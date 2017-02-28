ГМО и политика раскачки ситуации в стране

В минувшие праздничные дни патриотическая общественность была взбудоражена новостью, которую приятной назвать никак не возможно. Якобы в Кировской области открыт первый завод мирового гиганта в сфере ГМО компании «Монсанто». Лично мне эту «новость», которая удивительно быстро разошлась по различным блогам и источникам, и была даже перепечатана бизнес-газетой Татарстана, прислали около десятка раз. Каждый раз – с возмущением.



А теперь давайте разберемся, что же происходит на самом деле.

Начнем с главного – новость об открытии завода компании «Монсанто» в Кировской области фальшивая. Но сделана очень качественно – даже область России подобрали такую, где совсем недавно управлял либерал Никита Белых, ныне превратившийся в «узника», только не совести, а денег.

Перед нами классический вброс с целью взбудоражить общественность, создать негативное впечатление от работы нашего президента. О том, что Запад и пятая колонна внутри будут обязательно пытаться создавать социальную напряженность и новую «Болотную», я писал более полугода назад. Именно так все и происходит. Наша страна уже вступила в избирательный цикл президентской кампании. И хотя это пока заметно только по политической клоунаде одного «величайшего мыслителя современности» , который, не имея прав на участие в выборах открывает «предвыборные штабы», 2018 год начинает диктовать информационную повестку дня.

А вот это забывать не надо. Вы забыли, как в 2011 и начале 2012 года распространялись всевозможные фальшивки, цель которых была только одна: создать негативное мнение о Путине и постараться вызвать социальное недовольство? Тогда в ответ на эту прямо-таки вакханалию фальшивок, появились знаменитые иронические стихи: «Кошка бросила котят, это Путин виноват».

Методы работы провокаторов социального недовольства ничуть с 2011 года не изменились, поэтому в ближайшее время поток фальшивок будет нарастать. Однако на вопросе ГМО остановимся поподробнее.

Почему ГМО недопустимы и вредны? Потому, что вмешательство человека приводит к непредсказуемым последствиям для тех, кто потом будет употреблять продукты, в которых есть ГМО. Причем не обязательно съесть генномодифицированную кукурузу в банке или в виде кукурузных хлопьев. Вы можете употребить мясо животного, которого кормили кормами с ГМО. В итоге – болезни и бесплодие. Почему мировые ГМО-гиганты вроде компании «Монсанто» навязывают свою продукцию все активнее и наглее? Потому, что это не только способ зарабатывания денег, а ещё и средство мировой политики. Это – создание зависимости.

Дело в том, что «Монсанто» продвигает генно-модифицированные семена растений. Гибридные семена дадут хороший урожай, но семян от них получить невозможно. На следующий год сеять будет нечего. Нужно опять идти к «Монсанто» и покупать их семена. И чем более широко используется их продукция, тем более сильной будет зависимость страны от внешнего источника семенного фонда. В один прекрасный момент можно ведь и отказать в продаже семян «кровавому режиму», который откажется поддаться на очередное внешнее давление.

Совершенно очевидно, что продовольственная безопасность страны и применение ГМО-технологий — есть пути в диаметрально противоположных направлениях.

Но те, кто старается накалять страсти к президентским выборам, прекрасно знают человеческую психологию. Ну кто помнит или знает, что совсем недавно, 24 июня 2016 года, «Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который запрещает выращивание и разведение в России генно-инженерно-модифицированных растений и животных, за исключением проведения научных работ». Никто этого не вспомнит, а фальшивая новость разойдется широко и вызовет нужную нашим внешним «партнерам» негативную реакцию населения.

Но создание лживых новостей – это ещё полбеды. Главная проблема заключена в том, что работа правительства Медведева дает людям возможность поверить в любую негативную новость! Сначала человек (структура) работает на авторитет, потом авторитет работает на человека (структуру). «Авторитет» правительства Д.А. Медведева, он со знаком минус. Люди охотно поверят во что угодно, так как невозможно говорить, что заботишься о людях и одновременно с этим упорно продвигать те инициативы и законы, что продвигает и принимает через конституционное большинство Единой России в Думе правительство Единой России во главе с руководителем этой партии Д.А. Медведевым.

Раз правительство твердит о необходимости распродать госсобственность (приватизации), повышает тарифы ЖКХ, вводит платный въезд в города, выступает инициатором ювенальных законов, которые потом отклоняет президент, то разве оно не может дать дорогу ГМО?

Повседневная деятельность правительства, вызывающая все большее недовольство у народа – вот питательная среда для распространения любых «новостей», направленных на разжигание социальной напряженности.

Ну и последний вопрос, который нам надо выяснить: а что ГМО, что «Монсанто»? Есть ли опасность на самом деле?

Конечно, есть. Если «Единая Россия», используя конституционное большинство в Думе, сначала принимает «закон о шлепках», потом оно же возвращает ситуацию в исходное положение, отменив то, что само приняло – в такой ситуации мы можем ожидать любых законодательных сюрпризов. Сегодня запретили ГМО, завтра могут разрешить. И эти решения будут подаваться каждый раз, как большая победа «Единой России».

Положение дел станет нам понятно, если мы зайдем на официальный сайт компании Монсанто». Думаю, что вам, уважаемые читатели, понятно, что такие «инвесторы», как «Монсанто» нам в России не нужны. Как не нужен был в качестве «инвестора» волк в известной сказке «Семеро козлят».

Мировые ГМО-гиганты это ведь не просто корпорации. Это инструмент мировой политики. Они будут подкупать чиновников, продавливать нужные им решения и программы. За ними глобализация и неисчерпаемые финансовые ресурсы.

На Украине «Монсанто» активно пускает корни. Наивно думать, что законодательный запрет остановит ГМО-глобализаторов.

Вот что они пишут на своём русскоязычном сайте. «Монсанто» планировала утроить производство семян гибридов кукурузы в России в 2016 году.

Это писалось в феврале 2016 года, после чего в июне как раз и был принят закон, запрещающий выращивание и разведение в России генно-инженерно-модифицированных растений и животных, о котором мы упоминали ранее.

Что теперь делает «Монсанто»?

Продолжает работу.

«В августе и в сентябре 2016 года «Монсанто» третий год подряд открыла двери Инновационных центров DEKALB® для российских сельхозтоваропроизводителей.

Впервые подобный центр был открыт в 2014 году на базе хозяйства ООО «СП Коломейцево» в ст. Казанской Кавказского района Краснодарского края. Центр был создан по типу аналогичных объектов компании, эффективно функционирующих в различных уголках мира. Ежегодно на базе центра специалисты компании «Монсанто» знакомят земледельцев Кубани, Ставрополья, Дона, Черноземья и республик Северного Кавказа с самыми актуальными новинками селекции, рассказывают о новых разработках в области совершенствования практик возделывания гибридов кукурузы. 2016 год ознаменовался открытием Инновационного центра DEKALB® не только в Краснодарском крае, но и в Белгородской области, где инновационная площадка работала на базе известного хозяйства ИП Бедненко… «Аграрии приезжают на эту площадку из разных уголков нашей страны (Ставрополье, Ростовская, Воронежская, Тамбовская, Орловская и Курская области, а также республики Северного Кавказа), чтобы из первых уст узнать самую свежую информацию по технологиям в области возделывания кукурузы, — отмечает Роман Рут, глава бизнеса «Монсанто» в России. — Все участники мероприятия могут поделиться собственным опытом, расширить профессиональный кругозор, чтобы в дальнейшем работать успешнее, получая отличный урожай».

А вот далее пишется самое интересное: «В открытии и работе Инновационного центра DEKALB® приняли участие представители законодательных и исполнительных органов власти, как областного, так и федерального уровней. В частности, участников работы Инновационного центра DEKALB® поприветствовал Андрей Туманов, первый заместитель Председателя Комитета ГД РФ по информационной политике. В последующие дни работы организаторов и участников Инновационного центра DEKALB® приветствовали заместитель начальника Департамента АПК по Белгородской области Василий Мельников, руководитель ФГБУ «Россельхозцентр» по Белгородской области Алексей Севальнев, начальник отдела биологизации земледелия Департамента АПК по Белгородской области Александр Поддубный. Все высокие гости отметили значимость работы, которую ведет компания «Монсанто» в России, не только предлагая сельхозтоваропроизводителям лучшие в своем классе семена гибридов кукурузы традиционной селекции, но и передавая аграриям новые технологии и знания в области получения рекордных урожаев этой культуры».

Спешу успокоить – господин депутат Андрей Туманов, что отмечал значимость работы компании Монсанто» в России, в Думу в 2016 году не попал, будучи включенным в федеральный список «Справедливой России».

Одним лоббистом ГМО в Думе стало меньше.

Но лоббистов у ГМО целая армия.

Вот лишь один пример.

Просветительский фонд «Эволюция».

Выглядит всё вполне благородно и привлекательно: организация лекций, популяризация науки, поддержка учителей, научных проектов. За все хорошее, против сего плохого.

Но что считается плохим, а что хорошим, мы с вами легко догадаемся, повнимательнее почитав сайт этого фонда.

Есть у фонда «Эволюция» программа «Поддержка борьбы с лженаукой». Учреждена премия за самый лженаучный проект года.

«Поддержка борьбы с лженаукой — одно из приоритетных направлений работы фонда. «Эволюция» поддерживает создание меморандумов Комиссии по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при Президиуме РАН».

Надо бороться с лженаукой? Конечно! Только, что понимается под этим термином?

Либералы любят все высмеивать, тем же путем идет и фонд «Эволюция».

«Фонд «Эволюция» совместно с оргкомитетом форума «Ученые против мифов» и порталом АНТРОПОГЕНЕЗ.РУ объявляют об учреждении ВРАЛ – ВРунической Академии Лженаук».

Как вы думаете, кому некое «жюри» «присудили» эту «премию»? Над кем решили посмеяться и кого постараться представить в негативном свете?

Ирину Ермакову – активиста анти-ГМО движения, доктора биологических наук. Любопытно, что свой выбор члены «жюри» обосновали тем, что анти-ГМО движение «наносит реальный ущерб развитию российской науки и экономике страны».

Борьба против ГМО – вот, что такое лженаука, по мнению этого чудесного благотворительного фонда «Эволюция».

Уж не «Монсанто» ли финансирует этот благотворительный фонд? Учредитель фонда Пётр Талантов является консультантом при президенте РАН. Контакт налажен. Думаю, что скоро пойдут разговоры и исследования, что у анти-ГМО нет доказательств вредности ГМО. Дальнейшее направление деятельности таких «ученых» и «благотворителей», думаю, все уже понятно…

Лоббисты ГМО не сдаются, а активно работают.

Поэтому успокаиваться нам очень и очень рано.

До тех пор, пока единственным мерилом государственной необходимости, нужности и полезности являются деньги, у ГМО-глобализаторов остается шанс.

Ну а мы с вами будем ждать новых «удивительных» фальшивых новостей от тех за пределами России, кто хочет помешать Путину переизбраться на новый срок (или по крайней мере – ослабить его).

И, увы, не менее удивительных новостей от правительства Д.А. Медведева, которые, что самое печальное, чаще всего бывают самыми настоящими.

Источник: nstarikov.ru