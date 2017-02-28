Рамзан Кадыров опять проклинает Сталина…

В январе 2017 года Рамзан Кадыров уже выпустил проклятие в адрес великого руководителя СССР Иосифа Сталина, который закончил свой земной путь в 1953 году. Тогда Рамзан Кадыров вспомнил "отца всех народов" недобрыми словами по случаю 60-летия восстановления государственности чеченского народа.

Вот что, собственно, глава Чечни разместил в Инстаграмме в январе месяце:

"Дорогие друзья!.. Ровно шестьдесят лет назад после долгой депортации, сопряжённой с суровыми испытаниями, наши предки получили возможность вернуться на землю отцов. Это событие стало торжеством исторической справедливости. Целый народ, голословно обвинённый в предательстве и отправленный в ссылку, был реабилитирован и восстановлен в правах. Наши предки столкнулись с нечеловеческими испытаниями, но проявили чудеса стойкости и мужества. После ужасов депортации они нашли в себе силы жить и созидать на родной земле. Иосиф Сталин подвёл чеченский и другие народы к краю пропасти. Будь он вечно проклят! Новый руководитель государства Никита Хрущев добился восстановления справедливости и возвращения чеченцев на Родину! Мы за это искренне благодарны ему. По моему поручению одна из красивых площадей Грозного названа именем Никиты Хрущёва..." (Источник: Instagram). (Источник:).

Я не смог пройти мимо этой вопиющей несправедливости и написал статью "О проклятии Рамзана Кадырова": https://cont.ws/@antonblagin/4...

Ну а 23 февраля 2017 года, когда весь российский народ праздновал День защитника Отечества, а "Еврейский Киев" отметил его миномётными обстрелами славянского населения, проживающего на территории Донецкой Народной Республики, Рамзан Кадыров вновь прошёлся по Иосифу Виссарионовичу Сталину:

"Ассаламу алайкум!

Большинство народов мира переживали в своей истории большие и малые трагедии. Но немного случаев, когда они касались всех до единого – взрослых и детей, женщин и мужчин, начальников и подчинённых.

23 февраля 1944 года чеченский народ был погружён в скотские вагоны и депортирован в Сибирь и бескрайние степи Средней Азии. Больше половины чеченцев погибло от холода, голода, эпидемий и произвола властей. Только в 1959 году чеченский народ достиг численности, которая была в 1939 году.

Нашу республику упразднили, разделили на лоскутки, породив проблему на многие и многие десятилетия. Народ лишился жилья, имущества, архивов, бесценных реликвий. За тринадцать лет сибирской ссылки хозяйства чеченцев разрушили или разобрали на стройматериал, имущество разграбили.

Иосиф Сталин <...> хотел стереть с лица земли наш народ и память о нём! Но и на его душу нашлась "тройка", которая укоротила жизнь тирана. Тысячи и тысячи чеченцев защищали Кавказ, Сталинград, Москву, прорывали блокаду Ленинграда, брали Кёнигсберг и Берлин, освобождали Варшаву, Киев, Прагу и Вену. В благодарность за это Сталин расправился с чеченским народом.

Любая война в мире сопровождается всплеском преступности. Так было тысячи лет назад, так было в годы Великой Отечественной войны, так происходит и в наши дни. Действиям уголовников была дана политическая окраска, вместо того, чтобы наказать конкретных виновных. Доподлинно известно, что среди десятков тысяч воюющих в рядах гитлеровцев бывших граждан СССР, не было чеченцев. Мы твёрдо убеждены, что подобные 1944 году события никогда не повторятся впредь. А те, кто и сегодня стремятся героизировать Сталина, приписать исключительно ему одному победу в Великой Отечественной войне, следует вспомнить, что на фронтах и в тылу погибли десятки миллионов человек.

Это они победили фашизм, а не Сталин!

Первый Президент ЧР, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров 50 лет спустя ценой собственной жизни спас чеченский народ от полного уничтожения, взял на себя ответственность за судьбу нации.

В 1944 году такого лидера не нашлось! Да смилостивится Аллах над нашими родными и близкими, павшими в годы сталинских репрессий!" (Источник: Инстаграмм).

Не меньше чем слова Р.Кадырова меня возмутил и вот этот комментарий, который сопровождал это кадыровское сообщение в Инстаграмме:

Shgzrrr: Сталин — безусловно убийца и маньяк. Что примечательно, ни один из сталинистов, чьё движение всё больше нарастает в РФ , не смеет Рамзану Ахматовичу написать ничего крамольного или оскорбительного. Боятся, шакалы, уважают авторитет!

А на следующий день в Интернете появилось и вот такое сообщение:

Источник.

За что глава СССР Иосиф Сталин вынужден был в самый разгар Великой Отечественной войны депортировать из Чечни полмиллиона чеченцев всех возрастов, хорошо известно. Это не только массовое вредительство чеченцев советской власти, бандитизм чеченцев и пособничество чеченцев нацистам. Самая главная причина, которая вынудила руководство СССР пойти на переселение чеченцев из стратегически важного района в другие более спокойные регионы СССР, — низкая социальная ответственность подавляющего большинства чеченского населения перед остальным населением многонационального Союза Советских Социалистических республик.

Вспомните то военное время Великой Отечественной войны!

А сколько чеченцев влилось в ряды защитников Союза Советских Социалистических республик?

Известно, что за три года войны из рядов Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА) дезертировало 49 362 чеченца и ингуша, ещё 13 389 уклонились от призыва, что в сумме составляет 62751 человек. Погибло же на фронтах и пропало без вести (а в число последних входят и перешедшие к противнику) 2300 человек.

Несмотря на то, что с 22 июня 1941 года по 23 февраля 1944 года в Чечено-Ингуштии силами НКВД было убито 3078 участников бандформирований и взято в плен 1715 человек, было ясно, что пока бандитам кто-то даёт пищу и кров, победить бандитизм будет невозможно. Именно поэтому 31 января 1944 года было принято постановление ГКО СССР № 5073 об упразднении Чечено-Ингушской АССР и депортации её населения в Среднюю Азию и Казахстан.

При оказании сопротивления во время депортации были убиты 780 чеченцев и ингушей, а 2016 были арестованы за хранение оружия и антисоветской литературы. В горах сумели скрыться 6544 человека. Но многие из них вскоре спустились с гор и сдались. Источник.

Иначе говоря, когда нацистская Германия напала на СССР (это случилось 22 июня 1941 года), совсем небольшая часть чеченцев стала защищать Советский Союз с оружием в руках, а значительная часть военнообязанных чеченцев подалась в дезертиры. Какая-то часть чеченцев стала прямыми пособниками нацистов, а чеченский народ в массе своей занимался их укрывательством...

Сейчас Рамзан Кадыров может рассказывать своим соотечественникам-чеченцам что-угодно про дела давно минувших дней, но достаточно посмотреть, что сотворили чеченцы с 300-тысячами русских, которые ещё 25 лет назад проживали в Чечне бок-о-бок с чеченцами, и будет понятно, что чеченцы — это особый народ, к которому нужен особый подход.

Это видео в Ютубе сопровождает следующий комментарий:

"В одном из интервью Рамзан Кадыров заявил, что первого русского он убил в 16 лет. Фраза давно известная. Набившая оскомину. Почему-то никто не озаботился вот каким вопросом, а кто был этот "первый русский"? Априори предполагается, что Кадыров убил кого-то из "федералов", в войне с которыми Рамзан воевал вместе со своим отцом. Но вот какая несостыковка: Рамзан Ахматович Кадыров родился 5 октября 1976 года. Следовательно, 16 лет ему исполнилось в 1992 году, а 17 лет — в 1993-м. Личный состав МВД и МО Россия полностью покинул Чечню летом 1992 года, военные действия с участием российских военнослужащих начались только осенью 1994 года (участие танкистов-наёмников в трёх штурмах Грозного оппозиционными Дудаеву силами). А Кадырову было 16 лет с октября 1992 года по октябрь 1993. В то время никаких боев с русскими на территории Чечни не велось!

А что было? А была резня нечеченского населения, в которой погибли тысячи мирных русских граждан, и были нападения на железнодорожные поезда, во время которых также убивали железнодорожников. Но боёв с подразделениями российских силовых структур не было! И сказать, что Герой России, президент Чеченской республики Кадыров Рамзан Ахматович, уроженец села Цантарой, 1976 года рождения, убил своего первого русского в честном бою ну никак не получается. А получается, что этим первым русским было некое гражданское лицо, возможно пенсионер, возможно женщина или ребенок, которого, абсолютно ничего не боясь, застрелил недоросль, почувствовавший свою власть над жизнями и судьбами простых, ничего лично ему не сделавших людей.

За что он его убил? Да кто ж теперь знает. За квартиру, машину, чешский гарнитур, или просто, чтобы попробовать кровь. То есть Кадыров — просто убийца. Банальный убийца. А Россия ему Героя. От души, от сердца..."

Справка: по данным всесоюзной переписи 1989 года, на территории Чечено-Ингушской АССР проживало 1 270 429 человек, из них чеченцев — 734 501, русских — 293 771, ингушей — 163 762, армян — 14 824, татар — 14 824, ногайцев — 12 637 и т. д. При этом на территории Чечни проживало около 1 100 000 человек. В Грозном до войны проживало 397 тыс. человек, из них по данным Всесоюзной переписи населения 1989 г. русских было 210 тыс. человек. Источник.

Итак, особый подход Сталина к чеченцам известен — временная депортация всех чеченцев с обжитых территорий, чтобы уменьшить число опасных угроз в условиях военного времени.

А каков особый подход Путина к чеченцам?

Он известен, но далеко не всеми понят, — использование тактики "крысиный король" с целью значительного снижения чеченской этнопреступности на всей территории Российской Федерации.

Про эту хитрую тактику уже много написано. Суть её в том, когда хотят избавиться от полчищ крыс, в ловушку отлавливают одну сильную крысу (она и должна стать "крысиным королём") а затем начинают её откармливать тушками сначала убитых крыс, потом ей бросают на съедение её живых собратьев. По прошествии некоторого времени этого "крысиного короля", приучившегося убивать и пожирать других крыс, выпускают на свободу... Что дальше происходит, догадаться нетрудно.

Для борьбы с этнобандитизмом тактика "крысиного короля" тоже подходит очень хорошо. И Рамзан Кадыров это прекрасно демонстрирует всей своей деятельностью на посту главы Чеченской республики. На эту должность его назначил лично Владимир Путин, и он совсем не враг русского народа, как некоторые думают и пишут.

Что касается поругаемого и проклинаемого им Сталина, то Кадыров просто не может или не хочет понять, что тогда, в годы Великой Отечественной войны с нацистской Германией, Сталин очень даже гуманно поступил с чеченским народом, имевшим самую низкую социальную ответственность перед другими народами СССР.

Очень рекомендую не только Рамзану Кадырову, но и всем чеченцам прочесть три мои статьи просветительского толка:

1. "СТАЛИН В ОТВЕТЕ ЗА ВСЁ ХУДШЕЕ, ЧТО СЛУЧИЛОСЬ В РОССИИ В ХХ ВЕКЕ?!"

2. "ХРИСТОС, МУХАММЕД И СТАЛИН — ТРИ ВЕЛИКИХ БОРЦА С ЕВРЕЙСКИМ ФАШИЗМОМ".

3. "ЛОГОВО ДИАВОЛА: ПРАВДА О ШВЕЙЦАРИИ, СИОНИЗМЕ И ЕВРЕЯХ".

28 февраля 2017 г. Мурманск. Антон Благин