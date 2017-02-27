Т-90МС вытесняет «Абрамсы» с Ближнего Востока

Почему арабы отдают предпочтение не американским, а российским танкам.

Глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил, что проходящая в ОАЭ выставка вооружения и военной техники IDEX-2017 принесла успех российским производителям танков. Представители одной из ближневосточных стран заявили о намерении заключить крупный контракт на приобретение танков Т-90МС. При этом страна, решившая усилить свои сухопутные силы российской бронетехникой, не называется.

Впрочем, успех был вполне прогнозируемым. И он основан как на техническом совершенстве танка, так и на эффективной маркетинговой политике, которую проводят Минпромторг и концерн Уралвагонзавод. Работа с клиентами идет адресная. Именно этот танк в течение двух последних лет проходил испытания в нескольких ближневосточных странах. В последний раз — на полигоне Кувейта.

Теперь начинается сбор «обильного урожая». Мантуров сообщил журналистам в Абу-Даби, что в декабре прошлого года еще одна ближневосточная страна подписала контракт на поставку Т-90МС.

Но маркетинговая политика бессильна, если предлагаемый продукт не в состоянии бороться с конкурентами по части качества. Важнейшую роль тут играет еще и стоимость продукта. У российской бронетехники эти два параметра сбалансированы. Именно поэтому российские танки занимают больше половины мирового рынка, где присутствуют еще и американцы, немцы, израильтяне, японцы, французы, китайцы. При этом покупатели руководствуются не принципом «дешево и сердито», а критерием «высококачественно и доступно».

Т-90МС — совсем новый танк, несмотря на то, что базовая модификация Т-90 пришла в бронетанковые войска еще в начале 90-х годов. С тех пор Уралвагонзавод неоднократно модернизировал машину, повышая ее боевые качества: бронезащиту, огневую мощь и ходовые качества.

В 2004 году Уралвагонзавод начал модернизацию версии Т-90А. В результате через три года в армию пришел самый эффективный в российской армии на сегодняшний день основной боевой танк Т-90АМ. В 2011 году на выставке вооружений в Нижнем Тагиле был представлен его экспортный вариант — Т-90МС.

Рассматривая этот танк, будем все же приводить характеристики ОБТ «для внутреннего пользования» — Т-90АМ, а затем указывать на отличия экспортного варианта. Потому что сравнивать придется с американским танком «Абрамс», который стоит на вооружении Сухопутных войск США и имеет не только максимальный состав оборудования и вооружения, но и мощную рекламу.

Итак, российский ОБТ значительно легче американского — 48 тонн против 63 тонн у последней модификации М1А2. Это существенно влияет на ходовые качества. И тут «Абрамса» не спасает даже более мощный двигатель — 1500 л.с. против 1130 л.с. у Т-90АМ. Российский танк имеет меньший на 30% объем, благодаря чему менее уязвим при обстреле.

И экипаж у «россиянина» на 1 человека меньше за счет использования автомата заряжания пушки. И это не просто экономия пространства танка, но и повышение боеспособности. Американскому заряжающему невозможно сравниться с российским автоматом по скорости и четкости действий. Что сказывается на скорострельности орудия.

Т-90 оснащен гладкоствольной пушкой калибра 125 мм, у «Абрамса» пушка 120 мм калибра немецкой компании «Рейнметалл», которая является законодательницей артиллерийской моды в странах НАТО. Однако пушка нескольку устаревшая. Немцы на своих «Леопардах» устанавливают новейшую модификацию орудия — L/55.

Номенклатура «обычных» боеприпасов схожая. У обоих танков боекомплект может включать бронебойные оперенные подкалиберные снаряды (БОПС) с сердечником из обедненного урана, кумулятивные, бетонобойные и осколочно-фугасные снаряды. И мощность у них примерно одинаковая. Российский БОПС 3БМ-48 «Свинец» имеет бронепробиваемость, равную 600 мм. У лучших американских боеприпасов этот показатель несколько выше — 700 мм.

Однако существенная разница в огневой мощи наблюдается, если учесть возможность стрельбы из пушки российского танка противотанковыми управляемыми ракетами «Рефлекс-М». У «Абрасмса» такой возможности нет, немцы, сделавшие пушку, этого не предусмотрели. Так вот, у этой ракеты бронепробиваемость составляет 900 мм, а дальность стрельбы равна 5000 метров. Это означает, что при столкновении танков Т-90 будет целых 1,5 километра вести стрельбу, не встречая огневого сопротивления «Абрамса». Поскольку пушка «Абрамса» имеет дальность, равную 3500 метров. При этом американец окажется уязвимым даже при первом попадании «Рефлекса-М», поскольку толщина его лобовой брони равна 650 мм. И даже целостность башни (лобовая броня равна 940 мм) окажется под угрозой.

При сравнении огневой мощи танков также необходимо учитывать, что пассивные снаряды теряют свою энергию в процессе полета. Бронепробиваемость БОПСов указывается на дистанции в 2 километра. На расстоянии же трех километров американский бронебойный снаряд уже не сможет пробить броню толщиной в 500 мм.

Оба танка имеют динамическую защиту брони. Она представляет собой внешние навесные пластины, каждая из которых подрывается при приближении снаряда, уменьшая тем самым его разрушающее действие.

А вот активную защиту имеет только Т-90АМ. В ней частично используются узлы комплекса активной защиты «Афганит», который в полной комплектации устанавливается на перспективный танк Т-14 «Армата». Усеченный «Афганит» способен не только ослеплять лазером головки самонаведения управляемых боеприпасов противника, но и подрывать отстреливаемыми гранатами приближающиеся снаряды. У «Афганита» есть и еще масса функций по борьбе с минами, по выставлению противолокационной завесы, по отражению атак с воздуха. При этом он оснащен настолько мощной РЛС, которая имеет значительные технические тайны, что «Афганит» запрещено экспортировать.

В экспортном варианте танка — Т-90МС — по желанию заказчика может устанавливаться КАЗ «Арена-Э». У нее тот же принцип действия, но более ограниченная функциональность.

Однако при всех несомненных достоинствах комплексов активной защиты они имеют и недостаток. Из-за того, что танк всеракурсно отстреливает гранаты навстречу приближающимся боеприпасам неприятеля, нахождение своих бойцов в радиусе 30 метров от танка крайне опасно для их жизни.

Основные отличия экспортного варианта заключаются либо в использовании оборудования, разрешенного к экспорту, вместо стандартного для Т-90АМ, либо в предоставлении заказчику решать, исходя из стоимости, устанавливать или нет на танк те или иные системы. Самые щедрые заказчики получают танк, мало чем отличающийся от ОБТ Сухопутных войск России.

На постоянно возрастающее доверие к российским ОБТ работает и сравнительная статистика потерь Т-90 и «Абрамсов». В Сирийской армии воюет значительное количество Т-90А — это предыдущая модификация. И подбит, но не уничтожен всего лишь один танк — боевики применили против него американский ПТРК TOW. Причем это было связано не со слабостью танка, а с низкой подготовкой сирийских танкистов и наплевательским отношением к инструкциям.

Во-первых, у танка была отключена система оптико-электронного подавления «Штора-1», которая ослепляет ракеты противника и уводит их в сторону от цели. Во-вторых, были открыты люки. И ударная волна от разрыва американской ракеты затекла через открытый люк в забронированное пространство танка. Контуженный наводчик-оператор в стрессовом состоянии выскочил из танка. Его «примеру» последовал весь экипаж. Работоспособный танк перешел к боевикам.

По «Абрамсам» статистика иная. Они, конечно, больше участвовали в сражениях в Ираке (дважды) и в Афганистане, но удельный процент потерь у них несоизмеримо выше. В период вторжения американских войск в Ирак в 2003 году было потеряно 80 «Абрамсов». Это из 1135 использовавшихся. Что же касается выведения танков из строя, как за счет обстрела, так и по причине серьезных поломок основных узлов и систем, то тут картина просто невероятная. В конце 2004 года в США из Ирака для ремонта в заводских условиях были отправлены 530 танков.

Учитывая специфику поражения «Абрамсов», их модернизировали так, чтобы усилить бронезащиту. Но и это не слишком помогло. По различным данным, с осени прошлого года по нынешний день боевики ИГИЛ* уничтожили на севере Ирака от 30 до 47 ОБТ США.

При сравнительной оценке танков используется методика, которая учитывает основные характеристики — защиту, огневую мощь, подвижность и эксплуатационные характеристики. И качество того или иного танка может быть оценено в цифровом выражении. 4 года назад генеральный директор ВНИИтрансмаша Виктор Степанов, доктор технических наук, опубликовал результаты сравнения военно-технического уровня (ВТУ) различных модификаций Т-90 и «Абрамса». При этом за единичку ВТУ были приняты характеристики танка Т-90А. У «Абрамс» M1А2 в результате расчетов получилась тоже единичка. У М1А2 SEP — 1,32. У Т-90МС — 1,42. Оценка ВТУ для Т-90АМ не приводилась, но она, разумеется, выше, чем у экспортной модификации данной машины.

Вполне понятно, что у американцев свои методики. Потому что им необходимо продавать свои, а не российские танки.

http://svpressa.ru/war21/article/167054/