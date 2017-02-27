Мехико может оказаться под угрозой полного исчезновения. Месть двух вулканов

За неполные пять сотен лет мексиканский вулкан Колима извергался более сорока раз. Он по праву считается наиболее активным вулканом на территории всей Северной Америки. Также недавно проснулся еще один вулкан с оригинальным индейским названием Попокатепетль. Он располагается недалеко от мексиканской столицы Мехико, являющейся одной из самых густонаселенных агломераций мира. Рядом с ним находится потухший вулкан Истаксиуатль, угроза извержения которого становится все более вероятной. Если эти два вулкана проснутся одновременно, то Мехико может оказаться под угрозой полного исчезновения вместе с населяющими его миллионами людей. Попокатепетль и Истаксиуатль - имена легендарных влюбленных, обманутых людьми и убитых ими. Боги майя превратили их тела в вулканы и с тех пор влюбленные безжалостно мстят своим обидчикам. За этой красивой легендой может скрываться долгая история наблюдений за деятельностью двух вулканов, которая несет в себе предупреждение будущим поколениям.