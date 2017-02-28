Сводки от ополчения Новороссии 28 февраля 2017

Боевики «АТО» выпустили 337 танковых и артиллерийских снарядов по ДНР

Украинская армия с вечера выпустила 337 танковых и артиллерийских снарядов, а также мин по окраинам Донецка, Ясиноватой, Докучаевска и югу ДНР. Об этом пишет ДАН со ссылкой на источник в силовых ведомствах ДНР.

«С 18:00 до 02:00 украинская сторона выпустила 337 танковых снарядов, артиллерийских калибрами 122 и 152 мм и мин калибрами 82 и 120 мм, — говорится в сообщении. — Обстрелы велись по окрестностям «Вольво-Центра» на севере Донецка, поселку Александровка на западе города, Ясиноватой, селам Жабичево, Спартак,Крутая Балка, Яковлевка, Васильевка Ясиноватского района, Саханка, Коминтерново Новоазовского района и Докучаевск».

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Украинская армия с утра обстреливает юг ДНР

Украинские силовики сегодня с восьми утра ведут массированный обстрел сел Саханка и Коминтерново на юге ДНР. Об этом пишет ДАН со ссылкой на пресс-службу местной райадминистрации.

«Украинские военные примерно с 8:00 ведут массированный обстрел сел Саханка и Коминтерново», — говорится в сообщении.

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ВСУ 13 раз нарушили «режим тишины» в ЛНР

Киевские силовики за минувшие сутки 13 раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР, пишет ЛИЦ.

Из 122-мм артиллерийских орудий с направления Светлодарска обстрелян район села Лозовое.

С направления поселка городского типа Луганское пять раз подвергся обстрелу район села Калиновка. Огонь велся из 82-мм минометов, вооружения БМП, автоматических станковых гранатометов АГС, ручных противотанковых гранатометов РПГ, стрелкового оружия.

Также с направления Луганского киевские силовики четыре раза обстреляли район села Логвиново, применялись 82-мм минометы, станковые противотанковые гранатометы СПГ, АГС и стрелковое оружие. Кроме того, район Логвиново был обстрелян с направления поселка городского типа Мироновский из СПГ, АГС и стрелкового оружия.

По району села Калиново с направления села Троицкое киевские силовики вели огонь из 82-мм минометов и стрелкового оружия.

По району села Хорошее велся огонь из вооружения БМП с направления села Крымское.

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Под Донецком и на юге ДНР гремят бои с применением танков и артиллерии

Сегодня вечером в пригородах столицы ДНР и на южном направлении вспыхнули интенсивные бои. Так, около 22.00 начался бой в окрестностях н.п. Саханка и Коминтерново (Новоазовский район ДНР). В ходе столкновения применяются минометы, бронетехника и артиллерия. Час спустя завязался бой с применением минометов в районе поселка шахты им. Абакумова в западном пригороде Донецка. Также продолжается бой возле Аэропорта, Ясиноватского блокпоста и поселка Спартак. «Гвардейка ощущает», «Макеевка слушает тяжёлую арту!» «Сердце в пятки уходит», — сообщают местные жители. Читайте также: Мы тебя зубами грызть будем, — украинский чиновник угрожает Путину (ВИДЕО)

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Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир / 27.02.2017

— ДНР и ЛНР выдвинул Украине ультиматум;

— ЕС усилил санкции в отношении КНДР;

— Украинские подразделений с вечера выпустили 131 мину по окраинам Донецка, Ясиноватой, Дебальцево.

— Армия Сирии вернула под контроль высоту на подступах к Пальмире;

— Депутаты Нидерландов изучают вопрос о возможности выхода страны из еврозоны.

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