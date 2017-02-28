Главная » Невероятное в мире

Торжество справедливости: обвинявшие Россию в допинговых махинациях рухнули у финиша, открыв нашим лыжникам путь к победе (ФОТО, ВИДЕО)

13:30. 28 февраля 2017 Просмотров - 254 Один комментарий Опубликовал:
Торжество справедливости: обвинявшие Россию в допинговых махинациях рухнули у финиша, открыв нашим лыжникам путь к победе (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Редко России достается что-то даром и благодаря везению, почти никогда ничего не приплывает в руки само. Но на лыжном чемпионате мира 2017 в Лахти нам воздалось хотя бы за некоторые из тех несправедливых обвинений, которыми была омрачена прошлогодняя Олимпиада и несколько других крупных соревнований.

На чемпионате в Лахти российский лыжник Сергей Устюгов в финале мужского командного спринта буквально на последних секундах вырвал первенство у потенциальных победителей — норвежца Эмиля Иверсена и финна Ииво Нисканена.

Норвежец и финн до последней минуты были фаворитами этой гонки, но в какой-то момент Нисканен наехал на лыжи Иверсена, тот от неожиданности упал на спину и повалил своего главного соперника.

Россиянин Устюгов и итальянец Пеллегрино, до того рассчитывавшие в лучшем случае на «бронзу», мгновенно оценили ситуацию, объехали «кучу-малу» и рванули к финишу. Устюгов живо нарастил темп и фактически ворвался в финишную зону. 


На фото: Сергей Устюгов

В результате россияне стали чемпионами, «серебро» получили итальянцы, финнам досталась «бронза».

Устюгов, рассерженный за поражение в финале личного спринта, буквально смял Пеллегрино. У того не было ни единого шанса!

Россияне — чемпионы! У итальянцев серебро, у финнов — бронза. А норвежцы вновь остались без золота.

И наконец: Никита Крюков, напарник Устюгова в этом безумном забеге, стал самым титулованным лыжником на ЧМ в советской и российской спортивной истории. Он единственный, у кого есть три золота чемпионатов мира (2013, 2017).

У Владимира Кузина (1954), Вячеслава Веденина (1970) и теперь Сергея Устюгова (2017) — по две победы.


На фото: Никита Крюков

Казалось бы, удача… Но кто помнит Олимпиаду в Сочи и как тогда «везло» сначала Устюгову, а потом — Крюкову именно в спринтах, тот теперь знает, что все в расчете.

Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Кавказская оккупация России и самоорганизация русского общества. Андрей Кочетов.
...поверженным врагом. Они совершенно справедливо полагают, что народ,... пострадавший – «чёрный», а обвиняемый – русский, то всё происходит...современного развала, анархии и торжества сволочизма. Но – только... общественного устройства в России. Уже самое начало...
Кавказская оккупация России и самоорганизация русского общества
...поверженным врагом. Они совершенно справедливо полагают, что народ,... пострадавший – «чёрный», а обвиняемый – русский, то всё происходит...современного развала, анархии и торжества сволочизма. Но – только... общественного устройства в России. Уже самое начало...
В прицеле Русский Дух (информационное исследование). Часть 5.
... январе 2007 года Верховный суд России признал законным решение Нижегородского областного... садиста и маньяка и способствовать торжеству справедливости. Ибо это умышленное и тяжкое... допроса и очных ставок Буданова, обвиняемого в убийстве Кунгаевой. По словам...
Е.А. Шабельская, «Сатанисты ХХ века»
... подготовляемую, прежде всего России... ВОСКРЕСШИЙ ИЗ ЗАЖИВО ... морали. Каждое торжество масонов-революционеров сопровождается... внимание заранее считать обвиняемую виновной. Газеты независимые...руки правосудия... Высшая справедливость сказалась в этом ...
Новости Украины и Новороссии 09 марта 2016
...военнослужащей Надежды Савченко, обвиняемой в России в причастности к гибели...долг. Даже при самой справедливой войне ведение ее при...она и он видят торжество украинской идеи в уничтожении ...военнослужащей Надежды Савченко, обвиняемой в России в причастности к ...
Инструкция по выявлению политических экстремизмов
... особенности русского языка, обвиняемый стилизует свои призывы под...бы экстремистам уйти от справедливого наказания. В то ... которую партия Едимая Россия намеревалась активно использовать в... очень не хочется торжества толерантности и южной гортанной...

Один комментарий»

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>