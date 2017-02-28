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Надо добить диавола. Вступительная часть.

22:14. 28 февраля 2017 Просмотров - 281 4 коммент. Опубликовал:

 

 

Цветок расцвёл зимой.

Кто руководит госорганами.

Начертание зверя и все его электронные приложения – это фейк и безсмыслица.

Когда заявится антихрист?

Проект уэк аннулирован. 

Ломаем остальные варианты начертания зверя   –  паспорт РФ, инн, снилс и прочие.

Трудимся над паспортом гражданина Святой Руси.

Чтение по бумаге.

Немного о двойниках Путина.

Просьба о помощи.

Почему Св. Прп. Серафим Саровский не воскрес в этом году.

Ищем мощи Св. Прп. Серафима Саровского.

О Вячеславе Мальцеве.

Все электронные деньги  –  это фуфло и прямой путь в когти антихриста.

Надо переходить на выпуск денег из драгметаллов: золота, серебра и др.

Башар Асад есть законный глава Сирии.

Труд по воскрешению Святой Руси.

Благословение.

А вот обещанная ссылка:

В начертании зверя отсутствует смысл.

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4 коммент.»

  • 117 204
    Андрей Торопов 28 февраля 2017 в 22:16 Ссылка Пометить
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    Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу! и ныне и присно, и в вéк вéком! Аминь!

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  • 675 568
    Юрий Чалый 28 февраля 2017 в 22:27 Ссылка Пометить
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    Да забейте вы на того антихреста, (его настоящее имя Антахрустус). Он уже уничтожен, остались только его агенты на земле и самый верный его агент, все религии аврамиестической группы.

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  • 9 5
    Вячеслав 28 февраля 2017 в 23:20 Ссылка Пометить
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    “Начертание зверя и все его электронные приложения – это фейк и безсмыслица”
    Это всего лишь логические умозаключения. Посмотрите что при этом происходит с энергетикой человека…

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    • 2159 1674
      Walentin Вячеслав 28 февраля 2017 в 23:39 Ссылка Пометить
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      Более того, это неправильный перевод с греческого. Правильно переводить не “зверя”, а “живого”. А нам перевели животного, то есть якобы зверя.

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