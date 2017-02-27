Никто не будет помогать России, всего надо добиваться самим, — Медведев
России никто не придет на помощь, будут лишь вставлять палки в колеса, поэтому надо трудиться и всего добиваться самим, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи.
«Мы в какой-то момент полагали, что нам помогут в конкурентной борьбе. Никто, конечно, ничем не поможет. Абсолютно. Только палки в колеса ставить будут. Поэтому ничего не дадут, как в известном классическом произведении. Наша задача — самим всего этого добиться. И в этом плане для нас сегодня сложилась уникальная ситуация — мы можем очень многого добиться сами, если будем хорошо совместно трудиться», — сказал Медведев.
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По его словам, за последние два года россияне должны были избавиться от иллюзий, что можно обратиться за помощью к институтам «внутренним, внешним», и технологическая или финансовая помощь будет предоставлена.
«На мой взгляд, это очень хорошо — вот эта утрата иллюзий очень полезна для всей страны», — добавил он.
Источник: rusvesna.su
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Наверно ж..па на кресле стала подгорать, жареным запахло, заёрзал!
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Ну да,с такими не правителями,а кривителями,мы многого добьёмся…уже добились…
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Это какая же падла ставит палки в колеса нашему лупоглазому аполлону и с кем этот дворник собрался вместе “работать”?
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Помню, в армии схватил за ноги выё…шегося идиота и долбанул башкою о стену, с большим удовольствием повторил бы это на вот этой лупоглазой падле.