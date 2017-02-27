Любое произнесенное слово – это волновая генетическая программа
07:08. 27 февраля 2017 Просмотров - 335 Нет комментариев Опубликовал: Василий Лычковский
напоминалка...на всякий случай...
Мужчина и женщина - это не отдельные существа.
Это две ипостаси одного - человека.
Не случайно и полноправный римский гражданин, и член русской крестьянской общины - это не свободная независимая личность. Это семейный, женатый мужик. То есть по существу, по сути дела, человеком признаётся ПАРА. (источник)
а теперь сама статья...только в картинках...- В.Л.
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