О средневековых замках отечества

По секрету всему свету я открою тайну эту… или немного краеведения

А. Васнецов. Основание кремля. Сооружение стен Кремля Юрием Долгоруким в 1156 г. (1)

В трех прошлых статьях я сделала небольшой обзор истории развития деревянного строительства, остановившись на срубно-теремном типе, который с разными вариациями вполне благополучно дожил до нашего времени.

А. Васнецов. Строительство деревянных стен кремля. 12 в. (Огораживаемое пространство застроено) (2)

А. Васнецов. Кремль при князе Московском Иване Калите. 14 в. (3)

Можно много говорить о современных особенностях деревянного зодчества, одним из которых является часто полное неучастие в возведении оного хозяина жилья, сюда же относим неправильные подготовку и использование строительных материалов, искаженную технологию возведения будущего жилого сооружения (только не надо рассказывать мне про умения, "на генном уровне", гастарбайтеров, я имею в виду выходцев из пустынных, степных, гористых местностей, строить из дерева — может из камня (глины или еще чего) некоторые из них что-то и сложат, но дерево — нет, нет и еще раз нет. Кстати и многие из пишущих на тему деревянного строительства не имеют ни малейшего представления об этом, даже на уровне среднего специального образования, о"родовой памяти" вообще молчу).

Вывоз бревен из леса. (4)

Не буду повторять многим известное о подготовке дерева для строительства в средневековье — выборе деревьев, своевременной подсечке, с последующим подсыханием "на корню", зимней рубке (именно рубке, а не пилке), отмачивании и промораживании в воде подо льдом (некоторые считают, что это придает особенные свойства древесине, я же вижу в этом простое уничтожение древесных вредителей — главных, после огня, врагов деревянных строений).

Сплав бревен по реке. (5)

Часто отмачивание и промораживание производилось в естественном (старица реки) или искусственно сооруженном затоне (так к чему неподалеку от Коломенского существовал затон, по которому и ныне целый район Москвы имеет название Нагатинский затон? Только прошу не надо громко убеждать меня что затон для судостроительного, в последующем судоремонтного завода. Затон был там до завода и завод был устроен там исходя из удобства подходящего места. Сплав по реке более не производился, для улучшения судоходства устраивалась система шлюзов, Москва обзаводилась гранитными набережными, затон можно использовать в иных целях). После водных процедур при последующей сушке древесины кора дерева без особых усилий отделялась (да слышала я про скобель, но мне не думается, что здравомыслящему человеку свойственно создавать себе дополнительные сложности, особенно когда можно обойтись без них. Сплавной лес тоже легче освобождался от коры, помимо быстрой доставки к месту обработки).

Лесосплав. (6)

Собственно сама сушка (с недостаточной или без оной бревна "ведет" и "выворачивает" из стены, а не по какой-то мистической наведенной магии), подготовка деталей (колка, не пилка — подчеркиваю это, ствола на половинки (пол) и доски, и подготовка из них фрагментов конструкций, к примеру дверей, которые в последующем подлежали естественной сушке перед сборкой и установкой) являлась важной составляющей.

А. Васнецов. Кремль при князе Московском Дмитрии Донском. 14 в. (Белокаменность Москвы с последующей сменой стен на кирпичные исключаю по причинам: 1) абсурдности и нелогичности, 2) упущения исследователями из вида важного факта имевшего распространение в прошлом — имитации каменного сооружения, являвшегося по существу деревянным, оштукатуренным, побеленным. Имитация камня производилась не с целью ввести в заблуждение потомков, а с целью обмануть возможного, вполне реального, врага продемонстрировав ему большую неприступность, чем была на самом деле. Ко всему прочему штукатурка служила противопожарным целям. Кстати, с целью дезинформации и кирпичный Кремль белили). (7)

Вместе с выбором места строительства, конкретным проектом, качеством работы строителей вышеприведенное сильно влияло на долговечность деревянных сооружений. Надеюсь, я немного помогла пользователю Андрею и ему теперь лучше понятно, что конкретные сроки или "века" службы деревянных сооружений складывались из многих составляющих, к которым так же правильно было бы отнести и своевременный качественный ремонт, а в некоторых случаях и реставрацию. Далеко за примерами отправляться не буду, да простят читатели мою слабость к Коломенскому, приводя пару образцов "долгожительства". Один из которых не позиционируют как жилое строение (хотя и мог использоваться как таковое), но по своему уникален, т.к. хронологически пережил взятие Москвы Наполеоном и пожар 1812 г. в огне которого погибло множество деревянных сооружений — это я о строении представленном в Коломенском как медоварня 17 в. (перевезен из Преображенского). Фото 70-х г.г. (8)

После проведенных в 2001 г. противоаварийных ремонтно-реставрационных работ. (9)

И широко известный домик Петра Первого (перевезен из под Архангельска, с устья Северной Двины, близ впадении её в Белое море), официально построенный в 1702 г., имевший в 19 в. личный павильон-футляр для лучшего сохранения после того, как был перевезен в Архангельск, откуда был перевезен в Коломенское П.Д. Барановским в 1934 г. (10)

Современный вид после проведенной в 2008 г. полномасштабной научной реставрации. "Ремонтно-реставрационные работы включали в себя усиление и замену утраченных элементов конструкций, устройство перекрытий и стропильной системы, протезирование бревен, замену верхних венцов сруба, воссоздание элементов крыльца." (информация с официального сайта музея-заповедника Коломенское) (11, 12)

Кстати, "дворец" Алексея Михайловича "официально" был построен в 1667-1672 г.г., а в 1767 г. вышел указ Екатерины Второй разобрать дворец за ветхостью на дрова, т.к. полы прогнили и т.п. (итого 100 лет, маловато будет), что позволяет некоторым исследователям предполагать, что сооружение (комплекс), известное как "дворец" А.М. было построено ранее, а во времена царствования А.М. было перестроено и использовалось как дворец (летняя резиденция, дача). А что? В деревнях часто используют старое, в прошлом жилое, строение под иные цели.

Развитие "дворца" А.М. с появлением каменного кормового двора. (13)

В целом можно сказать, что без должного присмотра, твердой хозяйской руки и определенном техническом обслуживании (в частности обязательной протопки зимой) деревянное сооружение достаточно быстро рискует придти в негодность (на дрова, если хозяин хоть сколь-нибудь рачителен).

Пространство между передними и задними воротами Коломенского, где исторически размещался "дворец" Алексея Михайловича. (14)

Но не об этом я хотела поговорить в продолжении статьи об острогах (деревянных замках, крепостях). Строились которые не за одно-два лета, а достаточно долго. Наглядно об особенностях конструкций и возведения рекомендую фильм "Русский острог XVII века. Моховая башня Сумской крепости" (https://www.youtube.com/watch?v=2tjkiG0Z9Jc ). Как (приблизительно) строились каменные замки рекомендую посмотреть 5 фильмов цикла "Как построить средневековый замок" ( ссылка на первый фильм цикла https://www.youtube.com/watch?v=RRE05YurWfU ). Но считаю, что между деревянными и каменными замками (крепостями, строениями защитно-жилого назначения) в описываемом мною регионе в большом количестве существовали и промежуточные варианты.

Спасо-Андроников монастырь. Москва.

(Классическая средневековая крепость) (15)

Задние ворота. Коломенское. Фото конца 60-начала 70 г.г. (16)

Наступило время, когда уже существующий острожно-теремной комплекс, имеющий некоторую степень защиты, но недостаточную в связи с появлением нового и усовершенствованием старого оружия и методов ведения войн, дополнительно защищали возведением каменных или кирпичных стен, с устройством проездных, глухих и угловых башен всевозможных конструкций (квадратных, круглых, многогранных).

Симонов монастырь (сохранившийся фрагмент). Москва. (17)

В последующем деревянные сооружения приходили в ветхость и сносились, а вот крепостные стены, их ворота и башни во многих случаях сохранились и по сей день (Коломенское не является исключением). Именно эти крепости под видом кремлей (Московский в том числе) и множество монастырей нам хорошо известны. Они дошли до нас, разумеется, с многочисленными перестройками и изменившими свое название, назначение и хозяев, но не потерявшие оборонного внешнего вида и сути. Желающим рекомендую почитать про 16-ти месячную осаду польско-литовскими интервентами Троицкого монастыря (Троице-Сергиевой лавры). (18)

Надеюсь большинство моих читателей, хотя бы из Википедии, знают о многочисленных осадах, взятиях и невзятиях Москвы (помимо уже упомянутой оккупации Москвы Наполеоном в 1812 г.), запамятовавшим напоминаю:

Осада Москвы (1238) — осада и разорение Москвы монгольским войском Батыя.

Осада Москвы (1368) — первая безуспешная осада Москвы литовским войском Ольгерда.

Осада Москвы (1370) — вторая безуспешная осада Москвы литовским войском Ольгерда.

Осада Москвы (1382) — осада и разорение Москвы татарским войском Тохтамыша.

Осада Москвы (1408) — осада Москвы татарским войском Едигея.

Осада Москвы (1439) — осада Москвы татарским войском Улу-Мухаммеда.

Осада Москвы (1451) — осада Москвы войсками ногайского царевича Мазовши.

Осада Москвы (1521) — осада Москвы крымскотатарским войском Мехмед I Гирея.

Осада Москвы (1571) — поход на Москву и её сожжение крымскотатарским войском Девлет I Гирея.

Осада Москвы (1591) — безуспешный поход на Москву крымскотатарского хана Газы II Гирея.

Осада Москвы (1606) — безуспешная осада Москвы отрядами Ивана Болотникова.

Осада Москвы (1608—1609) — безуспешная осада Москвы войском Лжедмитрия II.

Осада Москвы (1611) — попытка освобождения Москвы народным ополчением под предводительством Прокофия Ляпунова и Ивана Заруцкого.

Осада Москвы (1612) — осада и взятие Кремля народным ополчением Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского.

Осада Москвы (1618) — безуспешная осада Москвы польско-казацким войском.

Кстати, и Битва за Москву — поражение гитлеровских войск в 1941 году.

П. Верещагин. Вид на кремль. 1879 г. (19)

К сожалению формат статьи не позволяет поговорить о многом подробно, посему о средневековых крепостях Руси как-нибудь в другой раз.

Источник: slavyanskaya-kultura.ru