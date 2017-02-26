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Полезная нарезка видеороликов

17:31. 26 февраля 2017 Просмотров - 140 Нет комментариев Опубликовал:

Предлагаю вашему вниманию «нарезку» наиболее интересных моментов из нескольких встреч с общественностью и выступлений

О программе Партии Великое Отечество

Видео ВКонтакте
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Возможен ли в Белоруссии Майдан?

Видео ВКонтакте
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О глобальной политике и глобализации

Видео ВКонтакте
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Приватизация — это скупка наших активов Западом

Видео ВКонтакте
Скачать аудио

Почему в России и западных странах разный уровень цен?

Видео ВКонтакте
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Кто развалил СССР?

Видео ВКонтакте
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Кому принадлежит Сбербанк?

Видео ВКонтакте
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Об уничтожении Дрездена авиацией союзников

Видео ВКонтакте
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Источник: nstarikov.ru

Метки: блог, Видео
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