Российский спецназ. Русское искусство самообороны. Система Кадочникова

На протяжении многих лет русское искусство самообороны незаслуженно обесценивалось, между тем как азиатские единоборства параллельно возводились на пьедестал почёта: считалось, что "импортное" гораздо эффективнее и лучше, чем наше, отечественное. Однако, Алексею Кадочникову удалось буквально возродить из пепла несправедливо забытые традиции — и создать оригинальную систему, по праву получившую его имя.Система Кадочникова проста и доступна по своей природе любому: это обусловлено тем, что в ней используются базовые принципы механики, известные всем ещё со времён школьной скамьи (в частности, использование рычагов).Один из основополагающих принципов системы Кадочникова — не отвечать грубой силой на грубую силу, но, напротив, держать дистанцию, чтобы иметь возможность контролировать атаку соперника. Сам основатель этого боевого искусства не раз утверждал, что техники данной системы придутся очень кстати лётчику, разведчику — и всем тем, кто может быть застигнут противником врасплох, и будет вынужден обороняться, используя минимальные энергозатраты.