Семинар Виталия Присяжнюка в Днепродзержинске 23.04.2016
СЕМИНАР ВИТАЛИЯ ПРИСЯЖНЮКА В ДНЕПРОДЗЕРЖИНСКЕ 23.04.2016
1:55 – Время начало разжиматься. Несоответствие многих эзотерических знаний основным силовым законам.
3:14 – Чему посвящена книга «Честь».
4:18 – Знакомство с участниками встречи.
14:52 – Что такое «открытое Сердце».
19:00 – Процесс воплощения Духа. Формирование тонких тел человека после рождения.
35:48 – Три центра сознания в теле ума (ментальном теле).
37:45 – Первый уровень открытого Сердца.
43:30 – Второй уровень открытого Сердца.
48:22 – Особенности энергоструктур у разных народов и как это влияет на восприятие мира.
53:33 – Третий уровень открытого Сердца.
59:59 – Три уровня открытого Сердца как основа для выживания человечества.
1:02:53 – Имянаречение.
1:11:20 — Соотношение Каст среди нынешних славян.
1:11:58 – Трипольская культура и берендеи.
1:13:14 – Варна – место рождения Души.
1:26:00 – Вся вселенная — иерархична. Иерархия по тонко-полевому видению.
1:36:53 – Соотносится ли Варна с местом проживанием человека?
1:45:14 – Истина и ложь. Приоритет в истине – чувственное восприятие
1:56:33 – Как отличать чувствование из Души от сознательного желания.
2:03:56 – Онко-заболевания.
2:11:47 – Взгляд на исторические периоды по книге «Честь».
2:24:49 – О славянской йоге.
2:31:27 – Связь энергетики Земли с расселением людей.
2:37:32 – Понятие «Шамбала». О просветленных людях Варны Созидания.
2:42:22 – Где родился — там и пригодился.
2:44:27 — Места Силы - народу.
2:55:10 – Боги и эгрегоры.
2:56:43 – Чем отличаются мужчина и женщина на духовном уровне.
3:08:00 – Что такое Каста на тонком плане.
3:17:35 – О смердах.
3:25:27 – Во власти должны быть князья.
3:29:06 – Кали Юга. Почему люди перестали делать чудеса.
3:41:14 – Про магию.
3:48:30 – Очищение и эволюция.
3:51:57 – Варна, Каста и Характер как кармическое предназначение.
3:58:08 - Творческая энергия людей, которую не видит государство.
4:04:19 – Чувственное восприятие как Знание.
4:11:06 – Реакция человека-паразита на открытое Сердце.
4:13:39 – Время высокодуховных людей.
4:15:53 – Характеристика Ха- и Тха- потоков.
4:25:44 – Начало тонко-полевого видения.
4:33:18 – Наполнение «светлых образов», предсказаний и пророчеств.
4:38:56 – Честь для лидеров. Основа для объединения.