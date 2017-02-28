Белого террора не было!

По-крайней мере на начальном этапе Гражданской войны, этапе партизанско-эшелонной войны было то, что нельзя назвать классическим словом "террор". Ведь что такое террор? Это это убийство или репрессии немногих с целью запугивания всех остальных. Например древнеримский обычай децимации — убийство каждого десятого легионера с целью приведения в чувство остальных девятерых.

Читая книгу Ильи Ратьковского о белом терроре, я для себя ничего нового не открыл — почти все эпизоды мне знакомы были по отдельности, но собранные вместе в одну книгу они открывают картину, что на начальном этапе Гражданской никакого террора не было. А что было? Было одно сплошное уничтожение противника под лозунгом "Не берите мне этих негодяев в плен! Чем больше террора, тем больше будет с нами победы!" Сказано Лавром Корнилов в январе 1918 года.

То есть это не избирательное насилие с целью запугивания остальных, а тотальное уничтожение всех попавших в плен или оказавшихся на захваченной территории бойцов Красной гвардии, рабочих отрядов, красных казаков и представителей советской власти. Был белый геноцид, а не террор. Даже нацисты в 1941 году были гуманнее белых убийц Корнилова, Дроздовского, Дутова и прочих.

пока он не превращался в ледяной столб

Методы расправ были незатейливы: рубили шашками, расстреливали, вешали, сжигали живьем, топили и пр. Иногда фантазией отличались казаки. Например, 13 марта (28 февраля) 1918 г. уральскими казаками с боем взят город Илек. В ходе сражения было убито около 100 красноармейцев. Захваченных в плен красноармейцев приводили на берег Урала,. Как вспоминал участник событий Б. Н. Киров:Обратите внимание, что до объявления ответного красного террора в сентябре 1918-го еще полгода, но страшный маховик насилия уже был запущен с ноября 1917 года. И запущен он был белыми, которые, уничтожая всех поголовно, неизбежно вызывали цепную реакцию ответной мести всех чудом избежавших страшной смерти и пыток:

Я, сидя в тюрьме в Новочеркасске, кричал в окна офицерам, казакам: останемся живы, лампасы будем вырезать, топором вырубовать гадам проклятым. И то, что я говорил, сбылось. Я им пощады не давал. Служащий Рябушенко Митрофан Дмитриевич, Азово-Черноморский край, Кубанская область, Абинский район, станица Холмская».

Только позже они одумались и перестали убивать поголовно всех красноармейцев. Убивали только комиссаров, командиров и инородцев, но было уже поздно — народ их возненавидел сильнее комиссаров с их продотрядами и ЧК.http://proxy.flibusta.is/b/472529/read==

Одна из фальшивок про Феликса Дзержинского, который якобы при образовании ВЧК в 1917 году заявил, что "Мы должны принять сейчас все меры террора, отдать ему все силы! Не думайте, что я ищу формы революционной юстиции: я требую организации революционной расправы!".

На самом деле придумал эту фразу Роман Гуль в своей эмиграционной книге "Дзержинский, начало террора". Вот ее полный текст:



"Он говорил трудно, неправильным русским языком с сильным польским акцентом и неверными удареньями. Говорил волнуясь, торопясь, словно не сумеет, не успеет сказать всего, что надо. — Революции всегда сопровождаются смертями, это дело самое обыкновенное! И мы должны применить сейчас все меры террора, отдать ему все силы! Не думайте, что я ищу форм революционной юстиции, юстиция нам, не к лицу! У нас не должно быть долгих разговоров! Сейчас борьба грудь с грудью, не на жизнь, а на смерть, — чья возьмет?! И я требую одного — организации революционной расправы! — криком заканчивал свою речь изможденный, насквозь больной человек, похожий на переодетого в солдатское платье монаха".

Это о речи Дзержинского при образовании ВЧК 7 (20) декабря 1917 года. Речи, которая нигде не сохранилась, как и стенограммы этого обсуждения. Поэтому все здесь выдуманно за Дзержинского Р. Гулем.

Источник И. Ратьковский.

http://burckina-new.livejournal.com/480561.html?thread=50562865#t50562865

http://burckina-new.livejournal.com/484959.html

Источник: nnm.me