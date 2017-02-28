Всю историю человечества метод жребия использовали на случай, когда "хотели" отдать решение воле Богов. Сегодня жребий это генератор случайных чисел и матрицы из таких генераторов могут управлять электронными машинами. Здесь рассказывается о том как внедрить автономный механизм обучения искусственного интеллекта через давно существующие эгрегоры. Эгрегоры управляют не только людьми, они возьмут и будущий искусственный интеллект !