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Любое произнесенное слово – это волновая генетическая программа

07:08. 27 февраля 2017 Просмотров - 335 Нет комментариев Опубликовал:
напоминалка...на всякий случай...

Мужчина и женщина - это не отдельные существа.
Это две ипостаси одного - человека.
Не случайно и полноправный римский гражданин, и член русской крестьянской общины - это не свободная независимая личность. Это семейный, женатый мужик. То есть по существу, по сути дела, человеком признаётся ПАРА. (источник)

а теперь сама статья...только в картинках...- В.Л.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Метки: Любое произнесенное слово – это волновая генетическая программа
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