Пора ли говорить о начале прозрения украинских деятелей культуры? Не станем обольщаться, но будем надеяться..

5 марта 2015 г. народная артистка Украины Нина Матвиенко дала сольный концерт в Харьковском академическом театре оперы и балета.

Зал был заполнен, что называется, под завязку — от первого ряда партера до последнего ряда балкона самого последнего яруса.

Публика: семьи, скромные учительницы украинского языка и литературы в черных юбочках и вязаных кофточках, братки в черных вышиванках, седая профессура из «сковородки» (педагогического университета им. Сковороды), фольклористы из Академии культуры.

Исполнительница в роскошном гобеленовом платье в византийском стиле исполнила а капелла три четверти номеров.

Много говорила, стараясь донести что-то важное для сегодняшнего дня. Для многих стали неожиданностью ее слова о войне на Донбассе: «Наших хлопцев убивают, они без рук, без ног, а правды не говорят!»

В зале наступило гробовое молчание. Правду слушать страшно и больно, особенно когда находишься в дурмане лжи.

Еще в декабре 2014 г. пользователи социальных сетей был удивлены коротким роликом, в котором народная артистка Украины Нина Матвиенко возмущенно и горестно, с присущей ей эмоциональностью говорила о бойне, которую устроили украинские власти в Донбассе, уничтожая, по словам певицы, «своих братьев».

Нина Митрофановна не ограничилась констатацией возмущения, а даже призвала проклятия на троих устроителей майдана.

Известная певица сформулировала и точную политическую оценку развязанной войне: «Это клановая война… Нашей кровью, кровью наших хлопцев они добывают себе знамена, погоны, защищают свои деньги. У Ахметова — свои интересы, у Порошенко — свои, у Коломойского… и так далее. И в каждую группировку хлопцы нанимаются за кого-то воевать. Как же я могу относиться к этому? Мы же с родичами воюем! С кровью своей! И с такой дикостью, такой жестокостью, таким оружием!.. Стою с проклятьем — и на коленях, перед Богом, кричу: “Будьте вы прокляты! За сынов наших, за наших детей!” Я знаю, кто враги. Кровавая элита . Те трое, что вывели народ на площадь ради своих шкурных интересов… — я им не прощу никогда. Никогда! … Кто народит теперь детей! Уж больше двадцати тысяч наших детей там убито, и они не дадут больше потомства, может быть, двадцать миллионов… Если бы не кровь нации, я бы сегодня, может, молчала».

Дальше в кратком ее монологе следует пояснение, с точки зрения ее понимания, кто же осуществляет братоубийственный сценарий на территории Украины.

«Эти народы произрастают на нашей земле, понимаете! Сегодня они прорастают на нашей земле, сегодня они руководят нами. И мы не можем никак понять, что за этим стоят деньги и интересы. А если бы люди это понимали, никто бы не пошел на брата — туда. … Как они «создают информацию»! Мы же вроде бы сбрасывали Януковича, мы не шли ни против России, ни против Донецка. Почему же была такая дезинформация? И это же наши сделали, не чужие!.. Я хочу сказать: поднимайся, народ мой, поднимайся! Еще есть возможность воскреснуть, есть возможность! Защитить наших матерей, наших хлопцев, наших девчат. Если мы сегодня не защитим Землю, нам Отец не простит. Потому что это мы идем против брата. Отец нас не учил этому. Он смотрит и плачет — седой наш Отец, Творец наш».

Несколько неожиданное выступление. Весьма смелое. И, понятно, вызвавшее преимущественно позитивные отклики у русского сегмента Интернета.

Много людей писали в таком духе: всегда любил и ценил певицу Матвиенко, и отрадно услышать сегодня с Украины хоть один вменяемый голос от деятелей культуры (в отличие, скажем, от Ады Роговцевой, народной артистки СССР, получившей от Ющенко звание "Герой Украины" (2007), много снимающейся в российских сериалах, но неизменно поливающей грязью всё русское, включая саму Россию).

Для многих из нас, разновозрастных граждан огромной единой страны, живших близко ли, далеко ли от УССР, Нина Матвиенко была одной из любимых исполнительниц.

Мы слушали ее прекрасные песни. И если кто-то скажет, что артистов Украины «гнобил тоталитарный савецкий режим», это будет гнусной ложью, в которую могут верить либо молодые манкурты, либо те, кто сегодня позволяет себе забыть собственное прошлое и феноменально утверждать: «Так ведь Советский Союз — был давно!»

Но сохранились видеозаписи, в частности, как Нина Матвиенко исполняет в популярнейшей программе «Песня года» 1 января 1980 г. по Первому каналу Всесоюзного ЦТ стремительно ставшую популярной песню «Ой, летіли дикі гуси».

Эта песня звучала и по Всесоюзному радио чуть ли не через день. Написал ее хороший мелодист Игорь Поклад, автор ряда украинских хитов тех лет, в первую очередь «Чарiвна скрипка», эту песню тоже знал весь Советский Союз — в исполнении Нины Матвиенко.

Автор слов Юрий Рыбчинский тогда писал к песням Поклада неплохие тексты. Увы, в новейшие временя и он «подвинулся» на ереси украинства. Его сын теперь — яркий проводник свидомизма, русофоб.

Можно сетовать на геополитическую наивность и духовную… слабость и недалекость некоторых обманувшихся в надеждах, как Матвиенко, считающих теперь: «Мы же вроде бы сбрасывали Януковича, мы не шли ни против России, ни против Донецка».

Но кое-кто восклицает: «Не верю!»

И вспоминает интервью с Н. Матвиенко еженедельнику «Зеркало недели», где она с гордостью говорит, что ее третировали, после того как она отказалась петь на концерте в память годовщины Сталинградской битвы песню на русском языке, и в том же интервью журналист с удовольствием отмечает, как она выговаривает дочке, когда та отвечает по телефону по-русски.

Некоторые пользователи «Фэйсбука» спрашивают: «А где она была год назад, когда дебилы на майдане скакали... Неужели тогда не было понятно, к чему этот америкосовский майдан приведет??? А теперь ей жалко бедных хлопцiв, та хлопцi сами выбрали себе дорогу в ад».

Да, следует все же вспомнить, что год назад у Нины Матвиенко была другая позиция.

Вот 20 февраля 2014 г. она оказалась на «Громадськом ТВ», то есть за день-два до государственного переворота, но к тому моменту уже почти три месяца шла на майдане и в окрестностях бойня правосеками «беркутов» и молодых мальчишек-срочников из внутренних войск МВД. И само это «Громадське ТВ» выскочило в эфир и Интернет, как черт из-под земли, из рукавов устроителей переворота.

Что же говорила тогда заслуженная певица?

Поет песню, которой ее научили селяне с Ровенщины, прибывшие к ней на концерт.

Текст песни прост: «Украино, ридна маты, йдэм за тебе воюваты! Хлопци, пидэмо, боротыся будэмо — за Украину, за вольнии права, дэржаву!»

Певица тогда завершила традиционным бандеровским восклицанием «Слава Украине», на что журналистка, полная необандеровской органики и такого же пафоса, ответила: «Героям слава».

Спрашивается: кто и что сеял, какие такие семена, и за кого проклинать, и на что сетовать, и кто должен посыпать голову пеплом?

Если сегодня кто-то прозревает, то надо признать, что таковых прозревших пока не очень много, мягко говоря.

Фэйсбучане пишут: «Хорошо, что многие обманутые, а зачастую зомбированные люди, проживающие на Украине и за ее пределами, хоть и медленно, и невыносимо болезненно, с выворачивающей наизнанку ломкой, но прозревают. Но, Боже, какой же жуткой ценой — ценой десятков и десятков тысяч загубленных и сломанных жизней, а что самое страшное, конца всей этой бесовщине пока не видно. Каждый раз, когда слышу про Украину, перед глазами плачущие образа, растерзанные голубки…»

С Ниной Митрофановной автору этих строк довелось лет восемь назад неожиданно столкнуться лицом к лицу, один на один в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры, у гроба одного из святых отцев. Можно сделать вывод, что р. Б. Нина — прихожанка канонической Русской Церкви. И в этом тоже наша надежда.

Если выбирать, то хотелось бы в исполнении народной артистки слушать не бандеровскую походную, а, скажем, песню Константина Меладзе «Квітка-душа», слушателям памятную по рефрену «Щастя усiм дай Бог!», которую Нина Матвиенко исполняет тепло, возвышенно, с присущей ей проникновенностью.

Пора ли говорить о начале прозрения украинских деятелей культуры?

Или деятелей украинской культуры?

Или деятелей культуры Украины?

Все же хорошо, что прозревшие появляются.

Не станем обольщаться, но будем надеяться.

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Данилов Сергей о скандальном ролике Нины Матвиенко:

цитата..

"Послушайте, о чём она говорит..что в нашем народе произрастает другой народ..что мы для них как почва.."

Знаки и символы правят миром. Чёрная магия «майданной демократии»

Организаторы майдана предали народ, нас уничтожают налогами и ценами

Организаторы Евромайдана предали народ Украины, сегодня его уничтожают налогами и ценами.

20 январь, 2017

Об этом в эфире телеканала 112 заявила певица Нина Матвиенко, в 2006 году получившая звание героя Украины.

«Предательство тех, что вывели нас на майдан. Это их было предательство. Они предали свой народ, своих людей. Меня не поднять туда уже никогда. Никогда моя голова туда не повернется. Я всю эту ложь сердцем чувствую. Если пахнет кровью от Донецка и до сюда, то это страшные вещи. Пахнет кровью, и на нее летят стервятники… Впервые в жизни народ потерял веру, никто не вернет ему надежду», — заявила Матвиенко.

«Нас уничтожают налогами, поднятием цен. На газ, на все. Откуда человек может это взять?» — возмутилась она.

«Этот пузырь огромный, который над народом надувается, и через призму этого пузыря люди смотрят, но, в конце концов, он лопнет», — охарактеризовала Матвиенко ситуацию на Украине.

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