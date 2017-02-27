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Мехико может оказаться под угрозой полного исчезновения. Месть двух вулканов

17:47. 27 февраля 2017 Просмотров - 316 Нет комментариев Опубликовал:

За неполные пять сотен лет мексиканский вулкан Колима извергался более сорока раз. Он по праву считается наиболее активным вулканом на территории всей Северной Америки. Также недавно проснулся еще один вулкан с оригинальным индейским названием Попокатепетль. Он располагается недалеко от мексиканской столицы Мехико, являющейся одной из самых густонаселенных агломераций мира. Рядом с ним находится потухший вулкан Истаксиуатль, угроза извержения которого становится все более вероятной. Если эти два вулкана проснутся одновременно, то Мехико может оказаться под угрозой полного исчезновения вместе с населяющими его миллионами людей. Попокатепетль и Истаксиуатль - имена легендарных влюбленных, обманутых людьми и убитых ими. Боги майя превратили их тела в вулканы и с тех пор влюбленные безжалостно мстят своим обидчикам. За этой красивой легендой может скрываться долгая история наблюдений за деятельностью двух вулканов, которая несет в себе предупреждение будущим поколениям.

Метки: апокалипсис, вулкан, природные катастрофы
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