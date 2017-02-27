Новости Украины и Новороссии 27 февраля 2017

В Луганске все предприятия-не резиденты перейдут под внешнее управление

Луганская Народная Республика создала штаб для контроля за переходом предприятий украинской юрисдикции под внешнее управление. Об этом сообщает Русская Весна.

Об этом говорится в заявлении председателя Народного Совета ЛНР Владимир Дегтяренко, опубликованном на сайте Народного Совета.

«Для осуществления контроля за процессом по переходу предприятий украинской юрисдикции под внешнее управление создан штаб, в который, помимо меня, вошли также представители профсоюзов, лидеры общественного движения (ОД) „Мир Луганщине” и ассоциации профсоюзов, председатели профсоюзов работников и депутаты», — рассказал руководитель парламента Республики.

Ранее стало известно о создании такого же штаба в Донецкой Народной Республике.

«Мы готовы с уверенностью заявить: на всех предприятиях с внешним управлением сотрудники сохранят свои должности, им будет оказана всесторонняя поддержка как со стороны управления, так и со стороны профсоюзов», — заверил Дегтяренко. «Если говорить о нашей задаче — то созданный штаб намерен не удерживать предприятия „на плаву”, но способствовать их дальнейшему развитию и переориентировать в сторону России.

Неизбежность этого процесса для жителей Донбасса всегда была очевидна, а политическая беспомощность Киева лишь ускорила этот необратимый процесс», — пояснил председатель Народного Совета ЛНР.

Напомним, бывшие участники так называемой «АТО», в основном из числа боевиков националистических формирований, с конца января блокируют в районе линии соприкосновения железнодорожные ветки, идущие на территорию ЛНР и ДНР, с целью не допустить восстановления сообщения Республик с Украиной.

Главы ЛНР и ДНР потребовали от Киева прекратить блокаду до 1 марта, в противном случае Республики введут на действующих на территории Донбасса украинских предприятиях внешнее управление c целью их переориентации на рынки России и других стран, а также прекратят поставки угля на Украину

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Рубль установлен основной денежной единицей в ЛНР (ДОКУМЕНТ)

Совет министров Луганской Народной Республики обнародовал постановление, согласно которому российский рубль становится основной денежной единицей в Республике. «Установить, что основной денежной единицей на территории Луганской Народной Республики является российский рубль», — говорится в документе. В постановлении отмечается, что данная мера принята с целью «стабилизации финансово-денежной системы, а также в связи с осуществлением операций на территории Луганской Народной Республики преимущественно в российских рублях». Постановление вступает в силу 1 марта 2017 года.

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Донецкий металлургический завод остановился из-за блокады Донбасса «ветеранами АТО»

Донецкий металлургический завод (ДМЗ), входящий в группу «Донецксталь», с понедельника остановил работу единственной действовавшей доменной печи в связи с отсутствием железорудного сырья вследствие блокады железной дороги в зоне соприкосновения конфликтующих сторон в Донбассе и прекращением поставок сырья.

26 февраля дневная смена выплавила 400 тыс. тонн чугуна, и домна №1 прекратила работу, пишет Интерфакс.

«Причина остановки — нехватка именно железорудного сырья. Кокс поставлялся с Макеевского КХЗ, проблем с ним не было», — констатировал представитель предприятия.

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Суды Украины хотя отсудить у Крыма 340 миллионов гривен

В СМИ появилась информация, что украинские суды наложили арест на имущество в Крыму на общую сумму в 340 миллионов гривен. Сообщает REN TV.

Об этом заявил журналистам Гюндуз Мамедов – глава так называемой прокуратуры Автономной Республики Крым, входящей в Генеральную прокуратуру Украины.

В перерасчете на российскую валюту сумма «ареста» превышает 720 миллионов рублей.

«На сегодняшний день по ходатайствам следователей, согласованным прокурорами, наложен арест на незаконно национализированное имущество на сумму более 340 млн гривен», – сообщил Мамедов.

Ранее украинский лидер Петр Порошенко пообещал жителям Крыма «не оставлять их без поддержки».

Крым вернулся в состав России после проведенного на полуострове в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство крымчан выступили за воссоединение с Россией.

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Угольный ультиматум

Руководство ДНР и ЛНР выдвинуло ультиматум Киеву с требованием снять блокаду до 1 марта. https://dan-news.info/official/sovmestno e-zayavlenie-glav-dnr-i-lnr-aleksandra-z axarchenko-i-igorya-plotnickogo-2.html – цинкPS. Примечательно, но по поводу продолжающиейся с 2014 года общеэкономической блокады Донбасса таких ультиматумов не выдвигалось, а вот прекращение угольного бизнеса таки сподвигло на реальные угрозы, логично вытекающие из скоректированного курса направленного на частичную национализацию республиканских предприятий отчисляющих налоги в Киев.Данный ультиматум очевидно направлен на то, чтобы украинские олигархи ведущие бизнес на Донбассе (в первую очередь Ахметов), надавили по своим каналам на хунту и вынудили ее в том или ином виде снять угольную блокаду и возобновить прежнюю схему с торговлей углем, где хунта получала уголь, республики деньги, а заинтересованные лица, немаленькие гешефты. Запущенная экономическая блокада не только бьет по экономике Украине и экономике республик, но и мешает частным интересам лиц, имевших свой гешефт с этой схемы. Поэтому руководство ДНР и ЛНР выдвигает ультиматум, а в СМИ связанных с Порошенко, идет информационная кампания по дискредитации организаторов блокады, которых уже открыто называют "агентами Кремля".Ситуация на самом деле достаточно проста. Если блокада будет усугубляться, то будут нарастать процессы разрыва экономических связей между ДНР и ЛНР и Украиной. Точно так же это происходило в Крыму, когда торговая, транспортная, водная, энергетическая блокада полуострова, в итоге привела к тому, что Крым форсировал разрыв экономических связей с Украиной. В ДНР и ЛНР аналогичная ситуация – сокращение зависимости экономической деятельности на территории республик от Украины, с одной стороны приведет к серьезным экономическим и инфраструктурным проблемам (точно так же как это было в Крыму), а с другой стороны – усилит дальнейшую переориентацию экономик республик на Россию.В Киеве это прекрасно понимают, хотя трудно сказать, чего здесь больше – понимания угрозы дальнейшего обособления Донбасса или опасений, по поводу разрушения бизнеса ряда олигархов и чиновников. В итоге, ультиматум ДНР и ЛНР как бы перекидывает мячик на сторону Киева и предлагает ему занять ту или иную позиции.1. Если поддержать блокаду и придать ей государственную окраску, то уже весной 2017 года мы увидим форсированный разрыв большинства экономических связей между ЛДНР и Украиной, а так же проблемы у целого ряда украинских олигархов – Ахметова, Таруты, Курченко. При этом усилятся позиции фашиствующих радикалов и их спонсоров, которые будут резонно указывать на то, что они смогли прогнуть центральную власть и если бы не они, то "бизнес на крови" продолжался бы.2. Если разогнать блокаду, то это сразу обострит внутренние противоречия в самой Украине, столкнув киевский режим с фашиствующими радикалами и их спонсорами, что усилит общую политическую нестабильность в стране, которую раскручивают с прицелом на досрочные парламентские выборы, которые для Порошенко смерти подобны в виду проблем с администрацией Трампа и желанием ряда демагогов (Тимошенко, Саакашвили, Наливайченко, Садовый, а так же незримо стоящий за ними Коломойский) перезагрузить систему власти в своих интересах.3. Есть еще вариант ничего не делать, чтобы посмотреть, реализуют ли ЛДНР свои угрозы, так как было немало случаев, когда угрозы из Донецка и Луганска оборачивались пшиком. Впрочем, если на этот раз за угрозами последуют и какие-то действия связанные с вводом внешнего управления или даже национализацией отдельных предприятий, возможно это заставит Киев предпринять те или иные шаги, чтобы отреагировать на меняющуюся экономическую ситуацию на Донбассе.4. Ну и прагматичный вариант – блокада может сохраниться чисто формально в рамках договоренностей Порошенко с заказчиками блокады, при этом, де-факто, торговля углем будет продолжаться как и ранее, чтобы с одной стороны подчеркнуть "патриотическую позицию" Киевского режима, а с другой стороны не забыть про гешефты и частные интересы украинских олигархов, при этом Украина будет продолжать получать уголь, а республики деньги.

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Украина: 95% украинцев пользуются русским языком

Исследовательский холдинг «Ромир» провел одновременный опрос жителей России и Украины, чтобы выяснить, как жители оценивают отношения двух стран. Согласно результатам исследования, 30% украинцев указали русский язык в качестве связующего фактора в отношениях между странами.

«Только 5% респондентов на Украине ответили, что не используют русский язык. Остальные же говорят на нем в семье (66%), используют его для общения с друзьями и знакомыми (61%), смотрят русскоязычное телевидение и фильмы (39%), применяют на работе (34%)», — сообщил «Известиям» президент «Ромира» Андрей Милехин.

По его словам, 78% украинцев ответили, что хотят, чтобы их дети говорили на русском языке. 16% украинцев считают, что на Украине нужно говорить только на украинском языке.

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Пушков ответил Авакову: «Крым уже точно не вернуть»

Российский сенатор Алексей Пушков после заявления министра внутренних дел Украины Арсена Авакова про «план по возвращению Крыма и Донбасса» заявил, что Крым уже не вернуть.

«Аваков сообщил: у Киева «есть план возвращения Крыма и Донбасса», но не раскрыл суть. Однако Крым уже точно не вернуть. Что с планом, что без», — написал Пушков в Twitter.

Ранее, Аваков заявил, что у Киева есть конкретный план по возвращению Крыма и Донбасса: «Мы имеем план, который будет реализовываться, и он совершенно не связан ни с малейшими уступками».

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СБУ ждет Савченко «в гости» после поездки в ДНР

Служба безопасности Украины планирует в ближайшие дни допросить Надежду Савченко.

Об этом сообщил советник председателя СБУ Юрий Тандит.

«У нас очень много вопросов, мы ждем Надежду Савченко к себе «в гости». Конечно, мы будем ее опрашивать, в том числе в одном из уголовных дел в качестве свидетеля, — сказал Тандит, но точной даты допроса не указал. — И мы, конечно же, будем ставить ей очень много вопросов».

Украинская националистка из карательного батальона «Айдар» Надежда Савченко признана виновной в убийстве сотрудников ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина. Ростовский суд вынес экстремистке приговор с лишением свободы на 22 года. В мае 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о ее помиловании.

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На Украине стали меньше доверять полиции — глава МВД

Уровень доверия украинцев к патрульной полиции упал на 20% – с 60% в начале ее запуска до нынешних 40%. Об этом заявил глава МВД Украины Арсен Аваков.

«Мы имели пик восхищения и обожания патрульной полицией, которая в какой-то момент достигала 60% уровня доверия. Сейчас это опустилось к трезвой повседневности – 40%. Мы имеем некоторое повышение доверия в общем в системе полиции, там около 25%. Но это статистика», – рассказал министр.

На Украине все чаще фиксируются убийства из огнестрельного оружия, взрывы гранат, кражи. Проблема заключается в том, что в стране в руках злоумышленников появилось значительное количество оружия. Вооружение поступает от бойцов зоны «АТО», которые незаконно перепродают оружие на «черный рынок». Преступность в стране стремительно растет.

Кроме того, еженедельно фиксируются случаи ДТП с участием украинских полицейских. В некоторых случаях это приводит к смертельному исходу. Как следствие в стране появилось кладбище разбитых патрульных Toyota Prius.

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Чем обернётся доктрина Порошенко об информбезопасности?

На Украине утверждена новая доктрина информационной безопасности. Соответствующий документ подписал президент Пётр Порошенко. Одна из основных целей — противодействие «влиянию России», а также кибератакам, которые «русские хакеры» организуют против Украины. Президент Украины Пётр Порошенко утвердил новую доктрину информационной безопасности. Об этом сообщается на официальном сайте украинского президента. Документ включает в себя ряд указаний различным министерствам, которые направлены на укрепление позиции Украины и её защиту в информационном пространстве. Одна из основных задач, которые ставятся в документе — противодействие «разрушительному информационному влиянию Российской Федерации в условиях развязанной ею гибридной войны». Впрочем, термин «гибридная война» неоднократно упоминается в тексте доктрины. Россия, если верить украинскому документу, «использует новейшие информационные технологии воздействия на сознание граждан» и ведёт «пропаганду агрессивной войны». «Применение Российской Федерацией технологий гибридной войны против Украины превратило информационную сферу в ключевую арену противоборства. Именно против Украины Российская Федерация использует новейшие информационные технологии воздействия на сознание граждан, направленные на разжигание национальной и религиозной розни, пропаганду агрессивной войны, изменение конституционного строя насильственным путём или нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины», — говорится в документе. Новой Украине — новая реальность В обязанности украинского Мининформполитики, в соответствии с доктриной, теперь будет входить организация и обеспечение мониторинга СМИ и общедоступных ресурсов на Украине. Их публикации будут отслеживать на предмет распространения запрещённой в стране информации. При этом в документе не уточняется, что подразумевается под этим термином. На этом фоне, следует из доктрины, работа местных СМИ должна быть отрегулирована, а сами они при необходимости «могут быть задействованы для военных нужд и проведения разъяснительной работы среди войск и населения».

Фото: AFP Помимо этого для борьбы с пропагандой, которую якобы ведёт Россия на территории не только Украины, но и других стран, доктрина предусматривает ответную пропагандистскую деятельность путём взаимодействия с местными и иностранными СМИ для освещения ситуации в Донбассе. Ряд ведомств, начиная с Министерства культуры и заканчивая Госкомитетом телевидения и радиовещания, должны «разработать приоритеты и стимулы развития украинского кино, телевизионного контента, книгопечатания по части освещения героического сопротивления украинского народа российской агрессии». «Элита придумывает разные доктрины» Новая доктрина — не что иное, как очередная попытка исключить российских вещателей из информационного пространства Украины. В этом уверен эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. «На мой взгляд, всё, чем занимается украинская власть, — это попытки убрать российский контент из украинского информационного пространства. За счёт административного метода количество российского контента значительно сократилось, а с новым документом оно продолжит уменьшаться», — заявил RT Брутер. Политолог Александр Асафов считает, что новую доктрину Пётр Порошенко намерен использовать в своих целях, в частности — чтобы укрепить политическое положение. «Дело в том, что политический процесс, или, точнее, его имитация, на Украине неуклонно движется к досрочным выборам в Раду и следующим за ними досрочными выборам президента. И поскольку у Порошенко не так много каналов для манипулирования населением, он старается получить контроль над СМИ», — заявил RT Асафов. Эксперт отметил, что на данный момент позиция Порошенко как политика — одна из самых слабых в стране. «Он сейчас находится под атакой, постоянной критикой, и поэтому, контролируя интернет, он сможет влиять на предвыборные кампании других кандидатов и строить свою», — сказал политолог. Той же точки зрения придерживается и политолог Брутер. «Элита пытается вытеснять ненужный ей контент и придумывает разные доктрины, чтобы сузить коридор для тех, кто с ней не согласен», — заявил политолог.

Фото: Reuters Приняли под шумок Примечательно и время, выбранное Порошенко для принятия доктрины, в которой прописаны довольно жёсткие меры по регулированию СМИ и интернета. По словам экспертов, если бы страна не переживала сложный социально-экономический период, то общество могло встретить документ крайне негативно. «У Порошенко есть достаточно яркие события, которые он может использовать для отвлечения общества. Если месяц назад это были бои под Авдеевкой, то сейчас это захват очередного участка серой зоны в Донбассе и Донецкой фильтровальной станции (в ДНР на момент публикации текста сообщили о её освобождении. — прим. ред.). Ему на руку играет и то, что недавние „маленькие майданчики“ прошли без особого для него ущерба как репутационного, так и политического, так как протестные группы не смогли договориться между собой. Более того, борьба с интернетом могла бы быть воспринята населением исключительно негативно, однако оно сейчас отвлечено другими вещами», — подчеркнул политолог Асафов. Читайте также: Порошенко зачищает информпространство: утверждена доктрина защиты от «пропаганды России» В то же время эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Брутер считает, что украинцев сейчас мало интересует такая область, как информационная безопасность. «Думаю, что для рядового украинца в данной ситуации проблемы информационной безопасности занимают второе место от конца. Главным для них остаётся вопрос социально-экономический, а в нём никакого прогресса нет», — заявил он. На передовой Одним из пунктов доктрины, утверждённой Порошенко, является укрепление кибербезопасности Украины. В документе уточняются обязанности Службы безопасности, разведывательных органов и Государственной службы специальной связи и защиты информации, которые должны реализовываться в интернете и СМИ. Читайте также: Шокирующий опрос в Киеве: Россия отобрала у Украины Аляску (ВИДЕО) По мнению политолога Александра Асафова, таким образом Киев пытается попасть в тренд с «русскими хакерами», чтобы получить расположение Запада. «Безусловно, часть мотивации лежит именно в этом поле. Чтобы сказать, что Украина находится не только на передовой реального фронта, защищающего всю Европу от российской угрозы, но и удерживает рубежи даже в киберпространстве», — отметил он.

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Вова, мы тебя зубами загрызем…

И граница стала на шажок ближе

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Аваков придумал план «быстрого освобождения Донбасса»

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о существовании «плана быстрого освобождения Донбасса». Сообщает Русская Весна.

«Мы имеем совершенно конкретный план относительно Донбасса, который в случае, если воля путинского режима к реальному урегулированию все-таки будет иметь место под нажимом Запада, мы имеем план, который будет реализовываться», — заверяет он.

«Я знаком с реальными планами наших дипломатов, которые работают над этой ситуацией. Я, в том числе, как практик, который слишком много времени провел в зоне АТО и понимаю, что там происходит, тоже принимаю в этом участие», — сообщил глава МВД.

Кроме того, он добавил, что, по его мнению, Украина находится «в таком промежутке времени, когда этот вопрос можно решить, решить быстро и дипломатическим путем, не военным путем».

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