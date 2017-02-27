А не замахнуться ли нам на настоящее кино? Юрий Селиванов

«Социальный заказ» на кинематограф высокого советского уровня становится все более актуальным по мере необратимого оскудения его голливудской альтернативы

По Первому каналу показывали знаменитый советский фильм «Экипаж». Ну, там где Георгий Жженов, Леонид Филатов и другие замечательные и незабываемые лица. Смотрел его много раз, поэтому на время выключил звук, чтобы не отвлекал от мыслей. Я ведь, как профессиональный ТВ-редактор, автоматом ловлю любой текст. Так вот, пишу себе и на экран не смотрю.

А потом на секунду оглянулся. И хотя повторяю — звука не было, сразу понял, что идет рекламная вставка и там рекламируют СОВРЕМЕННЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ. Как я это понял без звука, что он именно современный?

Люди совершенно другие. Нет, не в смысле того, что не Филатов, и не Жженов. Совсем другие выражения лиц и, особенно, глаз, которые раньше были зеркалом души. Мне, почему то, пришло в голову определение «голливудские лица». Какие-то они все на одну колодку. Как будто нарисованные — смазливые, блудливые, притворные и… одинаковые. Как маски вместо лиц. Стандартные голливудские маски, за которыми нет ничего — ни души, ни творческой индивидуальности, ни даже собственного «портрета».

Того, что составляло основу советского кино в его лучших, поистине гениальных проявлениях. В котором каждый всесоюзно известный и всенародно любимый актер был велик не своей похожестью на какой-то убогий стандарт, но собственной, непродражаемой человеческой сутью, богатым, основанным на таланте и хорошем образовании внутренним миром. И, конечно же, мастерским умением их выражать.

Написал про это нечаянное микронаблюдение на своей странице в ФБ. И тут как прорвало! Даже не думал, что у наших людей так наболело и они настолько не готовы смириться с тем днищем, которого достиг наш нынешний эрзац-Голливуд.

Виктор Кирлич День назад посмотрел «Служебный роман» и пришёл к точно такому же выводу. Люди изменились. Из них ушла благодать. Разрушилась преемственность поколений. Произошла замена на чуждый образ мыслей, поведения, стиля. Красота души сменилась на красоту внешнюю. Тёплого, уютного мира в котором приятно жить, больше нет.

Галина Кудашова От российских мелодрамных сериалов тошнит, только от просмотра рекламного ролика. Лица все похожи друг на друга как под копирку. С таким же успехом можно было гонять один фильм, давая ему разные названия. Но всем хочется кушать, поэтому куют эту беспросветную чушь день и ночь, не покладая рук. Манекеновое кино.

Светлана Ковалёва Про пластмассовые лица. Это утверждение недалеко от истины, т.к. многие актёры используют ботокс, убивающий мимику, и вводят в кожу вещества, делающие лица похожими друг на друга.

Татьяна Шабанова Выскажу своё мнение. Американский ширпотребный кинематограф — это набор штампов, лицемерные маски на лицах, набор поз, жестов, мимики. Штампы узнаваемы, они вызывают прогнозируемую реакцию у зрителей в виде элементарных эмоций: страх, жалость, интерес,месть и т.д. Актёры не живут ролью. Они её играют так, как научили, и мы это лицемерие, лубочность, схематичность чувствуем. Мы привыкли к другому кинематографу, когда героя, его переживания чувствуешь каждой клеткой, потому что он — искренен. он живёт ролью. Когда-то наших актрис упрекали в отсутствии сексуальности, приводя в пример Мерилин Монро и Марину Влади, которые знали. как сесть, какую ужимку показать, чтобы зрители мужчины были от них без ума. Но, боже мой, какие они скучные и примитивные и как изумительны и естественны в своих всех ролях Нонна Мордюкова и Татьяна Самойлова. Сейчас много российских сериалов с оригинальными сценариями, но съёмка поставлена на поток и играют плохо. А уж в блокбастерах не играют вообще, одни спецэффекты.

Конечно, согнать нынешних пластмассовых киноманекенов с солнечных витрин жизни будет непросто. Особенно с учетом того, что работают они на точно такую же пластмассовую публику. Для которой главное в кино — количество съеденного за сеанс поп-корна и выпитого пива.

Но в том, что есть и другие люди, которым нужно другое кино, и что таких людей становится не меньше, а больше, после такой обвальной реакции моих собеседников можно не сомневаться. И даже констатировать, что так называемый «социальный заказ» на качественный кинематограф советского уровня не просто существует, но и становится все более актуальным. Особенно по мере того, как отечественный «киномыловаренный завод» подходит все ближе к полному исчерпанию стандартных голливудских сценарных заготовок, набора типовых жестов и дежурных реплик. И все большему числу зрителей становится откровенно скучно от бесконечно повторяющегося на экране унылого кинофуфла, ставшего уже настолько несъедобным, что его не запить никаким количеством пива.

Юрий Селиванов, специально для News Front

Источник: news-front.info