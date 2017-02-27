Когда тебя начинают хвалить враги, поневоле опасаешься подвоха…

Внутренняя и внешняя политика России – все последние годы являлась одной из главных тем, обсуждаемых в мировом сообществе. Но при этом нигде, как правило, ей не уделялось такого пристального внимания, как в американских СМИ и англо – саксонской прессе.

Журнал < ![CDATA[ ]]> Forbes< ![CDATA[]]>, названный по имени своего создателя, традиционно считался одним из флагманов этого процесса. Но с наступлением две тысячи семнадцатого года даже он начал испытывать постоянные “приступы” правдивости в своей собственной редакционной политике.

Так, обозреватель издания Кеннет Рапоза < ![CDATA[ ]]> недавно “выяснил”< ![CDATA[]]>, что Российская Федерация (оказывается) “вполне успешно преодолела последствия многочисленных антироссийских мер”, а наступивший год (и вовсе) “обещает быть для экономики страны крайне удачным”. “Фантастика”, – удивляется автор, но и “для российского фондового рынка в 2017-ом году (неожиданно) открываются отличные перспективы”.

В качестве подтверждения своей точки зрения эксперт приводит слова специалиста крупнейшей американской инвестиционной корпорации «< ![CDATA[ ]]> BlackRock< ![CDATA[]]>» -

< ![CDATA[ ]]> Герардо Родригеса< ![CDATA[]]>:

“Когда мы рассматриваем Россию”, – говорит тот. “Нас, как правило, отвлекает геополитика. Но если не обращать внимания на весь тот негатив, что звучит в адрес Москвы, то с чисто экономической точки зрения у России всё просто поразительно “, — удивляется автор.

«В пользу России говорит и свежая экономическая статистика», – подхватывает Рапоза. «Российский индекс ценных бумаг малой капитализации RSXJ в январе со значительным отрывом опередил своих конкурентов из развивающихся стран, а американская аналитическая компания < ![CDATA[ ]]> EPFR Global< ![CDATA[]]>зарегистрировала рекордный объем вложений в российские активы, пришедшийся при этом, на период наиболее активной работы спектра обширных антироссийских мер».

И хотя на конец 2016 года ВВП страны все еще демонстрировал минимальные отрицательные показатели, а слабый внутренний спрос тормозил процессы восстановления экономики в целом, наступивший год (по мнению большинства авторитетных аналитиков) определенно принесет нашей стране всестороннее экономическое оздоровление.

ОБОБЩЕНИЕ

Еще “вчера” вся западная пресса в унисон пророчила России неизбежный крах под грузом коллективных санкций. А уже “сегодня”, когда страна окончательно выдержала всё оказанное на нее “цивилизованное” давление, нивелировала выборочные эмбарго, парировала русофобские меры и заместила всесторонние мировые ограничения, те же СМИ, наперегонки соревнуются в перспективности про-российских оценок:

Так, Deutsche Wirtschafts пишет:

Возвращаясь к журналу Forbes и колонке Кеннета Рапозы, стоит отметить и эпилог его неожиданной, но на удивление взвешенной аналитической статьи:

“Извините, ненавистники России”, – грустно декларирует в ней он… “Но этой стране уже удалось пережить все экономические западные санкции. Оказалось по плечу выдержать нефть за 35$. А кроме того, успешно преодолеть два прошедших года серьезного экономического спада, многократных попыток внешнего давления и усилий коллективного изоляционистского вмешательства”.

Мир меняется и успехи российской экономики определенно печалят и еще будут печалить многих западных “партнеров”, но что-то мне подсказывает, что наибольший шок при этом, испытывает в настоящий момент лично главный русофоб заокеанского “обкома” - мистер Джон Маккейн…