Любое произнесенное слово – это волновая генетическая программа

напоминалка...на всякий случай...

Мужчина и женщина - это не отдельные существа.

Это две ипостаси одного - человека.

Не случайно и полноправный римский гражданин, и член русской крестьянской общины - это не свободная независимая личность. Это семейный, женатый мужик. То есть по существу, по сути дела, человеком признаётся ПАРА. (источник)

а теперь сама статья...только в картинках...- В.Л.

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