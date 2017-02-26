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Семинар Виталия Присяжнюка в Днепродзержинске 23.04.2016

15:15. 26 февраля 2017 Просмотров - 12 Нет комментариев Опубликовал:

СЕМИНАР ВИТАЛИЯ ПРИСЯЖНЮКА В ДНЕПРОДЗЕРЖИНСКЕ 23.04.2016

1:55 – Время начало разжиматься. Несоответствие многих эзотерических знаний основным силовым законам. 
3:14 – Чему посвящена книга «Честь». 
4:18 – Знакомство с участниками встречи. 
14:52 – Что такое «открытое Сердце». 
19:00 – Процесс воплощения Духа. Формирование тонких тел человека после рождения. 
35:48 – Три центра сознания в теле ума (ментальном теле). 
37:45 – Первый уровень открытого Сердца. 
43:30 – Второй уровень открытого Сердца. 
48:22 – Особенности энергоструктур у разных народов и как это влияет на восприятие мира. 
53:33 – Третий уровень открытого Сердца. 
59:59 – Три уровня открытого Сердца как основа для выживания человечества. 
1:02:53 – Имянаречение. 
1:11:20 — Соотношение Каст среди нынешних славян. 
1:11:58 – Трипольская культура и берендеи. 
1:13:14 – Варна – место рождения Души. 
1:26:00 – Вся вселенная — иерархична. Иерархия по тонко-полевому видению. 
1:36:53 – Соотносится ли Варна с местом проживанием человека? 
1:45:14 – Истина и ложь. Приоритет в истине – чувственное восприятие 
1:56:33 – Как отличать чувствование из Души от сознательного желания. 
2:03:56 – Онко-заболевания. 
2:11:47 – Взгляд на исторические периоды по книге «Честь». 
2:24:49 – О славянской йоге. 
2:31:27 – Связь энергетики Земли с расселением людей. 
2:37:32 – Понятие «Шамбала». О просветленных людях Варны Созидания. 
2:42:22 – Где родился — там и пригодился. 
2:44:27 — Места Силы - народу. 
2:55:10 – Боги и эгрегоры. 
2:56:43 – Чем отличаются мужчина и женщина на духовном уровне. 
3:08:00 – Что такое Каста на тонком плане. 
3:17:35 – О смердах. 
3:25:27 – Во власти должны быть князья. 
3:29:06 – Кали Юга. Почему люди перестали делать чудеса. 
3:41:14 – Про магию. 
3:48:30 – Очищение и эволюция. 
3:51:57 – Варна, Каста и Характер как кармическое предназначение. 
3:58:08 - Творческая энергия людей, которую не видит государство. 
4:04:19 – Чувственное восприятие как Знание. 
4:11:06 – Реакция человека-паразита на открытое Сердце. 
4:13:39 – Время высокодуховных людей. 
4:15:53 – Характеристика Ха- и Тха- потоков. 
4:25:44 – Начало тонко-полевого видения. 
4:33:18 – Наполнение «светлых образов», предсказаний и пророчеств. 
4:38:56 – Честь для лидеров. Основа для объединения. 
 

Метки: встреча, семинар, славяне. родная вера. веды., честь
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