Полезная нарезка видеороликов
17:31. 26 февраля 2017 Просмотров - 140 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Предлагаю вашему вниманию «нарезку» наиболее интересных моментов из нескольких встреч с общественностью и выступлений
О программе Партии Великое Отечество
Возможен ли в Белоруссии Майдан?
О глобальной политике и глобализации
Приватизация — это скупка наших активов Западом
Почему в России и западных странах разный уровень цен?
Кто развалил СССР?
Кому принадлежит Сбербанк?
Об уничтожении Дрездена авиацией союзников
Источник: nstarikov.ru