Главная » Невероятное в мире, Новости Украины и Новороссии

Захар Прилепин: Если Ганапольский прибежит сдаваться, тарелку супа нальем

13:28. 26 февраля 2017 Просмотров - 104 Нет комментариев Опубликовал:

Источник: Изборский клуб
Для наших милейших оппонентов выбор нынче в целом простой. Надо либо чтоб меня убили поскорей, либо затоптать меня кучно и заедино.

Сейчас накомментируются, притаятся и будут ждать. Час подождут, два, потом опять ка-ак выскочат.

Матвей Ганапольский заранее обезопасился: Прилепина убьют свои, а свалят всё на украинцев. Ну конечно же. Кого это нынешняя украинская власть заказывала, кого это замайданные активисты убивали! Да было ли такое!

Особенно трогательно, когда Ганапольский сообщает мне: война — это не игрушки. В каком полку служили, Матвей? В какой должности? Можно ли что-нибудь прочесть из ваших военных мемуаров?

Характерно, что когда их оперный внаукраинский оперный певец из города Парижу приехал повоевать в зону АТО и поймал свою пулю, Матвей про «игрушки» не говорил. Он показывал фотографию певца на камеру и требовал, чтоб украинцы массово отправлялись в ту же зону АТО давить сепаратистов.

Матвей, ну зачем такие двойные стандарты, ей-Богу.

А Димка Быков? Дима Львович наш Быков просто прекрасен. Сказал, что я ожидаю от него комментариев, а он не будет, не будет, не будет комментировать. И тут же, отказавшись комментировать, накомментировал полную тележку и тазик прицепом.

Говорит: если Прилепин откажется от своих телепрограмм и презентации новой книги, и на Донбассе пропадёт с головой — значит, это поступок. А если нет — ну, тогда это что-то другое.

Ах, Дима. Как бы хорошо было бы, если б меня не было, а были только вы, и говорили, говорили, говорили, писали, писали, писали, говорили, говорили, говорили, проводили лектории, презентации, перемещались по городам, вели колонки в журналах, фотографировались в майках «Я Шарли», «Я Авдеевка», «Я пуп земли», выступали на радио, собирали огромные залы и смотрели на всё свысока. Ну, как ты.

А я чтоб сидел в окопе и не отсвечивал. Чтоб ты меня снисходительно похвалил.

Нет, Дима, так не будет.

Машина моя едет из Донецка в Ростов три часа и ещё полтора часа летит самолёт до Москвы. Раз, и я у вас. Не ждал? А я приехал, заваривай чаёк.

Батальон, представь себе, как и любая, скажем, школа, или детский садик, требует больших внебюджетных вливаний. Наши буржуазные элиты не особенно замечены в желании спонсировать сопротивление Донбасса, поэтому некоторые вещи приходится делать самим, на свои кровные.

Зарплата у меня, как у замкомбата, 20 тысяч рублей, я её, едва получив, тут же отдаю коллективу. Но надо (только на батальон) примерно в сто раз больше ежемесячно.

Так что, я не закрою программы, извини. У меня касок и броников не хватает.

Ещё у меня сейчас на полтора миллиона заказов на помощь многодетным, больным, семьям погибших ополченцев, детям Донбасса — этим тоже надо заниматься, и я буду этим заниматься, и даже не стану делать из этого тайны.

Ещё я задумал огромный рок-фестиваль на земле Донбасса в помощь Донбассу, и я сделаю его.

Если не будет очередного обострения. Если будет обострение, будем им заниматься.

Много у нас дел, и нас на все дела хватит. Мы не оставим вас одних танцевать на этой полянке, как бы всем вам не хотелось.

Даже Бестужев-Марлинский умудрялся с Кавказа писать свои повести, которые читала вся Россия, а Толстой «Севастопольские рассказы» из Крыма, а Симонов мотаться туда-сюда, неужели ж я про вас забуду, ненаглядные?

Вот, скажем, Владимира нашего Кара-Мурзу — как его забыть?

Это ж каким надо находчивым человеком быть, чтоб вспомнить Аркадия Гайдара — и в каком контексте! — к 1941 году рассказывает нам давеча Владимир Кара-Мурза, Аркадий Гайдар совершенно исписался, и поехал на войну.

Это он так тонко намекает, Кара-Мурза.

Володя, я давно исписался. В детстве ещё. Исписался, изрисовался, изпластелинаналепился.

Что совершенно не мешает всем вам говорить осмысленные мерзости касательно великого писателя, героически погибшего за то, что б ты, Володя (я с тобой теперь на «ты» буду, потому что «вы» к тебе не подходит), нёс свою снисходительную и подлую ахинею.

…кто там ещё у нас остался?

Станислав Садальский, как обычно чуть закипая, сказал, что творческие люди — «артисты для всех», и стрелять нехорошо, подло. Ах уже эти «артисты для всех»! Дети просто.

Митя Глуховский рассказал про то, что брать в руки оружие — «это преступление», но преступление только моё, потому что в АТО «защищает свою землю».

Я, знаете, с какого-то времени не очень верю, что у вас вообще есть мозг, Митя, или там Стас.

И вам так даже лучше.

Ещё есть многочисленные украинские депутаты, которые дружно пожелали мне скорой погибели, скамьи в Гааге и заодно направили витиеватые прошения, чтоб меня внесли в санкционные списки.

Тут, кстати, может получиться.

За границу меня и так особо не звали последние три года, а тут вообще могут не пустить. Будут Матвей, Дмитрий и какой-нибудь очередной Володя без меня там меня обсуждать.

Или игнорировать. Всё никак не дождусь, когда они наконец начнут меня игнорировать. Как я того заслуживаю.

Но этого пока не случится, увы.

Будет вот что. Ганапольский будет по-прежнему рассказывать, что я «русский фашист».

Быков — про то, что я «умело использую pr-технологии и позирую перед камерами».

А остальные прочие им подвякивать.

Я действительно вас использую. И тебя, Дмитрий Львович конкретно. И ты на это ведёшься, как карась.

И все ваши ходы и выкрики известны заранее, наперёд, на годы.

Скажем, если со мной что-нибудь случиться нехорошее, то Матвей расскажет про «собаке собачья смерть», а Дмитрий — про «закономерный итог» и какую-нибудь там «ложность имманентных связей». А Володя про Аркадия Гайдара ещё раз. И «крушение иллюзий».

Ответ у меня один и простой: не дождётесь.

… кстати, чуть не забыл: три дюжины аналитиков уже отписались, что Прилепина вывели на сцену, чтоб заманивать «пушечное мясо на Донбасс».

Спешу вам сообщить, что штатка батальона, в котором я служу — полна, равно как и штатка полка. Нам никого не надо, самим бы прокормиться.

Впрочем, если Матвей со товарищи прибегут сдаваться — тарелку супа нальём.

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 15 февраля 2017
..., он просто выполняет инструкции. Если бы руководство ОБСЕ хотело действительно...на Донбассе. Если кто-то внимательно читал записи Захара в социальных ...перемен требует сердце Захара. Читайте также: Скандальный журналист Ганапольский пообещал Прилепину «пулю в...
Новости Украины и Новороссии 30 ноября 2015
...промышленного потенциала нашего региона, если в нем попытаться создать...shtml - цинкPS. Торопятся, если уже в начале декабря пойдет...том числе и Матвея Ганапольского о неминуемом успехе в ... (ВИДЕО) Совсем недавно Захар Прилепин вернулся из очередной поездки ...
Рейтинг 100 самых ярых русофобов
... которых раньше не замечала». 20. Ганапольский Матвей – журналист, считающий, что ...Предлагаю турецким властям передать пилота (если он выжил) на территорию, контролируемую..., Валерий Коровин, Аркадий Мамонтов, Захар Прилепин, Леонид Ивашов, Евгений Фёдоров, ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>