws/@infobazasm...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор: Инна Голубицкая

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Больше структурированной информации можно посмотреть в открытой группе "Простые правила здоровья" ВКонтакте

 

 

 

Что ВАЖНО и НУЖНО знать О ВОДЕ.pdf


СОДЕРЖАНИЕ:
ОВП (окислительно-восстановительный потенциал) воды
Кислотно-щелочное равновесие
Жесткость-мягкость воды
Физико-химические свойства воды
Поверхностное натяжение
Структурированная вода
Вода питьевая живая и мертвая: Какую воду мы с вами пьем?
46 причин, по которым вода ежедневно необходима вашему организму
Недавно признанные сигналы жажды
Вода, которая нам нужна
Проблема чистой воды на современном этапе

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