Российский спецназ. Русское искусство самообороны. Система Кадочникова
На протяжении многих лет русское искусство самообороны незаслуженно обесценивалось, между тем как азиатские единоборства параллельно возводились на пьедестал почёта: считалось, что "импортное" гораздо эффективнее и лучше, чем наше, отечественное. Однако, Алексею Кадочникову удалось буквально возродить из пепла несправедливо забытые традиции — и создать оригинальную систему, по праву получившую его имя.Система Кадочникова проста и доступна по своей природе любому: это обусловлено тем, что в ней используются базовые принципы механики, известные всем ещё со времён школьной скамьи (в частности, использование рычагов).Один из основополагающих принципов системы Кадочникова — не отвечать грубой силой на грубую силу, но, напротив, держать дистанцию, чтобы иметь возможность контролировать атаку соперника. Сам основатель этого боевого искусства не раз утверждал, что техники данной системы придутся очень кстати лётчику, разведчику — и всем тем, кто может быть застигнут противником врасплох, и будет вынужден обороняться, используя минимальные энергозатраты.
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Очень круто.Интересно бойцы “Беркута” знали хоть что-то из этого ролика…Наверняка знали.Помогло…Нет не помогло.Знаете как побеждено восстание “великих боксеров” в Китае(английская версия(не было понятия кунг-фу)…это были мастера кунг-фу).Порохом и ружьями…В фильмах показывают фантастические вещи…На практике…Поражения войск-это предательство правительств.Убить меня-проблем нет.Но…победить человека с огнестрельным оружием…можно только внезапно…и не в поле.В лесу…можно хоть что. Чечены этим бравируют.Как мне хочется чтобы мы боролись не за Башара Асада,а за Рамзана Кадырова,и не в Сирии,а в Чечне(не патриотично,но…во мне горит огонь).Чтобы оказались на месте русских,которым они отрезали головы смеясь(видео полно),еще до начала 1 чеченской.Чтобы абсолютно поняли отличие своей “культурной дикости” от той,кем они и являются по-сути…Нет среди них конькобежцев и гимнастов..только борцы(даже боксеров нет)…нет культуры.Убийцы и палачи боящийся более крупной силы.Все встанет на свои места…без участия русских.Но Мы это увидим.
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Вообще-то система Вишневецого. Его убрали, систему переименовали…