Петля Корбут

Легендарная гимнастка Ольга Корбут распродаёт свои награды на аукционе — в том числе золотые Олимпийские медали.

Еще один лучик погасшего солнца. Ольга Корбут, которую за ее спортивное бесстрашие боготворил весь Советский Союз, выставила на продажу пять олимпийских медалей. Вместе со значком мастера спорта СССР и гимнастическим купальником, в котором выступала в 1973-м году в Лондоне. За все это предполагается выручить на аукционе 10 миллионов долларов.

В свое время Корбут потрясла мир своей "петлей", которая сейчас вообще запрещена к исполнению из-за крайней рискованности — гимнастка становилась ногами на верхнюю перекладину.

А потом неожиданно уехала в Америку, где и живет с 1991 года. Причину переезда толком никто никогда не объяснял — говорили и про нежелание жить рядом с зоной Чернобыльской катастрофы, и про то, что Корбут, когда-то давно потерявшую партийный билет, не хотели допускать к тренерской работе. Имеется история и с грандиозным скандалом, когда великая гимнастка обвинила своего тренера Ренальда Кныша в изнасиловании. Доказать ничего не доказали, но на Ольгу Валентиновну затаил тогда весь гимнастический мир.

А в США она считалась родоначальницей всей спортивной гимнастики, именно она вдохновила тысячи девушек к занятиям этим видом спорта.

Но и там не так чтобы все пошло гладко. Сын, отсидевший 3,5 года за изготовление фальшивых денег и депортированный после отбытия срока из США в Белоруссию, факт привлечения самой Ольги к ответственности за кражу из магазина, отобранный за невозможность расплатиться по кредиту дом.

Она, между прочим, хотела вернуться в Россию, но как-то не сложилось и с этим.

А теперь, значит, продажа медалей. Видимо, совсем трудно.

Это дело каждого, как он распоряжается честно заработанной славой. Тем более, что медаль — всего лишь символ, самих побед у Корбут, конечно, не отнять.

Просто это задевает всех тех, кто прилипал к экранам черно-белых телевизоров и восхищался до слез тем, что делала "чудо с косичками". Корбут — часть нашей советской судьбы, еще один выпавший кирпичик из под здания памяти. Поэтому жалко и саму гимнастку, и себя в этой уходящей памяти.

Без нужды медали не продают. Значит, нужда стала очень значительной. Настолько значительной, что 61-летняя Корбут обрывает ниточку, связывавшую ее еще как-то с нашей страной, давшей ей путевку в мировую славу.

Источник: nnm.me