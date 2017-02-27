Каялись бандеровские провидныкы. Аж гай шумів

<>В интернете Чубайса довольно быстро высмеяли и нашли источник <> его научного вдохновения – забавную мистификацию из блога sandra_shelk – «национал-сексуалистки», любящей остроумно подурачиться по поводу украинского национализма и его слишком озабоченных носителей. Но миф о симпатии, питаемой лидерами кубинской революции к бандеровцам, оказался настолько живуч, несмотря на официальное опровержение <> посла Кубы на Украине, что уже вплетен одной из многочисленных нитей лжи в вышитую рубашку современной истории Украины.

<>Так несколько лет назад большой и довольно устойчивый резонанс в украинском сегменте интернета вызвали откровения историка Игоря Чубайса (старшего брата «того самого»), высказанные <> в эфире радиопрограммы «История за пределами учебников» о том, что кубинскую революцию Фиделю Кастро и Че Геваре помогал творить своими советами Степан Бандера.

<>Укоренению исторических мифов о том, что якобы советские спецслужбы не могли справиться с УПА до начала 60-х годов, способствуют не только украинские свидомые специсторики, но и не слишком добросовестные российские историки либеральных взглядов. Именно их стараниями задекларированный процесс восстановления исторической правды превратился в тиражирование низкокачественных пропагандистских сюжетов, сочиненных недобросовестными украинскими пропагандистами, чаще всего не имеющих ничего общего с реальными событиями.





<>Для того чтобы опровергнуть миф о неукротимой борьбе бесстрашных рыцарей духа и чина, которые «боролись за освобождение не только Украины, но и других порабощенных Москвой народов» до конца 50-х годов, достаточно задать простой вопрос: «Почему в советском (по сути) законе<> «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» от 22 октября 1993 г. N 3551-XI, есть отдельный пункт о членах УПА?»

<>* * *

<>Я имела честь дружить с людьми, которые стояли у истоков<> борьбы с послевоенной бандеровщиной на Западной Украине, знакома с их бесценным опытом, поэтому могу утверждать: ничего более эффективного, чем применяли в СССР в борьбе с вооруженным подпольем ОУН-УПА и «лесными братьями», никто еще не придумал. Именно этот опыт впоследствии использовала Россия, замиряя Чечню.

<>Поэтому могу опровергнуть распространенное среди ряда далеких от реального знакомства с вопросом людей мнение, что «Сталин не доработал по борьбе с бандеровцами». Не стоит перекладывать с больной головы на здоровую, оправдывая этим позднесоветские элиты<>, пожелавшие владеть тем общенародным добром, которым они управляли, и вытащившие из пыльных погребов в качестве инструмента идеологию своих идеологических противников, питая иллюзию, что националистическими и нацистскими демонами можно управлять.

<>А для ликвидации террористического националистического подполья на Западной Украине (как и в Прибалтике) использовали бывших бандеровцев, которые после ряда амнистий порвали с подпольем ОУН-УПА, куда многие из них были мобилизованы принудительно.

<>Сегодня события на Западной Украине из эпизода, пусть даже и существенного, превращены<> едва ли не в центральное украинское событие всей Второй мировой войны. А Западная Украина стала своеобразным мерилом национального сознания, патриотизма и государственности в противовес «советизированной» и «русифицированной» Восточной Украине. В переписанной истории УПА предстает как армия истинных победителей и творцов новейшей истории Украины, на фоне которых вклад в разгром фашизма Советского Союза девальвирован, а победителю — советским людям и их нынешним потомкам внушается чувство вины перед «настоящими героями Украины».

<>Тем не менее ОУН-УПА продолжает оставаться в исторической памяти большинства населения не как «национально-освободительное формирование украинского народа», а как террористическая организация, практиковавшая массовые убийства гражданского населения: учителей, врачей, инженеров, агрономов, механизаторов — всех тех, кого правительство УССР присылало в западные области возрождать к жизни разграбленное и разрушенное войной народное хозяйство. И главное, бандеровцы ассоциируются с убийцами своих же земляков, вся вина которых заключалась в том, что они приняли советскую власть.

<>Мне рассказывал друг – крымский беркутовец, ставший одной из жертв «Корсуньского погрома<>», что местный дядька, которого евромайдановцы натравили на крымчан, возвращавшихся из Киева в Крым, избивавший его, оскорблял его самым страшным для местных ругательством:«Ах, ты, проклятый бандера».

<>К 1945 году в результате действий внутренних войск при активной поддержке воинских частей Красной армии, отделов контрразведки СМЕРШ и погранвойск НКВД крупные формирования УПА были разгромлены. В сложившейся ситуации перед верхушкой ОУН-УПА остро встала задача максимально сберечь свои кадры и дождаться взрыва «Чумы» — так в документах ОУН зашифровывалось ожидаемое начало вооруженного конфликта между странами Запада и СССР.



Поэтому в феврале 1945 г. в лесу возле местечка Бережаны (Тернопольская обл.) состоялось совещание ведущих функционеров ОУН во главе с Шухевичем по реорганизации подполья. Было решено переходить к действиям мелкими группами по 10—15 человек, способными быстро маневрировать и менять места дислокации, а основной удар переносился с красноармейцев и солдат внутренних войск на гражданскую администрацию и лиц<>, сочувственно относящихся к советской власти.

<>Объектами нападений становились<> партийные, комсомольские и советские работники, колхозная администрация, а также «подсоветчики<>» — сельский актив и простые колхозники, а также специалисты, прибывшие из других областей УССР. В ликвидационных списках<> украинцев, убитых за симпатии к советской власти СБ ОУН, были даже малолетние дети. В одной из бандеровских инструкций указывалось: «В ходе ликвидации указанных лиц не жалеть ни взрослых членов их семей, ни детей…»

<>К примеру, во Львовской области в августе 1944 г. членам двух семей выкололи глаза будто бы за то, что их близкие сообщили о передвижениях повстанцев советским властям. Трупы затем изрубили на куски на виду у испуганных односельчан (ГА РФ. Ф. Р-9478. Оп. 1. Д. 381. Л. 58.).

<>В райцентре Милятино Львовской области на сельском сходе крестьянин Иван Пришляк сказал: «Моего сына за службу в Красной армии наградили орденом Славы III степени. Разве могло такое случиться при польских панах — чтобы бедный крестьянин получил такую правительственную награду?» После этого выступления за несколько недель были зверски вырезаны девять человек по фамилии Пришляк (ГАЛО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 226. Л. 59-60.).

<>Распространенной была практика уничтожения или запугивания специалистов, которые прибывали из других областей для восстановления народного хозяйства Западной Украины. Так, 13 сентября 1944 г. в Ровенской области «повстанцы» напали на пятнадцать недавно прибывших специалистов, из которых одному удалось бежать, а четырнадцать бандеровцы увели в лес и расстреляли. Затем надругались над трупами, отрезав голову у одного убитого мужчины и ноги у женщины (ГА РФ. Ф. Р – 9478. Оп. 1. Д. 381. Л. 60.).

<>Понятно, что после подобных зверств найти желающих поквитаться с «защитниками» и защитить свои села и семьи от террора хватало.

<>Сегодня в запале пропагандистских войн и в тумане мифотворчества может показаться удивительным, но вылавливали по схронам этих бандеровских бандитов местные хлопцы – «ястребки», насильно мобилизованные в УПА, которые, как только представилась возможность оттуда сбежать, сбежали и вступили в истребительные отряды (потому и название «ястребки» или «истребки»).

<>Первое обращение президиума Верховного совета и СНК УССР к участникам так называемых УПА и УНРА вышло 14 февраля 1944 г. В нем говорилось: «Именем Правительства Украинской Советской Социалистической Республики мы гарантируем всем участникам так называемой «УПА» или «УНРА» … которые искренне и полностью прекратят всякую борьбу и враждебные выступления против Красной Армии и Советской Власти, полное прощение их тяжелой ошибки, их прошлой вины перед Родиной».

<>27 ноября 1944 г. президиум Верховного совета, СНК УССР и ЦК КП(б)У принимают обращение «К населению западных областей УССР», в котором снова гарантировалось полное прощение всем, кто «оставит националистические банды и вернется к мирному труду». 19 мая 1945 г. было опубликовано еще одно обращение «К рабочим, крестьянам и интеллигенции западных областей Украины» с предложением «участникам националистических банд… покаяться и честным трудом искупить свою вину перед украинским народом. Не желая напрасно проливать кровь … Правительство Советской Украины простит им их участие в бандитских группах».

<>Эти обращения транслировались по радио, были опубликованы во всех областных и районных газетах западных областей, в виде листовок и плакатов распространялись по селам, вывешивались в общественных местах, на базарных площадях и перекрестках дорог.

<>Подобные шаги правительства, с одной стороны, и настроения местного населения – с другой, возымели действие, и «хлопцы» массово повалили из леса сдаваться «советам».

<>Только во время «Большой блокады<>», инициированной Хрущевым в последних числах декабря 1945 г. в связи с выборами в Верховный совет СССР, которые впервые должны были проводиться в западных областях УССР, когда бандподполье ОУН-УПА планировало провести ряд диверсионно-террористических актов по срыву выборов, а также по запугиванию просоветски настроенных граждан (Инструкция УПА по срыву выборов и диверсиям//ЦДАГО, ф.1, оп.23, д. 2968, л.9-11), были задействованы около 3500 истребительных батальонов, т. е. местных отрядов самообороны против банд УПА, численностью около 60 тыс. человек (ЦДАГО, ф.1, оп.23, д. 2884, л.1-181. Это стенограмма совещания секретарей западных обкомов, начальников управлений НКВД, НКГБ и командования военных округов от 14 февраля 1946 г.).

<>Незаслуженно забытый сегодня пласт информации – использование органами госбезопасности легендированного подполья из покаявшихся бандеровцев в борьбе с закордонными центрами ОУН и иностранными разведками, которые их финансировали и использовали.

<>Мой друг, ветеран органов госбезопасности<> Владислав Чубенко, был одним из организаторов и кураторов боевых операций по ликвидации вооруженного оуновского подполья, а впоследствии лично работал со многими покаявшимися оуновскими функционерами – Матвиейко, Куком, Малисевичем, Магуром, Небесным и участвовал в оперативных играх советских органов госбезопасности с западными спецслужбами, поделился со мной некоторыми воспоминаниями.

<>Каялись бандеровские провидныкы. Аж гай шумів. Один из командиров УПА Юрий Стельмащук раскололся сразу и на первом же допросе сдал всех, кого только можно было. С ним беседовал начальник УББ НКВД УССР Т. Строкач, и Стельмащук ему сдал самого Клячкивского — Клима Савура, первого командира УПА.

<>Сразу же была проведена чекистско-войсковая операция, в результате которой Клим Савур был ликвидирован. Потом Стельмащука возили по селам, где он прилюдно каялся на митингах и поносил УПА последними словами. Казалось бы, жизнь налаживается, можно будет тихонечко сотрудничать с органами и устраивать быт, но тут вылезли наружу подробности его участия в резне поляков летом 43-го, когда его «боёвка» за пару дней вырезала несколько тысяч человек. Притом все это подтверждалось свидетельскими показаниями.

<>Поэтому чекисты не расстрелять его попросту не имели права, учитывая общественное мнение. Кстати, одного из руководителей ЗП УГВР Владимира Охримовича убили тоже не за «отказ от сотрудничества с органами» – сотрудничал, да еще как! Он, если можно так сказать, стал жертвой антибериевских чисток в МГБ. После поимки во время одного из допросов Охримович сказал фразу «якби всі міністри були такі, як Берія, то нам би було дуже добре».

<>Когда Берию арестовали, из Москвы потребовали все документы, где о нем упоминалось. Среди них оказался и документ с высказыванием Охримовича. В итоге, как и многим чекистам, — расстрел.

<>Мой друг – ветеран госбезопасности, о котором я упоминала выше, который был одним из участников операции по обезвреживанию командующего вооруженным подпольем ОУН-УПА Василия Кука, рассказал, что Кук был захвачен спецгруппой МГБ, т. е. членами УПА, завербованными МГБ. Мне ветеран так и сказал: «Парни сами все сделали, а потом позвали нас».

<>Оперативное мероприятие по его поимке называлось «Западня». Розыском Кука занимался 1-й отдел 4-го Управления КГБ УССР во главе с П. Свердловым и его замом Г. Клименко. Непосредственно поимка была возложена на специально созданную агентурно-боевую группу из трех перевербованных членов УПА, которых Кук знал лично.

<>Подготовили один из бункеров в Иванцевском лесу Львовской обл., где Кук прятался ранее. Его привели в порядок, установили два радиосигнализационных аппарата «Тревога» и заселили упомянутых выше агентов-боевиков, чтобы схрон приобрел жилой вид.



В ночь на 23 мая 1954 г. в этот бункер из Рогатинского района явился ничего не подозревающий Кук со своей женой и двумя охранниками. Агентов он лично знал как надежных подпольщиков, поэтому в тот момент опасений у него не возникло. Это потом уже он на допросах вспоминал, что его удивило наличие в схроне хорошей еды, книг и т. д. Во время обеда, который приготовили агенты, он особенно хвалил одного из них, а потом прочел им лекцию, как лучше убежать от погони с собаками, посыпав свои следы спецсмесью. Кук попросил одного из парней приготовить все, чтобы помыть ноги (была такая традиция — мыть ноги после похода). Затем лег отдыхать, дав поручение агенту почистить свой американский автомат, подаренный ему Охримовичем, и при этом показал, как им пользоваться.

<>Когда Кук и его жена уснули, боевики обезвредили автомат, вытащили из-под подушки жены Кука Ульяны пистолет и связали спящих. Понятно, что последовала истерика, Кук орал боевикам: «Сколько Вам заплатили?» На что получил ответ: сделано это для того, чтобы быстрее закончилось кровопролитие на Западной Украине.

<>Затем Кук стал предлагать боевикам деньги – 20 тыс. рублей, золото, но безуспешно. Как заявил ему один из агентов: «Я колишній есбіст і знаю правило — хто наказав зв'язати, той і наказує розв'язати. Хіба не ви вчили нас цьому?» Затем агенты по «Тревоге» вызвали оперативную группу, и вскоре прибыли лейтенант В. Агеев и старший группы Г. Клименко, которые приветствовали Кука словами: «Ну вот наконец мы и встретились, Василий Степанович!»

<>Агеев с двумя оперативниками подошел к охранникам Кука, которые находились в нескольких сотнях метров от бункера и еще не знали, что их командир арестован (Кук не разрешил им заходить в бункер, а приказал находиться на расстоянии), и объявил им: «Ви арештовані за наказом провідника!» И те без колебаний позволили себя связать.

<>В это время Кука и Ульяну обыскали, причем жена сама указала место, где прятала яд. Затем им позволили умыться, и тут Кук внезапно попросил у чекистов выпить. Водки не нашлось, и тогда он заявил: «Люди-люди, как вам не стыдно. Такой момент, и чарки не нашлось». После этого в машине чету Куков транспортировали до Львова, а оттуда самолетом в Киев.

<>После ареста для ведения его дела была создана следственная группа под руководством начальника следственного отдела КГБ УССР подполковника Пивоварца. Кук проходил под псевдонимом «заключенный № 300», а Ульяна – № 88. Их арест держали в глубокой тайне, об этом событии знало только высшее руководство КПУ и Москва. Официально же продолжали вести поиск, даже проводили оперативные мероприятия по поимке. Делалось это с целью скрыть факт ареста руководителя подполья от ЗЧ ОУН и ЗП УГВР.

<>На допросах Кук сразу же дал развернутые показания о структуре ОУН, деятельности ее референтур, охарактеризовал лидеров ОУН, в т. ч. и заграничных центров, дал подробные показания об их связях с разведками Англии и США. Также он написал соображения по ликвидации остатков подполья, а в ноябре 1954-го показал место на территории Рогатинского района, где были закопаны бидоны с шифрами, адресами и кодами для корреспонденции с загранцентрами, разведками США и Англии. Там же нашли вопросники от Лебедя, которые тот посылал Куку для сбора информации о советском военном потенциале.

<>За такое «примерное» поведение ему разрешили проживать с женой в одной камере, чекисты устраивали им вечеринки, празднование дня рождения жены и Нового года. Регулярно дарили Ульяне конфеты, в камере установили телевизор и радиоточку, были свежие газеты. Из ссылки вернули его родню, включая родителей. В феврале 1955 г. его возили на месяц в Москву, а 4 мая <>1955 г. Кук написал «Декларацию о политическом признании победы советской власти над подпольем».

<>Каждый день им выделяли суточные плюс деньги на диетическое питание и одежду. Ульяну возили по магазинам, где она делала покупки. Чету Куков регулярно осматривали врачи и проводили квалифицированное лечение.

<>Постепенно их стали водить в кинотеатры, зоопарк, возить по колхозам, на Днепрогэс, ХТЗ, Донбасс, на экскурсию по музеям, в Лавру, «Софию» и даже в Асканию-Нова. В итоге они объехали практически все регионы Украины. Затем Кука с женой поселили в отдельном особняке на Нивках, естественно, под наблюдением. Вот в таких условиях он и провел эти шесть лет.

<>14 июля 1960 г. в связи с ходатайством КГБ УССР указом президиума Верховного Совета СССР Кук и его жена были помилованы с освобождением от уголовной ответственности. На них было распространено действие указа ПВС СССР от 1955 г. «Об амнистии советских граждан, сотрудничавших с оккупантами в период Великой Отечественной войны».

<>Уже 21 июля было подписано постановление об освобождении четы Куков из-под стражи, им вернули изъятые при аресте деньги и вещи. 19 сентября Кук зачитал по радио свое знаменитое «Обращение», тогда же сотрудники советских спецслужб объявили, что все эти годы они вели с ЗЧ ОУН и ЗП УГВР оперативные игры, гнали им дезинформацию от имени несуществующего подполья. Представители МИ-6, ЦРУ и их оуновские помощники были шокированы этими заявлениями.

<>Куку выделили отдельную квартиру, дали 1000 руб. на обзаведение хозяйством и т. д. В 1964 г. КГБ помогло ему получить диплом — он заочно окончил Киевский университет по специальности «историк» — и устроило работать старшим научным сотрудником в Центральный исторический архив Киева, а затем на ту же должность в Институт истории АН УССР.

<>Более того, хотя пока ещё не раскрыты все архивы органов госбезопасности, доказать трудно, но существует обоснованное подозрение, что Роман Шухевич не погиб 5 марта 1950 года в бою под Белогорщей, а точно так же, как и Василий Кук, пошел работать в интересах МГБ и советской власти. Сладко ел и мягко спал и, надо полагать, в отличие от рядовых бандероцев, кормивших вшей в гнилых схронах легендированных проводов ОУН, умер в своей постели [Замечу<>, что сын Романа Шухевича Юрий – нынешний почетный председатель УНА-УНСО, депутат Верховной рады – в годы Великой Отечественной войны служил в Красной армии, был награжден орденом Славы, медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги»].

<>О «подозрении» можно прочесть в книге одного из участников борьбы с оуновским подпольем в 50-е годы, автором книг «Бандеровщина» и «Операция "Рейд”» полковника В. Санникова:

<>«К сожалению, я не могу и сегодня назвать имя одного из крупных руководителей подполья, попавшего в руки советской контрразведки… Назовем его условно Г. Долго гонялись за ним чекисты. Вышли на место его временного укрытия. После короткого боя находившиеся вместе с ним в хате боевики были уничтожены. На предложение сдаться провиднык отвечал огнем и отбивался гранатами.



Он был нужен живым. Николай Иванович дал команду вести только отвлекающий огонь, чтобы оуновец расстрелял свой боезапас. Пулеметчикам было приказано в случае появления в секторе обстрела этого главаря бить только по ногам.



Вскоре стрельба из хаты прекратилась, и в дверном проеме показался человек с двумя пистолетами в руках. Он, стоя в дверях, прицельно стрелял по приближающимся контрразведчикам. Стало ясно, что провиднык сознательно вызывает огонь на себя, имея намерение погибнуть в бою. Все правильно рассчитал Зубатенко. Не дал противнику пустить в себя последнюю пулю. Не успел провиднык уйти из жизни героем. Пулеметная очередь перебила ноги, и он без сознания рухнул на землю…

<>За организованным и старательным лечением Николай Иванович следил лично. Сделали все возможное. Привлекли лучших хирургов. Было проведено несколько сложных операций, в том числе врачами, специально вызванными из Москвы. Спасли ногу провидныку. Николай Иванович почти ежедневно впервые дни лечения бывал у больного, часами сидел у его постели.



О жизни говорили. И о смерти. Нужной или бессмысленной. Дело мы имели не просто с врагом советской власти. Провиднык был образованным, интеллигентным человеком. Привлечь умного врага на свою сторону — особое мастерство. Филигранная работа, осуществлять которую дано далеко не каждому чекисту-агентуристу. Николай Иванович «играл» с открытыми картами.

<>Долго продолжалось идеологическое противостояние. Удалось его убедить. Нет, он практически остался на позициях украинского националиста. Его убедили в другом. В борьбе за призрачную «самостийную и незалежную» погибли тысячи людей. Сотни тысяч оторваны от своей родины, родных земель и находятся в лагерях или на спецпоселении. Если он считает себя истинным патриотом Украины, пусть поможет несчастным вернуться на родину, к своим хатам и землям.



Ему предлагается программа борьбы за свой народ в условиях сложившейся и исторически закрепленной временем украинской государственности. Существует Советская Украина, и ОУН бессильна изменить ход истории. Именно ОУН виновата в геноциде нации — развязав кровавую бойню в Западной Украине, вызвала тем самым ответную реакцию всей советской мощи. Надо спасать жизни людей, это святая обязанность любого украинца во имя интересов нации.

<>Да, Г. был нужен нам живым. Да, мы рассчитывали на его помощь, Да, он был бы обречен, если бы не пошел на сотрудничество с нами… Его ознакомили с некоторой информацией наших надежных источников в оуновских зарубежных центрах. Ложь и обман исходили из Мюнхена. Не о судьбе гибнущего подполья думали зарубежные лидеры ОУН, а только о своей выгоде, своем благополучии… Ему доказали это документально. Он убедился, что это не фальшивка, сфабрикованная госбезопасностью.



И провиднык сдался. Он попросил только об одном: его бывшие руководители по подполью и друзья, подчиненные никогда не должны узнать о его захвате и сотрудничестве с госбезопасностью. Он должен для всех, кто знал его по подполью, умереть. Навсегда. Для всех. Пусть думают, что он погиб героем. Он попросил изменить его имя. Расстаться с ним навсегда. Взять имя другого человека и начать новую жизнь…

<>Чекисты сдержали слово. Все условия были выполнены. В последующем он оказал большую помощь органам госбезопасности, спас жизни и облегчил участь многих участников Сопротивления…»

<>Полковник Владислав Чубенко – автор<> пособий по борьбе с бандеровщиной и документальных книг, рассказывал, что цензура до начала перестройки в СССР в 80-х годах прошлого века просто запрещала в его книгах о борьбе с закордонной агентурой использовать термин «радиоигры».

<>Более двадцати лет, до сентября 1988 года участники<> операции «Бумеранг» львовский врач Святослав Игнатьевич Панчишин и киевский журналист Юрий Александрович Иванченко дурачили закордонные националистические центры и их кураторов из западных разведок, изображая «бурную антисоветскую деятельность» и отвлекая время, человеческие, организационные и финансовые ресурсы на «работу» впустую.

<>В результате было нейтрализовано более 20 эмиссаров с паспортами граждан США, Англии, Франции, ФРГ, получено и сдано в макулатуру несколько тонн националистической литературы, перехвачены и локализованы ряд лиц, завербованных заграничными органами, получено и освоено большое количество информации о деятельности западных спецслужб и наццентров. И операция могла бы успешно продолжаться не один год, если бы не желание Михаила Горбачева сделать «жест дружбы» в адрес Запада.

<>В общем, финал операции “Бумеранг” стал едва ли не последним триумфом советской контрразведки в борьбе против подрывной работы закордонных националистических центров.

<>А сегодня украинские мифотворцы продолжают распространять информационную осетрину второй свежести и рассказывать<> доверчивым недорослям, мечтающим хоть чем-то гордиться, что Че Гевара и Фидель Кастро восхищались Шухевичем и Бандерой, а генерал де Голль якобы заявлял «Если бы у меня была такая армия, как УПА, немецкий сапог никогда не топтал бы землю Франции».







Мирослава БЕРДНИК

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