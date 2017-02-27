Главная » Видео, Война миров, Вооруженные силы

Российский спецназ. Русское искусство самообороны. Система Кадочникова

17:52. 27 февраля 2017 Просмотров - 390 2 коммент. Опубликовал:

На протяжении многих лет русское искусство самообороны незаслуженно обесценивалось, между тем как азиатские единоборства параллельно возводились на пьедестал почёта: считалось, что "импортное" гораздо эффективнее и лучше, чем наше, отечественное. Однако, Алексею Кадочникову удалось буквально возродить из пепла несправедливо забытые традиции — и создать оригинальную систему, по праву получившую его имя.Система Кадочникова проста и доступна по своей природе любому: это обусловлено тем, что в ней используются базовые принципы механики, известные всем ещё со времён школьной скамьи (в частности, использование рычагов).Один из основополагающих принципов системы Кадочникова — не отвечать грубой силой на грубую силу, но, напротив, держать дистанцию, чтобы иметь возможность контролировать атаку соперника. Сам основатель этого боевого искусства не раз утверждал, что техники данной системы придутся очень кстати лётчику, разведчику — и всем тем, кто может быть застигнут противником врасплох, и будет вынужден обороняться, используя минимальные энергозатраты.

Метки: Вооружённые силы России, рукопашный бой, самооборона, спецназ России
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Огневая и тактика в российской армии: другой взгляд
...: для гражданских – самооборонные, для полицейских – полицейские... спортивное фехтование нивелировало искусство владения мечом». (Смеётся... сотрудники полицейского спецназа одной из ...стрелковом оружии русского, советского и российского производства механические...
Плоды Ленинской нац.политики – этническая война против русских (1 часть)
... защитить российских инородцев от нашествия того истинно русского человека,...-технического прогресса, всех искусств и культурных творений, ...В микрорайонах формируются отряды самообороны, а наутро 15 ... А.В. «Неизвестная война Спецназа» «Май - июнь 92-...
Идеологическое вооружение для собственной защиты
...вклад русских в различных творческих сферах свободного мира: философии, искусстве ...прямому заказу российских органов спецпропаганды многочисленные телесериалы о спецназе, о ... государственных преступников — это вынужденная самооборона, когда их — это грязные...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 19 марта 2016
..., здание факультета искусств, где расположен ... курдской народной самообороны. Любовно пестуемое...Восточная Гута) российскими военными была доставлена...«Тимур», специально для «Русской Весны» *, ** Запрещенная...авиаударов бригада сирийского спецназа «Тигры» при...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 25 января 2016
...все тонкости снайперского искусства. В ролике ...курдских отрядов народной самообороны в регионе ... об отправке спецназа было принято .... *запрещенные в Российской Федерации террористические группировки....«Тимур», специально для «Русской весны» * Запрещенная в...
Новости Украины и Новороссии 13 февраля 2016
... Житомир" и "Самооборона", частично заблокировала пропуск... центрального правления российского Союза ветеранов ... парк произведений искусства из металла авторства...заявил Москаль. Напомним, «Русская Весна» сообщала, что ..., объект оцеплен спецназом СБУ. По словам...

2 коммент.»

  • 4312 3756
    Ъ 27 февраля 2017 в 20:14 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Очень круто.Интересно бойцы “Беркута” знали хоть что-то из этого ролика…Наверняка знали.Помогло…Нет не помогло.Знаете как побеждено восстание “великих боксеров” в Китае(английская версия(не было понятия кунг-фу)…это были мастера кунг-фу).Порохом и ружьями…В фильмах показывают фантастические вещи…На практике…Поражения войск-это предательство правительств.Убить меня-проблем нет.Но…победить человека с огнестрельным оружием…можно только внезапно…и не в поле.В лесу…можно хоть что. Чечены этим бравируют.Как мне хочется чтобы мы боролись не за Башара Асада,а за Рамзана Кадырова,и не в Сирии,а в Чечне(не патриотично,но…во мне горит огонь).Чтобы оказались на месте русских,которым они отрезали головы смеясь(видео полно),еще до начала 1 чеченской.Чтобы абсолютно поняли отличие своей “культурной дикости” от той,кем они и являются по-сути…Нет среди них конькобежцев и гимнастов..только борцы(даже боксеров нет)…нет культуры.Убийцы и палачи боящийся более крупной силы.Все встанет на свои места…без участия русских.Но Мы это увидим.

    Ответить
  • 13033 8484
    Ликвидатор 27 февраля 2017 в 20:39 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Вообще-то система Вишневецого. Его убрали, систему переименовали…

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>