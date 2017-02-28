На одном гектаре

ОД «Дальневосточный гектар РФ» находится в Санкт-Петербурге почему-то, даже не в Москве, а там жила старуха из «Пиковой Дамы» и жил Герман из «Пиковой Дамы». Предлагаю поразмышлять почему в Петербурге. Размышляйте.

Заголовки СМИ: «Дальневосточный гектар может стать основой…», «Дальневосточный гектар может стать зародышем.,» «Около 70 тысяч человек подали заявку на земельный участок…»

Полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев:

«Я очень хочу, чтобы на Дальнем Востоке появлялись новые города, новые населённые пункты. Мы сейчас начали программу по освоению дальневосточного гектара. Там уже под 70 тысяч заявившихся и мы очень старательно оттуда выбираем коллективные заявки, потому что там, где количество заявок более 20, мы уже можем помогать с созданием инфраструктуры. Мы же ищем более крупные заявки, такие, которые могут стать зародышами новых городов, населённых пунктов», — заявил Трутнев.

«Мы бы хотели, чтобы налоги от новых предприятий помогали финансировать следующие проекты», — это тоже Юрий Трутнев.

ОД «Дальневосточный гектар РФ» рекламирует свой бизнес:

«В программе „Дальневосточный гектар“ задействуют 150 миллионов га земли.» «Каждый россиянин станет собственником дальневосточного гектара.»

Это мы выслушали сторону нападения.

А теперь, давайте, я выступлю от имени стороны защиты против дальневосточного гектара. Я не сомневаюсь нисколько, что затея с дальневосточным гектаром имеет целью заселить Дальний Восток. Это благая цель. Такая цель нужная и достойная.

Планы у власть имущих обширные, они готовы раздать по гектару каждому россиянину, всем 145 миллионам человек включая пенсионеров и детей. У них для этого припасены 150 миллионов га земли, то есть, всем хватит.

Теперь что у них получается: заявителей — всего 70 тысяч. Семьюдесятью тысячами Дальний Восток не заселишь, семьдесят тысяч это капля в море, это ничего. Это пыль в глаза.

Теперь собственно о гектаре: Это территория, кусок земли размером 100 X 100 метров. На такой территории невозможно заниматься сельским хозяйством, разве что построить дачу и разбить огородик. Но огородик можно и на подоконнике какой-то соорудить.

Когда прославленный Столыпин стал осуществлять свой проект переселения крестьян из Европейской части России, он выдавал на семью, сколько бы вы думали? Вдохните глубоко!

50 десятин выдавал, а каждая десятина если не ошибаюсь 1,08 гектара, то есть более чем в пятьдесят раз больше! Выдохните!

Причём крестьяне вначале посылали выборных осматривать новую землицу, а уж потом решали — переселяться или нет. Решившие переселиться могли воспользоваться столыпинскими вагонами, один на семью, куда загоняли скотину и все, что хотели с собой взять.

За всё время действия проекта, а продолжалась его реализация и после смерти Столыпина в 1911 году, до самого начала Первой мировой, до 1914 года переселились из европейской России 4 миллиона крестьян. Правда и то, что четверть переселившихся позднее всё-таки вернулись в европейскую Россию.

Взвесьте хладнокровно две цифры — ОДИН гектар и 50 ДЕСЯТИН, то есть более чем в 50 раз больше, и зацените жадность наших чиновников образца 2017 года.

Я что хочу сказать. Какой-то энтузиаст чиновник, родившийся от городских жителей, и выезжавший за пределы Садового кольца только на шашлыки додумался до дальневосточного гектара. И предложил таким же абсолютно городским во многих поколениях чиновникам выше его уровнем, идею. «А ну-ка раздадим мы бесплатно землю, люди-то и потекут туда, на Дальний Восток, вот и заселим его, этот Дальний!»

Дело только в том, что если на участке 100 X 100 метров соорудить две собачьих будки, то места для двух псов будет мало. А сто на сто это и есть гектар. На шашлыки хватит, мангал уместится, еще пяток шезлонгов уместятся. Но никакого производства, никакого сельского хозяйства на этом клочке земли невозможно будет разместить. Немыслимо. Какие налоги, господин Трутнев вы планируете собирать с наивных или сумасшедших людей, клюнувших на вашу удочку, вы что!

Подмосковные фермеры, например, утверждают, что для полноценной фермы сегодня необходимо пространство в 250 гектаров, а тут жалкий один гектар. Туалет можно соорудить, сомнений нет, яму выкопать, подмостки, крышу, туалет получится.

И представьте себе, приехал москвич с сумкой консервов на полученный им дальневосточный гектар, вынул бутылку водки, заел консервами, искупался в ручье и уехал, если повезёт, на попутке на станцию и в далёкую Москву. И больше никогда не приедет.

Между тем развели грандиозную афёру, здание на улице Боровой в Санкт-Петербурге поимели, портал имеют для рекламы.

Дальневосточный гектар — это вообще глупенький обман, от которого скоро само собой осядет пыль, пущенная в глаза.