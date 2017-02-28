Надо добить диавола. Вступительная часть.

Цветок расцвёл зимой.

Кто руководит госорганами.

Начертание зверя и все его электронные приложения – это фейк и безсмыслица.

Когда заявится антихрист?

Проект уэк аннулирован.

Ломаем остальные варианты начертания зверя – паспорт РФ, инн, снилс и прочие.

Трудимся над паспортом гражданина Святой Руси.

Чтение по бумаге.

Немного о двойниках Путина.

Просьба о помощи.

Почему Св. Прп. Серафим Саровский не воскрес в этом году.

Ищем мощи Св. Прп. Серафима Саровского.

О Вячеславе Мальцеве.

Все электронные деньги – это фуфло и прямой путь в когти антихриста.

Надо переходить на выпуск денег из драгметаллов: золота, серебра и др.

Башар Асад есть законный глава Сирии.

Труд по воскрешению Святой Руси.

Благословение.

А вот обещанная ссылка:

В начертании зверя отсутствует смысл.