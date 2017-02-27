Сирия, ИГИЛ, последние новости 27 февраля 2017

Турция назвала цель военной операции в Сирии (КАРТА)

По словам советника президента Турции, Анкара прекратит военную операцию в Сирийской Арабской Республике, когда будет взят город Манбидж. «Турция создает сейчас буферную 90-километровую зону. Анкара пытается вернуть свое присутствие там. Как только Манбидж будет взят, Турция остановится в своей операции в Сирии», — заявил Ильнур Чевик. Манбидж, расположенный на севере САР, стоит на транспортной артерии, соединяющей турецкую территорию со «столицей» ИГИЛ* Раккой. Читайте также: Кровавый теракт в Аль-Бабе: убиты и ранены 130 протурецких боевиков (ФОТО, ВИДЕО 18+) manbidzh_siriya_karta.jpg * запрещенная в РФ террористическая группировка

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Рельсовая война

В районе турецкого Диярбекира, неизвестные подорвали железнодорожный состав с цистернами. http://www.haberturk.com/gundem/haber/14 06685-diyarbakirda-patlama – по ссылке есть видеоНи курды из РПК, ни халифатчики, ответственность за взрыв пока не взяли. О жертвах пока так же не сообщалось.

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В Турции рассказали, когда завершат спецоперацию в Сирии

Турция завершит свою военную операцию в Сирии после взятия Мембиджа и создания вокруг нее зоны безопасности. Об этом заявил советник президента Турции Ильнур Чевик, пишет Интерфакс.

«После того, как Мембидж будет взят, арабское население вернется туда, 90-километровая зона будет достигнута, Турция остановит свою операцию в Сирии», — сказал Чевик на конференции «Отношения Турции и России: от периода напряженности к укреплению сотрудничества» в понедельник в Москве.

Он добавил, что «Турция продолжит наступление на Мембидж.

«Турция старается создать там 90-километровую зону безопасности. 85% территории Мембиджа и окрестностей контролируются боевиками курдского демократического союза. Турция сейчас будет делать все, чтобы вернуть туда арабское население, очистить от боевиков», — заключил он.

Советник Эрдогана также подчеркнул важность сотрудничества Москвы и Анкары в борьбе с терроризмом, что, по его словам, укрепило безопасность в самой Турции. Ильнур Чевик подтвердил важность российского присутствия в Латакии для сохранения стабильности в регионе.

«Латакия для нас никакая не проблема. Латакия всегда была при (президенте Сирии Башаре) Асаде. Поскольку Россия для нас — дружественная держава, мы не имеем никаких претензий к военной базе в Латакии. Наоборот, мы считаем, что присутствие российских войск там важно, чтобы укреплять стабильность региона», — сказал Чевик.

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В Самарской области задержан боевик ИГИЛ

Сотрудники российских спецслужб задержали в Самарской области сторонника ИГИЛ, который готовил теракт против силовиков. «В поселке Усть-Кинельском Самарской области в результате оперативно-боевого мероприятия сотрудниками ФСБ задержан 20-летний гражданин России, новообращенный мусульманин. Он был завербован в интернете эмиссарами запрещённой в России международной террористической организации «Исламское государство», — цитируют РИА Новости сообщение собственного источника в силовых структурах области. Отмечается, что подозреваемый планировал взорвать служебный автомобиль с полицейскими, с тем, чтобы завладеть их оружием для продолжения террористической деятельности. На эти цели вербовщики перечислили мужчине 20 тысяч рублей на приобретение компонентов для изготовления взрывного устройства. Инструкцию по его изготовлению завербованному мусульманину выслали из Сирии. В ходе обыска в доме молодого человека было найдено взрывчатое вещество массой 500 гр в тротиловом эквиваленте, а также кустарный детонатор и поражающие элементы. Источник в силовых структурах особо подчеркнул, что теракт новообращенный сторонник ИГИЛ* собирался приурочить к праздничной дате, чтобы его действия вызвали большой резонанс. * Запрещенная в РФ террористическая организация

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Сирия должна сама определить свое будущее — МИД РФ

Россия считает, что только сирийский народ без вмешательства извне может определить свое будущее, включая судьбу президента Башара Асада.

Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов, пишет РИА Новости.

«Считаем, что только сирийский народ без вмешательства извне может определить свое будущее, это относится и к судьбе президента Башара Асада «, — заявил Богданов в ходе конференции «Ближний Восток: когда наступит завтра?», организованной международным дискуссионным клубом «Валдай».

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Наступление на Пальмиру. 27.02.2017

Коротко о развитии наступления САА на Пальмиру.К 27 февраля, сирийская армия продолжила продвижения вдоль трассы Тияс-Пальмира, расширяя зону контроля к северу и югу от дороги. На севере, после занятия нефтяных полей Джихар и Хайан, продолжились бои в направлении нефтяного поля Джазал. Армия восстанавливает разрушенные и оставленные в декабре опорные пункты к северу от дороги, которые должны обеспечить прикрытие флангов. Противник достаточно предсказуемо отошел на линию Хувайсис-Джазал, опираясь на которую он рассчитывает оказывать давление на растянутый фланг САА.Сирийское командование достаточно резонно пытается расширить территорию выступа вытянутого к Пальмире, чтобы снизить последующие риски связанные с фланговыми угрозами ключевой трассе снабжения, поэтому продвижение к основной оборонительной "линии" Халифата вполне напрашивается. Аналогичные действия предпринимаются и к югу, где армия вчера заняла высоту 939, контроль над которой должен обеспечить южный фланг группировки наступающей к перекрестку к западу от города.После занятия высоты, развернулись бои за сам перекресток, установление контроля над которым, позволит армии развить наступление на северо-восток, с целью овладения высотами, находящимися к северу от города. В прошлом году, именно занятие этих высот, привело к тому, что "черные" начали отводить войска из Пальмиры. В декабре 2016, потеря позиций на этих высотах так же предопределила поражение сирийцев. Полагаю, что в марте бои за эти высоты будут ключевыми для освобождения Пальмиры, которое вполне может состоятся уже в следующем месяце. Для выхода на ближние подступы к Пальмире после декабрьского отступления, сирийской армии понадобилось чуть более двух месяцев.Стоит отметить, что помимо ударов ВВС Сирии и ВКС РФ, в районе Пальмиры наносят авиаудары и американские самолеты.Например, согласно отчету за 25 февраля, в районе Пальмиры было нанесено 7 авиаударов, в ходе которых было уничтожено 3 танка, 2 тачанки и несколько бензовозов.Так же стоит напомнить, что наступление САА активно поддерживается группой российских ударных вертолетов.Ниже, фотографии (Пальмира, Тияс, Восточный Хомс)На авиабазе Тияс.Немецкие противотанковые ракеты. Авиабаза Тияс.Уничтоженная техника Халифата.Российские и иранские военные советники в районе Пальмиры.Мины замаскированные под булыжники.

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Саперы из РФ продолжают обезвреживать Алеппо

Российские саперы продолжают помогать в разминировании восточного Алеппо, ежедневно выезжая на самые сложные объекты, чтобы мирные жители могли вернуться в свои дома, сообщил журналистам заместитель начальника российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии по городу Алеппо Андрей Котенок.

«Несмотря на то, что мы провели первый выпуск сирийских саперов, их все равно не хватает, поэтому на самые сложные задачи мы выезжаем сами взводом разминирования, — рассказал он. — Необходимо наиболее быстро обезвредить от мин районы для того, чтобы можно было быстро расчистить завалы. Это самая важная сейчас задача, потому что людям негде жить».

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Названо главное оружие РФ против «варварских акций экстремистов» в Сирии

Организаторы терактов в Сирии стремятся посеять страх и подорвать попытки урегулирования сирийского кризиса политическим путем. Оружием против этого будет максимально плотное взаимодействие стран-союзников в рамках межсирийского диалога. Так прокомментировали эксперты реакцию МИД РФ в связи с терактом в сирийском городе Хомсе, в результате которого накануне погибли как минимум 35 человек.

Террористы стараются посеять страх

«Любой террористический акт, любая военная преступная акция, так или иначе, дестабилизирует ситуацию, разумеется. Цель любого теракта – посеять страх и добиться своих целей через запугивание. Таким образом террористы, как они считают, показывают свою силу», – рассказал в беседе с журналистом политолог-востоковед Антон Хащенко.

Ранее МИД РФ дало свою оценку событиям, произошедшим накануне в сирийском городе Хомсе. Смертники запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» подорвали себя возле зданий госбезопасности и службы военной разведки. В результате теракта погибли как минимум 35 человек, включая командующего отделением безопасности армии по провинции Хомс генерала Хасана Даабуля. В российском внешнеполитическом ведомстве заявили о необходимости строго наказания для заказчиков, организаторов и спонсоров этого преступления.

По мнению экспертов, единственно возможное противодействие дестабилизирующему влиянию террористических актов может оказать лишь продуктивный переговорный процесс по урегулированию обстановки в Сирии и достижение участниками переговоров консенсуса по координации своих действий в борьбе с террористами. Это позволит организовать наступление на сирийских боевиков широким фронтом, что лишит их шанса совершить прорыв по какому-либо из направлений.

Продолжать диалог и атаковать ИГ широким фронтом

«Единственная возможность противодействовать этому сейчас – садиться за стол переговоров и договариваться, обсуждать пути совместного урегулирования кризиса. Разговаривать со всеми сторонами, заинтересованными в мирном разрешении конфликта. Причем не только в рамках астанинского формата, но и в рамках Женевы тоже. Здесь актуальны любые доступные форматы. Не стоит концентрироваться на одном из них, говоря, что какая-то площадка хуже, какая-то – лучше. В данном случае мы имеем дело с ситуацией, когда уместно использование всех возможных площадок и форматов. Если есть возможность сесть и договориться в любом городе мира и в любом формате – бога ради», – говорит Антон Хащенко.

ВКС РФ под личным руководством министра обороны Сергея Шойгу участвуют в антитеррористической операции в Сирии с сентября 2015 года по просьбе президента САР Башара Асада. На данный момент Россия – единственная страна, чьи войска находятся на территории Сирии легально.

С начала 2017 года борьба с террористами «на земле» при активном участии России перешла и в дипломатическую плоскость. В рамках астанинского формата союзники по мирному урегулированию сирийского кризиса ведут плотные многоэтапные переговоры, проводят встречи с представителями сирийской оппозиции и предлагают возможные варианты разрешения конфликта. Кроме того, якорные участники астанинского формата – Россия, Турция и Иран – договорились о предельной координации своих действий в Сирии во избежание трагических случайностей и ради более плотной атаки на террористов.

Мария Белкина

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Армия Сирии вернула под контроль высоту на подступах к Пальмире

Сирийская армия при поддержке союзных отрядов ополчения выбила боевиков террористической группировки «Исламское государство»* со стратегически важной высоты к юго-востоку от Пальмиры.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на САНА.

Согласно этим данным, к вечеру воскресенья военные установили контроль над высотой 939,5, которая является господствующей в горном районе Эль-Хаяль.

По словам собеседника агентства, боевики потеряли значительную часть живой силы, а также множество единиц военной техники.

На прошлой неделе сирийская армия взяла под контроль стратегически важный перекресток в пяти километрах от Пальмиры. Закрепившись у комплекса автошколы, военные используют этот район как плацдарм для освобождения от террористов близлежащих высот. Как только эта задача будет выполнена, стратегически важная транспортная авторазвязка на подступах к городу будет полностью зачищена от бандформирований.

*Данная организация признана Верховным судом РФ экстремистской, её деятельность на территории России запрещена.

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ВАЖНО: Армия Сирии освобождает от ИГИЛ город у Аль-Баба и вступает в бой с турецкими войсками (КАРТА)

Армия Сирии берет под контроль 4 населенных пункта под Аль-Бабом и сталкивается в бою с турецкими войсками. Воскресным утром спецназ «Тигры» освободил город Тадеф после тяжелых столкновений с силами ИГИЛ*. Сирийская авиация и артиллерия, а также самолеты ВКС РФ за прошедшую неделю буквально засыпали этот населенный пункт снарядами и бомбами, тем самым проложив путь для бойцов Tiger Force, пробивающихся в город. Десятки боевиков ИГИЛ были убиты в ходе боев, и саперы приступили к разминированию. Вечером в воскресенье Сирийская Арабская армия освободила еще два селения от террористов в восточной части провинции Алеппо. Штурмовая бригада Tiger Force взяла под контроль населенные пункты Нбата Кбера (Тафрият аль-Кабира) и Нбата Сджера (Кирбат АДГ Диб). Таким образом правительственные войска находятся всего в 8 километрах от курдских ополченцев («Сирийских демократических сил» — SDF), удерживающих позиции под городом Манбидж. В это время на окраине Аль-Баба вспыхнули боестолкновения между армейцами и протурецкими боевиками «Щита Евфрата». Турецкие войска поддержали огнем своих подопечных. В Вооруженных силах Турции заявили, что в этих боях погибли 22 сирийских солдата вокруг городка Тадеф, но сирийские военкоры заявляют, что эти цифры очень сильно преувеличены. Бойцы Сирийской армии в Тадеф находятся всего в одном километре от Аль-Баба и могут использовать Тадеф в качестве стартовой площадки в направлении протурецких сил, которые удерживают бывший оплот ИГИЛ, пишет арабское агентство AMN. В настоящее время не ясно, получат ли войска приказ атаковать турок в Аль-Бабе или будут выполнять другие задачи. Читайте также: Крепость ИГИЛ в Алеппо — Аль-Баб пала под ударами турецких сил (+ВИДЕО, ФОТО, КАРТА) *запрещенная в РФ террористическая организация

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Армия САР и ВКС берут ИГИЛ в клещи: взята ключевая высота у Пальмиры (ФОТО, КАРТА)

Сирийская армия при поддержке ВКС России отбила у ИГИЛ самую высокую стратегическую высоту под Пальмирой в воскресенье. После достижения предгорий Джабал Хаял в пятницу солдаты САА прорывались к вершинам этих холмов. После взятия этой важной горы (известная как холм 939,5) войска получают огневой контроль над Пальмирским треугольником и юго-западной частью самого города Пальмира. Сообщается, что здесь банды понесли большие потери. Кроме того, Вооруженные силы САР также очистили от боевиков район карьеров к северо-западу от древнего города. Армия берет врага в клещи, что делает эту операцию во многом подобной маневру победного наступления на Пальмиру, начатого в марте 2016 года. Российская военная авиация играют очень большую роль в зачистке этой местности от боевиков ИГИЛ*, уничтожая их фронтовые позиции, а также обеспечивая сирийцам необходимую огневую поддержку. Атаки САА на этом направлении очень успешны, армейцы все ближе к своей цели — возврату древнего города под контроль. Наступление ведет обученный русскими военными 5-й Легион и 18-я танковая дивизия, их поддерживают ополченцы «Военного щита» и Сил Национальной обороны. Известно и о присутствии военных советников. Дополнительные подкрепления должны прибыть в ближайшие дни, и правительственные войска будут полностью готовы для полномасштабного штурма Пальмиры. Напомним, что террористы ИГИЛ повторно захватили Пальмиру в декабре 2016 года после молниеносного наступления, в котором участвовало большое количество переброшенных на восток провинции Хомс джихадистов. Как ранее сообщала «Русская Весна», Пустыня под Пальмирой завалена трупами и техникой ИГИЛ: Армия Сирии и ВКС России быстро приближаются к городу (ВИДЕО, ФОТО 18+). Читайте также: Охота на ИГИЛ: Кадры точных атак «Ночных охотников» Ми-28 у Пальмиры — вид из кабины (ВИДЕО) * Запрещенная в РФ террористическая организация. На фото: сирийские военные недалеко от пальмирского треугольника.

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Сирия: террористы обстреляли район Дамаска рядом с посольством РФ

Район Мазраа в Дамаске, где расположено посольство России, подверглось минометному обстрелу со стороны боевиков.

Два снаряда разорвалось близ территории дипмиссии РФ, пострадавших и раненых нет.

По словам военнослужащих сирийской армии, огонь велся со стороны Джобар, которая находится под контролем боевиков «Ахрар аш-Шам» и «Джебхат ан-Нусра» (запрещены в РФ).

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