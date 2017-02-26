Про монголов-самодуров и про их лошадей с GPS и турбонаддувом

Вот так вот простенько, незамысловато авторы учебника истории за 6й класс Данилов и Косулина доводят до школьников логику действий правителей. «А не завоевать ли нам весь мир?» – решил с утра какой-то кочевник… И пошёл завоёвывать… Почему? Да по кочану! В седле укачало! Сон плохой увидел. Ну варвар, что с него возьмёшь… А вы, думали, детишки, как принимаются решения о завоевании всего мира? Вот так и принимаются – с утреца – внезапно… Так что нет, товарищи-господа шестиклассники, никакой геополитики, никаких окон возможностей и логики обстоятельств – сплошные хотелки и капризы. Самодуры, сэр…

В центре Азии с древнейших времен кочевали монгольские племена. В начале 13го века во главе этих племен стал энергичный и КОВАРНЫЙ нойон (князь) талантливый полководец и беспощадный властелин Темучин (Чингисхан)…. Он поставил перед монголами задачу завое-вать весь мир.

В прошлой заметке мы рассмотрели философию и логику учебника Истории за 6й класс (Данилов, Косулина) , которым почти месяц монголофилы тыкали мне в лицо, как образчик научной корректности и незамутненного (в их понимании) патриотизма. Про патриотизм учебника мы поговорили. Сегодня вернемся к простым числительным и рассмотрим всего 2 вопроса – обоснование учебником геополитических процессов, а именно – монгольского нашествия и (наша любимая тема) размер монгольского войска.

По численности монгольских войск, историки в данном учебники таки «урезали осетра» написав неопределённо – от 30 до 70 (в среднем – 50) тысяч, закрыв глаза на то, что для средних веков войско в 50 000 всадников является такой же фантастикой, как и 500 000. И сегодня назрела историческая необходимость поговорить об этом немного поподробнее:

Табун в 150 000 голов (по три лошади на всадника) посреди русского зимнего леса – это зрелище не для слабонервных, особенно если пересчитать на необходимый корм на одно конское «лицо»:

Ой, забыл, это же монгольские лошади – они же спартанцы, им надо всё делить на два… но всё равно получается, как не крути, по 7 кг, итого в день на всё войско – 1 050 000 кг то есть (округляем в меньшую сторону) 1 000 тонн лошадиного фаст-фуда вынь, да положь…

Всё рязанское княжество на тот момент – не более четверти миллиона человек (примерно 25 тысяч дворов) – эту цифру надо держать в голове, чтобы понимать, сколько вообще могло быть фуража и пищи на этой территории. Ведь армия оккупанта только для пропитания одних лошадей должна была где-то брать ежедневно минимум 1 000 тонн какого-то корма. Самые заполошные монголофилы считают, что что все эти тонны травы монгольские лошадки способны были выкопать из под снега… Каждый день!!!…

Штурм Рязани длился 6 дней, за которые монголо-татарское войско должно было скормить лошадям 6 000 тонн травы и сена… – 100 современных ж/д-вагонов!!! Вы хотя бы представляете себе этот объем, господа апологеты современных учебников истории? Выкопали из под снега? Или отобрали у рязанских фермеров? Тогда снимаю шляпу перед производительностью труда тогдашних крестьян – 25 кило фуража на каждую рязанскую душу, включая младенцев и стариков – это реально круто. Но дальше будет еще чудесатее.

После взятия Рязани монголы начали продвигаться в сторону крепости Коломна, яв-ляющуюся своеобразными «воротами» в Владимиро-Суздальскую землю. Пройдя 130 километров от Рязани до Коломны, по данным Рашид-ад-Дина и Р.П. Храпачевского, монголы у этой крепости «застряли» до 5 или даже 10 января 1238 года – то есть, ми-нимум, почти на 15-20 дней

20 дней – это не 6. Тут надо было где-то найти (отобрать и выкопать из-под снега) 1 000 Х 20 = 20 000 тонн фуража. Что конечно же "легко" можно было сделать, так как население владимирской области того времени – это от 400 000 до 800 000 человек, которое сразу же поволокло фураж к захватчикам, причем каждый (включая детей-стариков-женщин-горожан) отвалил не менее, чем полцентнера. Знай наших: "Россия – щедрая душа!"

После победы под Коломной то ли в трех-, то ли в пятидневном сражении монголы бодро двигаются по льду Москва-реки в сторону будущей российской столицы. Рас-стояние в 100 километров они проходят буквально за 3-4 дня (темп среднесуточного марша – 25-30 километров)… Кстати, интересно, кто-нибудь из современных истори-ков пробовал скакать на неподкованной лошади по льду или утоптанному снегу? Или таки лошади у монголов были подкованы?

После взятия Владимира армия монголов делится на три части. Первая и наиболее крупная часть под командованием Бату идет от Владимира на северо-запад через непролазные леса водораздела Клязьмы и Волги…. Тут контрольный вопрос №2 – как координировать действия и поддерживать связь между различными частями армии? В абсолютно незнакомых лесах? Среди враждебного населения?… А они ведь координировались! Войско под Козельском позвало на помощь отряды Бури и Кодана, которых как-то высвистали… Посылать вестовых? Куда? Ты двигаешься, сосед двигается, один лес стоит на месте…И куда вестовой будет возвращаться? Туда, где ты был три дня назад? По какашкам след искать будет? А снег-метель, если… – зима всё же?… Нет, ну может всё же GPS-навигатор? Тогда это многое объясняет…

Кстати насчет Козельска… Городок-то тянет не только на город воинской славы, но и на абсолютной рекорд по заговке кормов для татаро-монгольских лошадок, ибо там войско Батыя проторчало минимум 60 дней, при этом соседние с ним городки Кром, Спать, Мценск, Домагощ, Девягорск, Дедославль, Курск кочевники даже не тронули…

60 000 тонн кормов, найденных и съеденных монгольскими лошадками зимой под Козельском – согласитесь эта цифра достойна быть внесенной в учебники!

с 1 декабря 1237 года по 3 апреля 1238 года (начало осады Козельска) условная монгольская лошадь прошла в среднем от 1700 до 2800 километров. И всё это – по льду и снегу, не забывая участвовать в сражениях и разрывать копытами снег, добывая в день по 1000 тонн фуража. Предполагаю, что по пути следования монгольского войска снег, трава, земля были срыты начисто… А в районе Козельска… Нет, наверно там монгольские лошади еще и охотились… Надо поинтересоваться у историков, не фиксировались ли случаи поедания монгольскими лошадьми домашнего скота и самих козельских фермеров..

Самый лучший способ проверки теории – практический эксперимент. И таковые были проведены, причем неоднократно:

В 1839-1840 годах поклонник чингизидов В.А. Перовский (оренбургский губернатор и генерал) додумался зимой пойти в поход на Хиву. И дело не в том, что поход был плохо подготовлен (его как раз неплохо готовили), или не было достигнуто впечатляющих побед (хотя на хивинцев впечатление все равно произвели). Просто из-за холодов и нехватки кормов у Перовского сдохло более половины лошадей и почти треть вер-блюдов.

Другой пример. Калмыки – они же ойраты, они же западные монголы. В январе 1771 года жившие на левом берегу Волги числом от 50 до 100 тысяч человек (цифры, скорее всего, неточные, реально там было меньше существенно) ломанулись по зимней казахской степи в Джунгарию. За несколько месяцев похода по грустной зимней реальности, подвергаясь набегам казахов, монголы – дети степей и обладатели удивительных лошадей – потеряли две трети скота и до трети "личного состава".

В 1645 году в зимний поход (!) по Муравскому шляху вторглась армия крымского хана Казы-Гирея. Из-за погоды (морозы) и нехватки кормов татары потеряли до половины лошадей и до трети своих войнов. География набега – территории современных Кур-ской, Белгородской, Воронежской областей. Поэтому татары старались зимой в похо-ды не ходить. Это и понятно, почему. А монголы, стало быть, инопланетяне?

Теперь насчёт самого войска:

50 000 воинов, это копья, стрелы, сабли, ножи, булавы, топоры, кистени, шлемы, пан-цири, кольчуги, щиты, упряжь, то есть всё, что делалось из металла или содержало металл – в среднем по 8 кг на одно монгольское лицо (тяжелая конница – значитель-но больше (около 50 кг), легкая – меньше).

Смотрите – считайте сами – тут: http://www.razlib.ru/istorija/kulikovsk aja_bitva/p6.php

Или тут – http://uniforma-army.ru/mongolia-1200.p hp

Или вот тут – http://velizariy.kiev.ua/avallon/mu seum/mongol.htm

Итого – 400 тонн различных металлоизделий, которые надо где-то выплавить, выковать, и затем – постоянно восстанавливать и дополнять, ибо амортизируется вооружение на войне стремительно. Лошади точно были некованные? А то придется еще накинуть по 3 кило на каждого «сивку-бурку» – с учетом зип-комплекта…

400 тонн – это готовая продукция. А сколько требуется руды, дерева-угля, печей, кузниц и обслуживающего персонала всего этого хозяйства? Тысячи кубов и тысячи тонн… И это всё делали степняки в перерывах между кочевыми переходами? Или это всё доставляли из Китая? Да ладно? Тогда к расходам надо добавить чартерные караваны, снующие между "линией фронта" и производственной базой, тысячи лошадей, десятки тысяч конвойных. Полнокровный кочевой ВПК, одним словом. Еще какой-нибудь подобный пример есть в мировой практике, или монгольские «стахановцы» – явление уникальное?

Я не говорю, заметьте, что всего этого ВООБЩЕ не было. Я говорю – В ТАКОМ КОЛИЧЕСТВЕ быть просто не могло – не тут уровень развития общества, не та структура экономики, где 90% времени уходило на то, чтобы тупо не умереть с голода и от холода…

Перечислять можно до бесконечности, но упрямый факт остается фактом. Не можете решить вопрос снабжения своей армии – не можете воевать. Военные действия – это на 70, 80 и даже 90% простая логистика и пути снабжения. Нет логистики – нет армий. Нет снабжения – нет войска.

Не в этом учебнике, но очень популярной среди монголофилов является версия «монголы всё железное и тяжелое вооружение отобрали у китайцев!», которой они постоянно смешат любого мало-мальски знакомого с военным делом. Для того, чтобы отобрать, надо сначала победить. А как это сделать если

1) Вооружение слабее

2) Фортификация – 10:0 в пользу Китая

3) С численным перевесом тоже всё не очень хорошо…

Чем побеждать? У ацтеков и инков, в гораздо более благоприятных условиях, тотально не получилось победить конкистадоров, которые опережали туземцев в развитии военного дела … Нет, ну конечно монголы, у них же была такая организация и дисциплина… а порядок, как говорится, бьёт класс…

Кстати, а как организовывалось и управлялось монгольское войско? Секта монголофилов хором скандирует, что любой монгол с детства – композитор (зачеркнуто) полководец, военному делу учиться с малолетства, стрелять из лука и ездить верхом умеет, а больше ничего и не требуется… Ой ли?

В самом дальнем приближении командование это структура позволяющая провести приказ от военачальника до низшего, исполняющего боевую задачу звена. При этом процесс передачи приказа должен быть своевременным, точным, и работать в критической ситуации битвы с противником. Отсюда и возник институт офицеров, то есть людей умеющих передать приказ свыше своим подчиненным. Читатель думает, что это просто? Выведите 1000 людей в поле и в спокойной обстановке попробуйте добиться от них одновременного выполнения самых простых действий, типа шаг вперед и два назад.

Монгольская армия на поле боя была суперхорошо управляема. Фланговые охваты, хоровод перед рядами противника, ложные отступления, контратаки, засады и так далее. Любопытно, что в отличие от большинства военачальников того времени монгольские ханы в сражениях не участвовали, наблюдая за ходом битвы издалека. И дело не в трусости ханов, а в том, что их решения, как видно, непосредственно влияли на ход сражения.

Причины успешной военной организации монголов видят в дисциплине, которая ба-зировалась на яссе Чингизхана. По факту, первом военном уставе. При этом упускается из виду, что мало заставить людей подчиняться, нужны еще и люди умеющие командовать. Для эффективного управления нужны, как минимум, следующие составляющие: человек исполняющий приказ (солдат), человек отдающий приказ (командир) и человек передающий приказ от первого ко второму (вестовой). http://plamya.info/articles/mongol.h tml

Но это – упрощенно. В реальности всё еще сложнее. Монгольское войско делилось на тысячи, сотни, десятки (русское – тоже, какое совпадение!..), а значит на 50 – тысячное войско требовался немаленький офицерский корпус – 5 темников, 50 тысячников, 500 сотников, 5 000 десятников. Где и как готовился этот офицерский корпус в условиях кочевой жизни?

Но и офицерский корпус – не всё. Для эффективного боя (особенно такого сложного, как монгольский – с таким количеством тактических приемов) требуется боевое слаживание, то есть синхронное выполнение одной команды всеми воинами сразу. Где и как учились эти войны отрабатывать сложное взаимодействие маневренного боя в составе сотни, тысячи, 10 тысяч? Как и когда отрабатывалось это боевое слаживание в условиях кочевой жизни? В комментариях прочитал простодушное предположение, что делалось это на охоте… Прикольно… Ложное отступление перед зайцами и заманивание их в засаду…

Одним словом, убедительных ответов в пользу существования ТАКОГО войска пока не предоставлено, ибо вопросов на тему снабжения и управления сегодня больше чем ответов. Монголофилам есть чем заняться на досуге, а мы, наверно, сделаем небольшую паузу в изучении богатого наследия сектантов от истории, и, в качестве послесловия, резюмируем.

Всё ранее сказанное писал и буду писать совсем не для профессиональных историков. С ними и так всё ясно, их роль в разграблении России я уже описал, и единственное возражение, которое воспоследовало, было просто списано с бессмертных творений Ильфа и Петрова в стиле Паниковского: «А ты кто такой?»

Всё то, что пишут в учебниках для школ и ВУЗов, волнует меня прежде всего, как отца двоих детей – вчерашних школьников, с которыми мы вместе учились анализировать информацию, ставить вопросы и верифицировать ответы. Так что в моих статьях отражён результат той работы, которую я рекомендую родителям школьников проделывать самостоятельно со своими детьми.

Надо отчётливо понимать, что мы – непрофессионалы – не сможем (и не должны) делать за историков их работу, писать за них учебники и реконструировать исторические события, также, как не должны конструировать автомашины за инженеров ВАЗа, делать фрикасе за повара в ресторане, то есть вообще делать работу за людей, которые за это получают зарплату и живут на наши налоги. Но мы имеем право быть неудовлетворенными результатом их труда, если почувствуем брак, и требовать подходить к своему делу более ответственно и профессионально.

Мы можем и должны научиться сами и научить наших детей задавать вопросы и анализировать ответы, отличать правду от лжи, факты от их интерпретации, фильтровать информационные потоки и не верить всему тому, что говорят «ну очень авторитетные дяди и тёти» из телевизора», что в современном мире является важнейшим условием выживания.

А с монголами и их верными сектантами, пока достаточно. Всё что хотел, я сказал, реакцию населения планеты "Интернет" прочитал и зафиксировал, результатом удовлетворён. Жизнь продолжается. А нас ждёт новая тема. Февраль 17го, как никак, на дворе…



С. Васильев

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