Разрушающаяся инфраструктура Америки

Живя в России, мы видим проблемные зоны и кризисные явления в нашей жизни и в нашей экономике. Однако сегодняшняя ситуация характеризуется ОБЩИМ кризисом всей мировой экономической системы, построенной на создании денег одними странами и «коллекционировании» их другими в виде долговых расписок первых. Огромные долги «развитых стран» мира являются фактором нестабильности и потенциального коллапса, размером со всю мировую экономику. Номер один в списке должников – это США.

Об этом материал с одного американского ресурса. (Благодарность за перевод Виктории Бутенко)

«11 глубоко тревожных фактов о разрушающейся инфраструктуре Америки

«Независимо от того, каковы ваши политические воззрения, есть один процесс, по поводу которого практически все в Соединенных Штатах согласятся. Потому, что это факт: инфраструктура в Америке рушится.

Предыдущие поколения американцев завоевали весь этот континент и возвели такую великую инфраструктуру, какой мир ещё не видел, но теперь многим тысячам этих впечатляющих инфраструктурных проектов уже несколько десятилетий и они давно, и отчаянно нуждаются в ремонте или модернизации. Катастрофический обвал плотины в Калифорнии является прекрасным примером того, что я имею в виду. Нам давно пора строить следующее поколение инфраструктурных проектов для наших детей и внуков, но вместо этого, мы находимся в таком плачевном состоянии, что не успеваем с обслуживанием крупных инфраструктурных проектов, которые достались нам.

Когда-то было время, что на всей планете никто не мог построить инфраструктуру, даже близко сравнимую с нашей, но теперь наша разваливающаяся инфраструктура превратилась в посмешище для большинства промышленно развитого мира. К сожалению, это лишь ещё один симптом нашего длительного экономического коллапса. Мы просто не в состоянии вложить столько денег в инфраструктуру, сколько вкладывали предыдущие поколения американцев, в результате чего и получили этот гигантский беспорядок. Ниже приведены 11 глубоко тревожных фактов, свидетельствующих о разрушающейся инфраструктуре Америки …



# 1. По данным американской ассоциации дорожно-транспортных строителей, в настоящее время около 56 тысяч мостов в США «структурно недостаточны». Еще более пугающим это число делает тот факт, что транспортные средства пересекают эти сооружения в общей сложности 185 миллионов раз в день.

# 2. Больше, чем каждый четвертый мост в Соединенных Штатах старше 50 лет, и «никогда не подвергался реконструкции».

# 3. В Америке нет ни одного аэропорта, который входил бы в список 25 лучших в мире.

# 4. Средний возраст плотин Америки в настоящее время составляет 52 года.

# 5. Недавно, Американское общество гражданских инженеров поставило состоянию Американских плотин оценку «D». (Примечание переводчика: примерно наша «тройка»).

# 6. Американское общество гражданских инженеров поставило состоянию инфраструктуры в США в целом оценку «D +».

# 7. Пробки на наших дорогах обходятся американцам около 101 млрд долларов в год, учитывая траты на топливо и время.

# 8. По данным Министерства транспорта США, более двух третей наших дорог «остро нуждается в ремонте или модернизации».

# 9. На ремонт, чтобы исправить состояние наших дорог и мостов, требуется около 808 миллиардов долларов.

# 10. Однако, расходы федерального бюджета на инфраструктуру за последнее десятилетие уменьшились на 9 процентов.

# 11. По данным агентства Bloomberg, было подсчитано, что «к 2025 году нехватка инвестиций в инфраструктуру составит $ 3,9 трлн США.»

Качество нашей инфраструктуры ежедневно влияет на все сферы нашей жизни. Например, мы принимаем как должное, то, что чистая, безопасная для питья, вода течет из наших кранов, однако некоторые недавние события показали, что это не всегда бывает так. Просто спросите жителей города Флинта, в штате Мичиган.[1]

Водопроводные трубы, канализационные системы и очистные сооружения по всей стране ветшают, и все острее нуждается в ремонте. Тоже самое можно сказать и о нашей энергосистеме. Она никогда не была предназначена для обслуживания такого большого количества людей, поэтому в жаркие дни лета чрезмерная нагрузка на сеть очевидна.

Есть множество примеров, когда наша энергосистема, показала чрезвычайную уязвимость в моменты высоких электромагнитных колебаний, о чем я подробно написал в своей книге о подготовке к кризису.[2]Было подсчитано, что реконструкция энергосети будет стоить пару миллиардов долларов, но наши политики отказываются тратить на это деньги.

Президент Трамп совершенно прав, когда он говорит, что наши аэропорты выглядят, как будто они находятся в стране третьего мира. Большинству наших аэропортов исполнилось, по крайней мере, несколько десятков лет, и они, безусловно, выглядят устаревшими.

Но с другими системами массового транзита по всей стране, дела обстоят ещё хуже. В то время как другие страны, такие как Япония и Китай вкладывают огромные деньги в высокоскоростные железные дороги, мы не делаем почти ничего, а то, что у нас есть, выглядит абсолютно убого.

Я мог бы продолжать в том же духе о наших портах, школах, водных путях, парках и т.д., но я думаю, что вы уловили суть. Президент Трамп прав, когда говорит, что он хочет потратить триллион долларов на инфраструктуру. Без сомнения, мы в ней отчаянно нуждаемся.

Проблема лишь в том, что мы на мели.

У нас 20 триллионов долларов долга, и к этому мы ежегодно добавляем ещё триллион долларов.

Где же мы возьмем деньги?

Либералам легко говорить, что мы должны поднять налоги, но сколько ещё вы собираетесь выжать из потребителей США? Две трети страны и так живет от зарплаты до зарплаты. К тому же, мы только что узнали, что долг домохозяйств США вырос до в общей сложности до страшного уровня в 12,58 трлн долларов.

Когда-то давно, Америка была самой богатой страной на всей планете, и мы могли позволить себе строить новые смелые, инфраструктурные проекты от моря до моря.

Но сегодня у нас самая большая гора долгов в истории мира, и мы даже не в состоянии исправить то, что у нас есть. Именно, это я имею в виду, когда говорю о нашем долгосрочном экономическом коллапсе. Абсолютно ясно, что наша экономика находилась в состоянии падения в течение очень долгого времени, а тот, кто утверждает обратное, просто не честен с вами.

Майкл Шнайдер 16 февраля 2017».

