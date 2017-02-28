Надо добить диавола. Вступительная часть.
Цветок расцвёл зимой.
Кто руководит госорганами.
Начертание зверя и все его электронные приложения – это фейк и безсмыслица.
Когда заявится антихрист?
Проект уэк аннулирован.
Ломаем остальные варианты начертания зверя – паспорт РФ, инн, снилс и прочие.
Трудимся над паспортом гражданина Святой Руси.
Чтение по бумаге.
Немного о двойниках Путина.
Просьба о помощи.
Почему Св. Прп. Серафим Саровский не воскрес в этом году.
Ищем мощи Св. Прп. Серафима Саровского.
О Вячеславе Мальцеве.
Все электронные деньги – это фуфло и прямой путь в когти антихриста.
Надо переходить на выпуск денег из драгметаллов: золота, серебра и др.
Башар Асад есть законный глава Сирии.
Труд по воскрешению Святой Руси.
Благословение.
А вот обещанная ссылка:
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Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу! и ныне и присно, и в вéк вéком! Аминь!
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Да забейте вы на того антихреста, (его настоящее имя Антахрустус). Он уже уничтожен, остались только его агенты на земле и самый верный его агент, все религии аврамиестической группы.
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“Начертание зверя и все его электронные приложения – это фейк и безсмыслица”
Это всего лишь логические умозаключения. Посмотрите что при этом происходит с энергетикой человека…
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Более того, это неправильный перевод с греческого. Правильно переводить не “зверя”, а “живого”. А нам перевели животного, то есть якобы зверя.