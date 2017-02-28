Приватизация — как провоцирование интервенции

Несколько событий, которые стоит видеть в совокупности.

Первое. Утвержден очередной план приватизации, включающий, в том числе, стратегические активы. Документ называется: «Об утверждении прогнозного плана приватизации федерального имущества и основных направлений приватизации федерального имущества на 2017−2019 годы». На что невольно обращаешь внимание в первых же строках: «Во исполнение Указа Президента России от 7 мая 2012 года № 596…». Ну что, все дружно подставим плечо и продолжим решительную борьбу за выполнение «майских указов президента»?

Второе. Официальных заявлений нет, но исподволь наши власти все более отталкивают от нас Белоруссию, а подконтрольные власти и олигархату СМИ все более представляют президента Белоруссии как чуть ли не иждивенца и мошенника, а то и даже предателя, на которого мы положиться никак не можем.

Третье. Вновь воздается по заслугам (в представлении наших властей) нашему виднейшему военачальнику и, по совместительству, бессребренику (каковым и должен быть настоящий воин), освобожденному ранее от уголовной ответственности даже за малую долю содеянного лишь по амнистии — бывшему министру обороны Сердюкову.

Но по порядку.

Век спустя — на те же грабли

Напомню. Одной из проблем, приведших сто лет назад к революциям (как минимум, к их поддержке мыслящими и считающими себя ответственными за страну слоями), было колоссальное научно-технологическое отставание страны, тесно связанное, в том числе, с засильем иностранного капитала, отнюдь не заинтересованного в полноценном и самодостаточном развитии России. Революциями, так или иначе, эта проблема была решена. Казалось, навсегда. Но что мы видим век спустя? Не просто засилье иностранного и офшорного, анти-национального и потому абсолютно не заинтересованного в полноценном развитии страны капитала. Более того: дальнейшая приватизация — чуть ли не единственна политическая константа, совершенно неизменная основа стратегии нынешней власти. Причем, приватизация именно стратегических активов. И, разумеется, в руки «стратегического инвестора». Читай — того самого, от засилья которого век назад удалось избавиться лишь революционным путем. Поздравляю: целого века — как будто бы и не было. И век спустя — снова все на те же грабли, да еще и совершенно добровольно.

Союзнику — ничего, противнику — все?

Принципиален также и вопрос о том, каковы истинные цели проводимой приватизации. В частности, являются ли они сугубо экономическими или же еще и политическими?

Если цель — как нас публично убеждают — получение денег в бюджет, то метод решения проблемы достоин не просто осуждения, а элементарной двойки за ответ у любого более или менее здравого управленца и, тем более, рачительного хозяина. Продавать куриц, несущих золотые яйца, да еще и на минимуме ценовой конъюнктуры, ради сиюминутного разового дохода, не составляющего и … тысячной доли от всей доходной базы бюджета и лишь около двух тысячных от планового дефицита бюджета (плановое поступление от приватизации — 5,6 млрд руб. в год, при запланированных доходах бюджета на 2017 год более 13 трлн. руб. и дефиците примерно в 2,7 трлн. руб.), то есть, не решая тем самым никаких проблем, это экономически совершенный абсурд.

Но, может быть, цель иная — политическая? Например, повысить эффективность управления? Допустим. Но тогда почему ту же «Башнефть» отказались продать Белоруссии (о чем с нескрываемым недоумением и горечью говорил недавно на своей большой пресс-конференции президент Белоруссии А.Лукашенко)? Ведь не секрет, что с точки зрения управления и ответственности на всех уровнях за его результаты нашим «топам» стоит очень и очень поучиться у белорусов. Значит, цель политическая, но какая-то иная, нежели повышение эффективности управления нашими стратегическими активами. Какая же? Видимо, глубоко засекреченная. Причем, стоящая в иерархии целей наших властей существенно выше, нежели, например, укрепление союзнических отношений с Белоруссией (включая предоставление ей возможность не просить об адекватных единому союзному государству ценах на энергоносители, но самим добывать, перерабатывать и использовать энергоносители — как это позволено у нас американцам, японцам, французам — всем, кроме братьев-белорусов). Об отношениях с Белоруссией подробнее — в следующей статье, но сейчас простой и наивный вопрос: может ли президент Белоруссии А.Г.Лукашенко, на которого наши власти так и норовят натравить свои ручные СМИ, представляя его в качестве «ненадежного партнера», этого отношения, этой прямой дискриминации ближайшего союзника не видеть, покорно мириться с этим?

Махинация или диверсия?

Возвращаясь к приватизации, ее целям и смыслам, важно также отметить, что объект объекту (и отрасль отрасли) — рознь.

Неоднократно подчеркивал, что применительно к добывающим отраслям, в условиях сильного национального государства и вне кандалов ВТО, у государства есть исчерпывающее количество инструментов экономической политики, включая налоговые и таможенные, а также само лицензирование добычи, чтобы заставить и частную добывающую компанию ходить, буквально, по струночке и уж точно работать строго в наших национальных интересах. Сразу оговорим: речь о подлинно сильном и национально ориентированном государстве. То есть, не о нашем случае, например, «Алросы», когда на управление ставится невероятно талантливый сызмальства сынок бывшего руководителя администрации президента. Здесь, кончено, ни о каком национально ориентированном и ответственном управлении и речи быть не может — слишком очевидны критерии подбора кадров и, как следствие, их дальнейшая мотивация. Но возвращаемся к варианту подлинно сильного, проводящего национальную политику государства: в случае несогласия с его политикой, собственник добывающей компании сбежать за рубеж с полученными лицензиями на добычу может, но унести с собой право на добычу и, тем более, сами недра — никак.

Сложнее — с технологическими, например, нефте- и газосервисными компаниями (разведка, бурение, обустройство, дальнейшее техническое обеспечение и сопровождение добычи и т. п.). Новый собственник запросто может если не увезти за рубеж, то, как минимум, похоронить в интересах конкурентов эти отрасли и соответствующие технологии, распустить коллективы и разбазарить кадры и механизм их воспроизводства. Что мы видели на примере приватизации в 90-е наших промышленных предприятий, в том числе, ряда стратегических оборонных — прямиков в руки НАТО. Применительно к высокотехнологичным компаниям приватизация, в принципе, возможна (если кто-то убедительно обоснует в каждом случае, вообще-то, зачем?), но исключительно при условии жесткого государственного контроля за сохранением и приумножением потенциала, а не его разбазаривания. Но! Чисто экономический вопрос: сколько стоит такой контроль? Не проще ли (и не дешевле ли), не мудрствуя лукаво, просто сохранить соответствующие стратегически важные сферы под полным контролем государства?

И третий, наиболее радикальный и очевидный случай и вид предприятий. Продавая самолет или пароход, в данном случае — целую компанию «Совкомфлот», вы абсолютно теряете какие-либо права на этот объект. При несогласии с политикой государства, новый собственник просто физически выводит весь флот за рубеж. И все. До свидания. Вы избавились задешево от того, во что вся страна вкладывала ресурсы целевым образом — ради реализации конкретной долгосрочной задачи. На выходе — ни инструмента решения задачи, ни хотя бы даже возврата вложенных средств — дырка от бублика, плюс напрасно потерянные силы, ресурсы и время.

Так и зачем же продавать «Совкомфлот»?

К сожалению, у меня варианта ответа только два:

— либо прямая анти-национальная диверсия;

— либо приближенным к власти уж так хочется срочно нажиться, прибрав ценный актив к своим рукам по дешевке, что все остальное — неважно; но, в конечном счете, необходимо понимать, что и этот вариант — точно такая же, в конечном счете, диверсия, хотя изначально и продиктованная не военно-стратегическими, а лишь корыстно-криминальными мотивами.

Чтобы врагу убивать нас было морально легче

Приходится напомнить, что одной из причин чрезвычайного масштаба и ожесточения в ходе последовавшей за революциями Гражданской войны было именно обращение одной из сторон за помощью к внешним «союзникам», на деле же — историческим конкурентам и противникам России. Отсюда — внешняя интервенция. Но немаловажно и то, что у интервентов были свои «справедливые» основания для нашествия: они хотели вернуть «свое» — то, что революция национализировала. И что теперь, век спустя? Большинство населения, как показывают опросы, считают прошедшую приватизацию несправедливой — и, с моей точки зрения, совершенно обоснованно. Значит, общество когда-нибудь все-таки, попытается это все вернуть.

Причем, применительно к опасности и напряженности предстоящего конфликта, по сравнению с описанными выше последствиями с точки зрения управления и использования объектов в интересах России, все наоборот. С «Совкомфлотом», как раз, никаких проблем не будет, кроме такой «мелочи», как необратимость очередного акта разграбления страны. Суда новый собственник уведет за рубеж, и никаких претензий к нам, что бы мы на своей территории (без флота) ни делали, у него не будет. А вот из-за добывающих компаний и, особенно, объектов инфраструктуры возникнет силовое противостояние: только попробуй их обратно национализировать — это же наступаешь на интересы зарубежных собственников. Но кого это остановит и почему должно останавливать?

Итак, вечно нынешнее состояние длиться не может. Значит, вопрос, так или иначе, но будет решаться. Так вдумаемся: век спустя снова и, похоже, вполне сознательно, создаются основания для будущей «справедливой» внешней интервенции?

Поздравление защитникам Отечества?

Классическая формула «наказание невиновных и награждение непричастных» — у нас уже давно и хорошо известна. Но наши власти пошли дальше: невиновных — наказывать, награждать же — по крупному ответственных и масштабно виновных. Это я о том, что могу интерпретировать исключительно как провокацию. О дальнейшем воздании по «заслугам» тому, кто, по свидетельству бывшего командующего 58-й армией генерал-лейтенанта В.Соболева, в корне разрушил структуру нашей армии, позволявшую, при необходимости, противостоять НАТО. И кто основу будущей обороноспособности — наше военное образование — «покрошил» так, что теперь, по свидетельству бывшего военного летчика и затем союзного депутат В.Алксниса, даже на имеющийся (весьма скромный — с учетом масштабов страны и задач обороны) парк военных самолетов элементарно не хватает летчиков.

Так вот, по сообщениям СМИ, именно к празднику Армии и Флота власть преподнесла всем нам подарок. Выпускник Института советской торговли, бывший министр обороны, освобожденный от уголовной ответственности лишь по амнистии, ныне индустриальный директор авиационного комплекса корпорации «Ростехнологии» А. Сердюков выдвинут правительством в совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации.

Что ж, язык символов и жестов нашим властям, как мы знаем, хорошо знаком. И если действие, столь оскорбительное для всех, кто имеет какое-либо отношение к армии и обороне, осуществляется столь демонстративно, то впору заподозрить, что всех нас на что-то провоцируют — сознательно и целенаправленно.