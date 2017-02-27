Самая «успешная» бомбардировка Второй мировой

Во время Второй мировой Германия не имела стратегической авиации. СССР её имел, но Сталин не отдавал приказа ровнять города с землей. Американцы и англичане и имели стратегическую авиацию и не особо мучаясь угрызениями совести отдавали приказы на уничтожение целых городов. Наиболее известным ударом союзной авиации стало уничтожение Дрездена 13-15 февраля 1945 года. Однако была ещё одна бомбардировка, где слово «успех» надо обязательно взять в кавычки, потому, что в ходе этого авианалета погибла треть населения города. И это случилось всего за 16 минут. Название города – Пфорцхайм.

(Благодарность за перевод Константину Шашкову)

Источник: https://www.welt.de/

«В течение 16 минут погиб каждый третий житель Пфорцхайма»

23 февраля королевские ВВС атаковали город Пфорцхайм. Если рассматривать в сравнении, то это было самый успешная конвенциональная бомбардировка всех времён: 31,4% населения города погибли.

Огненный шторм оставил после себя лишь дымящиеся развалины. Согласно регистрационной службе погибло 7630 человек, другие 12 647 считались пропавшими на длительное время.

Источник: picture alliance / dpa

В городском архиве Пфорцхайма сохранились фотографии из газет. Среди них: Взгляд с индустриального дома на юг, в центр города (1945)

Источник: Городской архив Пфорцхайма

Внутри разрушенной городской евангелической церкви на Lindenplatz (1946)

Источник: Городской архив Пфорцхайма

Надгробные кресты вокруг Пфорцхайма (1946).

Источник: Городской архив Пфорцхайма

Разбор завалов в бассейне имени Эммы Егер (1946)

Источник: Городской архив Пфорцхайма

Рынок на Turnplatz, в 1949 году всё ещё существовали такие картины

Источник: Городской архив Пфорцхайма

Ничего не указывало на грядущую беду. И хотя в Пфорцхайме 23 февраля 1945 года многократно выли сирены, предупреждающие о воздушной тревоге, однако это была ложная тревога. Последнее предупреждение было в 17:45.

Естественно, что люди, живущие в городе, расположенном в 25 км юго-восточнее Карлсруэ, были озабочены: На другой стороне Рейна закрепились французские и американские войска; это были всего лишь вопрос времени, когда они переправятся через реку.

Но ещё сильнее был страх перед голодом. Хотя газета «Pforzheimer Anzeiger« утром сообщила: на рынках были выданы дополнительно на человека 250 грамм «мелкой рыбы», в основном сардины. Это была компенсация для людей, дома которых были разрушены бомбами — к тому времени Пфорцхайм уже пережил 3 небольших авианалёта, в которых погибло 250 человек.

К этому времени уже было принято решение о разрушении города. На утренней планёрке британское командование ВВС на базе High Wycombe, в лице маршала Артура Харриса, назвало преимущественной целью для грядущей ночи: «Yellowfin«, внутреннее кодовое название города Пфорцхайма /название города переводится как жилище, дом или домашний очаг у ворот, в городе существовала и существует ювелирная промышленность и производство наручных часов/.

Разрушение застроенных частей города, индустриальных построек и ж/д инфраструктуры.

Согласно официальному приказу о налёте, который был принят в 10:25, целью налёта было «разрушение застроенной части города, а также примыкающие индустриальные строения и ж/д инфраструктуры». Налёт совершили 378 самолётов, из них 368 были бомбардировщиками, снаряжёнными 730 тоннами бомб и 820 тоннами зажигательных бомб.

Эта смесь себя показала: В плотно застроенном старом городе должен быть вызван огненный шторм. Вне рамок «Area bombing Directive«, принятой в 1942 году, Пфорцхейм считался законной целью. Один из членов команды передовой машины позднее вспоминал об устном приказе: «Мы должны разбомбить Пфорцхайм, он является центром производства часов и приборов управления для ракет V2. Во всяком случае, нам так сказали».

Действительно, на многих маленьких часовых фабриках города производилась точная механика, среди прочего — взрыватели и навигационные системы. Именно поэтому Пфорцхайм в 1943 году находился в приоритетном списке немецких целей британцев на втором месте, однако позже, в мае 1944 года он был переведён на третье место.

Более важными в начале 1945 года считались фабрики по производству гидрогена, заводы по производству самолётов, базы подводных лодок и транспортные структуры на Востоке Германии, чтобы поддержать продвижение Красной Армии. Ничего этого в Пфорцхайме не было.

Сирены в городе завыли снова вечером в 19:45: Отвлекающие манёвры бомбардировщиков, создание помех радару и отвлекающие переговоры по радиосвязи сработали прекрасно. Уже через 4 минуты маркирующие бомбардировщики были над городскими кварталами, где они обнаружили идеальные условия для налёта.

Таким видели британские лётчики налёт на Пфорцхайм

Источник: Wikipedia/Imperial War Museum; IWM Non-Commercial Licence

Кольцо из светящихся бомб

В 19:53 пилоты бомбардировщиков Lancaster увидели с расстояния около 40 км прекрасное кольцо из жёлтых светящихся бомб, в середине было зелёное свечение: Более точно не был помечен перед нападением ни один немецкий город. Через одну минуту начался ужас. Сначала 24 Lancaster сбросили фугасные бомбы. На земле со многих домов сорвало крыши.

Затем последовали ещё три волны, которые длились по две минуты с интервалом в две минуты, в общей сложности бомбы сбросили 340 тяжёлых бомбардировщиков. У всех на борту были фугасные и зажигательные бомбы, некоторые имели взрыватель замедленного действия. Оставшиеся самолёты кружили над городом, помечая светящимися бомбами новые цели для следующей волны. В 20:10 упали последние бомбы, однако на земле усилился ужас: единичные зажигательные бомбы весом в 2 кг, заполненные термитом — порошком, представляющим из себя смесь лёгких металлов, стали причиной более чем 400 000 очагов возгорания.

Пламя сжирало бревенчатые дома центральной части города. Жители города по большей степени находились в импровизированных убежищах — настоящих бункеров в Пфорцхайме не было. Лишь 20 частично готовых штолен и около 70 общественных помещений в укреплённых подвалах стабильных общественных зданий.

В эту ночь в городе находилось почти 60 000 человек. Они пережили ад. Почти все дома полностью сгорели, во многих подвалах было невыносимо жарко. Люди пытались бежать и попадали под сильный ветер, который дул в узких улочках. Сотни людей искали спасения на берегу реки Энц. Однако в некоторых местах вода в реке была настолько горячая, что они получали ожоги. Во многих подвалах отчаявшиеся люди вдыхали угарные газы, теряли сознание и задыхались через несколько часов.

На следующий день над руинами города висел едкий дым. Всё ещё полыхали мелкие пожары, но больших пожаров уже не было. Остатки домов дымились. «Рано утром я вернулась назад в Пфорцхайм», вспоминает одна свидетельница: «На торговой площади я видела на земле мёртвых. Они были ужасно изувечены, они съёжились как куклы. Мать, которая защищая, держала на руках своего ребёнка — обе сгорели. Кошмар.»

«Во всём городе не было ни одного дома, пригодного для жилья» — слова выжившего в этом аду Фридриха Адольфа Катца.

Ужас невозможно было описать словами. Пфорцхайм больше не существовал. Около 260 гектаров города были разрушены, они были покрыты пеплом и дымящимися руинами. «Во всём городе не было ни одного дома, пригодного для жилья», написал Фридрих Адольф Катц, руководитель филиала Deutschen Bank, противник нацистов и первый бургомистр Пфорцхайма после войны.

Согласно описи 1939 года, в Пфорцхайме проживало 79 000 жителей. Налёт испытали на себе 3/4, остальные были призваны в вермахт или отсутствовали по другим причинам. Кроме этого, в городе было по меньшей мере 3000 иностранцев. Официально до 1954 года, в качестве погибших, были зарегистрированы 7630 человек. остальные 12 647 считались пропавшими. Подавляющее большинство из них были погребены как можно скорее в братских могилах, чтобы обуздать угрозу распространения болезней. Согласно свидетелям, многие трупы полностью сжигали огнемётами на местах. По оценке администрации города, вечером 23 февраля 1945 года погибло 17 600 человек. Это составляло 31,4% населения в тех частях города, которые подверглись бомбардировке. Ни один немецкий город, по отношению к числу жителей, не понёс такие высокие потери.

Почему город был разрушен? Нападение не имело никакого смысла с военной точки зрения. Производство запалов и навигационных систем было единственной причиной. Британский военный историк Ричард Овери назвал бомбардировки начала 1945 года «сорвавшимся с поводка ураганом». Он был «безошибочно карательным по своему характеру и бессильным в своём охвате». Точнее не скажешь».

Источник: nstarikov.ru