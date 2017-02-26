Нищебродам трудно отказаться от понтов даже в кризис

Экономия состоятельных людей приобретает все более уродливые формы.

Мы продолжаем наш сериал про нищебродов. Условно мы вычислили, кто эти люди. Нищеброды, — они не самые бедные из нас, но из кожи вон лезут, чтобы казаться еще богаче, чтобы им завидовали и ими восхищались. К разряду таких людей зачастую можно отнести и самых богатых. Вот самый последний пример из жизни олигархов. В Гибралтаре арестовали яхту Андрея Мельниченко, владельца контрольных пакетов акций угольной компании СУЭК, «ЕвроХима» и Сибирской генерирующей компании.

Это одна из крупнейших в мире частных парусных яхт, длина, по разным данным, достигает 142 метров, а высота ее мачт превышает 90 метров. Рядом с ней меркнут по размерам яхты арабских шейхов. Но арестовали гигантское судно, которое может стоить 450 миллионов долларов, за банальные долги. Якобы 15, 5 млн долларов пытались сэкономить на налогах. Сейчас яхту из-под ареста выпустили, но осадочек, что называется, остался. А мы решили посмотреть, ккто еще как экономит.

Кофточка от Dolce & Gabbana за 800 рублей

Что ни говори, кризис делает свое черное дело. Затянуть пояса пришлось всем. В том числе и самым богатым. И одно люди уровня олигарха Мельниченко, другое — те, кто не покупает яхты за полмиллиарда долларов, но очень мечтает на них походить.

Желание сэкономить у таких людей, приобретает порой весьма уродливые формы, на которые способны только так называемые нищеброды. Эти люди знают цену деньгам, и порой диву даешься, как они сражаются за каждую копеечку.

Итак, то, что мы переживаем нелегкие кризисные времена говорит тот факт, что состоятельные на первый взгляд дамы, обратили свои взоры… на магазины европейской одежды, то бишь стоки. Правда, продавцы все никак не могут привыкнуть к столь «навороченным» клиентам. Сужу по столице Кубани, Краснодару. Раньше в магазине европейской одежды, который славился тем, что, покопавшись, там можно было найти вещи известных мировых брендов и приобрести их за сущие копейки, и раньше клиентов хватало. Но это были, в основном, студенты, люди творческих профессий, завсегдатаи клубов. Теперь же, как новый завоз, к магазину не подойти из-за припаркованных черных джипов.

— Да, не простые люди к вам приезжают, — говорю продавщице. — Не знай я, что здесь находится, подумала бы, что это местные звезды съехались на очередную тусовку.

— Да уж, — почему-то тяжело вздыхает девушка, — у нас теперь одеваются и владельцы элитных лечебниц и хозяева отелей, да и кто только не одевается. Но это все ерунда, по сравнению с тем, кого можно встретить в столичном стоке, где я отпахала пять лет, пока кризис не вынудил меня вернуться в родной город. Туда ТАКИЕ люди заходили, что вам и не снилось, но ТАК как наши они себя не вели.

— Так радоваться нужно, что столь богатые и успешные люди зачастили к вам в магазин, а вы как-то грустно говорите об этом…

— Да вы бы видели, как они нам нервы мотают! Посмотрите на ту даму в манто, это супруга владельца отелей на побережье. Сейчас начнется вынос мозга…

Очаровательная блондинка придирчиво рассматривает кофточку, затем, сделав губки гузкой, направляется к продавцу.

— Я требую скидки на эту дырявую халабуду, — категорично заявляет дама.

— Где вы нашли дырку? — устало спрашивает продавщица.

Дама бросает на прилавок весьма симпатичную вещицу и тычет пальцем в ткань.

— Я ничего не вижу, — лопочет девушка.

Я всматриваюсь в ткань и… тоже ничего не вижу.

— Разуйте глаза шире, — рекомендует покупательница.

Последовав совету тетки, мы всматриваемся и обнаруживаем микроскопическую дырочку размером с игольное ушко.

— Возьму неликвид за полцены, — великодушно вещает дама.

— Во-первых, как вы видите, это фирменная вещь, мало того, на кофте красуется этикетка, она точно новая. Во-вторых, здесь не рынок, чтобы торговаться. В-третьих, если бы вы приобретали эту вещь в бутике известного дизайнера, перед вами бы расшаркались и заменили вещь, но, очнитесь, вы находитесь в обычном стоке. И главное, вы можете не брать эту вещь, она и так, поверьте, не залежится.

— На сколько вытягивают эти обноски?! - При этих словах дама импульсивно швыряет вещь на весы. Она нервничает так, как будто покупает не кофту, а Балеарский остров.

— Всего-то восемьсот рублей, — отвечает девушка.

— Ну, для вас, может быть и «всего-то восемьсот рублей» за убогую тряпку в огороде копаться, — дама становится пунцовой. — А для меня — это деньги.

Требую хозяйку магазина!

И ей все-таки, несмотря на отчаянное сопротивление, удается достать хозяйку из уютного кабинета. Интеллигентного вида женщина предлагает скандалистке повесить кофточку и слетать в Милан за другой, лишенной дефектов. Видя, что номер не прокатывает, дама начинает ныть, делая упор на то, что она теперь постоянная клиентка. В итоге, она так надоедает хозяйке магазина, что та дает «добро» на 30% скидку. Тяжело вздыхая, дама достает наличку.

— Все-таки доконала Веру Георгиевну, — грустно улыбается продавщица. — И ведь вещь какую шикарную взяла!

— А что раньше такого у вас не бывало?

— Никогда! Поверь, простые люди так себя не ведут. Придут, «накопают» хороших вещей, расплатятся с удовольствием и благодарят от всей души. Девчонки-студентки, которые на квартирах живут, еще и шоколадку подарят за то, что выбрать вещи помогали. Ребята — строители, которым ох, как нелегко приходится в кризис, вот первоцветы вручили. Здесь же слова доброго не услышишь!

Вы не поверите, но спустя некоторые время я встретила покупательницу, забыть которую мне не дадут ни кризисы, ни другие жизненные перипетии, в одном из фитнес-центров. Она расхаживала по холлу в «дырявой халабуде». Гордясь, что на ней вещь известного дизайнера. И ведь как она дефилировала в этой самой многострадальной кофточке! Честно сказать, меня так и подмывало подойти и громко спросить, когда будет очередной завоз в ее любимом магазине…

Или вот вам еще пример, что творит с богатыми людьми кризис. Очередное родительское собрание в краснодарском детском саду. Под конец воспитательница просит сдать по двести рублей за воду из кулера, мыло и туалетную бумагу за прошлый месяц. Все родители, уставшие после работы и мечтающие побыстрее попасть домой, с радостью достают кошельки. Кроме одной мамочки, которая приехала на собрание на внедорожнике, размером с танк, и в ушах которой красуются бриллиантовые серьги, размером с куриное яйцо.

— Почему я должна платить ТАКИЕ деньги, если мой ребенок две недели отдыхал за границей, — негодует родительница.

Начинается длительная дискуссия. Дама отказывается слушать воспитателей, которые уверяют ее, что все так платят и до сего дня этот факт ни у кого не вызывало возмущения.

— Давайте, я отдам за вас эти деньги и мы, наконец-таки, пойдем по домам!- Стонет папа, который с раннего утра крутил баранку автобуса.

В итоге, даме делают исключение и разрешают внести половину суммы. Заявив, что наличку она с собой не носит, родительница обещает, что сто рублей завезет.

Самогон вместо виски

Кстати, как я заметила потом, на еде нищеброды тоже экономят. И если в ресторанах, они еще пускают пыль в глаза, заказывая всякие деликатесы и спиртные напитки по астрономической цене, то дома они более чем аскетичны. На что я обратила внимание, если раньше такие вот «богатеи» предпочитали всякие там французкие, испанские, итальянские вина, то теперь предпочитают напитки местного производителя. Они в разы дешевле. Такая вот вспышка патриотизма в нелегкое кризисное время. А что делать, если в предкризисные годы сложилась привычка выпивать за ужином пару бокалов хорошего вина?

Один из директоров торгового центра вообще любил побаловать себя после каждого рабочего дня хорошим виски. Мало того, напиток брал в супермаркете своего арендатора. Терпению моего знакомого пришел конец, когда хозяин супермаркета стал жаловаться ему на грабительскую арендную плату в столь тяжелые для страны времена. Выслушав пламенную тираду, наш Петрович решил, что не будет больше перманентно брать у своего арендатора виски по три тысячи за бутылку, а… приобретет самогонный аппарат.

— Это сказка, а не самогон, — причмокивает Петрович. — Все эти виски, коньяки, текилы, джины — просто гуано по сравнению с моим самогоном. Напиток чистый как слеза ребенка! Мы когда с мужиками в сауну в горы выезжаем, они требуют, чтобы я самогон свой взял. Весь вечер гудишь, а на утро просыпаешься, голова светлая, ясная. А ведь раньше мы вискарь ящиками употребляли, только деньги на ветер выбрасывали.

В еде тоже произошло импортозамещение. Если раньше баловались хамоном и французкими сырами, то сейчас выкладывают на столы колбаску и сыры местного производителя. Говорят, что в импортной продукции консервантов много, тот же хамон годами может храниться, а наша продукция более натуральная. Но мне почему-то, кажется, что руководствуются они совсем другими соображениями.

Воровать бритвы на Porshe Cayenne

Вот моя давняя знакомая Алина не скрывает своей бережливости. Теперь она экономит на всем, за исключением вина. Когда-то я писала материал о заводах по производству вина, которыми рулит ее муж. С тех пор у нас сложились теплые отношения. Мы встретились с Алиной в городе случайно. По ходу беседы я вспомнила, что мы стоим в двух шагах от рынка.

— Давай, купим детям апельсинов, — предложила я.

— Нет, на рынок я не попрусь!- категорично заявила приятельница.

— Ну, конечно, куда тебе, девушке из высшего света, шастать по рынку!- именно так я истолковала отказ Алины. Как выяснилось, истолковала весьма превратно.

— Не в этом дело, — объяснила винная королева, — просто здесь апельсины стоят от 80 до 100 рублей, а в гипермаркете — за 40 -50 рублей за кило. Разница есть?

— Ты знаешь, я об этом не думала…

— Поэтому ты не ездишь на таком внедорожнике, как я и не носишь песцовую шубу, — смеется Алина.

Уж, от кого-кого, а от жены винного магната таких метаморфоз я не ожидала!

Поэтому, вы меня поймете, что меня ничуть не удивил тот факт, что в Крыловском районе Кубани парни на Porshe Cayenne… воровали из супермаркетов бритвенные принадлежности. Злоумышленников на роскошном авто с московскими номерами задержали ставропольские милиционеры и были удивлены, чем занимаются владельцы автомобиля, столь любимого состоятельными людей. Парни наворовали причиндалов на 40 тысяч рублей и признались, что хотели продать их, чтобы получить хоть какие-то деньги. И даже на жалость давили. Видимо, содержать в кризис роскошный Porshe Cayenne не так-то просто! Тут не только бритвы воровать пойдешь.

ак что рассуждать о нищебродстве и о дурацких потугах нищебродов приобщиться к элите, просто, а вот сохранять все эти понты, — не очень. Кризис все расставил по своим местам. И к этим людям проникаешься явным сочувствием. Поддерживать свой имидж обходится все дороже.

Мнение эксперта

— Многие почему-то ошибочно считают, что богатые люди не умеют экономить, они направо и налево швыряют деньгами, — рассуждает экономист Ирина Липатова.- Это далеко не так. Многие и сколотили свои состояния, благодаря бережному отношению к деньгам. Правда, экономия бывает разной. Можно, действительно приобрести товары с разумными скидками, а можно быть жертвой маркетологов, которые рисуют астрономические скидки на ценниках. И, конечно, все должно быть в пределах разумного и допустимого. Увы, но порой желание сэкономить приобретает уродливые формы, о которых вы говорите. И, что интересно, такие вот явные «перегибы» случаются у богатых людей, чьи состояния насчитывают миллионы не рублей, а долларов.