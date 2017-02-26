Сводки от ополчения Новороссии 26 февраля 2017

«Мама» — документальный фильм

Этот короткий документальный фильм основан на страшной истории, причина которой кроется в карательной операции против народа Донбасса со стороны правящего киевского режима и подконтрольных ему вооруженных бандформирований.

«Это мой сын, — говорит женщина показывая фотографию молодого человека. – Чумак Сергей Александрович. 30 лет. Без вести пропал 25 июля 2014 года». Женщина показывает другие семейные фотографии, и добавляет, что когда с сыном оборвалась связь, директор предприятия, на котором он работал, рассказал, что молодой человек должен был выехать к клиентам на загрузку в Красный Луч и Антрацит. Но клиенты сообщили, что машина не приехала.

«Тогда и начались поиски моего сына», — добавила мать.

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«Кто платит, тот и заказывает музыку» — ОБСЕ пояснили мирному жителю принципы своей работы

Авторская съемка военкора команды News Front Филиппа Преображенского.

Житель поселка Новая Таврия в Донецкой Народной Республике рассказал о том, как привыкли работать представители мониторинговой миссии ОБСЕ.

«Я спросил у ОБСЕ, почему факты обстрелов со стороны ВСУ замалчивают. Они ответили, что кто платит, тот и заказывает нужную ему картинку. Это мне так сказали представители мониторинговой миссии, которые тут постоянно ездят», — рассказал местный житель. «Мы страдаем, мой ребенок вынужден прятаться. Но ОБСЕ все равно, они зарабатывают деньги», — добавил он.

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Басурин: украинские националисты покинули территорию Донецкой фильтровальной станции

В результате решительного осуждения украинских силовиков, военное руководство Украины сумело выгнать радикальных националистов с территории Донецкой фильтровальной станции.

Об этом сообщил заместитель начальника управления Народной Милиции ДНР Эдуард Басурин.

«Тем не менее, противник продолжил укреплять свои блиндажи вблизи станции, что является существенным нарушением предоставленных ВСУ 15 марта 2015 г. письменных гарантий и, принятых ранее в Минске, договоренностей», — рассказал он.

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«Слепые» наблюдатели

Функции ОБСЕ

ОБСЕ — Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, крупнейшая в мире региональная организация, занимающаяся вопросами безопасности. Она объединяет 57 стран, расположенных в Северной Америке, Европе и Центральной Азии.

Организация нацелена на предотвращение возникновения конфликтов в регионе, урегулирование кризисных ситуаций, ликвидацию последствий конфликтов.

Согласно рамочного решения ОБСЕ от 21.03.2014 г. №1117 пункта №3 главный принцип работы СММ ОБСЕ на Украине «действовать согласно принципам беспристрастности и транспарентности»

Не видят очевидного

За период пребывания миссии ОБСЕ на Донбассе зафиксирован ряд фактов сокрытия миссией преступлений украинской армии.

Наблюдатели часто отказываются прибыть на места происшествий.

Одна из популярнейших фотографий в интернете – снимок с дрона, сделанный 1 февраля 2017 года, в Авдеевке, запечатлевший украинские танки в Авдеевке и миссию ОБСЕ. Они мирно беседуют с бойцами ВСУ. Такое однобокое отношение к освещению миссией событий на Донбассе дает возможность украинским карателям безнаказанно вести обстрелы территорий народных республик.

Дмитрий Кросс, специально для News Front

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ВСУ до полуночи вели огонь по ДНР

Украинские силовики с вечера обстреляли из минометов и противотанковых управляемых ракет 12 прифронтовых районов Республики.

Об этом пишет ДАН со ссылкой на сообщил источник в силовых ведомствах ДНР.

«С 18:00 до полуночи украинская сторона обстреляла из минометов и ПТУР 12 прифронтовых районов страны», — говорится в сообщении.

Источник пояснил, что под огнем ВСУ оказались территория Донецкого аэропорта и окрестности «Вольво-Центра» на севере столицы, поселки Доломитное и Зайцево под Горловкой, села Спартак, Веселое, Крутая Балка, Жабичево Ясиноватского района, промзона вблизи Ясиноватой, Саханка, Дзержинское, Коминтерново Новоазовского района на юге ДНР.

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Боевики «АТО» 15 раз за сутки нарушили перемирие в ЛНР

Киевские силовики за минувшие сутки 15 раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

Наиболее интенсивным обстрелам подверглись окрестности населенного пункта Калиновка. Силовики 5 раз открывали огонь из различных типов гранатометов и другого стрелкового оружия.

Под обстрел из гранатометов также попали окрестности поселка Логвиново. Силовики трижды в течение дня открывали огонь из гранатометов.

Кроме того, из минометов и гранатометов были обстреляны позиции Народной милиции вблизи Калиново. Огонь также открывался по окрестностям населенных пунктов Золотое-5, Сокольники, Кировск и Нижнее Лозовое.

«Потерь нет», — пишет ЛИЦ.

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Украина отрезает последнюю надежду на переговоры: в штабе «АТО» заявили, что ВСУ не занимали Донецкую фильтровальную станцию

В штабе «АТО» заявили, что информация о захвате украинскими военными Донецкой фильтровальной станции не соответствует действительности. Об этом сообщила пресс-служба штаба. «В связи с распространением отдельными интернет-ресурсами информации о якобы захвате украинской стороной объектов Донецкой фильтровальной станции для проведения обстрела неконтролируемых территорий Украины, пресс-центр штаба АТО заявляет, что эта информация не соответствует действительности и распространяется с целью реализации очередной провокации со стороны российско-оккупационных войск», — говорится в сообщении. Также в штабе утверждают, что украинская сторона не нарушает взятых на себя обязательств в рамках Минских договоренностей. Читайте также: В ДНР идут бои, ВСУ открыли огонь по пригородам Донецка

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Смешная история про ОБСЕ, рассказанная в донецком троллейбусе

Видео предоставлено Константином Долговым специально для News Front

В Донецк с дружественным визитом прибыл полномочный представитель Луганской Народной Республике на переговорах в Минске Владислав Дейнего.

Из-за плохой погоды Константин Долгов и Владислав Дейнего решили вместо традиционной прогулки прокатиться в донецком троллейбусе. Видеоблогер и представитель ЛНР на переговорах в Минске вспомнили смешную историю про ОБСЕ и обсудили ее во время маленького путешествия по городу.

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Разговор о Минске-2 в донецком троллейбусе

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Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир / 25.02.2017

— ЕС просит РФ ослабить контрсанкции

— Украинские боевики минувшей ночью захватили объекты Донецкой фильтровальной станции

— ВСУ несколько часов ведут обстрел ДНР в районе Ясиноватая

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Украина сорвала договоренности по стабилизации ситуации в Донбассе

Украинская сторона в ходе видеоконференции Контактной группы отказалась от договоренностей по нормализации положения на линии разграничения сторон, в том числе в районе Донецкой фильтровальной станции. Об этом сегодня по завершению переговоров заявила пресс-секретарь главы делегации ДНР на Минских переговорах Дениса Пушилина Виктория Талакина. «Украинская сторона сорвала даже самые невинные договоренности, которые возникали за время общения сторон. Отвод техники, согласованный на крайней встрече Контактной группы в Минске и поддержанный „нормандским форматом“ на уровне министров иностранных дел, сегодня оказался невозможным. Призывы к прекращению огня также остались неуслышанными», — отметила она. По ее словам, переговоры длились четыре с половиной часа, однако «фактически не удалось» достичь результатов и по проблеме деэскалации ситуации вокруг Донецкой фильтровальной станции и возобновления водообеспечения более полумиллиона жителей по обе стороны линии соприкосновения. Читайте также: ВАЖНО: ВСУ захватили Донецкую фильтровальную станцию По последним данным командования ДНР, обстановка на фронте за прошедшие сутки резко обострилась. Количество фактов открытия огня по территории Республики выросло до 2,1 тыс. раз. Под Донецком обнаружено скопление украинской тяжелой техники. Последний отчет ОБСЕ свидетельствует о многочисленных фактах отсутствия вооружений ВСУ в согласованных на мирных переговорах местах хранения. Кроме того, сегодня появилась информация о захвате ВСУ ДФС, которая накануне была обстреляна из подконтрольной Киеву Авдеевки. Читайте также: В ДНР идут бои, ВСУ открыли огонь по пригородам Донецка

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