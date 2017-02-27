Когда тебя начинают хвалить враги, поневоле опасаешься подвоха…

Внутренняя и внешняя политика России – все последние годы являлась одной из главных тем, обсуждаемых в мировом сообществе. Но при этом нигде, как правило, ей не уделялось такого пристального внимания, как в американских СМИ и англо – саксонской прессе.
Журнал < ![CDATA[]]>Forbes< ![CDATA[]]>, названный по имени своего создателя, традиционно считался одним из флагманов этого процесса. Но с наступлением две тысячи семнадцатого года даже он начал испытывать постоянные “приступы” правдивости в своей собственной редакционной политике.
Так, обозреватель издания Кеннет Рапоза < ![CDATA[]]>недавно “выяснил”< ![CDATA[]]>, что Российская Федерация (оказывается)“вполне успешно преодолела последствия многочисленных антироссийских мер”, а наступивший год (и вовсе) “обещает быть для экономики страны крайне удачным”. “Фантастика”, – удивляется автор, но и “для российского фондового рынка в 2017-ом году (неожиданно) открываются отличные перспективы”.
В качестве подтверждения своей точки зрения эксперт приводит слова специалиста крупнейшей американской инвестиционной корпорации «< ![CDATA[]]>BlackRock< ![CDATA[]]>» - < ![CDATA[]]>Герардо Родригеса< ![CDATA[]]>:
“Когда мы рассматриваем Россию”, – говорит тот. “Нас, как правило, отвлекает геополитика. Но если не обращать внимания на весь тот негатив, что звучит в адрес Москвы, то с чисто экономической точки зрения у России всё просто поразительно“, — удивляется автор.
«В пользу России говорит и свежая экономическая статистика», – подхватывает Рапоза. «Российский индекс ценных бумаг малой капитализации RSXJ в январе со значительным отрывом опередил своих конкурентов из развивающихся стран, а американская аналитическая компания < ![CDATA[]]>EPFR Global< ![CDATA[]]>зарегистрировала рекордный объем вложений в российские активы, пришедшийся при этом, на период наиболее активной работы спектра обширных антироссийских мер».
И хотя на конец 2016 года ВВП страны все еще демонстрировал минимальные отрицательные показатели, а слабый внутренний спрос тормозил процессы восстановления экономики в целом, наступивший год (по мнению большинства авторитетных аналитиков) определенно принесет нашей стране всестороннее экономическое оздоровление.
ОБОБЩЕНИЕ
Еще “вчера” вся западная пресса в унисон пророчила России неизбежный крах под грузом коллективных санкций. А уже “сегодня”, когда страна окончательно выдержала всё оказанное на нее “цивилизованное” давление, нивелировала выборочные эмбарго, парировала русофобские меры и заместила всесторонние мировые ограничения, те же СМИ, наперегонки соревнуются в перспективности про-российских оценок:
Возвращаясь к журналу Forbes и колонке Кеннета Рапозы, стоит отметить и эпилог его неожиданной, но на удивление взвешенной аналитической статьи:
“Извините, ненавистники России”, – грустно декларирует в ней он… “Но этой стране уже удалось пережить все экономические западные санкции. Оказалось по плечу выдержать нефть за 35$. А кроме того, успешно преодолеть два прошедших года серьезного экономического спада, многократных попыток внешнего давления и усилий коллективного изоляционистского вмешательства”.
Мир меняется и успехи российской экономики определенно печалят и еще будут печалить многих западных “партнеров”, но что-то мне подсказывает, что наибольший шок при этом, испытывает в настоящий момент лично главный русофоб заокеанского “обкома” - мистер Джон Маккейн…
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30-35 долл было ровно 2 (два) месяца – дек 2015, янв 2016. Выехали на резервах.
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Млять, агитка 2014 года? Почему на графике 2014-2017 гг. помечены как прогноз? ))) Школота опять, а я купился…. Нет, еще не встали с колен.
«По итогам 2016 года объем ВВП сократится на 0,5-0,7%, что соответствует прогнозу, опубликованному в декабрьском выпуске», — подчеркивается в комментарии ЦБ.
http://www.rosbalt.ru/business/2016/12/27/1579311.html
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Точно пока не встали с колен, проверил еще раз.
Снижение ВВП России составит 0,5% в 2016 году, а не 0,6%, как прогнозировалось ранее, сообщило Минэкономразвития в своем докладе.
http://www.ereport.ru/reviews/rev201612.htm
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Чото Уксус засуетился, всё подкислить норовит, хлопотун.
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Знаете в чем красота моей страны…Во внешности.Она настолько “подтянута”,настолько у нее красивые губы-”ботекс”.Все так нравится стороннему наблюдателю.Внутри ее органы пожирают черви и паразиты…Моя страна не принимает лекарств от глистов,она жрет пачками таблетки убивающие антитела,препятствующие образованию СПИДа.В этом проблема.