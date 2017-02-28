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Решение проблем Искусственного Интеллекта. Правдозор

14:48. 28 февраля 2017 Просмотров - 114 Один комментарий Опубликовал:

Всю историю человечества метод жребия использовали на случай, когда "хотели" отдать решение воле Богов. Сегодня жребий это генератор случайных чисел и матрицы из таких генераторов могут управлять электронными машинами. Здесь рассказывается о том как внедрить автономный механизм обучения искусственного интеллекта через давно существующие эгрегоры. Эгрегоры управляют не только людьми, они возьмут и будущий искусственный интеллект !

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Один комментарий»

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    Лана 28 февраля 2017 в 16:55 Ссылка Пометить
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    То есть “создадим”, не только “искуственный интелект”, но и подключим его к определённой “религии”, чтоб “молился” …. Бред, простите…
    Во первых не наш мозг обрабатывает информацию, а наш разум-ум и наше сознание, мозг, можно сказать лишь орудие, которым информация “считывается” и передаётся… И уже по тому мозг не может быть “набором стереотипов”. Кроме того в материальный мир, в определённое тело воплощается вечная Душа-сознание, которая несёт в себе весь свой многотысячелетний наработанный опыт, заложенный в ней как сформировавшиеся к этому периоду определённые качества. Потому все люди разные, добрые злые итд. Воплощаясь душа притягивается туда где ей необходимо наработать определённый опыт, или испытать силу уже наработанных качеств. И она действительно попадает под воздействие определённых эгрегоров, с набором определённых стереотипов, сейчас практически везде ложных, и либо принимает их, либо отторгает…

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