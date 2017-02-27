Сводки от ополчения Новороссии 27 февраля 2017

Украинская армия выпустила почти 400 снарядов и мин по ЛНР

За прошедшие сутки украинские силовики семнадцать раз нарушили режим прекращения огня. Об этом журналистам рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

«Обстрелам подверглись позиции наших подразделений в районе населенных пунктов: Логвиново, Лозовое, Калиновка, Калиново, Молодёжное и Сокольники. Несмотря на соглашения, подписанные в Минске, ВСУ применили 122-мм артиллерию, 120 и 82-мм минометы, БМП, гранатометы и стрелковое оружие. Всего по территории Республики было выпущено триста девяносто снарядов и мин», — сказал он.

К оглавлению | Источник: news-front.info

Ночные обстрелы городов ДНР: выпущена 131 мина, повреждены три многоэтажных дома

ВСУ накануне вечером обстреляли поселок Донецк-Северный на юге Ясиноватой, повреждено остекление трех многоэтажных домов. «Вчера около 18:40 украинские военные обстреляли поселок Донецк-Северный, было повреждено остекление четырехэтажных домов по улице Привокзальная № № 14, 16, 18», — сообщили ДАН в пресс-службе администрации города. В мэрии добавили, что данных о пострадавших не поступало. В общей сложности украинские подразделения с вечера выпустили 131 мину по окраинам Донецка, Ясиноватой, Дебальцево и югу Республики. «С 18:00 до полуночи украинская сторона обстреливала поселки Трудовские и Александровку на западе Донецка, территорию бывшего аэропорта, окрестности промзоны вблизи Ясиноватой, села Ленинское и Октябрь на юге страны», — сказал источник в силовых ведомствах ДНР. — По этим районам была выпущена 131 мина калибрами 82 и 120 мм». Кроме того, как отметил в беседе с корр. ДАН глава администрации села Саханка Игорь Подгорный, сегодня утром ВСУ открыли огонь по Коминтерново. По предварительной информации, имеются повреждения жилых домов, перебит газопровод и линии электропередачи.

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Колонна украинских «Градов» в Херсонской области движется в направлении на Мариуполь

Видео предоставлено Алексеем Журавко специально для News Front.

Короткое видео из снятое в поселке Раденск Херсонской области. На кадрах видно передвижение колонны РСЗО «Град» украинской армии. Ролик был снят 25 февраля 2017 года в 06:40.

«Человек, который мне прислал это видео, решил проводить колонну дальше и увидеть, куда она направляется. В колонне было 8 «Градов». Эта колонна дошла до развилки «Каховка-Мариуполь» и свернула на Мариуполь. На пути в Мариуполь одна из машин ВСУ сломалась, и автор ролика подошел к водителю, предложил помощь и спросил, куда они едут. Водитель «Града» ответил, что они едут в Мариуполь», — сообщил экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко.

К оглавлению | Источник: news-front.info

ЛНР: сводка за сутки с 25 на 26 февраля

Видео от Народной милиции ЛНР.

За сутки украинские каратели 15 раз нарушили режим прекращения огня в ЛНР, применив минометы калибра 120 и 82-мм, БМП-1,2, АГС, СПГ, РПГ и стрелковое оружие.

Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районах н.п. Сокольники, Логвиново, Калиновка, Калиново, Нижнее Лозовое, Кировск, Золотое-5.

К оглавлению | Источник: news-front.info

ДНР: в Ясиноватой повреждено три дома из-за обстрела ВСУ

Три многоквартирных дома получили повреждения в поселке Донецк-Северный в пригороде Ясиноватой в ДНР из-за обстрела со стороны украинских силовиков. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на администрацию города.

«В 19.30 (в воскресенье – ред.) был обстрел поселка Донецк-Северный. По улице Привокзальная повреждены три многоквартирных дома», — сообщили в администрации Ясиноватой.

К оглавлению | Источник: news-front.info

Киев стягивает «Грады» в Мариуполь

Киевские силовики стягивают в Мариуполь системы залпового огня «Град». Об этом сообщает экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко.



По его данным, у села Раденск Херсонской области местные жители сняли передвижение колонны РСЗО.





«Человек, который мне прислал это видео, решил проводить колонну дальше и увидеть, куда она направляется. В колонне было 8 машин с установками «Град». Эта колонна дошла до развилки «Каховка-Мариуполь» и свернула на Мариуполь. На пути в Мариуполь одна из машин ВСУ сломалась, и автор ролика подошел к водителю, предложил помощь и спросил: «Куда они едут?». Водитель «Града» ответил, что они едут в Мариуполь», — рассказал Журавко.

К оглавлению | Источник: voicesevas.ru

ВСУ 17 раз обстреляли позиции ЛНР за сутки

Киевские каратели за минувшие сутки 17 раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики. С направления поселка городского типа Луганское семь раз подвергся обстрелу район села Калиновка. Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС, стрелкового оружия. Также с направления Луганского киевские каратели четыре раза обстреляли район села Логвиново, применялись 82-мм минометы и вооружение БМП. Район поселка Молодежное дважды подвергся обстрелу из 120-мм и 82-мм минометов с направления села Катериновка. По району села Калиново с направления села Новозвановка киевские каратели вели огонь из 122-мм арторудий и СПГ. С направления Светлодарска из АГС обстрелян район села Лозовое. По району села Сокольники велся огонь из вооружения БМП с направления села Крымское. Читайте также: На Донбассе идут ожесточенные бои, ВСУ применяют минометы, артиллерию и бронетехнику

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Боевики «АТО» 17 раз нарушили «режим тишины» в ЛНР

Киевские силовики за минувшие сутки 17 раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР, пишет ЛИЦ.

С направления поселка городского типа Луганское семь раз подвергся обстрелу район села Калиновка. Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС, стрелкового оружия.

Также с направления Луганского киевские силовики четыре раза обстреляли район села Логвиново, применялись 82-мм минометы и вооружение БМП.

Район поселка Молодежное дважды подвергся обстрелу из 120-мм и 82-мм минометов с направления села Катериновка.

По району села Калиново с направления села Новозвановка киевские силовики вели огонь из 122-мм арторудий и СПГ.

С направления Светлодарска из АГС обстрелян район села Лозовое.

По району села Сокольники велся огонь из вооружения БМП с направления села Крымское.

К оглавлению | Источник: news-front.info

Как ОБСЕшники у ополченцев ночевали и чем это закончилось (ВИДЕО)

Полномочный представитель Луганской Народной Республики на переговорах в Минске Владислав Дейнего на днях посетил Донецк. Вместе с донецким журналистом Константином Долговым Дейнего проехался на городском троллейбусе и пообщался с дончанами. Когда разговор зашел о сотрудниках ОБСЕ, один из пассажиров рассказал Дейнего удивительную историю. Читайте также: На Донбассе идет ожесточенный бой, ВСУ применяют минометы, артиллерию и бронетехнику

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

В оккупированную Авдеевку направлен украинский спецназ (ФОТО)

В связи с «напряженной ситуацией» во временно оккупированной Украиной Авдеевке, в город направлено спецподразделение областной полиции КОРД. Об этом сообщил начальник областной полиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook в воскресенье, 26 февраля. «Сегодня уже в очередной раз для усиленного несения службы отправили в Авдеевку спецподразделение главка полиции Донетчины», — сообщил Аброськин. Читайте также: ВАЖНО: вооруженных неонацистов выгнали с территории Донецкой фильтровальной станции

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Госдеп обвиняет ополченцев в «нападении» на миссию ОБСЕ на Донбассе

Вашингтон «осуждает нападение на мониторинговую миссию ОБСЕ» на Донбассе и обвиняет ополченцев в «несоблюдении режима прекращения огня», говорится в сообщении госдепартамента США в воскресенье. «Мы осуждаем нападение в пятницу на специальную мониторинговую миссию ОБСЕ и конфискацию беспилотного воздушного транспортного средства SMM пророссийскими сепаратистскими силами», — говорится в сообщении. В связи с этим госдепартамент призвал «немедленно начать соблюдать перемирие, вывести все тяжелое оружие и позволить полный и беспрепятственный доступ экспертам ОБСЕ». Ранее глава Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Эртугрул Апакан осудил действия против наблюдателей миссии, у которых 24 февраля в городе Ясиноватая к северу от Донецка ополченцами был якобы изъят беспилотный летательный аппарат. Читайте также: «Переговоров с сепаратистами не будет», — представитель Киева в Минске

К оглавлению | Источник: rusvesna.su