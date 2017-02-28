Торжество справедливости: обвинявшие Россию в допинговых махинациях рухнули у финиша, открыв нашим лыжникам путь к победе (ФОТО, ВИДЕО)
Редко России достается что-то даром и благодаря везению, почти никогда ничего не приплывает в руки само. Но на лыжном чемпионате мира 2017 в Лахти нам воздалось хотя бы за некоторые из тех несправедливых обвинений, которыми была омрачена прошлогодняя Олимпиада и несколько других крупных соревнований.
На чемпионате в Лахти российский лыжник Сергей Устюгов в финале мужского командного спринта буквально на последних секундах вырвал первенство у потенциальных победителей — норвежца Эмиля Иверсена и финна Ииво Нисканена.
Норвежец и финн до последней минуты были фаворитами этой гонки, но в какой-то момент Нисканен наехал на лыжи Иверсена, тот от неожиданности упал на спину и повалил своего главного соперника.
Россиянин Устюгов и итальянец Пеллегрино, до того рассчитывавшие в лучшем случае на «бронзу», мгновенно оценили ситуацию, объехали «кучу-малу» и рванули к финишу. Устюгов живо нарастил темп и фактически ворвался в финишную зону.
На фото: Сергей Устюгов
В результате россияне стали чемпионами, «серебро» получили итальянцы, финнам досталась «бронза».
Устюгов, рассерженный за поражение в финале личного спринта, буквально смял Пеллегрино. У того не было ни единого шанса!
Россияне — чемпионы! У итальянцев серебро, у финнов — бронза. А норвежцы вновь остались без золота.
И наконец: Никита Крюков, напарник Устюгова в этом безумном забеге, стал самым титулованным лыжником на ЧМ в советской и российской спортивной истории. Он единственный, у кого есть три золота чемпионатов мира (2013, 2017).
У Владимира Кузина (1954), Вячеслава Веденина (1970) и теперь Сергея Устюгова (2017) — по две победы.
На фото: Никита Крюков
Казалось бы, удача… Но кто помнит Олимпиаду в Сочи и как тогда «везло» сначала Устюгову, а потом — Крюкову именно в спринтах, тот теперь знает, что все в расчете.
Источник: rusvesna.su
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И снова скажут что это Путин приходил (или Русские хакеры)и лыжи им запрогранирывал.
Терпилы хреновы.