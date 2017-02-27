В. АВАГЯН: КАТЕГОРИЯ «СБОРКИ»

Когда мы говорим о важнейших, стратегических актуалиях экономической теории, без понимания которых нам в буквальном смысле слова – смерть – лучше всего подкреплять теорию примерами из практики. Случай из Приднестровья – капля воды, отражающая небо общей тенденции. Начали в 2017 году находить реальное воплощение договорённости, достигнутые президентом Приднестровья Вадимом Красносельским и верхушкой РФ, которые рассматривают материнский капитал как драйвер экономики ПМР[1].

За текущей ситуацией в маленькой республике скрывается очень важный теоретический момент, который мы сейчас разберём. Председатель Комитета Верховного совета ПМР по развитию предпринимательства и промышленности Виктор Гузун говорит, что маткапитал из РФ мог бы стать дравером для всей строительной отрасли Приднестровья.

«Ведь с помощь материнского капитала молодые семьи чаще всего хотят решить жилищный вопрос. У нас есть большое количество предприятий строительной отрасли, которые работают не в полную силу».

Суть такая: в Приднестровье хотят, чтобы материнский капитал, который выплачивается женщинам, имеющим российское гражданство, мог использоваться по месту их жительства. Тогда молодёжь в ПМР сможет получить заветное, долгожданное жильё – а строительные предприятия в ПМР – заработать в полную силу.

Очень хорошо, но что интересно: все МАТЕРИАЛЬНЫЕ факторы этого процесса находятся в самой ПМР. Жильё нужно её жителям, а не приезжим из РФ. И строительные бригады пребывают в вынужденном безделье, не строят жилья – там же. То есть производитель и потребитель со взаимным ущербом показывают друг другу фигу – пока не придёт некий одобряющий сигнал из России.

Этот сигнал не содержит в себе ничего материального. Это не вагоны со стройматериалом, не толпы подтянутых стройотрядовцев, Это не строительная техника, умеющая углубляться в землю, или, наоборот, поднимать тяжести под облака. Это – деньги. То есть условный значок, имеющий свойство РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ ПРОЦЕДУРЫ.

“Деньга” в руке как бы разрешает работать. Заставить работать того, кто не хочет, она не в силах, чать, не кнут и не маузер. А вот того, кто хочет начать работать, рвётся, но без разрешения не может – деньгами «разрешают»: если хочешь, можешь приступить к строительству…

Безусловно, ситуация, которую описывает чиновник средней руки из ПМР – далеко не только Приднестровью свойственна. Такую иллюстрацию можно найти где угодно в периферийном капитализме.

Потребители остаются без потребления, а производители – без работы и зарплат. Покупатель хочет покупать – но ему не разрешают. Производитель хочет сделать – но ему не разрешают. Все ждут отмашки: когда придут деньги. Которые, повторюсь, ничего ведь, кроме разрешения, с собой не несут. И принести не могут!

В последние годы в мире стала складываться ситуация, загадочная для той экономики, которую мы проходили в университетах нашей юности. А именно: уровень жизни в стране отвязан от уровня безработицы.

Например, на заседании Европейского Совета в Брюсселе был озвучен высокий уровень безработицы: на юге Европы он превышает 25%, а среди молодежи этот показатель составляет более 50%. При этом ЕС сохраняет завидно-высокий уровень жизни по сравнению с теми странами, в которых реально производится реальный продукт. Грубо говоря – на пособие тунеядцу в Европе жить куда вольготнее, чем в Азии на зарплату при полном или даже двойном рабочем дне.

Как же так? Там, где высокая безработица – казалось бы (как нас учили) – должен снижаться уровень жизни… А там, где кипит работа и безработных нет – уровень жизни должен резко возрастать.

Ведь это всего лишь связь между терминами «делают» и «сделали»: работа – «делаю», уровень жизни и потребление – «сделал». Как я могу сделать что-то, если я его не делаю? И наоборот – куда же девается то, что я делаю, если я не вижу того, что мною сделано?

***

Совершенно очевидно, что уровень жизни человека в современной глобализированной экономике не зависит от количества и качества его труда.

Факты полностью дискредитировали трудовую теорию стоимости, согласно которой кто работает – тот и зарабатывает. Очевидно, что зарабатывают по-настоящему в современной экономике совсем не те, кто в ней работает. Это касается не только людей, но и предприятий в целом, и даже наций в целом.

Более ново отметить и другое: уровень жизни человека не зависит и от формально располагаемых им природных ресурсов, которые могут путём обработки быть превращены в блага. То есть, грубо говоря, можно сидеть на горах золота – и быть при этом нищим (ярчайший пример – РФ).

Казалось бы, есть трудолюбивые люди. И есть дары природы в колоссальных размерах. Отчего бы трудолюбивым людям не обработать эти ресурсы и не выстроить великолепную раздольную, изобильную на все блага, жизнь? Не получается… Почему? Мы должны рассмотреть теорию СБОРКИ, без которой нам смерть (не шучу я, читатель!).

***

Пробиваясь сквозь толщу бесчисленных маразмов, наваленных за десятилетия либеральными экономистами (профессиональными лжецами), а так же экономистами-самоучками (лжецами-любителями), мы обречены всякий разговор начинать с начала: иначе не понять предмета, все дефиниции-то смазаны либералами и бредунами иной ориентации!

Что очевидно? Вот есть человек. Он не может выжить сам по себе. Он получает средства к существованию из мира и от мира. В начале истории человек берёт эти питательные вещества в натуральном, дикорастущем, и потом сразу в готовом виде. Потом всё больше НЕОБХОДИМОГО извлекается для человека из природы уже в ОБРАБОТАННОМ виде. От дикорастущих благ человек переходит к производству благ. Производит он их, конечно, не из пустоты, а из данных изначально, в виде даров природы, сырьевых сокровищ…

Вот теперь скажите мне, читатели мои, кто ещё не совсем сошёл с ума вместе с участниками «гайдаровских экономических форумов»: есть ли какая-то ПЕРЕМЫЧКА между потребностью, находящейся в человеке и благом, находящимся в окружающей человека среде?!

Ведь совершенно же очевидно, что потребность и благо чем-то разделены! Ведь нет же такого, что ощутил человек потребность покушать или дом заиметь – и тут же оказался сытым и с крышей над головой…

Так как же нас учат, что люди в рамках экономики удовлетворяют потребности друг друга? Они же не потребностями меняются, которые у них есть внутри! А благами, которые вообще не их, которые снаружи, то ли есть, а то ли нет…

Вот те же европейцы: они же не трудолюбивее китайцев, не богаче русских природными ресурсами, да и в военном смысле они против русских и китайцев пустяк. Если считать скрытую и замазанную безработицу, богадельни и синекуры под видом «рабочих мест» – то больше половины граждан Евросоюза – вообще не работают: живут на пособие открыто или скрыто, когда оно в форме зарплаты в одной из бессмысленных контор начисляется…

Откуда же тогда высокий уровень жизни – если ни труда, ни ресурсов, ни армии? Не производят, не добывают из недр и не отвоёвывают у других?

Тут нужно понимать теорию СБОРКИ!

***

Вы велели ребёнку собрать игрушки в детской. Сборка в этом простейшем случае зависит от двух факторов: ресурса и интенсивности труда. Чем старательнее ребёнок собирает – тем быстрее соберёт. Это и есть модель СБОРКИ в замкнутой системе: ресурс + интенсивность работы с ним.

На предприятии по сборке кофеварок рабочие собирают в итоге кофеварки. А на предприятии по имени «экономика» трудящиеся собирают продукт по имени «Жизнь».

Если разорвать связь человека с благами окружающего мира (начиная с воздуха) – человек погибнет. Поэтому жизнь – это поддержание и укрепление связи человеческого организма с продуктопроводом, по которому к человеку поступает всё необходимое для жизни.

Вначале это были драки за поле, за лес, за озеро с рыбой и т.п. Отогнав рыбака от озера с рыбой, мы отнимем у него жизнь. Напротив, отстояв озеро с рыбой или завоевав новое – рыбак обретёт жизнь.

В процессе разделения труда стала резко расти масса производимых из сырья благ. Продуктопровод давал человеку из мира всё больше и больше благ, немыслимое для первобытного человека количество благ. Но заплатить за это пришлось УДЛИНЕНИЕМ кишки продуктопровода и её лабиринтной запутанностью.

Коротенькая связь между рыбаком, рыбой в реке – длинною с невод. А вот связь московского оперного тенора с помидоркой, растущей в Астраханской области? Это немыслимо длинная и витиевато-закрученная «кишка» продуктопровода…

Простота закрытой системы СБОРКИ ЖИЗНИ сменилась крайней сложностью. Это уже не игрушки в замкнутой комнате собрать.

Открытость системы сборки в высокопродуктивной системе производства с высокой степенью разделения труда – стала одной из основных угроз для выживания человека в современном мире.

А что, если продуктопровод где-то перережут? Иногда с вредительской целью (геноцид русских, армян и др.), а иногда просто с целью оптимизации? Возьмут да и вырежут лишний «аппендикс» продуктопровода, спрямят его протяжённость… А вы на этом лишнем «аппендиксе» сидели… Он стал лишним, и вы стали лишними…

СТОП! Разве не человек венец творения?! Как же он может считаться лишним? ДЛЯ КОГО он становится лишним?!

***

Открытая система СБОРКИ жизни из планетарных ресурсов стремится к пользе не сегменту (как закрытая сборка), а центру системы. Вот в этом-то и заключается главная проблема, делающая сегменты (целые нации) – «лишними».

Если вы собираете кофеварку (такая у вас цель сборки) – то все предметы в мире делятся для вас на три категории:

1.Нужные, полезные для сборки

2.Ничто, мусор

3.Помехи, вред.

А если вы собираете не кофеварку? И не пылесос, а более сложную конструкцию: евроцентричную[2] модель потребления ресурсов Земли?

Очевидно, что всё за пределами т.н. «первого мира» для вас делится на полезное, пустое и вредное. Вредное ликвидируется ненужное – выбрасывается в пустоту, чтобы сгинуть там забытым, а полезное – используется (во всех смыслах слова «использовать»).

Ярче всего это выразил из видных западников в РФ, телеведущий Лев Новоженов. В конце 2012 года он написал:

«быть проданным на органы для американцев не так уж плохо». Процитирую отрывок из текста, размещенного им во всеобщий доступ: «Вполне возможно, что проблемы многих из нас заключаются в том, что когда-то давно, в раннем детстве, нас не усыновила никакая американская семья. И даже, если бы нас использовали на органы, вполне возможно, что кто-то из нас был бы органом вполне добропорядочного человека. Не так уж и плохо, я считаю, чем быть каким-нибудь козлом на площади Курского вокзала и просить докурить чинарик»…

И люди, и народы, и страны оказываются в этой модели либо полезными, либо никчёмными, либо опасными.

Сама логика СБОРКИ любого конечного продукта предусматривает выбраковку вредного или ненужного. То есть в нашем случае евроцентричная модель глобальной экономики будет отсеивать в небытие всё, что не приносит ЕЙ пользу.

Хотя, казалось бы, народ должен стремиться принести пользу СЕБЕ а не КОМУ-ТО на стороне…

***

У сборки этой модели жизни на Земле есть центр, который является её целью и смыслом. А есть периферия, которая выступает средством или помехой/мусором. В одни местности направляется такой финансовый поток, который и тунеядцу помог бы жить хорошо. В другие места – такой, чтобы даже и работающему с утра до ночи не хватило бы средств на самое необходимое.

Чем меньше центр потратит средств на периферию (при этом чем больше у неё возьмёт) – тем выше будет уровень жизни в центре, то есть будет достигнута цель сборки предметов, ведущейся по всему миру. Ведь эта сборка носит вполне осмысленный характер, у неё же есть цель, заранее поставленная перед всеми сборщиками: собрать в определённых точках планеты потребительский рай!

ЛОГИКА СБОРКИ исключает внутренний спрос в сообществах периферии: внутренний спрос не работает на цель сборки, наоборот, отвлекает технические средства от этой цели – «ни на что» – с точки зрения логики сборки. Внутренний спрос в любом сообществе периферии – это сохранение ненужных или напрямую вредных для цели сборки жизней!

Центр, распределяющий и работу, и ресурсы для работы, стремится сделать так, чтобы вспомогательный персонал на периферии, который полезен центру – получал бы деньги из центра соответственно степени своей полезности. А на эти ЧУЖИЕ деньги – обеспечивал свою жизнь ЧУЖИМ продуктом.

Так и получается «волшебник» из РФ, который путём магии даёт жильё молодым приднестровцам, работу приднестровским строителям. А если бы он не пришёл с «маткапиталом» – строители бы маялись без зарплат, а молодёжь – без жилья… А вам не кажется странным, что люди, нужные друг другу на периферии (в данном случае – Русского Мира) не могут сойтись друг с другом без «волшебника», который, если задуматься, ничего материального с собой не принёс на территорию?!

***

Как Приднестровье – периферия России, так и сама Россия трудами Ельцина-Гайдара (а кое в чём и раньше них) стала периферией Большого Запада. И если на Днестре ждут «разрешения на работу» из Москвы, то в самой РФ – точно так же ждут «разрешения начать работать» от ФРС США и прочих мировых финансовых шишек.

Мировое разделение труда и распределения оказалось собрано так, что Россия и все её жители оказались в нём вспомогательной служебной периферией. А оттого трагедии начались: в экономических отношениях ни Россию, ни её жителей не рассматривают как самоценную и приоритетную величину. На нужных и ненужных, на полезных и вредных сортируют наших сограждан печатники доллара!

И весь смысл экономической деятельности сводится снизу доверху к тому, чтобы оказаться полезными для тех, кто распределяет долларовую эмиссию! Не к тому, чтобы обеспечить внутренние потребности жителей данной территории, а к тому, чтобы что-нибудь продать с этой территории за «баксы» – и через то, получив «баксы» на руки, вместе с ними получить право на жизнь…

Отсюда – надоевший всем умным людям бред правительств РФ, которые делают не то, что нужно, а то, «на что хватает денег» – притом, что страна сама должна СВОИ деньги печатать, а не чужих подачек в денежной форме ждать…

Россия не похожа на обладательницу, собственницу крупнейших в мире кладовых природных богатств, величайшей в мире территории (жилплощади).

Она сегодня больше похожа на пролетария, который стоит в очереди на бирже труда, пытаясь устроиться на чужую фабрику – ВМЕСТО ТОГО, ЧТОБЫ ОТКРЫТЬ СВОЮ.

То есть из крупнейшего собственника реальных благ в мире – она превращена в наёмного работника и заёмщика фиктивных благ (долларовой макулатуры).

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Но если мы вызвались быть «мировым пролетарием» – тогда пора бы узнать, что говоря о тяжёлой участи пролетариев, Маркс и Энгельс не врали.

Страна-пролетарка, которая вместо того, чтобы давать работу своим жителям – берёт работу у иностранных банкиров – обречена на экономическое прозябание. Она всегда будет получать за двоих горькие корешки и отдавать выпавшие на её долю сладкие вершки.

Как строятся отношения между производителем благ и их распределителем (если это не одно лицо)? Я приведу вам модель, которая действует во всех случаях: идёт ли речь о батраке в крестьянском хозяйстве или о стране, которая впряглась работать за вознаграждение в инвалюте.

Допустим один человек производит (сбивает) масло, а другой – уполномочен это масло распределять. Почему так получилось – десятый вопрос. Важно сложившееся положение: один делает, другой распределяет.

Себя ведь никто никогда не обделит, ибо своя рука владыка. Из 10 произведённых пачек масла распределитель (ничего при этом не делая, только пользуясь своим правом) себе оставляет 9, а производителю в награду за труд отдаёт одну.

Производитель очень хочет начать жить лучше. Он устал от нищеты. Он вдохновлён всякими бреднями про «повышение производительности труда». И он, напрягшись, вместо 10 пачек масла начинает вырабатывать 20. У него и труд стал интенсивнее, и рабочий день длиннее, и все прочие нагрузки выросли.

Распределитель, произведя учёт, говорит: «Эге, парень, да у тебя в два раза производительность выросла! Ты молодец, у тебя и зарплата в два раза вырастет!».

И, натурально, даёт производителю две пачки масла вместо одной. А себе вместо 9 забирает уже 18!

Разрыв в уровне жизни у производителя и распределителя не сокращается, а нарастает. Тот, кто рывком стал в два раза больше работать – относительно средних показателей жизни стал жить в итоге не лучше, а даже хуже – хотя ему, вроде бы, удвоили оплату труда…

***

Главное в теории СБОРКИ – у каждой сборки есть своя логика. И главное – понять, установить ЦЕЛЬ сборки, которая ведётся при твоём участии. Потому что как и вы для сборки – и сборка для вас может быть:

1)Лично полезной

2)Не имеющей к вам никакого отношения

3)Вредной и разрушительной.

Главное понять – что действующие силы собирают и зачем они именно это собирают.

Без понимания целей и логики той сборки, в которую вас вовлекли – жить достойно не помогут человеку ни трудолюбие, ни изобилие сырьевых ресурсов, ни текущая конъюнктура рынков (в которой высокие цены на сырую нефть – сменяются “вдруг” низкими) .

Собирать жизнь могут ДЛЯ вас, ПОМИМО вас и ПРОТИВ вас. В последнем случае всякий успех сборки – означает для вас не повышение доли, личного пая в деле, а наоборот, провал, погибель.





[1] Цит. По «Парламентская газета», https://www.pnp.ru/politics/2017/02/16/pridnestrovcam-budet-proshhe-stat-rossiyanami.html

[2] В обоих смыслах приставки «евро»: и как европейскую, и как еврейскую.



