Ничего подобного зарубежом так и несоздали.Убойный калибр. Самоходная гаубица 2С19 “Мста-С”

«Мста-С» предназначена для уничтожения тактических ядерных средств, артиллерийских и минометных батарей, танков и другой бронированной техники, противотанковых средств, живой силы, средств ПВО и ПРО, пунктов управления, а также для разрушения полевых фортификационных сооружений и препятствования маневрам резервов противника в глубине его обороны. Она может вести огонь по наблюдаемым и не наблюдаемым целям с закрытых позиций и прямой наводкой, включая работу в горных условиях. При стрельбе используются как выстрелы из боеукладки, так и подающиеся с грунта, без потери в скорострельности. Весь боекомплект расположен в башне. Он состоит из 50 выстрелов калибра 152 мм, а также 300 патронов для пулемета. Масса боекомплекта составляет 2470 кг.