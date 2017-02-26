СЕМИНАР ВИТАЛИЯ ПРИСЯЖНЮКА В ДНЕПРОДЗЕРЖИНСКЕ 23.04.2016



1:55 – Время начало разжиматься. Несоответствие многих эзотерических знаний основным силовым законам.

3:14 – Чему посвящена книга «Честь».

4:18 – Знакомство с участниками встречи.

14:52 – Что такое «открытое Сердце».

19:00 – Процесс воплощения Духа. Формирование тонких тел человека после рождения.

35:48 – Три центра сознания в теле ума (ментальном теле).

37:45 – Первый уровень открытого Сердца.

43:30 – Второй уровень открытого Сердца.

48:22 – Особенности энергоструктур у разных народов и как это влияет на восприятие мира.

53:33 – Третий уровень открытого Сердца.

59:59 – Три уровня открытого Сердца как основа для выживания человечества.

1:02:53 – Имянаречение.

1:11:20 — Соотношение Каст среди нынешних славян.

1:11:58 – Трипольская культура и берендеи.

1:13:14 – Варна – место рождения Души.

1:26:00 – Вся вселенная — иерархична. Иерархия по тонко-полевому видению.

1:36:53 – Соотносится ли Варна с местом проживанием человека?

1:45:14 – Истина и ложь. Приоритет в истине – чувственное восприятие

1:56:33 – Как отличать чувствование из Души от сознательного желания.

2:03:56 – Онко-заболевания.

2:11:47 – Взгляд на исторические периоды по книге «Честь».

2:24:49 – О славянской йоге.

2:31:27 – Связь энергетики Земли с расселением людей.

2:37:32 – Понятие «Шамбала». О просветленных людях Варны Созидания.

2:42:22 – Где родился — там и пригодился.

2:44:27 — Места Силы - народу.

2:55:10 – Боги и эгрегоры.

2:56:43 – Чем отличаются мужчина и женщина на духовном уровне.

3:08:00 – Что такое Каста на тонком плане.

3:17:35 – О смердах.

3:25:27 – Во власти должны быть князья.

3:29:06 – Кали Юга. Почему люди перестали делать чудеса.

3:41:14 – Про магию.

3:48:30 – Очищение и эволюция.

3:51:57 – Варна, Каста и Характер как кармическое предназначение.

3:58:08 - Творческая энергия людей, которую не видит государство.

4:04:19 – Чувственное восприятие как Знание.

4:11:06 – Реакция человека-паразита на открытое Сердце.

4:13:39 – Время высокодуховных людей.

4:15:53 – Характеристика Ха- и Тха- потоков.

4:25:44 – Начало тонко-полевого видения.

4:33:18 – Наполнение «светлых образов», предсказаний и пророчеств.

4:38:56 – Честь для лидеров. Основа для объединения.

