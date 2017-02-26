Внимание! Открыт завод «Монсанто» в России! [2017, ГМО разрешили в РФ]
Для того чтобы полностью поставить какую-либо страну под контроль, сейчас совсем необязательно окружать её кольцом военных баз и нацеливать на неё ядерные ракеты. Появились куда более изощрённые, подлые и эффективные способы...
Совсем недавно произошла ДИВЕРСИЯ национального масштаба! Академия Наук РФ, совместно с комиссией РАН по борьбе с лженаукой, во главе с Евгением Александровым отменили запрет на производство ГМО продукции на территории РФ по всем направлениям. И заявили о безвредности ГМО. И тут же, (как совпало) всемирная корпорация «МОНСАНТО» (один из органов мирового управления комитета 300) торжественно открыла свой завод по производству ГМО семян в Кировской области. Это большая победа мирового заговора против славян и России в целом. Это вымирание нации в ближайшем будущем. Приговор уже подписан и исполняется. Государственная Дума недавно отменила принятие закона на запрет ввоза в Россию пальмового масла , использования своих и других ГМО продуктов !!! Источник: http://www.youtube.com/user/kRaM0la/videos
* Дополнительная информация:
Паразитическая Система - http://ru-an.info/news_sys.php
Мир согласно Монсанто. ГМО = геноцид
«Еда - это власть! Мы используем её, чтобы изменить поведение людей. Некоторые назовут это подкупом. Нам всё равно, извиняться мы не намерены». Катерина Бертини, (Catherine Bertini) Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН, бывший помощник советника министра сельского хозяйства США...
«…В мире народился монстр.
Он шагает, подминая под себя государства и страны. Для него не существует преград в виде государственных границ и территорий.
Он заставляет людей заканчивать жизнь самоубийствами и выбрасывает их из домов целыми посёлками и деревнями.
Он заставляет блеять перед камерами и врать в оправдание своего малодушия и ничтожества самых высших чиновников разных государств.
Он уничтожает всё живое на планете и заливает её ядом.
Там, где он прошёл - отравлена земля, лишь миллиарды долларов прибыли получит кучка нелюдей, для которых жизнь всего живого - пустые слова, главное: деньги и глобальная власть.
О нём знают и молчат все заинтересованные - кто из страха, кто в надежде урвать пару центов, тем более, что на первый взгляд он щедр. Те же, кто уже был “облагодетельствован его милостью”, требуют прикончить его, пока он не уничтожил всё живое.
Имя ему — транснациональный биохимический концерн Монсанто.
Думаете, Вас это не касается? Заблуждаетесь. Вы уже сегодня это едите, это трансгенная еда, другой, к сожалению, с каждым днём становиться всё меньше и меньше. Но дело даже не в этом, а…»
В фильме рассказывается о фирме Monsanto и её технологиях связанных с ГМО и не только. Получение ГМО связано со «встраиванием» чужого гена в ДНК других растений или животных с целью изменения свойств или параметров последних и при этом всё масштабное распространение растений Monsanto в мире умалчивается.
* Фильм Мари-Моник Робин - разоблачительный удар по всем сторонникам ГМО, биотехнологий и глобализации. Ложь, подтасовки, контрабанда, угрозы, геноцид - вот небольшой набор, который сегодня используют выходцы дома Рокфеллера в сумасшедшей надежде мирового контроля над продовольствием, а соответственно над каждым живущим на нашей планете.
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Было время сеять, теперь время пожинать
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Приехали!
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Чуркин был последним патриотом.Больше никто за Россию умирать не хочет, будут здавать все.
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кто конкретно – по фамилиям – из депутатов голосовал за отравление нашей страны?
кто – по фамилиям – работает на этом заводе?
кто – по фамилиям – его строил?
кто – по фамилиям – давал разрешение на его строительство?
кто – по фамилиям – работает в монсанто на территории РФ?
Назовите их во всеуслышание!
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Интересно, против пугачихи голосовалка за несколько дней собрала больше ста сорока тысяч голосов. А если выставить голосование против этой заразы?
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Кажется на АШ читал что это вброс. Никакого завода нет. И еще разве РАН у нас законодательный орган, чтобы отменять запрет на производство ГМО? По поводу безопасности ГМО тоже был вброс, якобы комиссия делавшая доклад о гомеопатии, готовит доклад о безопасности ГМО. Этот слух тоже якобы не подтвержден.
Так что новость хорошо бы проверить!
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Так и думал, что эти действия спровоцируют какие то природные или космические катаклизмы. Так оно и есть, к Земле летит ещё один астероид предупреждают астрономы.
Монсанто! Не провоцируйте атаку астероидов, удалитесь откуда пришли.
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Нужно в каждом районном центре иметь свою ячейку осведомителей, что бы знать куда завезли ГМО семена и на каком поле они посеяны. Перед уборкой урожая посевы с сухой соломой очень хорошо горят. Только таким образом можно бороться с нелюдью. Начинать необходимо с посёлка Октябрьский Зуевского района. также выводить со строя технику фирмы “Monsato”