Сирия, ИГИЛ, последние новости 28 февраля 2017

Евфратский щит. 6 месяцев спустя

Две карты, наглядно отражающие перераспределение сфер влияния в Северной Сирии за прошедшие полгода.Карты наглядно демонстрируют, что вопрос изгнания Халифата из Северной Сирии зависел от доброй воли Турции, которая прекратив свои шашни с Халифатом и перебежав в лагерь российско-иранской коалиции, помогла оттеснить "черных" от сирийско-турецкой границы. Разумеется, это было сделано не из альтруистических соображений, а в рамках противостояния угрозе создания независимого Курдистана. Как результат полугодичной кампании – Халифат из северной Сирии испарился, Африн и Рожава так и не смогли воссоединится. САА в свою очередь существенно приросла территориями к северу, северо-востоку и востоку от Алеппо, не пустила турок на Ракку и сохраняет отличные перспективы по дальнейшему оттеснению Халифата из провинции Алеппо.А на тему амбициозных планов Эрдогана по захвату Манбиджа http://colonelcassad.livejournal.com/327 1218.html , то американцы решили ему напомнить о своем присутствии.Американский спецназ в районе Манбиджа.Так как в боевые действия между турками и американцами из-за курдов совсем не верится, то по всей видимости, Эрдогану намекают, что свои планы сначала надо согласовывать с другими игроками.Вместе с тем, отмечается движение эшелонов с техникой к турецко-сирийской границе, что намекает на то, что Турция собирается серьезно усилить свою группировку в северной Сирии на случай, если Россия и США не будут чинить Турции серьезных препятствий с Манбиджем.

К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

В Сирии убит второй по важности террорист из «Аль-Каиды»

В Сирии в результате авиаудара ликвидирован второй по важности человек в террористической организации «Аль-Каида»*, заместитель главы сети Ахмед Хассан Абу аль-Хайр. Об этом сообщил сайт SITE, занимающийся мониторингом деятельности экстремистских групп. Официального подтверждения ликвидации террориста пока нет, передает EaDaily.

Операцию на севере Сирии в провинции Идлиб провела возглавляемая США международная коалиция. По данным американской консалтинговой компании по вопросам безопасности Soufan Group, аль-Хайр являлся доверенным лицом прежнего главы «Аль-Каиды» Усамы бен Ладена и был женат на его дочери.

*Данная организация признана Верховным судом РФ экстремистской, её деятельность на территории России запрещена.

К оглавлению | Источник: news-front.info

Сирия: Россия передала Алеппо 5,7 тонн гумпомощи

Российской стороной в Сирии за сутки проведено шесть гуманитарных акций в городе Алеппо. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на бюллетень Центра по примирению враждующих сторон на территории САР.

«В районах Алеппо Балад, Харш-аль-Шабаль, Аль-Зебдия и Шейх Максуд, в школах (в районах Хребель и Халидия) произведена передача жителям 0,94 тонны хлеба и 4,8 тонны бутилированной питьевой воды», — сообщили в Центре.

Отмечается, что за сутки гуманитарную помощь получили 2320 жителей. Общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила 5,74 тонны.

Кроме того, российскими самолетами с использованием парашютных платформ в район города Дейр-Эз-Зор доставлено 20,3 тонны гуманитарных грузов (продуктов питания), полученных сирийскими властями по линии ООН.

К оглавлению | Источник: news-front.info

Жестокие бои Армии Сирии и турок в Алеппо: Силы ИГИЛ отброшены войсками (КАРТА, ФОТО 18+)

Жестокие бои происходили между Сирийской армией и турецкими силами близ города Аль-Баб к северо-востоку от Алеппо в последние 48 часов. «Ахрар Аль-Шаркия» — бандгрупа, входящая в «Свободную сирийскую армию», выпустила официальное заявление, где члены НВФ скорбят о потере 4 боевиков из-за столкновений с правительственными войсками на северных окраинах Тадеф в понедельник. Другие фракции «ССА», «Ахрар аш-Шам», «Файляк аш-Шам», а также и Вооруженные силы Турции не уточнили свои потери в кровавой битве за Тадеф. СМИ оппозиции также упоминают еще о двух боевиках убитых ракетным обстрелом и авиаударом за пределами Аль-Сукирия, этот город расположен в регионе, ранее принадлежавшем ИГИЛ, но который впоследствии был разделен между протурецкими бандами и Армией САР. В понедельник Сирийская армия отрезала линию фронта между турецкой армией и ИГИЛ. После освобождения более десятка селений от ИГИЛ в течение последних 48 часов, Сирийская Арабская армия теперь полностью разорвала последнюю полосу территории на востоке Алеппо, которая соединяла турецкие силы и боевиков ИГИЛ. Небольшой карман из двух деревень все еще официально под их контролем, но возможно боевики уже эвакуировались из района до его окружения, оставив за собой лишь мины. Если протурецкие боевики из «Щита Евфрата» и войска Анкары решат вглубь Сирии, то теперь они должны либо атаковать Армию САР или «Сирийские демократические силы» (SDF) во главе с курдами. Любая такая агрессия поставит Анкару в конфликт с США или Россией. Тем не менее, на минувшей неделе Вооруженные силы Турции уже обстреливали окрестные деревни, контролируемые курдами, поддерживаемыми США. Кроме того, турки и их боевики стали инициаторами ожесточенных столкновений с поддерживаемыми Россией сирийскими войсками, удерживающими город Тадеф в 1 км от Аль-Баба. Наступление «Щита Евфрата» начал в августе 2016 года с быстрого захвата Джераблуса, пограничного города, прилегающего к реке Евфрат. Силы «Щита Евфрата» состоят из турецкой армии, «Ахрар аль-Шам», «Файлак аль-Шам» и туркменских отрядов «Свободной сирийской армии» (ССА). В прошлом году было выявлено, что ИГИЛ возит контрабандную нефть через турецкую границу. Хотя Турция и ИГИЛ считаются врагами, но давно ходят слухи, что черный рынок торговли оружием (в обмен на нефть) продолжается в регионе. С сегодняшнего дня это станет практически невозможным благодаря действиям Армии Сирии, отрезавшей турок от ИГИЛ*. Читайте также: ВАЖНО: Армия Сирии освобождает от ИГИЛ город у Аль-Баба и вступает в бой с турецкими войсками (КАРТА) *запрещенная в РФ террористическая организация

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Трогательные кадры: Сражайтесь за правду! — нашим военным в Сирию пришли письма от детей России (ФОТО)

Репортаж «Русской Весны» из Сирии, где офицеры и солдаты Вооруженных сил России борются с международным терроризмом. 23 февраля — очень значимый для России праздник. Наша страна и, особенно, наша Армия и Флот всегда чтили свои традиции. Тем и сильны были. Одна из таких традиций зародилась в годы Великой Отечественной войны, когда дети писали письма на фронт солдатам, которые их защищали, не жалея своих жизней, от фашистских оккупантов на фронтах в 1941–1945 годах прошлого века. И вот эта традиция вновь обрела свою жизнь спустя 75 лет. Дети Санкт-Петербурга и острова Сахалин написали письма военнослужащим, выполняющим специальные задачи по борьбе с международным терроризмом на земле Далекой Сирии. Письма даже свернуты в треугольник, так, как их сворачивали дети 75 лет назад. Летчики ВКС России на авиабазе Хмеймим и офицеры Центра примирения враждующих сторон в городе Дамаске читают эти письма. Офицер Центра примирения Денис в г. Дамаск: Я сам родом из Сахалина, 23 февраля я получил письмо от ученика средней школы п. Огоньки Сахалинской области. Очень приятно получить весточку с родного региона. Это очень поднимает боевой дух и сопутствует выполнению тех задач, которые мы выполняем здесь, вдали от родной земли. Отдельные слова благодарности хочется передать организаторам этой акции — членам Российского союза ветеранов Афганистана и представителям управления по работе с личным составом Западного военного округа. Надеемся, что в дальнейшем эта очень важная акция значительно расширит свои границы до всероссийского и даже до международного формата. Представитель политического управления Вооруженных сил САР: «Это действительно очень важно, чтобы солдат ощущал связь со своей Родиной, всегда помнил, кого он защищает, ради кого он готов отдать свою жизнь. Помнил и чувствовал их присутствие рядом с собой. Думаю, что и у нас, в Сирии, теперь эта традиция приживется». Тогда, 75 лет назад, мы, русские, сражались против фашистов в одних рядах с большинством народов Европы, вместе проливая кровь. Сейчас европейцы не видят, что русский солдат в Сирии защищает будущее не только детей в Сирии или России, он также бьет боевиков за людей, погибших во Франции, Турции, Великобритании от рук террористов-смертников. Когда-нибудь Европа проснется, и полетят в Россию и Сирию письма со стихами, рисунками и теплыми словами благодарности для российского солдата из Франции, Великобритании, Польши, Украины и других стран… Читайте также: «Вежливые люди» в Алеппо: Солдаты России и дети Сирии — трогательные кадры (ФОТО)

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

ВКС России и армия САР продолжают победоносное наступление на Пальмиру



После захвата важнейшей горы Джабаль Хайял вчера Сирийская Арабская армия продолжила победоносное наступление на Пальмиру.

При поддержке авиаударов ВКС России в понедельник армейцы совершили мощный рывок вперед от Джабаль Хайял и взяли высоту 900′ к юго-западу от Пальмиры. Сообщает Русская Весна.

Правительственные войска также продвинулись по главной дороге в Пальмиру, оказавшись в пределах 3-х километров от Пальмирского треугольника.

Кроме того, армейцы прилагают усилия, чтобы взять под контроль самую высокую точку в этом районе, захватив деревню Аль-Тамтил, расположенную в непосредственной близости от Пальмиры. После освобождения этого селения войска выйдут на важнейшие горы Аль-Тар, откуда открывается вид на северо-западную часть древнего города.

Предстоящий бой за Пальмиру начался с взятия под контроль всех гор с видом на древний город; когда все поблизости господствующие высоты будут захвачены правительственными войсками, освобождение Пальмиры станет неизбежным.

В богатой углеводородами пустыне к северо-востоку от авиабазы Т-4 (Тияс/Тифор), САА также штурмует несколько газовых месторождений все еще удерживаемых ИГИЛ*.

Российские военные самолеты провели многочисленные воздушные налеты на районы нефтяных месторождений Хувейсис и Джахрар, газовых полей Джазаль и Аль-Махр в то время как сирийские войска находятся в состоянии готовности, чтобы атаковать эти объекты природных ресурсов, которые были заминированы боевиками.

Учитывая нынешние темпы Вооруженные силы САР могут легко вернуть себе Пальмиру в течение недели или чуть более.

Ведущими наступательными силами на востоке провинции Хомс является обученный русскими военными 5-й легион, 18-я танковая дивизия, ополченцы «Военного щита» и Сил Национальной обороны.

К оглавлению | Источник: news-front.info

Пентагон лучше всех знает как победить ИГ

Министерство обороны США направило в Белый дом свои предложения по методам ведения борьбы с ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ).

Пентагон разработал меры по борьбе с террористической организацией «Исламское государство» и направил соответствующие предложения главе Белого дома, сообщает CNN со ссылкой на неназванного представителя американской администрации. По данным телекомпании, речь идет о «военных, дипломатических и финансовых мерах». Об этом сообщает НТВ.

В конце января президент США Дональд Трамп потребовал от военного ведомства в течение 30 дней подготовить план разгрома ИГ.

Ранее сегодня стало известно, что президент США планирует увеличить расходы на оборону в 2018 году, при этом урезав программы помощи зарубежным странам, а также расходы на Госдепартамент.

К оглавлению | Источник: news-front.info

Турция не прекратит войну, пока не возьмет Манбидж

Примечательные новости из Северной Сирии.



1. САА совершили в первой половине дня решительный рывок на север, преодолели 10 километров отделявших сирийские позиции от поселков контролируемых курдами Рожавы и установили контакт с силами SDF/YPG. Таким образом, Турция и ССА лишились даже теоретической возможности продвинуться к Евфрату в разрыве между САА и курдами. Судя по стремительному продвижению, Халифат уже отвел основные силы на юго-восток и серьезного сопротивления сирийцам уже не оказывал. В формальном котле между сирийскими, турецкими и курдскими позициями вряд ли осталось очень уж много боевиков, скорее там могли остаться лишь отставшие от своих отрядов, раненые, смертники и члены ячеек, которые будут действовать на этих территориях после прохождения зачистки и фильтрационных мероприятий. В целом, можно наблюдать финал агонии Халифата в северной Сирии. Территории, которые почти 2 года были незыблемым оплотом режима в Ракке, теперь стали объектом дележа других участников войны. После того, как мини-котел будет зачищен и будет установлена линия разграничения между САА и ССА к востоку от Аль-Баба, сирийцы смогут с чистой совестью продвигаться к Евфрату и додавливать Дейр-Хафир.

2. Но куда как более примечательным было не соединение САА с курдами, а заявления турецкого руководства. Помощник Эрдогана Ильнур Чевик заявил http://www.vladtime.ru/siriya/547957, что Турция прекратит военные операции в Сирии только после того, как возьмет Манбидж. Про Ракку Турция уже не вспоминает, но это агрессивное заявление напоминает нам о главной цели появления Турции в северной Сирии. Осенью, несмотря на увещевания США, SDF/YPG отказались уступать Манбидж туркам на основании того, что они там несколько месяцев кровь проливали, а теперь вот так за здорово живешь отдавать его туркам. Турки на некоторое время отложили свои амбиции связанные с Манбиджем, сосредоточившись на войне с Халифатом, а проблемы с штурмом Аль-Баба и вовсе отодвинули вопрос Манбиджа на неопределенную перспективу. Но вот, Аль-Баб взят и Турция решает что делать дальше. На Ракку ее уже не пустили, а нападать на САА совсем не вариант – не для того Эрдоган прибился к российско-иранской коалиции. Поэтому, Турция по сути анонсирует начало военной кампании против курдов Рожавы с целью захвата Манбиджа, что позволит добиться реализации давно заявленной цели и заодно чем-то занять подконтрольных боевиков, которые недовольны тем, что турки не дают им активно воевать с САА. По сути, "борцов за свободу Сирии" турки планируют использовать как инструмент своей антикурдской политики.

3. Главная мотивировка турок – район Манбиджа занимают боевики РПК, а с точки зрения турок это террористы, а значит – все это "антитеррористическая операция". Хотя это достаточно лукавая позиция, так как между РПК и YPG есть существенная разница, на что Вашингтон уже неоднократно указывал туркам, отказываясь признать YPG террористической организацией. Разумеется, все это будет подано так, что курды могут сами оставить Манбидж и прилегающие территории без боя, "показав добрую волю". Возможно, что курдов к этому будут склонять США, которые вряд ли заинтересованы в том, чтобы окончательно побить горшки с Турцией из-за Манбиджа. В противном случае, мы скорее всего увидим новую серию войны в Северной Сирии, где турецкая армия и контролируемые ей боевики схлестнутся с курдами в районе Манбиджа (а так же в других районах северной Сирии – на границах кантона Африн, в районе Таль-Рифата, в районе Кобани). Американцы в этом случае скорее всего будут придерживаться нейтралитета, делая вид, что происходящее на западном берегу Евфрата их не касается, но предостерегая турок от поползновений в районе Кобани и на северных границах провинции Хасаке. Россию и Иран это будет волновать ровно настолько, насколько это будет мешать идущим операциям к востоку от Алеппо. Асад эти территории не контролирует, так что с точки зрения официального Дамаска, курдские сепаратисты тут схлестнутся с турецкими оккупантами.

4. Впрочем, если дойдет до прямых боевых действий, курды явно не будут мальчиками для битья, что уже показали бои в районе Таль-Рифата, где курды изрядно наваляли боевикам ССА. Тем более, на наращивание турецкой группировки к западу и северу от Манбиджа, курды могут ответить подводом резервов снимаемых с фронта в районе Ракки, а так же вводом в дело новых батальонов, которые активно готовятся с осени прошлого года. Плюс, разумеется, Турцию ждет новая волна взрывов за авторством РПК.

Разумеется, если Турция серьезно решит вложиться в операцию по захвату Манбиджа, то мы скорее всего увидим ввод на территорию Сирии еще нескольких мотопехотных и танковых бригад из состава 3-й и 9-й армий. По численности турки вряд ли смогут существенно превзойти курдов (да и пехота у курдов будет покрепче "зеленой"), но по бронетехнике, артиллерии и авиации они конечно будут иметь подавляющее преимущество, тем более, что курды в этом случае вряд ли могут расчитывать на авиаподдержку со стороны ВВС США, как это происходит в районе Ракки.

В целом, местный ТВД так или иначе в ближайшее время ждут существенные изменения, которые должны закрепить новый баланс сил после того, как Халифат был изгнан из северной Сирии. Маловероятно, что наступление на Манбидж начнется раньше 9-10 марта, когда в Москве пройдут переговоры Путина и Эрдогана и где должны быть согласованы последующие шаги по закреплению сфер влияния сторон в северной Сирии и обязательства по межсирийскому урегулированию. Хотя полностью исключать этого нельзя, в силу склонности Эрдогана к импульсивным и авантюрным действиям.

Так же, весьма вероятно, что вопрос операций против Манбиджа, турки постараются заранее обсудить с американцами, чтобы прояснить свою позицию и не допустить ситуации, когда операции турецкой армии могут затронуть районы, где действуют американские части. Теоретически, Москва и Вашингтон могут оказаться не заинтересованы в турецком штурме Манбиджа и Эрдогану постараются это объяснить.



К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com